Die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina endeten traditionell mit einer Abschlussfeier. Das Event im Ticker zum Nachlesen. In der pompösen Arena di Verona kamen die Olympischen Spiele 2026 am Sonntagabend zu ihrem Ende. Olympia 2026: Die Abschlussfeier hier im kostenlosen Livestream ab 20:30 Uhr Die Fans bekamen eine farbenfrohe Feier des künstlerischen Leiters Alfredo Accatino zu sehen. Ein Highlight aus deutscher Sicht war der Einmarsch der Nationen. Die Rodel-Legenden Tobias Wendl und Tobias Arlt wurden als Fahnenträger auserkoren. Eine passende Wahl, glänzte die deutsche Olympia-Auswahl bei den diesjährigen Spielen besonders im Eiskanal. Die siebenmaligen Rodel-Olympiasieger sprachen von einer "riesigen Ehre". Olympia 2026: Der finale Medaillenspiegel

Olympia 2026: Wie viel Preisgeld gibt es pro Medaille? Polen hängt Deutschland deutlich ab Hier gibt es den Ticker zum Nachlesen.

+++ 22:55 Uhr: Italienischer Rapper setzt Schlusspunkt +++ Zum Abschluss kommt der italienische Popsänger und Rapper Achille Lauro auf die Bühne. Der 35-Jährige stammt gebürtig aus Verona und lässt die Party in seiner Heimatstadt mit einer Italopop-Ballade ausklingen. Es ist der Schlusspunkt der Abschlusszeremonie.

+++ 22:44 Uhr: Die Spiele sind vorbei - die Party geht weiter +++ Weiter geht es musikalisch mit Major Lazers "Lean On" und weiteren Hits. Auf den Tribünen sieht man die Athletinnen und Athleten ausgelassen feiern und tanzen.

+++ 22:36 Uhr: Die Olympischen Spiele sind beendet +++ IOC-Präsidentin Kirsty Coventry erklärt die Olympischen Spiele offiziell für beendet. "Wir sehen uns 2030", sagt sie. Anschließend wird ein Video mit den emotionalen Höhepunkten der Spiele abgespielt. Es folgt ein Klavierstück von Ludovico Einaudi.

+++ 22:35 Uhr: Zeit für die Abschlussreden +++ Der Präsident des Organisationskomitees der Spiele 2026 Giovanni Malago bedankt sich in seiner Rede unter anderem bei ganz Italien, dem IOC, den freiwilligen Helfern und allen Athletinnen und Athleten. "Ihre außergewöhnliche Leistung hat die Sportstätten zum leuchten gebracht und uns alle inspiriert", so Malago. Er lobte außerdem das italienische Team für seinen Medaillenrekord. Danach spricht IOC-Präsidentin Kirsty Coventry von "zwei unvergesslichen Wochen" und einem "wahrhaften Zauber", den die Spiele gehabt haben. "Dies war eine neue Art von Winterspielen. Und ihr habt einen neuen Standard gesetzt, ihr könnt unglaublich stolz sein", sagt sie über das neue, dezentrale Konzept der diesjährigen Spiele.

+++ 22:12 Uhr: Übergabe der olympischen Fahne +++ Nun wird die olympische Fahne feierlich an eine Delegation der französischen Alpen übergeben. Dort finden 2030 die nächsten Winterspiele statt. Zur Marseillaise wird die französische Flagge gehisst und französische Athletinnen und Athleten betreten die Bühne.

+++ 22:04 Uhr: Zeit für die griechische Hymne +++ Nun wird Griechenland als Wiege der Olympischen Spiele mit dem Hissen der griechischen Flagge und der griechischen Nationalhymne gehuldigt. Bei diesen Winterspielen 2026 haben die fünf teilnehmenden griechischen Athleten allerdings keine große Rolle gespielt: Sie blieben ohne Medaille. Nach der griechischen Hymne wird die Olympische Hymne abgespielt. Dazu wird die olympische Flagge vom Flaggenmast in der Arena geholt.

+++ 21:58 Uhr: Gedenken und Tanz-Performance +++ Nach einem musikalischen Gedenkmoment an Verstorbene aus dem olympischen Umfeld zu Musik aus der Oper Madame Butterfly geht es weiter mit einer Tanz-Performance über die unterschiedlichen Aggregatszustände von Wasser.

