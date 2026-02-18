Nächste Enttäuschung im Biathlon: Franziska Preuß schießt in der Staffel eine Strafrunde, am Ende reicht es für das deutsche Quartett nur zu Platz vier.

Die deutsche Biathlon-Staffel der Frauen hat nach einem erneuten Fauxpas von Franziska Preuß eine Olympia-Medaille überraschend verpasst. Das Quartett mit Julia Tannheimer, Preuß, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt kam in Antholz nach 4x6 Kilometern auf Rang vier.

Eine Strafrunde von Preuß sowie acht Nachlader waren letztlich zu viel für den Sprung aufs Podium, 21,5 Sekunden fehlten zu Bronze. Erstmals überhaupt blieb sowohl die Männer- als auch die Frauen-Staffel ohne Olympia-Medaille, bislang gab es für die Biathleten in Italien lediglich Mixed-Bronze.

Tannheimer zeigte mit zwei Nachladern zum Start eine starke Leistung, übergab in der ersten Verfolgergruppe hinter Schweden. Preuß ging vor den Augen von Edelfan Jürgen Klopp mit einer perfekten Liegendserie in Führung, ehe sie das deutsche Team mit einer Strafrunde im Stehendanschlag deutlich ins Hintertreffen brachte. Hettich-Walz und Voigt konnten das Loch nicht mehr schließen. Vorne siegte Topfavorit Frankreich (1 Strafrunde +6 Nachlader) vor Schweden (1+7/+51,3 Sekunden) und Norwegen (0+7/+1:07,6 Minuten).