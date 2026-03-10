- Anzeige -
Paralympics

Paralympics: Ukrainischer Biathlet dankt ChatGPT für Silbermedaille

  • Aktualisiert: 10.03.2026
  • 14:11 Uhr
  • SID

Biathlet Maxim Muraschkowski gewinnt bei den Paralympics die Silbermedaille. Ein wichtiger Erfolgsfaktor sei laut seiner Aussage Künstliche Intelligenz gewesen.

Der ukrainische Para-Biathlet Maxim Muraschkowski hat Künstlicher Intelligenz einen großen Anteil an seinem ersten Paralympics-Erfolg zugeschrieben. "In den vergangenen sechs Monaten habe ich mit ChatGPT trainiert", sagte der 25-Jährige, nachdem er im Einzel der Sehbehinderten bei den Paralympischen Winterspielen Silber gewonnen hatte.

Die KI habe nicht nur taktische Hinweise geliefert. "Sie war etwa die Hälfte meines Trainingsplans, Motivation und vieles mehr. Ich habe sie als Psychologen, Trainer und manchmal auch als Arzt genutzt", erklärte Muraschkowski.

"Revolutionäre" Technik führt zum Erfolg

Bereits beim Weltcup im polnischen Szklarska Poreba-Jakuszyce im Januar habe er gespürt, dass ihn das Tool auf den richtigen Weg gebracht habe. "Ich habe dort mehrere Medaillen gewonnen, sogar Gold. Deshalb kann ich ChatGPT großen Anteil geben", sagte er. Die Technologie sei "revolutionär", werde allerdings auch in problematischen Bereichen eingesetzt. "Wie bei Chemie oder Biologie: Manche nutzen es für Gutes, manche für Schlechtes."

Trotz seiner positiven Erfahrungen glaubt der Ukrainer nicht, dass Trainer, Psychologen oder Ärzte kurzfristig komplett durch KI ersetzt werden. "Nicht vollständig in den nächsten fünf bis zehn Jahren", sagte er. "Aber teilweise – definitiv."

