Anzeige

Anzeige

+++ 7. August: Tiafack holt Bronze nach Halbfinal-Niederlage +++ Eine "noch schönere Farbe" hatte er sich gewünscht - doch Boxer Nelvie Tiafack wird seine schon sichere Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen nicht aufwerten können. Der Kölner verlor sein Halbfinale im Superschwergewicht (über 92 kg) am Mittwochabend gegen den Tokio-Olympiasieger Bachodir Jalolow aus Usbekistan klar mit 0:5.

+++ 6. August: Kukuk ist Olympiasieger im Springreiten +++ Springreiter Christian Kukuk hat im Einzel-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Paris sensationell die Goldmedaille gewonnen. Nach einer Nullrunde setzte sich der 34-Jährige mit seinem Hengst Checker im Stechen gegen Maikel van der Vleuten aus den Niederlanden und London-Olympiasieger Steve Guerdat aus der Schweiz durch. Kukuk bescherte den deutschen Springreitern damit die erste Einzel-Medaille seit Marco Kutscher 2004 in Athen, letzter deutscher Olympiasieger war Ulrich Kirchhoff 1996 in Atlanta. In Paris standen die Reiter aus Deutschland fünf Mal auf dem Podium. Insgesamt holten sie nun 100 Medaillen bei Olympischen Spielen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 5. August: GOOOOLD für 3x3-Frauen! +++ Was für einen Sensation! Mit dem Erreichen des Finales hatten die 3x3-Basketballerinnnen bereits alle Erwartungen übertroffen. In einem hochspannenden Spiel lagen Marie Reichert, Elisa Mevius, Sonja Greichnacher und Svenja Brunckhorst gegen Spanien immer wieder zurück. Doch in einer Herzschlag-Schlussphase behielt das deutsche Team die Nerven und gewann mit 17:16. Es ist die erste Medaille für deutsche Basketballer in der olympischen Geschichte.

+++ 5. August: Bronze! Bahnrad-Drama mit Happy End +++ Zum Auftakt der Bahnrad-Wettbewerbe holen Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch Bronze für Deutschland. Im kleinen Finale ließ das Trio die Niederländerinnen in Schach. Doch die Freude hält sich sichtlich in Grenzen. Gold war angepeilt und trotz Weltrekord nicht darum fahren zu dürfen, ist bitter. Dennoch können die deutschen Sprinterinnen stolz auf ein tolles Rennen sein und sich über Edelmetall freuen.

Anzeige

Anzeige +++ 5. August: Bronze für Noah Hegge im Kajak Croos +++ Noah Hegge hat bei der olympischen Premiere im Kajak-Cross überraschend eine Medaille gewonnen. Der 25-Jährige holte im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne Bronze und feierte den größten Erfolg seiner Karriere. Im Finale waren lediglich der Neuseeländer Finn Butcher und der Brite Joseph Clarke schneller. Der Augsburger war zuvor in einem internationalen Einzel-Wettkampf nie besser als Rang sechs platziert. Elena Lilik verpasste dagegen fünf Tage nach ihrem Silber-Coup im Canadier denkbar knapp eine weitere Medaille. Im Finale wurde die 25-Jährige hinter der Australierin Noemie Fox, Angele Hug aus Frankreich und der Britin Kimberley Woods Vierte. Lilik war eigentlich als Dritte über die Ziellinie gefahren, wurde aber wegen eines Fehlers an Tor zwei zurückversetzt.

+++ 5. August: Gold für die Mixed-Staffel beim Triathlon +++ Die deutschen Triathleten haben bei den Olympischen Spielen ihre Medaillenflaute spektakulär beendet und die sechste Goldmedaille in Paris für das Team D gewonnen. Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und Laura Lindemann siegten in der Mixed-Staffel und holten die erste deutsche Triathlon-Medaille seit 16 Jahren. In einem packenden Dreikampf setzte sich Schlussläuferin Lindemann vor Großbritannien und den USA durch. Die deutsche Mixed-Staffel hatte in den vergangenen beiden Jahren jeweils den Weltmeistertitel geholt. In Paris war die Disziplin erst zum zweiten Mal Teil des Olympiaprogramms. Bei Olympia hatten zuvor lediglich Jan Frodeno mit seinem Triumph von Peking 2008 sowie Stephan Vuckovic mit Silber im Jahr 2000 Edelmetall für Deutschland gewonnen. Startläufer Hellwig positionierte das Team auf seinen 300 Meter Schwimmen, sieben Kilometer Radfahren und 1,8 Kilometer Laufen hinter Großbritannien auf Rang zwei. Tertsch übernahm trotz Problemen mit der enormen Strömung in der Seine sogar die Führung, Lührs setzte sich gemeinsam mit Großbritannien weiter ab. Lindemann ließ dann im Schwimmen gegen Beth Potter abreißen, kam auf dem Rad nochmals heran und setzte sich im Zielsprint durch.

