Olympia live und kostenlos auf Joyn verfolgen
Olympia 2026 - Eröffnungsfeier heute live: Darum wird das San Siro bald abgerissen
- Veröffentlicht: 06.02.2026
- 15:06 Uhr
- SID/ran.de
Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. Die Eröffnungsfeier wird im legendären San Siro ausgetragen, das bald abgerissen wird.
Olympische Spiele - egal ob Sommer oder Winter - werden gebührend zelebriert. So starten auch die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo mit einer großen Eröffnungsfeier im Stadio Giuseppe Meazza.
Das Stadion im Mailänder Stadtteil San Siro wird mit der Eröffnungsfeier heute Abend (ab 20:00 Uhr live auf Joyn) eines seiner letzten großen Höhepunkte seiner fast 100-jährigen Geschichte erleben. Mit der Eröffnung des Neubaus auf dem Parkplatz zur EM 2032 soll es abgerissen werden.
Auch vor der Eröffnungsfeier wurde das Stadion in der Vergangenheit nicht nur ausschließlich für Fußball benutzt, sondern auch für andere Großevents. Reggae-Gott Bob Marley sang hier etwa vor 120.000 Menschen, Italiens Box-Idol Duilio Loi krönte sich dort zum Weltmeister und religiöse Messen lockten Zehntausende an.
San Siro: Rekordnationalspieler Lothar Matthäus trauert um lengendäre Stadion
Lothar Matthäus hat verdückt eine Träne, wenn er an die legendäre Spielstätte denkt. "Das Stadion ist mein Wohnzimmer", sagte Deutschlands Rekordnationalspieler über das Stadio Giuseppe Meazza.
Für die Italiener ist das "Stadio San Siro", wie es bis 1980 hieß, "La Scala del Calcio", die Fußballoper. "San Siro bedeutet Geschichte, bedeutet Leben. San Siro ist ein Monument, immer voller Emotionen", sagt Fabio Capello, die Milan-Legende. Anfangs alleinige Hausherren, teilen sich seine "Rossoneri" die Spielstätte seit 1947 mit dem verhassten Rivalen Inter.
Aus deutscher Sicht hat nicht nur Matthäus eine enge Verbindung mit dem Stadion. Er schoss dort Inter Mailand zur Meisterschaft und Deutschland bei der WM 1990 zur Titelreife.
Olaf Thon schwärmt dagegen vom Meazza-Stadion als "Fußball-Kolosseum." Schon nach dem Triumph der Schalker Euro-Fighter 1997 im UEFA-Cup-Rückspiel bei Inter "weinten 20. 000 Männer und Frauen in der königsblauen Wand", sagt er.
Externer Inhalt
San Siro: Renovierung zur WM 1990
Bei der Renovierung zur WM 1990, bei der die DFB-Elf fünf Spiele in Mailand bestritt, bekam das Meazza seine elf ikonischen Spiraltürme. Wenn die Fans sie an Spieltagen hinaufklettern, wirkt es, als drehten sie sich wie überdimensionale Schrauben.
Des weiteren wurden in dem Fußballstadion auch die WM 1934, die EM 1980 und vier Champions-League-Finals ausgetragen - auch jenes 2001, das der FC Bayern dank "Titan" Oliver Kahn gewann. Jetzt sind die Olympioniken dran.
Jetzt sind die Olympioniken dran. Was ihnen Capello zum Einlauf der Nationen rät? "Schaut nach oben", auf die Türme und die mächtigen Tribünen, die bald in Staub zerfallen werden.
Auch interessant: Olympia 2026: Curler schimpfen über olympisches Eis - "beschissen"