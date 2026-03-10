Biathlet Maxim Muraschkowski gewinnt bei den Paralympics die Silbermedaille. Ein wichtiger Erfolgsfaktor sei laut seiner Aussage Künstliche Intelligenz gewesen.

Der ukrainische Para-Biathlet Maxim Muraschkowski hat Künstlicher Intelligenz einen großen Anteil an seinem ersten Paralympics-Erfolg zugeschrieben. "In den vergangenen sechs Monaten habe ich mit ChatGPT trainiert", sagte der 25-Jährige, nachdem er im Einzel der Sehbehinderten bei den Paralympischen Winterspielen Silber gewonnen hatte.

Die KI habe nicht nur taktische Hinweise geliefert. "Sie war etwa die Hälfte meines Trainingsplans, Motivation und vieles mehr. Ich habe sie als Psychologen, Trainer und manchmal auch als Arzt genutzt", erklärte Muraschkowski.