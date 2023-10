IOC-Session in Mumbai: Bach lässt Olympia für eSport prüfen

Anzeige

IOC-Präsident Thomas Bach verfolgt weiter die Idee eines Olympia für eSport. Bei der Eröffnung der 141. IOC-Session in Mumbai erklärte Bach, von den weltweit drei Milliarden Gamern seien mehr als 500 Millionen vor allem an eSport interessiert. Das Bedeutende daran sei, so Bach: "Die Mehrheit von ihnen ist unter 34 Jahre alt."

Er habe daher die für den Bereich eSport zuständige Kommission des Internationalen Olympischen Komitees gebeten, die Möglichkeit eines Olympia für diesen Bereich zu prüfen, führte Bach weiter aus.

Zuletzt hatte das IOC im Juni eine Olympische eSport-Woche in Singapur organisiert, die laut Bach ein großer Erfolg gewesen sei: "Aber es ist ja bekannt, dass nach einem gelungenen Start das eigentliche Rennen erst noch kommt."