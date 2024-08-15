Anzeige
Olympia

Alica Schmidt macht pikante Andeutung über Staffel-Zoff bei Olympia 2024

  • Aktualisiert: 16.08.2024
  • 20:19 Uhr
  • Justin Kraft
Article Image Media

Leichtathletin Alica Schmidt hat sich zu den Berichten geäußert, dass es im DLV-Team während Olympia Spannungen und Streit gegeben habe.

Alica Schmidt hat in einem Vlog auf ihrem YouTube-Kanal Eindrücke von den Olympischen Spielen geteilt. Darin äußerte sie sich auch zu den Spannungen innerhalb des DLV-Teams.

So hatte Startläufer Jean Paul Bredau nach dem bitteren Aus der deutschen Mixed-Staffel über 4 x 400 Meter mit pikanten Aussagen auf sich aufmerksam gemacht.

"Es lag heute nicht an der Form, sondern daran, was davor passiert ist", sagte er nach dem Rennen der "ARD": "Es sind Entscheidungen gefallen, denen nicht alle zugewilligt haben. Vom DLV wird ganz klar gesagt: 'Die schnellsten Vier sollen laufen.' Und das wurde anders entschieden."

Dabei ging es ihm um seine Freundin Luna Buhlmahn, die nicht nominiert wurde und ebenfalls vor Olympia ihren Unmut darüber kundgetan hatte. Während der Spiele in Paris hatte der DLV Buhlmann dann ausgeschlossen. "Ich denke, am Ende hat das ganze Team nur gelitten", sagte nun Schmidt in ihrem Video: "Ich möchte einfach nicht, dass noch mehr oder noch jemand darunter leidet.“

Die 25-Jährige deutete dabei weitere Spannungen an, die sie nicht weiter vertiefen wollte, die in der Öffentlichkeit aber nicht wahrgenommen wurden: "Es ist einiges im Hintergrund passiert, das die Presse nicht mitbekommen hat. Das gehört meiner Meinung nach auch nicht in die Öffentlichkeit."

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Olympia 2024: Gewinner und Verlierer von Team D

  • Olympia 2024: Alle News und Infos

  • Leichtathletik: Alica Schmidt beendet ihre Saison vorzeitig

Anzeige

Intern sei das Thema zudem schon abgehakt. "Leute, das ist jetzt auch nicht schlimm, aber es ist wirklich immer nur ein Bruchteil, was man da mitbekommt", erzählte Schmidt weiter: "Es geht hier wirklich um den Sport und um die sportliche Leistung." Man solle vorsichtig sein "mit dem, was ihr lest. Das ist vielleicht nur die halbe Wahrheit, weil vieles wird auch einfach weggelassen".

Wichtig war sei es ihr zudem, auf die vielen Hate-Kommentare zu reagieren: "Ich möchte mich gegen Hass im Internet aussprechen. Es war das erste Mal, dass ich in so einer Situation war, und das zum ungünstigsten Zeitpunkt."

Auch interessant: FC Bayern vs. Holstein Kiel live im TV und Stream

Mehr News und Videos
Olympia ist Geschichte, die Kosten wirken nach
News

Paris 2024: Öffentliche Olympia-Kosten bei sechs Milliarden

  • 23.06.2025
  • 11:23 Uhr
Kritik an den Maßnahmen während der Sommerspiele
News

"Diskriminierend": Kritik an Sicherheits-Maßnahmen bei Olympia

  • 04.03.2025
  • 21:38 Uhr
Olympiamedaillen werden ersetzt
News

Fehlerhafte Olympiamedaillen von Paris werden ersetzt

  • 28.02.2025
  • 15:04 Uhr
January 8, 2025, Boston, Massachusetts, USA: Paris 2024 Summer Olympics Bronze Medal for Wrestling Now At: $22,987 (16 bids) Estimate: $30,000. Boston U.S. - ZUMAz03_ 20250108_shc_z03_470 Copyright...
News

Nächste Olympia-Panne! 100 Medaillen zurückgegeben

  • 15.01.2025
  • 14:52 Uhr
olympia eröffnungszeremonie
News

Olympia 2036 im Winter? Saudi-Arabien prüft offenbar Bewerbung!

  • 20.12.2024
  • 16:20 Uhr
bayern olympia
News

Olympia-Prämien: Bayern sorgt für Hammer!

  • 13.10.2024
  • 19:40 Uhr
Zeus begeisterte bei der Olympia-Eröffnungsfeier
News

Olympia: Metall-Pferd wird in Versailles ausgestellt

  • 01.10.2024
  • 10:18 Uhr
Die Olympische Ringe wurden entfernt
News

Olympische Ringe vorerst vom Eiffelturm entfernt

  • 27.09.2024
  • 07:20 Uhr
Teile eines Kits der Internationalen Test-Agentur
News

ITA zieht Olympiabilanz: Über 6000 Dopingproben entnommen

  • 19.09.2024
  • 16:06 Uhr
Markus Söder ist für eine Fortsetzung der Geisterspiele
News

Söder will Olympia 2040 holen - mit besonderem Modell

  • 18.09.2024
  • 17:00 Uhr
Galerien aus der Welt des Sports
imago 82390087

Olympia-Gehalts-Ranking: Klare Nummer 1 beim DOSB

  • Galerie
  • 09.08.2024
  • 00:26 Uhr
imago images 0720449162

Olympia heute: Kim Jong-un mit Winnie Puuh?

  • Galerie
  • 04.08.2024
  • 14:50 Uhr
Snoop Dogg in the audience during the team dressage final at the ChÃ¢teau de Versailles, during the Summer Olympics in Paris 2024. PARIS FRANCE ttexport x10060x *** Snoop Dogg in the audience durin...

Olympia 2024: Snoop Dogg oder Snoop Horse?

  • Galerie
  • 04.08.2024
  • 00:03 Uhr
Olympische Spiele (Leichtathletik); Paris, 02.08.2024 PARIS, FRANCE - AUGUST 02: Leo NEUGEBAUER (GER), born 19 Jun 2000 competing in the Men s Decathlon (100 m) on day 8 of the Olympic Games, Olymp...

Olympia 2024: Die besten Bilder des siebten Tages

  • Galerie
  • 03.08.2024
  • 00:46 Uhr
240801 Perseus Karlström of Sweden competes in men s 20 km race walk during day 6 of the Paris 2024 Olympic Games, Olympische Spiele, Olympia, OS on August 1, 2024 in Paris. Photo: Vegard Grott BIL...

Olympia 2024: Die besten Bilder des sechsten Tages

  • Galerie
  • 01.08.2024
  • 23:46 Uhr
imago images 1048033315

Die besten Olympia-Bilder: Das tut weh

  • Galerie
  • 01.08.2024
  • 00:36 Uhr
imago images 1047965617

Olympia 2024: Was für ein Foto! Die besten Bilder am Dienstag

  • Galerie
  • 30.07.2024
  • 23:27 Uhr
Shooting - Olympic Games Paris 2024: Day 2

Olympia: So viel erhalten die Athleten für eine Medaille

  • Galerie
  • 29.07.2024
  • 09:22 Uhr
Teaser

Marktwert-Könige: Die teuersten Fußballer bei Olympia

  • Galerie
  • 27.07.2024
  • 10:58 Uhr
2163835958

Olympia: Die besten Bilder der Eröffnungsfeier in Paris

  • Galerie
  • 27.07.2024
  • 00:07 Uhr