Eiskunstlauf (X): Topläuferinnen kommen zum Schluss Im Eiskunstlauf haben die ersten Frauen ihr Kurzprogramm absolviert. Aktuell führt Zhang Ruiyang aus China mit 59,83 Punkten vor der Ekaterina Kurakova aus Polen. Die stärksten Leistungen werden jedoch erst zum Ende der Startliste erwartet: Georgien schickt Anastasiia Gubanova ins Rennen, die USA setzen auf Alysa Liu, während Japan mit Kaori Sakamoto noch einmal Plätze gutmachen möchte. Den Abschluss des Kurzprogramm-Parts im Teamwettbewerb bilden dann morgen die Männer.

Eishockey (F): Das letzte Drittel beginnt Im Eishockey geht es in das letzte Drittel zwischen Frankreich und Japan. Das Match fand bislang auf Augenhöhe statt, auch wenn Japan in der Torschuss-Statistik leicht führt. Es ist also völlig offen, wer sich den Sieg mitnehmen kann. In der Gruppe B muss man am Ende der Vorrunde unter die besten Drei kommen, um im Turnier zu bleiben.

Eiskunstlauf (X): Das Einzel der Frauen steht an Als insgesamt dritte und letzte Disziplin des heutigen Tages steht im Eiskunstlauf-Teamwettbewerb gleich der Einzellauf der Frauen an. Nach zwei Disziplinen führen die USA das Ranking mit 16 Punkten an. Dahinter folgen Italien, Georgien und Kanada mit je 14 Punkten sowie Frankreich und Japan mit 13. Die besten fünf Nationen qualifizieren sich nach dem abschließenden Einzel der Männer morgen für das Finale.

Eishockey (F): Zwei späte Tore im Mitteldrittel Kurz vor Ende des zweiten Drittels belohnen sich die Japanerinnen für ihren Aufwand und gehen durch Rui Ukita in Führung. Nur wenige Augenblicke später schlägt Frankreich aber zurück und gleicht 18 Sekunden vor der Sirene durch Lore Baudrit zum 1:1 aus.

Eiskunstlauf (X): Traumlauf von Japan! Was für eine Show! Riku Miura und Ryuichi Kihara liefern im Paarlauf sensationell ab und packen nochmal satte fünf Punkte auf die tolle Performance von Georgien drauf. Japan kassiert damit im Paarlauf die vollen zehn Punkte und gewinnt die Disziplin vor Georgien und Italien.

Ski Alpin (F): Bestzeit für Weidle-Winkelmann, Zuversicht bei Vonn Kira Weidle-Winkelmann kommt in ihrem ersten Abfahrtstraining gut zurecht und stellt mit fünf Hundertsteln Vorsprung auf Nina Ortlieb eine neue Bestzeit auf. Das macht Hoffnung auf einen guten Wettkampf für die Dritte der Abfahrtswertung. Dann kommt auch schon die beste Abfahrerin dieses Winters und alle Augen sind auf Lindsey Vonn gerichtet. Hält das Knie der 41-jährigen Speedqueen aus den USA? Offenbar ja! Vonn kommt sauber runter, liegt im Ziel keine halbe Sekunde hinter der Spitze und lächelt zuversichtlich in die Kamera. Trotz Kreuzbandriss muss man Lindsey Vonn bei diesen Spielen offenbar unbedingt auf dem Zettel haben!

Ski Alpin (F): Es geht weiter! Das Warten hat ein Ende! Emma Aicher darf endlich ran zu ihrem ersten Abfahrtstraining Die 22-Jährige lässt es sichtlich ruhig angehen und nutzt das Training als reine Besichtigungsfahrt. Gleich ist dann Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann dran und kurz danach folgt Lindsey Vonn.

Eiskunstlauf (X): Georgien springt an die Spitze! Stark! Anastasiia Metelkina und Luka Berulava zeigen in der Milano Ice Skating Arena einen wunderbaren Paarlauf und setzen sich mit 77,54 Punkten knapp vor Italien (76,65) an die Spitze. Nur Japan kann daran jetzt noch etwas ändern.

