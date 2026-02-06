Am Freitagabend findet die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina statt. ran begleitet das Event im Liveticker. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 (ab 20:00 Uhr live auf Joyn) gehen die Veranstalter neue Wege. Durch das dezentrale Konzept der Spiele wird auch die Eröffnung am Freitagabend an mehreren Orten über die Bühne gehen. Im San Siro in Mailand findet die Hauptveranstaltung statt, weitere Eröffnungszeremonien gibt es in Cortina d'Ampezzo und Predazzo. Olympia 2026: 19:50 Uhr - die Eröffnungsfeier HIER LIVE im kostenlosen Livestream Während der Olympischen Winterspiele werden entsprechend auch zwei olympische Flammen entzündet, eine in Mailand und eine in Cortina. Auf ran könnt ihr die Olympia-Eröffnungsfeier ab 20:00 Uhr im Liveticker verfolgen. Olympia 2026: Deutschlands Goldfavoriten schon wieder abgereist

+++ Update, 23:30 Uhr: Damit ist die Eröffnungs-Zeremonie beendet +++ Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina sind nun nach der Eröffnungsfeier offiziell begonnen. Das war es mit dem Liveticker für heute. Vielen Dank fürs Mitlesen.

+++ Update, 23:27 Uhr: Das olympische Feuer ist entzündet +++ Nun wurde in Mailand und Cortina gleichzeitig das olympische Feuer entzündet. Alberto Tomba und Deborah Compagnoni, italienische Ski-Ikonen, entzündeten das olympische Feuer in Mailand. In Cortina entzündete in Cortina das olympische Feuer.

+++ Update, 22:54 Uhr: Star-Tenor Bocelli auf der Bühne +++ Nachdem die Spiele nun eröffnet sind, singt der italienische Star-Tenor Andrea Bocelli das Lied "Nessun dorma" im Mailänder San Siro.

+++ Update, 22:51 Uhr: Italiens Präsident Sergio Mattarella eröffnet die Spiele +++ Der italienische Präsident Sergio Mattarella hat die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina nun offiziell als eröffnet erklärt.

+++ Update, 22:29 Uhr: IOC-Präsident Coventry ergreift das Wort +++ Nun gibt es eine Ansprache von IOC-Präsidentin Coventry und dem Chef des Organisations-Komitee der Olympischen Spiele 2026.

+++ Update, 22:18 Uhr: Nun geht das Showprogramm weiter +++ Nachdem mittlerweile alle Nationen vorgestellt wurden, die an den Olympischen Winterspielen teilnehmen, geht es nun weiter mit dem Showprogramm im San Siro.

+++ Update, 22:11 Uhr: Riesenjubel für Gastgeber Italien +++ Nun marschieren die italienischen Gastgeber auf der Bühne im San Siro und werden natürlich mit großem Jubel empfangen.

+++ Update, 22:08 Uhr: Pfiffe gegen US-Vizepräsident Vance +++ Beim Einlauf der USA gibt es zunächst großen Jubel, allerdings nur, bis Vizepräsident James David Vance auf der Leinwand eingeblendet wird. Dann geht der Jubel in ein großes Pfeifkonzert über.

+++ Update, 21:42 Uhr: M wie Monaco +++ Mittlerweile sind die Nationen, die einmarschiert sind, schon beginnend mit dem Buchstaben M. Monaco und die Mongolei hatten ihren Einmarsch.

+++ Update, 21:19 Uhr: Jetzt kommt das deutsche Olympia-Team +++ Nun marschieren die deutschen Olympia-Athleten ein, in Mailand hinter Fahnenträger und Eishockey-Star Leon Draisaitl. In Predazzo trägt Skispringerin Katharina Schmid die deutsche Fahne.

+++ Update, 21:00 Uhr: Es geht voran +++ Beim Einmarsch der Olympia-Nationen sind wir mittlerweile bei Tschechien angekommen. Deutschland kommt erst noch, denn die Nationen laufen zwar alphabetisch ein, aber eben mit ihrem englischen Namen. Deutschland als Germany muss also noch etwas warten.

+++ Update, 20:45 Uhr: Einmarsch der Nationen beginnt +++ Nun kommen die Nationen nacheinander raus ins Stadion in Mailand und auch in Cortina, traditionell macht Griechenland den Anfang als Wiege der Olympischen Spiele.

+++ Update, 20:40 Uhr: Schauplätze werden vorgestellt +++ Nun gibt es einen weiteren Video-Clip, in dem die Wettkampfstätten wie Bormio, Mailand oder Cortina vorgestellt werden.

+++ Update, 20:35 Uhr: Nächste Show-Einlage +++ Nun geht es weiter bei der Eröffnungsfeier mit einer nächsten Show-Einlage aus Tanz und Musik.

+++ Update, 20:27 Uhr: Italienische Fahne wird gehisst +++ In Mailand und Cortina wird nun zeitgleich die italienische Fahne gehisst. Gefolgt wird diese Fahnen-Zeremonie in Mailand von der Nationalhymne, gesungen von Laura Pausini.

+++ Update, 20:23 Uhr: Kirsty Coventry wird begrüßt +++ Die neue IOC-Präsidentin Kirsty Coventry wird im San Siro nun begrüßt. Sie ist die Nachfolger vom deutschen Ex-Präsidenten Thomas Bach.

+++ Update, 20:15 Uhr: Mariah Carey auf der Bühne +++ Die US-Sängerin Mariah Carey stimmt das Publikum in Mailand nun musikalisch auf die Olympischen Winterspiele ein. Sie singt das Lied "Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu)".

+++ Update, 20:06 Uhr: Einlage von Tänzern der Scala +++ Nun sehen die Besucher im San Siro eine Einlage von Tänzern, die normalerweise in der Mailänder Oper Scala auftreten.

+++ Update, 20:01 Uhr: Eröffnung startet mit einem Image-Film +++ Die Eröffnung der Olympischen Winterspiele beginnt nun. Zunächst wird ein Image-Film gezeigt, der über die Videowall im Mailänder San-Siro-Stadion zu sehen ist.

+++ Update, 19:45 Uhr: Gleich geht es los +++ In Kürze beginnt dann die Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele im Mailänder San Siro bzw. inö Cortina.

+++ Update, 17:45 Uhr: Auftritte von Mariah Carey und Andrea Bocelli +++ Während der Olympia-Eröffnungsfeier werden auch zahlreiche Stars für musikalische Begleitung sorgen. So tritt Star-Tenor Andrea Bocelli ebenso auf wie Mariah Carey und Laura Pausini.