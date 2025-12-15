Wenige Monate vor den Olympischen Winterspielen gibt das IOC den ersten musikalischen Topstar für die Eröffnungsfeier bekannt.

US-Sängerin Mariah Carey tritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 im Mailänder San-Siro-Stadion auf. Das gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Montag bekannt.

Die fünfmalige Grammy-Gewinnerin gehört bei der Zeremonie am 6. Februar laut Mitteilung zu den "Top-Acts".