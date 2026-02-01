- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026

Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo: Biathlon im Free-TV und im Joyn-Stream

  • Veröffentlicht: 01.02.2026
  • 17:06 Uhr
  • ran.de

Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. ran gibt alle Informationen zu den Wettbewerben bei Olympia im Biathlon.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vom 6. bis 22. Februar 2026 auf dem Programm.

In Antholz finden während der Olympischen Winterspiele dann in den folgenden Wochen die Wettkämpfe im Biathlon statt.

ran gibt die wichtigsten Informationen rund um die Biathlon-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Welche Wettbewerbe gibt es im Biathlon?

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien gibt es für Frauen und Männer jeweils sechs Wettbewerbe: 4x6 km Mixed-Staffel, Einzelrennen (Männer über 20 Kilometer, Frauen über 15 Kilometer), Sprint (Männer über zehn Kilometer, Frauen über 7,5 Kilometer), Verfolgung (Männer über 12,5 Kilometer, Frauen über zehn Kilometer), Staffel (Männer über 4x7,5 Kilometer, Frauen über 4x6 Kilometer) und den Massenstart (Männer über 15 Kilometer, Frauen über 12,5 Kilometer).

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Wann findet das erste Rennen der Winterspiele statt?

Die erste Medaillen-Entscheidung im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2026 ist für den 8. Februar terminiert. Dann findet ab 14:05 Uhr die 4x6 km Mixed-Staffel der Frauen und Männer statt.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Olympia 2026: Der Zeitplan für die Wettbewerbe im Biathlon für die Winterspiele 2026 im Überblick

Der exakte Terminplan für die Biathlon-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 wurde bereits bekanntgegeben.

  • 08. Februar, Sonntag, 14:05 Uhr – 4x6 km Mixed-Staffel (Männer + Frauen)
  • 10. Februar, Dienstag, 13:30 Uhr – 20 km Einzel Männer
  • 11. Februar, Mittwoch, 14:15 Uhr – 15 km Einzel Frauen
  • 13. Februar, Freitag, 14 Uhr – 10 km Sprint Männer
  • 14. Februar, Samstag, 14 Uhr – 7,5 km Sprint Frauen
  • 15. Februar, Sonntag, 11:15 Uhr – 12,5 km Verfolgung Männer
  • 15. Februar, Sonntag, 14:45 Uhr – 10 km Verfolgung Frauen
  • 17. Februar, Dienstag, 14:30 Uhr – 4x7,5 km Staffel Männer
  • 18. Februar, Mittwoch, 14:45 Uhr – 4x6 km Staffel Frauen
  • 20. Februar, Freitag, 14:15 Uhr – 15 km Massenstart Männer
  • 21. Februar, Samstag, 14:15 Uhr – 12,5 km Massenstart Frauen

Olympia 2026 live: Laufen die Biathlon-Wettbewerbe im Free-TV?

Ja! Die ARD und das ZDF zeigen die Biathlon-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 abwechselnd im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

- Anzeige -

Olympia 2026: Die Biathlon-Rennen kostenlos auf Joyn sehen

Die jeweilige ARD- und ZDF-Übertragung zu den Biathlon-Rennen bei den Olympischen Spielen lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen.

- Anzeige -

Olympia 2026 live: Gibt's einen Ticker zu den Biathlon-Wettbewerben?

Einen Liveticker zu den Olympia-Wettbewerben im Biathlon gibt's wie gewohnt auf ran.de.

News und Videos zu Olympia
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 01.02.2026
  • 17:12 Uhr
IOC-Präsidentin Kirsty Coventry
News

Coventry: Kein Kommentar zu ICE und Wasserman

  • 01.02.2026
  • 16:19 Uhr
Linus Strasser
News

Olympia 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo: Ski Alpin im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 01.02.2026
  • 16:10 Uhr
Papst Leo XVI. am Sonntag während des Angelus-Gebets
News

Vor Olympia: Friedensappell von Papst Leo XIV.

  • 01.02.2026
  • 15:40 Uhr
Casey Wasserman bei einer Rede
News

Epstein-Akten: L.A.-Olympiachef bedauert Mails an Maxwell

  • 01.02.2026
  • 09:51 Uhr
Foto IPP Pentaphoto Crans Montana 30 01 2026 Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025 2026 Discesa libera femminile nella foto Lindsey Vonn con una espressione triste e dolorante dopo essere caduta italy...
News

Nach Horror-Sturz: Vonn verpasst Olympia-Generalprobe

  • 31.01.2026
  • 14:10 Uhr
Athleten-Raum in Fiames nahe Cortina
News

Erste Sportler ziehen ins olympische Dorf ein

  • 30.01.2026
  • 20:51 Uhr
Berlin startet die Olympia-Kampagne
News

Berlin gibt Startschuss für Olympia-Kampagne

  • 30.01.2026
  • 13:54 Uhr
Papst Leo XIV
News

Gebete des Papstes: Olympische Spiele sollen "Brücken bauen"

  • 30.01.2026
  • 11:06 Uhr
Steinmeier ist beim Eishockey, Ski alpin und Biathlon da
News

Olympia: Bundespräsident Steinmeier reist zur Eröffnung

  • 28.01.2026
  • 13:44 Uhr