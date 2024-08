Anzeige

Die DFB-Frauen kämpfen um den Einzug ins Finale der Olympischen Spiele. So verfolgt ihr die Partie gegen die USA im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Im Halbfinale des Fußball-Turniers bei den Olympischen Spielen trifft Deutschland auf die USA.

Es ist nicht das erste Aufeinandertreffen beider Teams, bereits in der Gruppenphase mussten die DFB-Frauen gegen die US-Girls ran, verloren jedoch klar mit 1:4.

Auch genau deswegen will Bundestrainer Horst Hrubesch noch nicht über ein mögliches Finale sprechen: "Du musst immer von einem Spiel zum anderen schauen in so einem Turnier. Der Job, den die Mädels machen, ist sensationell gut."

Gegen die USA muss - im Gegensatz zum Spiel in der Gruppe - jedoch eine klare Leistungssteigerung her.

