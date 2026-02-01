- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026

Ski Alpin bei Olympia 2026 heute live: Slalom der Frauen im Free-TV und im Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 16.02.2026
  • 23:34 Uhr
  • ran.de

Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. ran gibt alle Informationen zu den Wettbewerben bei Olympia im Ski Alpin.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vom 6. bis 22. Februar 2026 auf dem Programm.

In Bormio und Cortina d’Ampezzo finden während der Olympischen Winterspiele dann in den folgenden Wochen die Wettkämpfe im Ski Alpin statt.

ran gibt die wichtigsten Informationen rund um die alpinen Ski-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Welche Wettbewerbe gibt es im Ski Alpin?

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien gibt es für Frauen und Männer jeweils fünf Wettbewerbe: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom und die Team-Kombination.

Die Rennen der Frauen finden dabei in Cortina d'Ampezzo statt, jene der Männer in Bormio.

- Anzeige -
- Anzeige -
Olympia

Jeden Tag: Olympia live im Stream auf Joyn!

Verfolge den Slalom der Herren am 16. Februar ab 10:00 Uhr auf Joyn.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Olympia 2026: Wann findet das erste Rennen der Winterspiele statt?

Die erste Medaillen-Entscheidung im Ski Alpin bei den Olympischen Winterspielen 2026 ist für den 7. Februar terminiert. Dann findet die Abfahrt der Männer statt.

Olympia 2026 heute live - der Zeitplan: Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Livestream

Olympia 2026: Der Zeitplan für die Wettbewerbe im Ski Alpin für die Winterspiele 2026 im Überblick

Der exakte Terminplan für die alpinen Ski-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen 2026 wurde bereits bekanntgegeben.

Der Olympia-Zeitplan im Überblick:

  • Samstag, 7. Februar, 11:30 Uhr: Abfahrt (Männer) - Sieger: Franjo von Allmen
  • Sonntag, 8. Februar, 11:30 Uhr: Abfahrt (Frauen) - Siegerin: Breezy Johnson
  • Montag, 9. Februar, 10:30 Uhr: Team-Kombination Abfahrt (Männer)
  • Montag, 9. Februar, 14 Uhr: Team-Kombination Slalom (Männer) - Sieger: F. von Allmen / T. Nef
  • Dienstag, 10. Februar, 10:30 Uhr: Team-Kombination Abfahrt (Frauen)
  • Dienstag, 10. Februar, 14 Uhr: Team-Kombination Slalom (Frauen) - Siegerinnen: A. Rädler / K. Huber
  • Mittwoch, 11. Februar, 11:30 Uhr: Super-G (Männer) - Sieger: Franjo von Allmen
  • Donnerstag, 12. Februar, 11:30 Uhr: Super-G (Frauen) - Siegerin: Federica Brignone
  • Samstag, 14. Februar, 10 Uhr: Riesenslalom, Lauf 1 (Männer)
  • Samstag, 14. Februar, 13:30 Uhr: Riesenslalom, Lauf 2 (Männer) - Sieger: Lucas Pinheiro Braathen
  • Sonntag, 15. Februar, 10 Uhr: Riesenslalom, Lauf 1 (Frauen)
  • Sonntag, 15. Februar, 13:30 Uhr: Riesenslalom, Lauf 2 (Frauen) - Siegerin: Federica Brignone
  • Montag, 16. Februar, 10 Uhr: Slalom, Lauf 1 (Männer)
  • Montag, 16. Februar, 13:30 Uhr: Slalom, Lauf 2 (Männer) - Sieger: Loic Meillard
  • Mittwoch, 18. Februar, 10 Uhr: Slalom, Lauf 1 (Frauen)
  • Mittwoch, 18. Februar, 13:30 Uhr: Slalom, Lauf 2 (Frauen)
- Anzeige -

Olympia 2026 live: Laufen die Ski-Alpin-Rennen im Free-TV?

Ja! Die ARD und das ZDF zeigen die Rennen in den Alpin-Ski-Wettbewerben bei den Olympischen Winterspielen 2026 abwechselnd im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

- Anzeige -

Olympia 2026: Die alpinen Ski-Rennen kostenlos auf Joyn sehen

Die jeweilige ARD- und ZDF-Übertragung zu den Ski-Rennen bei den Olympischen Spielen lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen.

- Anzeige -

Olympia 2026 live: Gibt's einen Ticker zu den Rennen der Alpin-Skifahrer?

Einen Liveticker zu den Olympia-Rennen der Alpinen Skifahrer gibt's wie gewohnt auf ran.de.

Auch interessant: Olympia 2026: Der aktuelle Medaillenspiegel. Und: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars

News und Videos zu Olympia
Hase/Volodin
News

Olympia heute LIVE: Deutsche Männer-Staffel kämpft um Medaille

  • 17.02.2026
  • 00:10 Uhr
imago images 1072005462
News

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand & Cortina am 17. Februar

  • 17.02.2026
  • 00:02 Uhr
Nawrath
News

Olympia 2026 - Biathlon in Antholz heute live: Staffel der Männer im Free-TV und Joyn-Livestream

  • 16.02.2026
  • 23:30 Uhr
imago images 1072100975
News

Skispringen live: Ernüchternde Bilanz für Team Deutschland von der Schanze - Übertragungen im Free-TV und Joyn-Stream

  • 16.02.2026
  • 23:29 Uhr
Frustriert: Philipp Raimund (l.) und Andreas Wellinger
News

"Ich bin wütend": Heftige Kritik nach Skisprung-Drama

  • 16.02.2026
  • 23:24 Uhr
Laura Nolte im Monobob
News

Zweimal Gold verpasst: Doppelte Enttäuschung für Deutschland

  • 16.02.2026
  • 23:19 Uhr
imago images 1072557079Update
News

Wild: Deutscher Medaillen-Gewinner muss Olympisches Dorf verlassen

  • 16.02.2026
  • 20:17 Uhr
Lindsey Vonn startet in der Abfahrt
News

Nach Horror-Sturz: Lindsey Vonn aus Krankenhaus entlassen

  • 16.02.2026
  • 19:06 Uhr
imago images 0847743098
News

Kommentar: Exotische Teams bereichern die Winterspiele

  • 16.02.2026
  • 18:46 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo liegt Deutschland?

  • 16.02.2026
  • 16:25 Uhr