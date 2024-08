Olympia 2024: Deutsche Basketballer greifen erstmals nach einer Medaille

Anzeige

Erstmals in der Geschichte des Deutschen Basketballbundes hat das DBB-Team ein olympisches Halbfinale erreicht. Nach einem schwachen ersten Viertel drehten Franz Wagner und Co. auf und gewannen am Ende souverän 76:63.

Angefeuert von Edelfan Dirk Nowitzki sind die deutschen Basketballer ihrem Traumziel einen großen Schritt näher gekommen und greifen erstmals nach einer olympischen Medaille.

Vor den Augen ihres Idols zogen die Weltmeister von Trainer Gordon Herbert nach einem hart erkämpften 76:63 (36:36) gegen Griechenland und NBA-Star Giannis Antetokounmpo ins Halbfinale ein und haben auf ihrer Olympia-Mission nun gleich zwei Chancen auf den erträumten Podestplatz.

Franz Wagner war mit 18 Punkten bester Werfer des DBB-Teams, Antetokounmpo konnte mit seinen 22 Zählern den ersten Halbfinaleinzug der deutschen Männer bei Olympischen Spielen nicht verhindern. In der Runde der letzten vier geht es für Deutschland am Donnerstag gegen Gastgeber Frankreich oder Mitfavorit Kanada. Ein Sieg, und die dritte Medaille beim dritten großen Turnier nacheinander wäre dem deutschen Team nicht mehr zu nehmen. Ansonsten gibt es noch die Chance auf Bronze.

In der Bercy Arena von Paris knüpften Kapitän Dennis Schröder und Co. gegen aufmüpfige Griechen jedoch erst spät an ihre starken Auftritte aus der Gruppenphase an. Mit einer makellosen Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen - darunter ein beeindruckender Sieg gegen Mitfavorit Frankreich zum Abschluss - war die deutsche Mannschaft am Wochenende von Lille in das Olympische Dorf in der Hauptstadt umgezogen.

Dementsprechend klar war auch die Ausgangslage vor dem Duell mit den Griechen, die als einer der beiden besten Gruppendritten gerade noch ins Viertelfinale eingezogen waren: Deutschland war klar favorisiert - trotz Antetokounmpo. Gerade in dem zweimaligen NBA-MVP, laut Herbert "einer der besten Spieler der Welt", erwarte die Mannschaft aber "ein extrem schweres Spiel", mahnte Daniel Theis.