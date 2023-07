Fürst Albert von Monaco (Bobsport)

Dass der monegassische Fürst durchaus ein Faible für Sport hat, ist hinlänglich bekannt. Auf nahezu jeder großen Sportveranstaltung ist der 63-Jährige anzutreffen, seit über 30 Jahren ist er Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees. Und er ging selbst mal als Sportler bei Olympia an den Start - und zwar als Bobfahrer. Gleich fünfmal trat Albert für Monaco an: 1988 in Kanada, 1992 in Frankreich, 1994 in Norwegen, 1998 in Japan und 2002 in den USA. Von großem Erfolg gekrönt waren die Teilnahmen aber nicht. © Imago Images