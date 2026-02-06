Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. Die Eröffnungsfeier wird im legendären San Siro ausgetragen, das bald abgerissen wird. Olympische Spiele - egal ob Sommer oder Winter - werden gebührend zelebriert. So starten auch die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo mit einer großen Eröffnungsfeier im Stadio Giuseppe Meazza. Olympia 2026: 20 Uhr - die Eröffnungsfeier im kostenlosen Livestream Das Stadion im Mailänder Stadtteil San Siro wird mit der Eröffnungsfeier heute Abend (ab 20:00 Uhr live auf Joyn) eines seiner letzten großen Höhepunkte seiner fast 100-jährigen Geschichte erleben. Mit der Eröffnung des Neubaus auf dem Parkplatz zur EM 2032 soll es abgerissen werden. Auch vor der Eröffnungsfeier wurde das Stadion in der Vergangenheit nicht nur ausschließlich für Fußball benutzt, sondern auch für andere Großevents. Reggae-Gott Bob Marley sang hier etwa vor 120.000 Menschen, Italiens Box-Idol Duilio Loi krönte sich dort zum Weltmeister und religiöse Messen lockten Zehntausende an.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

San Siro: Rekordnationalspieler Lothar Matthäus trauert um lengendäre Stadion Lothar Matthäus hat verdückt eine Träne, wenn er an die legendäre Spielstätte denkt. "Das Stadion ist mein Wohnzimmer", sagte Deutschlands Rekordnationalspieler über das Stadio Giuseppe Meazza. Für die Italiener ist das "Stadio San Siro", wie es bis 1980 hieß, "La Scala del Calcio", die Fußballoper. "San Siro bedeutet Geschichte, bedeutet Leben. San Siro ist ein Monument, immer voller Emotionen", sagt Fabio Capello, die Milan-Legende. Anfangs alleinige Hausherren, teilen sich seine "Rossoneri" die Spielstätte seit 1947 mit dem verhassten Rivalen Inter. Aus deutscher Sicht hat nicht nur Matthäus eine enge Verbindung mit dem Stadion. Er schoss dort Inter Mailand zur Meisterschaft und Deutschland bei der WM 1990 zur Titelreife. Olaf Thon schwärmt dagegen vom Meazza-Stadion als "Fußball-Kolosseum." Schon nach dem Triumph der Schalker Euro-Fighter 1997 im UEFA-Cup-Rückspiel bei Inter "weinten 20. 000 Männer und Frauen in der königsblauen Wand", sagt er.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen