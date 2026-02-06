- Anzeige -
Olympia heute LIVE: Kann Deutschland im Biathlon eine Medaille gewinnen? Der Tag im Liveticker

  • Aktualisiert: 17.02.2026
  • 00:10 Uhr
  • ran.de, SID

Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Liveticker Olympia heute: Welche Entscheidungen stehen an?

13:00 Uhr: Snowboard Slopestyle, Frauen, Finale
14:30 Uhr: Biathlon, Staffel, Männer
16:22 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer, Rennen um Platz 3
16:28 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer, Finale
16:41 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen, Rennen um Platz 3
16:47 Uhr: Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen, Finale
19:30 Uhr: Ski Freestyle, Männer Big-Air, Finale, 3. Lauf
21:03 Uhr: Bob, Männer-Zweier, 4. Lauf

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick

Willkommen zur Olympia-Konferenz
Neben einigen Entscheidungen im Snowboard und Ski Freestyle geht es unter anderem auch für die Nordischen Kombinierer um Medaillen, die am Morgen von der Großschanze starten und dann am frühen Nachmittag ihren neuen Olympia-Sieger küren. Zur gleichen Zeit sind die Männer-Staffeln im Biathlon auf Medaillenjagd, ehe am Abend unter anderem die Zweierbobs der Männer durch den Eiskanal rasen.
imago images 1071296883
Olympische Winterspiele

Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

Hier im kostenfreien Eurosport-Stream auf Joyn

Heutige Medaillenchancen Deutschlands

Im Zweierbob hat Deutschland die beste Ausgangslage. Auf den ersten drei Plätzen steht jeweils ein deutscher Bob.

Im Biathlon steht der Herren-Staffel mit Justus Strelow, David Zobel, Philipp Nawrath und Philipp Horn ein hartes Rennen bevor. Für eine Medaille muss bei den Deutschen alles glattlaufen. Unmöglich ist das Podium definitiv nicht.

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran - die Spiele werden spannend! Und: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars

