Olympia 2024: DFB-Frauen träumen dank Scorer-Königinnen Bühl und Schüller weiter

Der Medaillentraum lebt: "Ohne" Abwehr, dafür mit zwei Scorer-Königinnen haben die deutschen Fußballerinnen das WM-Trauma aus dem Vorjahr überwunden und stehen im olympischen Viertelfinale.

Major Tom hallte schon nach dem dritten Tor durch das Stade Geoffroy-Guichard - die DFB-Frauen um ihre Scorer-Königinnen Lea Schüller und Klara Bühl jubelten nach dem Abpfiff völlig losgelöst.

Die deutschen Fußballerinnen haben das WM-Trauma aus dem Vorjahr überwunden und stehen im olympischen Viertelfinale - der Medaillentraum lebt. 363 Tage nach dem Vorrunden-Aus bei der Endrunde in Australien gewann der Olympiasieger von 2016 im Gruppenfinale 4:1 (1:0) gegen Sambia. In der ersten K.o.-Runde trifft die deutsche Auswahl am Samstag in Marseille auf Tokio-Sieger Kanada.

Lea Schüller (10./61.), ihre zweimalige Vorlagengeberin Klara Bühl (47.) und Elisa Senß (90.+7) trafen für die Deutschen, die aufgrund von Verletzungen binnen weniger Minuten ohne ihre etatmäßige Innenverteidigung dastanden.

Dennoch sicherte sich der zweimalige Welt- und achtmalige Europameister den zweiten Platz in der Gruppe B. Daran änderte auch das Tor von Sambias Star Barbra Banda (49.) nach dickem Patzer von Torhüterin Ann-Katrin Berger nichts.

"Das Minimalziel haben wir auf jeden Fall erreicht. Jetzt heißt es fressen oder gefressen werden. Das sind mir die liebsten Spiele. Ich bin zuversichtlich", sagte Bundestrainer Horst Hrubesch.