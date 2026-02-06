Olympia 2026: Die Eröffnungsfeier im Liveticker

Am Freitagabend findet die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina statt. ran begleitet das Event im Liveticker.

Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 (ab 20:00 Uhr live auf Joyn) gehen die Veranstalter neue Wege. Durch das dezentrale Konzept der Spiele wird auch die Eröffnung am Freitagabend an mehreren Orten über die Bühne gehen.

Im San Siro in Mailand findet die Hauptveranstaltung statt, weitere Eröffnungszeremonien gibt es in Cortina d'Ampezzo und Predazzo.

Während der Olympischen Winterspiele werden entsprechend auch zwei olympische Flammen entzündet, eine in Mailand und eine in Cortina.

Auf ran könnt ihr die Olympia-Eröffnungsfeier ab 20:00 Uhr im Liveticker verfolgen.