Ski Alpin (F): Kein Glück für die Abfahrerinnen Gestern Neuschnee, heute Nebel: Das Wetter meint es in Cortina d’Ampezzo bisher nicht gut mit den Abfahrerinnen. Gestern durfte niemand runter, heute haben ganze vier Athletinnen die Piste betreten. Emma Aicher wäre als nächste dran, muss aber genau wie Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann und US-Superstar Lindsey Vonn weiter warten.

Eiskunstlauf (X): Italien übernimmt die Führung! Sara Conti und Niccolo Macii zeigen im Paarlauf ihre ganze Klasse und setzten sich mit deutlichem Vorsprung vor Kanada an die Spitze der Disziplinenwertung. Italien hat damit nach sechs Punkten zum Auftakt im Eistanz gute Chancen, diesmal die vollen zehn Punkte einzusacken. Nur das zuletzt startende Duo aus Japan könnte wohl nochmal für eine Veränderung an der Spitze sorgen.

Eiskunstlauf (X): USA bleibt hinter Kanada Etwas überraschend kann das US-Duo aus Ellie Kam und Danny O'Shea im Paarlauf keine neue Bestnote liefern und reiht sich hinter Kanada auf dem zweiten Rang ein. Italien, Georgien und Japan sind noch dran in dieser zweiten Disziplin des Teamwettbewerbs.

Eishockey (F): Keine Tore im ersten Drittel Die Eishockey-Frauen aus Frankreich und Japan gehen mit einem torlosen Remis in die erste Drittelpause. Die Asiatinnen waren im ersten Abschnitt über weite Strecken tonangebend und gaben mehr Schüsse ab (12:8), scheiterten aber immer wieder an der französischen Torhüterin Alice Philbert.

Eiskunstlauf (X): Kanada übernimmt die Führung Im Teamwettbewerb des Eiskunstlaufs hat sich Kanada in der Paarlauf-Wertung an die Spitze gesetzt. Lia Pereira und Trennt Michaud bekamen 68,24 Punkte und konnten so China von der Spitze verdrängen. Aktuell ist Großbritannien auf dem Eis, anschließend folgt Topfavorit USA.

Ski Alpin (F): Aicher lächelt und scherzt Die Abfahrerinnen haben ich mittlerweile in ihr windgeschütztes Häuschen zurückgezogen und die Ski abgeschnallt. Es ist wohl nicht damit zu rechnen, dass es hier zeitnah weitergeht. Emma Aicher ist vor der Kamera trotzdem bestens drauf und scherzt mit ihren Kontrahentinnen. Die gute Laune der 22-Jährigen kommt nicht von ungefähr, denn nach bereits zwei Saisonsiegen und Rang drei im Gesamtweltcup zählt die junge Deutsche bei Olympia zu den Topfavoritinnen.

Ski Alpin (F): Der Nebel macht Probleme Beim Abfahrtstraining der Frauen ist an eine Wiederaufnahme des Rennens aktuell nicht zu denken. Noch immer liegt eine dichte Nebelbank über der Strecke und macht ein sicheres Fahren unmöglich. Emma Aicher, Kira Weidle-Winkelmann und Lindsey Vonn müssen sich also weiter gedulden.

Ski Alpin (M): Drittes Abfahrtstraining Während die Frauen mit ihrem Abfahrtstraining aufgrund des dichten Nebels weiter warten müssen, haben die Männer ihr drittes Abfahrtstraining hinter sich gebracht. Schnellster war heute der Kanadier James Crawford. Wirklich aussagekräftig ist das allerdings nicht, da Topstars wie Marco Odermatt oder Franjo von Allmen es ganz ruhig angehen ließen und andere Favoriten wie Giovanni Franzoni ganz ausgelassen haben. Der einzige deutsche Starter Simon Jocher hatte im Ziel fünf Sekunden Rückstand auf Crawford. Anton Grammel hat auch ausgelassen.

Eishockey (F): Frankreich gegen Japan In diesem Moment startet die nächste Partie des olympischen Eishockeyturniers der Frauen. In der Gruppe B, in der Deutschland gestern zum Auftakt mit 1:4 gegen Schweden unterlag, trifft nun Frankreich auf Japan. Für die Asiatinnen ist es das erste Match, während die Französinnen sich in ihrem ersten Spiel Italien mit 1:4 geschlagen geben mussten.

Eiskunstlauf (X): Paarlauf kommt in Fahrt Drei Nationen haben den Paarlauf im Teamwettbewerb des Eiskunstlaufs bereits absolviert. China rangiert aktuell vor Frankreich und Polen. Als nächste Nation darf nun Kanada auf die Eisfläche. Südkorea, im Eistanz immerhin auf Rang sieben, ist im Paarlauf nicht am Start.

Ski Alpin (F): Aicher muss warten Nachdem die ersten Abfahrerinnen ihren Trainingslauf ins Ziel gebracht haben und die Österreicherinnen Nina Ortlieb und Ariane Rädler aktuell vorne liegen, wäre nun Emma Aicher dran. Da sich aber gerade eine dichte Nebelfront über den Kurs gelegt hat, muss die Deutsche mit ihrem Start warten.

Curling (X): Fünfte Session beendet Nachdem vorhin schon die Schweiz ihr Mixed-Double gegen Italien klar verloren hatte, sind nun auch die anderen Curling-Partien des Vormittags zuende gegangen. Großbritannien feierte durch ein 7:4 gegen Schweden den vierten Sieg im vierten Spiel und führt die Tabelle damit an. Die USA sind nach einem 7:5 gegen Kanada ebenfalls noch ungeschlagen, haben aber erst drei Matches absolviert. Die Schweiz liegt mit ausgeglichenem Punktekonto aktuell auf Rang fünf hinter Kanada und Italien. Die ersten vier Teams qualifizieren sich am Ende der Gruppenphase für das Halbfinale.

Rennrodeln (M): Ausrufezeichen von Langenhan Im sechsten Trainingslauf im Einsitzer hat der deutsche Rennrodler Max Langenhan ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und die Topzeit eingefahren! Der 26-Jährige war stattliche 0,235 Sekunden schneller als der Lette Kristers Aparjods. Felix Loch kam auf den vierten Platz, der dritte DSV-Starter Timon Grancagnolo auf Platz sechs.

Eiskunstlauf (X): Zweite Disziplin Als zweite von vier Disziplinen in der Qualifikation des Teamwettbewerbs steht im Eiskunstlauf gleich der Paarlauf an. Auch hier sind wieder zehn Punkte für die beste Nation, neu für Platz zwei etc. zu vergeben. Wenjing Sui und Cong Han aus China eröffnen.

Ski Alpin (F): Gleich der erste Sturz Das geht ja gut los! Als erste Athletin wagt sich die Slowenin Ilka Štuhec auf die anspruchsvolle Abfahrtsstrecke von Cortina d'Ampezzo und legt sich im weichen Neuschnee gleich mal hin. Die 35-Jährige rutscht lange über die Piste und landet im Fangnetz, streckt aber zum Glück gleich den Daumen hoch. Offenbar ist da nichts Schlimmes passiert. Die Strecke ist nun erstmal gesperrt und Aicher, Vonn & Co. müssen warten.

Curling (X): Schweiz schenkt ab Das war absolut nicht die Session des schweizerischen Curling-Teams! In der Mixed-Doubles-Partie gegen Italien liegen die Eidgenossen nach sechs Ends schon mit 4:12 zurück und geben das Match daraufhin auf. In den anderen beiden Matches geht es spannender zu. Großbritannien führt zwei Ends vor Schluss gegen Schweden mit 6:4, zwischen den USA und Kanada steht es 4:4.

Eiskunstlauf (X): Zehn Pinkte an die USA Großbritannien zeigt einen starken letzten Eistanz dieser Session und schieb sich zwischen Frankreich und Kanada noch auf Rang drei. Damit gehen in der ersten von vier Disziplinen zehn Punkte an die USA, neun an Frankreich und acht an Großbritannien. Weiter geht es um 11:35 Uhr mi dem Paarlauf.

Ski Alpin (F): Abfahrtstraining findet statt Nachdem das erste Abfahrtstraining der Frauen noch aufgrund starken Schneefalls abgesagt werden musste, dürfen die Speed-Expertinnen sich heute endlich zeigen in Cortina d'Ampezzo. Die Augen sind ab 11:30 Uhr natürlich vor allem auf Lindsey Vonn gerichtet. Die 41-jährige US-Amerikanerin will trotz eines jüngst erlittenen Kreuzbandrisses nochmal um Medaillen fahren und ist in diesem Training mit Startnummer zehn gefordert. Zuvor sind schon die beiden deutschen Speedstars Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann im Einsatz.

