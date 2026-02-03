Alle News und Ereignisse zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien im Überblick. Vom 6. - 22. Februar wird in Mailaind und Cortina d'Ampezzo um Medaillen gekämpft. Alle Informationen zu Olympia hier. Hier findet ihr alle News und aktuelle Geschehnisse rund zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien. Vom 6. bis 22. Februar 2026 (Liveticker zur Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele hier) kämpfen die Olympia-Stars in Mailand und Cortina d’Ampezzo um die Medaillen.

Die Wettbewerbe finden dabei an mehreren traditionsreichen Wintersportorten statt und bieten eine beeindruckende Kulisse zwischen Alpen, Dolomiten und italienischen Metropolen. ran gibt die wichtigsten Informationen rund um Olympia im Ticker.

+++ 4. Februar, 18:59 Uhr: Vonn im Wartestand - Alpin-Training am Donnerstag abgesagt +++ Skistar Lindsey Vonn muss vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Italien länger als erhofft auf einen Härtetest für ihr lädiertes Knie warten. Das für Donnerstagvormittag geplante Training wurde "aufgrund des anhaltenden Schneefalls und der Wettervorhersage" abgesagt. Das teilten die Organisatoren mit. In Cortina sollten vor dem ersten Frauen-Rennen am Sonntag insgesamt drei Abfahrtstrainings stattfinden. Überraschend kam der Schritt für die Athletinnen am Mittwoch nicht mehr. "Angesichts des Wetters rechne ich in den nächsten Tagen mit Verzögerungen oder Änderungen", hatte die Neuseeländerin Alice Robinson kurz vor der Absage der Trainingseinheit gesagt: "Ich glaube, jeder hier hat das schon oft erlebt, wenn man sich den Schnee nur ansieht. Aber ich bin mir sicher, dass es am Tag des Rennens gut sein wird." Vonn hatte bei einem Sturz bei der Weltcup-Abfahrt am vergangenen Freitag in Crans-Montana einen Kreuzbandriss im rechten Knie und Knochenprellungen erlitten. Auch ihr Meniskus ist lädiert. Die 41-Jährige will ihren Olympia-Traum aber nicht aufgeben. Vonn will in Cortina, wo sie im Weltcup Rekordsiegerin ist, ihr famoses Comeback mit ihrer zweiten Goldmedaille bei einer Olympia-Abfahrt nach 2010 krönen. In Crans-Montana hatte sie bei kniffligen Verhältnissen nach dem Sprung ins "Fuchsloch" das Gleichgewicht verloren. Sie geriet in Rückenlage und schlug schließlich im Fangnetz ein.

+++ 4. Februar, 10:57 Uhr: IOC verbietet deutscher Athletin Schlittschuhe - zu politisch? +++ Die deutsche Eisschnellläuferin Josephine Schlörb darf ihre bevorzugten Schlittschuhe nicht bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina tragen. Das IOC sprach ein Verbot aus und berief sich dabei auf Regel 50 der Olympischen Charta. Diese besagt, dass politische Botschaften bei den Wettkämpfen "ausnahmslos unerwünscht" seien. Das bestätigte die 22-Jährige im Gespräch mit der "Sächsischen Zeitung". Die Entscheidung ist nicht unbedingt nachvollziehbar: "Auf meinem alten Maßschuh hatte ich relativ viele Statements aufgedruckt. Zum Beispiel: Hass ist keine Meinung. Diskriminierung ist ein Verbrechen", so Schlörbs. Eigentlich Botschaften die sich mit dem Olympischen Gedanken decken. "Es muss komplett frei von politischen Gedanken sein", erklärt Schlörb: "Du darfst drumherum alles machen, alles tragen, alles sagen - aber beim Wettkampf selbst darfst du keine politischen Statements bringen", erklärte die Eisschnellläuferin. Schörb musste das Design entsprechend anpassen. Letztlich wurde zumindest das Wort "Respekt" auf den Schuhen zugelassen.

+++ 3. Februar, 10:57 Uhr: Skisprung-Stars bestohlen +++ Beim Weltcup in Willingen wurden Norwegens Skisprung-Stars bestohlen. Helme und weiteres Equipment wurden entwendet. Die genaue Höhe des Schadens konnten zunächst nicht gemacht werden. Die Ermittlungen laufen. "Eine Menge Ausrüstung ist weg. Sie haben keine Ski und Stiefel mitgenommen. Aber Helme, Jacken, Mützen, Handschuhe und Brillen sind weg", so der norwegische Sportdirektor Jan-Erik Aalbu. Aus der Garderobe sollen offenbar die Helme von Johann Andre Forfang und Halvor Egner Granerud gestohlen worden sein, wie Videoaufnahmen zeigen würden.

+++ 3. Februar, 07:27 Uhr: Draisaitls Ziel: "Fliegen da hin, um eine Medaille zu holen" +++ Leon Draisaitl hat bei seinen ersten Olympischen Winterspielen Großes vor. "Natürlich fliegen wir da hin, um eine Medaille zu holen", sagte der deutsche Stürmerstar der Edmonton Oilers in einer Medienrunde. Dem Kölner ist aber auch bewusst, "wie schwer das ist, wo wir mit dem deutschen Eishockey stehen und dass wir nicht in der Favoritenrolle sind". Der Weg zu Edelmetall sei lang, Deutschland brauche "vielleicht ein kleines Wunder", sagte Draisaitl, der im Alter von 30 Jahren sein Debüt bei Winterspielen geben wird. Draisaitl, in der NHL bereits bester Torjäger, bester Scorer, wertvollster Spieler und zuletzt zwei Mal nacheinander im Finale um den Stanley Cup, unterstrich seine Ambitionen. "Als Sportler gehst du in ein Turnier rein, um das Turnier zu gewinnen", erklärte der Angreifer. Noch liegen zwei Spiele in der NHL zwischen Draisaitl und dem "Highlight" Olympia. Dieses schwebt ihm aber schon lange im Kopf herum. "Ich merke selbst, wie ich tagtäglich daran denke und mich total darauf freue, es mitzuerleben und mit den Jungs so schnell wie möglich zusammenzufinden. Es ist ein schönes Gefühl", sagte Draisaitl. Dem Torjäger könnte sogar die große Ehre zuteil werden, bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne zu tragen. Draisaitl ist einer der drei Kandidaten. "Es ist etwas ganz Besonderes", sagte er, "schauen wir mal, wer es wird. Die andere Athleten sind überragend. Es gibt keine falsche Wahl." Erstmals seit 2014 erhielten die besten Spieler der Welt aus der NHL wieder die Freigabe für eine Teilnahme. Deutschland startet in Mailand am 12. Februar gegen Dänemark in die Spiele.

