Olympia 2024: Christian Kukuk erfüllt deutschen Medaillentraum im Springreiten

Erstmals seit 1996 hat ein deutscher Springreiter wieder Gold geholt. In einem packenden Stechen setzte sich Christian Kukuk mit seinem Pferd Checker durch und wurde Olympiasieger.

Christian Kukuk sank in die Knie und schlug völlig überwältigt beide Hände vor das Gesicht: Gold, Olympiasieger, eine Sensation, unfassbar für alle. Ganz allein hatte Kukuk auf dem Abreiteplatz den letzten, den entscheidenden Ritt von London-Olympiasieger Steve Guerdat verfolgt, als der Schweizer riss, war es um Kukuks Fassung geschehen.

"Abnormal", lautete der erste Kommentar von Kukuks Teamkollegen Philipp Weishaupt, der nach einem Abwurf mit Zineday auf Platz zwölf landete: "Christian hat Abnormales geleistet, das ist so verdient." Altmeister Ludger Beerbaum, in Riesenbeck Arbeitgeber seiner beiden Bereiter Kukuk und Weishaupt, applaudierte sichtlich ergriffen.

Es war in vielerlei Hinsicht eine sehr spezielle Medaille: Die insgesamt 100. deutsche bei olympischen Reiterspielen, im Einzel die erste seit Marco Kutschers Bronze 2004 in Athen und die erste goldene seit dem Olympiasieg von Ulrich Kirchhoff und Jus de Pommes 1996 in Atlanta. In Paris holte die deutsche Reiterei insgesamt viermal Gold und einmal Silber, eine beeindruckende Bilanz.

Der 34-jährige Kukuk, seit vielen Jahren Bereiter bei Beerbaum, schrieb vor der Märchenkulisse von Schloss Versailles seine ganz eigene Geschichte. Er blieb als einziger Reiter im ersten Umlauf und im Stechen fehlerfrei, sein 14-jähriger Schimmel-Wallach Checker flog fast mühelos über die Hindernisse, die es wahrlich in sich hatten.