Eiskunstlauf (X): US-Duo erklimmt die Spitze! Madison Chock und Evan Bates werden ihrer Favoritenrolle im Eistanz gerecht und setzen sich mit einer brillanten Vorstellung und satten 91,06 Punkten an die Spitze. Zweiter ist aktuell Frankreich vor Kanada und Italien. Als letzte Nation darf sich in dieser ersten Disziplin des Teamwettbewerbs nun noch Großbritannien präsentieren.

Curling (X):Klatsche droht für die Schweiz Das Curling-Team der Schweiz hat weiter arge Probleme und gibt im fünften End zum dritten Mal an diesem Tag drei oder mehr Steine ab. Italien liegt nun schon sehr komfortabel mit 10:4 in Front. Kanada hat parallel im nordamerikanischen Duell mit den USA zum 3:3 ausgeglichen.

Skispringen (F): Zweites Training beendet Die Skispringerinnen haben ihr heutiges Training auf der Normalschanze beendet. Den dritten Sprung haben einige der Topathletinnen um Nika Prevc und das DSV-Duo Agnes Reisch und Selina Freitag ausgelassen. Katharina Schmid konnte nur 89 Meter aufschreiben und kam auf Rang 18. Der beste Satz gelang diesmal der Norwegerin Eirin Maria Kvandal.

Eiskunstlauf (X): Kanada bleibt hinter Frankreich Das kanadische Duo aus Piper Gilles und Paul Poirier hat im Eistanz starke 85,79 Punkte bekommen, bleibt damit aber knapp hinter dem führenden Duo aus Frankreich. Nun ist Italien dran und anschließend wird das US-Duo zeigen, was die bisherigen Wertungen für die Nationen letztlich wert sind.

Curling (X): Schweiz kassiert vier Steine! Das Mixed-Doubles-Curling-Team der Schweiz konnte im dritten End mit 4:3 in Führung gehen, kassierte dann aber die nächste harte Klatsche. Nachdem die Eidgenossen schon im ersten End einmal drei Steine abgeben mussten, konnte Italien im vierten End gleich vier Steine bestliegend im Haus platzieren und mit 7:4 in Führung gehen. Schweden hat derweil eggen Großbritannien auf 3:4 verkürzt und die USA haben gegen Kanada auf 3:1 erhöht.

Rennrodeln (M): Österreich-Duo vor Loch Im fünften Trainingslauf der Rennrodler im Einsitzer hat der Österreicher Wolfgang Kindl die Bestzeit erzielt und seinen Landsmann Jonas Müller auf den zweiten Platz verwiesen. DSV-Star Felix Loch kam diesmal auf den dritten Platz und damit auf seinen bestes Resultat in den bisherigen fünf Übungsläufen.

Curling (X): Schweiz schlägt sofort zurück Die Schweiz hatte im Duell mit Italien einen dankbar schlechten Start erwischt und gleich im ersten Inning drei Steine kassiert. Die Eidgenossen konnten sich aber gerade eindrucksvoll zurückmelden und im zweiten Anlauf drei eigene Steine durchbringen, sodass die Partie wieder offen ist. Parallel führt Großbritannien gegen Schweden bereits mit 4:0 und die USA liegen gegen Kanada mit 2:1 vorn.

Eiskunstlauf (X): Frankreich haut einen raus Das französische Duoo aus Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron hat im Eistanz eine starke Wertung von 89,98 Punkten aufs Eis gezaubert und damit klar die Führung vor Japan (68.84) übernommen. Aktuell ist das Duo aus Südkorea auf der Eisfläche unterwegs.

Skispringen (F): Reisch überzeugt im Training Beim zweiten Trainingssprung der Skispringerinnen von der Normalschanze hat Agnes Reisch als beste Deutsche einen starken Sprung exakt auf die 100-Meter-Marke hingelegt. Nur Eirin Maria Kvandal aus Norwegen und Nika Prevc waren besser. Selina Freitag konnte leicht zulegen und kam mit 96,5 Metern auf Rang sieben, Katharina Schmid landete auf Rang zwölf.

