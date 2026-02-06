Lindsey Vonn greift trotz Kreuzbandriss nach Olympia-Gold. Das Unterfangen mag verrückt klingen, ist für einen Champion wie sie aber nur logisch. Ein Kommentar. von Dominik Hager Es gibt Sportler, die an ihre Grenzen gehen und diejenigen, die über ihre Grenzen hinaus gehen. Und es gibt Lindsey Vonn, für die Grenzen nicht zu existieren scheinen. Die US-Amerikanerin steht auf, wenn sämtliche Hoffnung verloren scheint und jeder sich seinem Schicksal beugen würde. Olympia 2026: 20 Uhr - die Eröffnungsfeier im kostenlosen Livestream Es mag verrückt, gefährlich, leichtsinnig und objektiv betrachtet einfach falsch sein, sich mit einem gerissenen Kreuzband und künstlicher Teilprothese im Kniegelenk auf die Bretter zu stellen und mit bis zu 140 km/h den Berg hinunter zu rauschen. Doch genau das ist das Leben von Vonn - und deswegen ist ihr Entschluss weder wahnsinnig noch dumm, sondern zu 100 Prozent richtig. Nicht für den logischen Menschenverstand, nicht für ihre Kritiker, aber für sie selbst. Dafür gebührt ihr ein ganz großer Respekt. Die 41-Jährige leidet nicht an einem übertriebenen Geltungsdrang, sondern ist eine Skifahrerin und Racerin mit Herz und Leidenschaft. Genau so gelingt es ihr, negatives Echo auszublenden und mit Leistung auf der Rennstrecke zu antworten. Olympia 2026: Die Eröffnungsfeier im Liveticker

- Anzeige -

- Anzeige -

Olympia 2026: Lindsey Vonn will es ihren Kritikern ein letztes Mal zeigen Die respektlosen Kommentare einiger Ski-Größen hat sie mit ihrem famosen Comeback im letzten Winter meisterhaft gekontert - und genau das wird sie auch bei Olympia machen. Denn Vonn ist aus dem Holz eines Champions geschnitzt. Eine Sportlerin, die ihre Ziele bedingungslos verfolgt. Dieser Charakterzug macht den Unterschied zwischen "normalen Top-Sportlern" und der erfolgreichsten Abfahrerin der Weltcup-Geschichte aus. Lindsey Vonn absolviert erstes Abfahrtstraining trotz Kreuzbandriss Die olympischen Winterspiele sind das letzte große Ziel von Vonn - und deshalb ist es logisch, dass sie alles auf eine Karte setzt. Mit einer weiteren Goldmedaille würde sie ihrer großen Karriere einen krönenden Schlusspunkt setzen. Sie hätte es nicht nur allen Kritikern und Neidern ein letztes Mal gezeigt, sondern auch sich selbst. Wer möchte schon seine Karriere mit einer Verletzung beenden? Eine Zeit, die nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung und ein elementares Lebenskapitel darstellt? Vonn mit Sicherheit nicht - und genau deshalb macht sie, was sie ihrem Selbstverständnis zufolge tun muss.

- Anzeige -

- Anzeige -

Olympia 2026: Lindsey Vonn muss mit den Folgen leben Klar ist, dass ein gewaltiges Risiko mitfährt. Sie könnte stürzen, sich noch schwerer verletzen und die Folgen im Leben nach der Karriere drastisch zu spüren bekommen. Vonn weiß das. Das Risiko und die möglichen Konsequenzen muss sie alleine tragen und es steht niemanden zu, sie dafür zu verunglimpfen oder für verrückt zu erklären.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

VIDEO: Olympia 2026: So extravagant reist Jake Paul-Verlobte nach Mailand