+++ 21:49 Uhr: Party mit Eiffel 65 und einem 90-Jährigen +++ Auf der Bühne performt jetzt Gabry Ponte, Mitbegründer von Eiffel 65. Deren größter Hit "Blue (Da Ba Dee)" erschallt nun durch die Arena. Auf der Bühne tanzen dazu zahlreiche Volunteers. Ganz vorne: Ein 90-jähriger Freiwilliger, der schon bei den Olympischen Spielen 1956 in Cortina dabei war.

+++ 21:48 Uhr: Danke an 18.000 Volunteers +++ Nun werden die insgesamt 18.000 freiwilligen Helfer der Olympischen Spiele in einem Videoeinspieler gefeiert.

+++ 21:43 Uhr: Die große Norwegen-Show +++ Und nun noch die Medaillen-Zeremonie für die Langlauf-Männer. Und die steht sinnbildlich für den Medaillenspiegel: Denn alle drei Plätze auf dem Podium werden von Norwegern besetzt. Sieger ist hier Johannes Hösflot Kläbo, der mit elf Goldmedaillen neuer Rekordsieger bei Olympischen Winterspielen ist.

+++ 21:35 Uhr: Letzte Siegerehrungen vor großer Kulisse +++ Jetzt gibt es noch einmal Medaillen: IOC-Präsidentin Kirsty Coventry überreicht nun Medaillen an die Top drei des 50-Kilometer-Langlaufs der Frauen, der am Vormittag stattfand. Ganz oben auf dem Podium steht die Schwedin Ebba Andersson.

+++ 21:31 Uhr: Trampolin-Show in der Arena +++ Die Tanzperformance geht weiter. Unter anderem mit einem Kurzauftritt eines dreifachen italienischen Olympia-Teilnehmers im Trampolinspringen.

+++ 21:28 Uhr: Streetdance statt Oper +++ Weiter geht's mit einer Tanzperformance zu Urban House von 18 Tänzern in ziemlich eigenwilligen weißen Kostümen und mit passender Lichtshow.

+++ 21.20 Uhr: Athleten nehmen in der Arena Platz +++ Nun sind alle Athleten da. Sie haben auf den Tribünen der Arena platzgenommen um die weitere Show zu genießen.

+++ 21.04 Uhr: Nun kommen auch die anderen Sportler +++ Nach den Fahnenträgern kommen nun auch alle anderen noch anwesenden Athleten in den Innenraum. Auch das deutsche Team ist dabei.

+++ 21 Uhr: Wendl/Arlt kommen mit Deutschland-Flagge +++ Zwischen den Flaggen von Georgien und Jamaika kommt das deutsche Fahnenträger-Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt mit einem breiten Lächeln in die Arena. Die beiden haben sichtlich Spaß.

+++ 20.59 Uhr: Einlauf der Fahnenträger beginnt +++ Nun beginnt der Einlauf der Fahnen der teilnehmenden Nationen. Übrigens nominierte mehr als die Hälfte der Delegationen keinen eigenen Fahnenträger.

+++ 20.56 Uhr: Langläufer bringen die Olympische Flamme +++ In Form eines Feuertropfens wird nun die Olympische Flamme in die Arena getragen. Und das von der 4x10 km Langlauf-Staffel Italiens, die 1994 in Lillehammer sensationell den Olympiasieg holte.

+++ 20.49 Uhr: Jubel für Italiens Medaillengewinner +++ Als erstes Team betreten Medaillengewinner des Gastgebers Italien unter großem Jubel den Innenraum der Arena. Die italienische Nationalhymne wird gespielt.

+++ 20.48 Uhr: Die italienische Fahne kommt +++ Acht ehrenamtliche Helfer aus den Austragungsorten bringen nun feierlich die italienische Fahne in die Arena.

+++ 20.39 Uhr: Opernmusik zum Auftakt +++ Erst einmal Oper statt Sport: In der Arena ertönen nun die Klänge von Giuseppe Verdis "La Traviata" mit entsprechender Bühnenshow.

+++ 20.35 Uhr: Einspieler mit Compagnoni, Oper und Shakespeare Los geht's mit einem Videoeinspieler aus den Katakomben der Arena unter anderem mit der einstigen italienischen Skirennläuferin Deborah Compagnoni, Opernstars und einem Verweis auf Romeo und Julia aus dem in Verona spielenden Shakespeare-Stück.