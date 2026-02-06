- Anzeige -
Eishockey bei Olympia 2026 live: Turnier der Männer im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • Veröffentlicht: 06.02.2026
  • 14:25 Uhr
  • ran.de

Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. ran gibt alle Informationen zu den Eishockey-Wettbewerben der Männer bei Olympia.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vom 6. bis 22. Februar 2026 auf dem Programm.

Das Eishockey-Turnier der Männer beginnt am 11. Februar mit der Partie zwischen der Slowakei und Finnland. Deutschland wird einen Tag später erstmals antreten, wenn es um 21:10 Uhr gegen Dänemark gehen wird.

Seit 1924 ist das Herren-Turnier im Eishockey offiziell Teil der olympischen Spiele. Bei den Sommerspielen 1920 wurde bereits ein Demonstrationswettbewerb ausgetragen, der später vom IOC offiziell als Olympiaturnier anerkannt wurde.

imago images 1072095473

Die Olympischen Winterspiele live und kostenlos auf Joyn.

Im Eurosport-Stream auf Joyn seht ihr Olympia vom 06. bis 22. Februar 2026 live.

Das besondere im Eishockey in diesem Jahr ist die Teilnahme der NHL-Stars. So wird für Deutschland unteranderem auch Leon Draisaitl seine ersten Olympischen Spiele bestreiten. Bei seinem Debüt wird ihm sofort die Ehre des Fahnenträgers bei der Eröffnungsfeier im San Siro in Mailand zuteil.

ran gibt euch alle weiteren Informationen zum Eishockey-Turnier der Herren bei Olympia 2026.

Olympia 2026: Wann findet das Eishockey-Turnier der Herren in Italien statt?

Das Eishockey-Turnier der Männer wird am 11. Februar von der Slowakei gegen Titelverteidiger Finnland gestartet. Das Finale wird elf Tage später am 22. Februar ausgetragen werden.

Eishockey-Spielplan bei Olympia: Wann spielt Deutschland?

  • 12. Februar, 21:10 Uhr: Deutschland vs. Dänemark
  • 14.Februar, 12:10 Uhr: Deutschland vs. Lettland
  • 15. Februar, 21:10 Uhr: USA vs. Deutschland

Deutschland spielt bei Olympia in Gruppe C und trifft  auf die USA, Lettland und Dänemark. Unser Nachbarland ist auch der Auftaktgegner am Donnerstag, 12. Februar. Alle Spiele finden in Mailand statt - entweder in der Arena Milano oder im Milano Ice Park.

Olympia 2026 live: Laufen die Eishockey-Spiele im Free-TV?

Ja, alle deutschen Spiele werden vom ARD oder dem ZDF live übertragen.

Olympisches Eishockey-Turnier kostenlos auf Joyn sehen

Ja, ausgewählte Spiele sowie alle Spiele mit deutscher Beteiligung könnt ihr live und kostenlos auf Joyn verfolgen.

Olympia live: Gibt's einen Ticker zu den Eishockey-Spielen?

Ja, die Eishockeyspiele werden im Liveticker auf ran.de verfolgt.

Eishockey bei Olympia: Wie funktioniert der Modus?

Die qualifizierten Teams werden auf drei Gruppen mit je vier Mannschaften aufgeteilt. In der Vorrunde spielt innerhalb der Gruppe jeder gegen jeden. Danach gibt es eine neue Setzliste mit allen zwölf Teams, basierend auf den Ergebnissen der Vorrunde. Die drei Gruppenersten sowie der beste Gruppenzweite sind automatisch für das Viertelfinale qualifiziert. Die restlichen acht Teams spielen in einer Quali-Runde die letzten vier Startplätze für das Viertelfinale aus.

Dabei trifft das an Position 5 gesetzte Team auf den Zwölftplatzierten, der Sechste auf den Elften usw.

Diese Teams nehmen am olympischen Eishockey-Turnier teil:

Gruppe A:

  • Frankreich
  • Kanada
  • Schweiz
  • Tschechien

Gruppe B:

  • Finnland
  • Italien
  • Schweden
  • Slowakei

Gruppe C:

  • Dänemark
  • Deutschland
  • Lettland
  • USA
Eiskunstlauf - Kurzprogramm - Eistanz (X)
09:55
:
Beendet
1Chock/Bates91.06
Curling - Round Robin (X)
10:05
Schweden
Schweden
Schweden
4:7
4
0
0
2
1
0
1
0
7
1
3
0
0
2
0
1
Beendet
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
10:05
Italien
Italien
Italien
12:4
12
3
0
0
4
3
2
4
0
3
1
0
0
0
Beendet
Schweiz
Schweiz
Schweiz
10:05
USA
USA
USA
7:5
7
0
2
1
0
1
0
3
0
5
1
0
0
2
0
1
0
1
Beendet
Kanada
Kanada
Kanada
Eiskunstlauf - Kurzprogramm - Paarlauf (X)
11:35
:
Beendet
1Miura/Kihara82.84
Eishockey - Gruppe B (F)
12:10
Frankreich
Frankreich
Frankreich
2:3
2
0
1
1
3
0
1
2
Beendet
Japan
Japan
Japan
Eiskunstlauf - Kurzprogramm - Frauen (X)
13:35
:
Beendet
1K.Sakamoto78.88
Curling - Round Robin (X)
14:35
Italien
Italien
Italien
6:4
6
3
1
0
0
2
0
0
0
4
0
0
1
1
0
1
1
0
Live
Estland
Estland
Estland
14:35
Schweden
Schweden
Schweden
0:9
0
0
0
0
0
0
0
9
1
1
3
1
2
1
Beendet
Norwegen
Norwegen
Norwegen
14:35
Tschechien
Tschechien
Tschechien
1:8
1
0
0
0
1
0
0
8
1
3
1
0
1
2
Beendet
USA
USA
USA
14:35
Südkorea
Südkorea
Südkorea
1:8
1
0
0
1
0
0
0
0
8
2
1
0
2
2
1
0
Live
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
Eishockey - Gruppe A (F)
14:40
Tschechien
Tschechien
Tschechien
2:1
2
2
0
1
1
0
2. Drittel
Schweiz
Schweiz
Schweiz

Eishockey bei Olympia 2026: Wer ist Titelverteidiger?

Als Titelverteidiger geht Finnland in das Turnier. Sie konnten sich im Finale 2022 in Peking gegen die IOC-Auswahl der russischen Athleten durchsetzen. Dritter beim Turnier in China wurde die Slowakei.

Auch interessant: Olympia 2026 heute live: Termine, Übertragungen im TV, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und - alle Infos

