Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026

Olympia 2026 - Biathlon in Antholz heute live: Staffel der Frauen im Free-TV und Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 18.02.2026
  • 08:12 Uhr
  • ran.de

Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. ran gibt alle Informationen zu den Biathlon-Wettbewerben.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo vom 6. bis 22. Februar 2026 laufen. In Antholz finden während der Olympischen Winterspiele die Wettkämpfe im Biathlon statt.

ran gibt die wichtigsten Informationen rund um die Biathlon-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026.

Olympia 2026: Welche Wettbewerbe gibt es im Biathlon?

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien gibt es für Frauen und Männer jeweils sechs Wettbewerbe: 4x6 km Mixed-Staffel, Einzelrennen (Männer über 20 Kilometer, Frauen über 15 Kilometer), Sprint (Männer über zehn Kilometer, Frauen über 7,5 Kilometer), Verfolgung (Männer über 12,5 Kilometer, Frauen über zehn Kilometer), Staffel (Männer über 4x7,5 Kilometer, Frauen über 4x6 Kilometer) und den Massenstart (Männer über 15 Kilometer, Frauen über 12,5 Kilometer).

Olympia 2026: Wann findet das erste Rennen der Winterspiele statt?

Die erste Medaillen-Entscheidung im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2026 ist für den 8. Februar terminiert. Dann findet ab 14:05 Uhr die 4x6 km Mixed-Staffel der Frauen und Männer statt.

Olympia

Jeden Tag: Olympia live im Stream auf Joyn!

Verfolge die Biathlon-Frauen-Staffel am 18. Februar ab 14:45 Uhr im Livestream auf Joyn!

Für Deutschland sind Franziska Preuß, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Justus Strelow im Einsatz.

Auch interessant: Olympia 2026: Der aktuelle Medaillenspiegel

Olympia 2026: Der Zeitplan für die Wettbewerbe im Biathlon für die Winterspiele 2026 im Überblick

  • 08. Februar, Sonntag, 14:05 Uhr – 4x6 km Mixed-Staffel (Männer + Frauen) - Sieger: Frankreich
  • 10. Februar, Dienstag, 13:30 Uhr – 20 km Einzel Männer - Sieger: Johan-Olav Botn
  • 11. Februar, Mittwoch, 14:15 Uhr – 15 km Einzel Frauen - Siegerin: Julia Simon
  • 13. Februar, Freitag, 14 Uhr – 10 km Sprint Männer - Sieger: Quentin Fillon Maillet
  • 14. Februar, Samstag, 14 Uhr – 7,5 km Sprint Frauen - Siegerin: Maren Kirkeeide
  • 15. Februar, Sonntag, 11:15 Uhr – 12,5 km Verfolgung Männer - Sieger: Martin Posiluoma
  • 15. Februar, Sonntag, 14:45 Uhr – 10 km Verfolgung Frauen - Siegerin: Lisa Vittozzi
  • 17. Februar, Dienstag, 14:30 Uhr – 4x7,5 km Staffel Männer - Sieger: Frankreich
  • 18. Februar, Mittwoch, 14:45 Uhr – 4x6 km Staffel Frauen
  • 20. Februar, Freitag, 14:15 Uhr – 15 km Massenstart Männer
  • 21. Februar, Samstag, 14:15 Uhr – 12,5 km Massenstart Frauen
Olympia 2026 heute live: Laufen die Biathlon-Wettbewerbe im Free-TV?

Ja! Die ARD und das ZDF zeigen die Biathlon-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 abwechselnd im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Olympia 2026: Die Biathlon-Rennen kostenlos auf Joyn sehen

Die jeweilige ARD- und ZDF-Übertragung zu den Biathlon-Wettbewerben bei den Olympischen Spielen lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen.

Olympia 2026 heute live - der Zeitplan: Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Livestream

Olympia 2026 live: Gibt's einen Ticker zu den Biathlon-Wettbewerben?

Einen Liveticker zu den Olympia-Wettbewerben im Biathlon gibt's wie gewohnt auf ran.de.

