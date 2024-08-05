Leichtathletik bei Olympia 2024: Juristisches Nachspiel im Staffel-Ärger um Alicia Schmidt?

Bereits vor Tagen gab es Zoff im Team der deutschen 4x400m Mixed-Staffel - Luna Buhlman und Jean Paul Bredau hatten die Teamzusammensetzung kritisiert. Das schlug hohe Wellen auf Social Media - nun drohen rechtliche Konsequenzen.

Die deutsche Staffel über 4x400m enttäuschte in ihrem Vorlauf und verpasste mit ihrem Ergebnis das Finale - aber das war nicht das beherrschende Thema um die Mittelstrecken-Athleten.

Nach dem verpatzen Lauf hatte sich Jean Paul Bredau nämlich kritisch über die Nominierungen für die Staffel geäußert und im "ARD"-Interview unmittelbar nach dem Rennen zwischen den Zeilen die Auswahl von Instagram-Star Alica Schmidt anstatt seiner Freundin Luna Bulmahn moniert.

"Es sollten die schnellsten vier Athleten laufen", sagte Bredau. Seine Partnerin hatte bereits vor dem Start für Diskussionen gesorgt: "Ja, ich bin die zweitschnellste 400 Meter-Athletin auf dem Papier. Nein, ich wurde nicht für die Mixed-Staffel nominiert", postete Buhlmann in den sozialen Medien.

Wohl ein klarer Seitenhieb auf Schmidt, die zwar im Olympia-Jahr eine halbe Sekunde langsamer lief als Buhlmahn, allerdings erst mit starken Leistungen die Olympia-Quali bei der WM auf den Bahamas mitverantwortete und bei der EM im Juni 50,81 lief und damit die schnellste Läuferin der Damen-Staffel war.

Buhlmann wurde in Folge des Zwists von der DLV aus dem Olympia-Team gestrichen, wird demnach auch die Damen-Staffel über 4x400 Meter nicht laufen.