Eiskunstlauf (X): China legt vor Im Teamwettbewerb des Eiskunstlaufs hat das chinesische Duo aus Shiyue Wang und Xinyu Liu eröffnet und eine Gesamtpunktzahl von 64,92 vorgelegt. Daran muss die Konkurrenz sich nun messen. Die beste Nation bekommt am Ende des Durchgangs zehn Punkte, die zweite neun etc. So ergibt sich nach vier Disziplinen eine Gesamtrangliste, aus der sich dann die ersten fünf Nationen für das Finale qualifizieren.

Curling (X): Die fünfte Session Beim Curling steht nun die fünfte Session der Mixed-Doubles auf dem Programm. Die bisher mit zwei Siegen aus drei Spielen ausgestattete Schweiz bekommt es dabei mit Italien zu tun. Schweden trifft auf Großbritannien und die USA messen sich im Nachbarschaftsduell mit Kanada.

Skispringen (F): Prevc wieder in ihrer eigenen Liga Die Skispringerinnen haben ihren ersten Trainingsspring des Tages auf der Normalschanze hinter sich gebracht. Topfavoritin Nika Prevc hat die Konkurrenz einmal mehr geschockt und ist mit 108 Metern satte 7,5 Meter weiter gesprungen als die zweitplatzierte Lisa Eder aus Österreich. Beste Deutsche war Katharina Schmid auf dem achten Rang. Für die in dieser Saison erfolgreichste DSV-Springerin Selina Freitag waren 94,5 Metern und Rang zehn nicht zufriedenstellend.

Eiskunstlauf (X): Der Teamwettbewerb startet In wenigen Minuten beginnt in der Milano Ice Skating Arena der Teamwettbewerb im Eiskunstlauf. Insgesamt werden vier Disziplinen absolviert. Los geht es mit dem Eistanz, anschließend folgen der Paarlauf und die Einzel der Frauen und Männer. Klarer Goldfavorit sind die USA, die schon 2022 den Titel holten und bei dieser Ausgabe wohl vor allem vom Team aus Japan gefordert werden könnten. Auch Frankreich, Kanada und Italien zählen zu den Medaillenkandidaten. Deutschland ist im Teamwettbewerb nicht vertreten.

Skispringen (F): Solider Satz von Schmid Das zweite Normalschanzentraining der Skispringerinnen ist bereits in vollem Gange. Katharina Schmid hat bei ihren letzten Olympischen Spielen soeben ordentliche 96 Meter runtergebracht und liegt damit in der Tageswertung auf dem fünften Rang. Es führt die Kanadierin Abigail Strate, die die 00er-Marke mit ihrem Sprung nur um einen halben Meter verpasst hat.

Trainings mit Schmid, Vonn & Co. Neben den Hauptwettkämpfen finden am heutigen Tage auch diverse Trainingsdurchgänge statt. Bereits unterwegs ist das Training der Skispringerinnen auf der Normalschanze, in dem sich u.a. Katharina Schmid und Selina Freitag zeigen wollen. Ab 10 Uhr absolvieren die Rennrodler im Einsitzer ihre nächsten Trainingsläufe und ab 11:30 Uhr ist der Blick auf die Skipiste gerichtet. Nachdem das erste Abfahrtstraining der Frauen gestern witterungsbedingt abgesagt wurde, will Lindsey Vonn heute testen, ob sie trotz Kreuzbandriss in Cortina d’Ampezzo um Medaillen fahren kann.

Das Programm des Tages Ab 9:50 Uhr geht es in der Milano Ice Skating Arena los mit dem Teamwettbewerb im Eiskunstlauf. Als erste von vier Disziplinen wird der Eistanz von den zehn teilnehmenden Nationen absolviert. Später am Tag folgen der Paarlauf und das Einzel der Frauen, während die Männer erst morgen dran sind. Ab 10:05 Uhr geht es dann auch beim Curling mit der fünften und sechsten Session der Mixed-Doubles wieder zur Sache. In der Vorrunde der Eishockey-Frauen duellieren sich an diesem Freitag Frankreich und Japan (12:10 Uhr) sowie Tschechien und die Schweiz (14:40 Uhr). Beschlossen wir der Tag dann ab 20 Uhr mit der großen Eröffnungsfeier.