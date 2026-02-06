Olympia live und kostenlos auf Joyn verfolgen
Olympia 2026: Die Eröffnungsfeier im Liveticker
- Veröffentlicht: 06.02.2026
- 17:22 Uhr
- ran.de/SID
Am Freitagabend findet die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina statt. ran begleitet das Event im Liveticker.
Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 (ab 20:00 Uhr live auf Joyn) gehen die Veranstalter neue Wege. Durch das dezentrale Konzept der Spiele wird auch die Eröffnung am Freitagabend an mehreren Orten über die Bühne gehen.
Im San Siro in Mailand findet die Hauptveranstaltung statt, weitere Eröffnungszeremonien gibt es in Cortina d'Ampezzo und Predazzo.
Während der Olympischen Winterspiele werden entsprechend auch zwei olympische Flammen entzündet, eine in Mailand und eine in Cortina.
Auf ran könnt ihr die Olympia-Eröffnungsfeier ab 20:00 Uhr im Liveticker verfolgen.
+++ Update, 17:45 Uhr: Auftritte von Mariah Carey und Andrea Bocelli +++
Während der Olympia-Eröffnungsfeier werden auch zahlreiche Stars für musikalische Begleitung sorgen. So tritt Star-Tenor Andrea Bocelli ebenso auf wie Mariah Carey und Laura Pausini.
+++ Update, 17:00 Uhr: Draisaitl und Schmid als deutsche Fahnenträger +++
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl und die siebenmalige Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid sind die deutschen Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo am Freitagabend.
"Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das bedeutet mir wirklich unfassbar viel. Ich fühle mich total geehrt", sagte Draisaitl, den die frohe Kunde im fernen Kanada erreichte: "Ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich schon seit Monaten wie ein kleines Kind drauf. Es rückt immer näher. Das ist jetzt natürlich das i-Tüpfelchen für mich. Ich bin super stolz, es ist wirklich eine Riesenehre und ein Höhepunkt meiner Karriere."