Anzeige

Anzeige

+++ 4. August: Gold und Silber für Dressur-Stars von Bredow-Werndl und Werth +++ Auf die Reiterinnen ist Verlass! Nach Gold im Teamwettbewerb am Samstag sichern sich Titelverteidigerin Jessica von Bredow-Werndl und Dressur-Legende Isabelle Werth im Einzel Gold und Silber. Von Bredow-Werndl und Dalera zeigen vor den Toren des Versailler Schlosses eine zauberhafte Kür. Noch am Tag zuvor hatte Dalera einige Wackler eingestreut, doch davon ist heute nichts zu sehen. Die Deutsche kommt auf hervorragende 90,093 Prozentpunkte. Werth, die am Samstag mit acht olympischen Goldmedaillen zur erfolgreichsten deutschen Olympionikin geworden war, jubelt mit Wendy über Silber (89,614 Prozentpunkte). Bronze geht an Charlotte Frey auf Glamourdale aus Großbritannien.

+++ 3. August: Neugebauer jubelt über Silber +++ Leo Neugebauer hat bei den Olympischen Spielen in Paris Silber im Zehnkampf gewonnen. Der Stuttgarter sammelte im Stade de France 8748 Punkte und musste sich in einem spannenden Wettkampf dem Norweger Markus Rooth (8796) geschlagen geben, Bronze gewann der WM-Dritte Lindon Victor (Grenada/8711). Der deutsche Rekordhalter Neugebauer hatte lange auf Goldkurs gelegen, doch einige Patzer ließen den Traum des 24-Jährigen platzen. Dennoch gewann Neugebauer 28 Jahre nach Frank Busemann als erster deutscher Zehnkämpfer wieder eine Olympia-Medaille.

Anzeige

+++ 3. August: Dressur-Equipe holt Gold - Werth neue deutsche Rekord-Olympiasiegerin +++ Die Dressur-Equipe um die neue deutsche Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth hat nach Rio 2016 und Tokio 2021 zum dritten Mal in Folge Gold geholt. Im Grand Prix Special setzten sich Frederic Wandres mit Bluetooth, Isabell Werth mit Wendy und Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera hauchdünn vor Dänemark und Großbritannien durch. Werth schloss mit ihrem achten Olympiasieg an der Spitze der ewigen Bestenliste zur ehemaligen Kanutin Birgit Fischer auf. Für die deutschen Reiter ist es nach dem Olympiasieg von Michael Jung in der Vielseitigkeit das zweite Gold in Paris, für das Team D das insgesamt vierte.

Anzeige

+++ 3. August: Zeidler gewinnt Gold im Einer +++ Oliver Zeidler hat seine Ruderkarriere mit der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris gekrönt. Der dreimalige Weltmeister wurde seiner Favoritenstellung im Finale im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne gerecht und sicherte sich als erster deutscher Einer-Fahrer seit Thomas Lange 1992 in Barcelona überlegen den Olympiasieg. Für den Deutschen Ruderverband (DRV) ist es die zweite Medaille in Paris, für das Team D das dritte Gold.

Anzeige

+++ 2. August: Silber für deutsche Bogenschützen +++ Das deutsche Mixed-Team hat sich nach einigen grandiosen Vorstellungen mit der Silbermedaille im Bogenschießen belohnt. Das Duo Michelle Kroppen & Florian Unruh kann Südkorea im Finale zwar nicht das Wasser reichen, darf am Ende aber dennoch über Edelmetall jubeln. Die beiden Deutschen hatten im Halbfinale noch mit einem 5:3-Sieg gegen die USA überzeugt. Im Finale machten Kroppen und Unruh dann jedoch ein paar Fehler zu viel, weshalb das Duell auch klar mit 6:0 an Südkorea ging.



Die siebte Medaille für Deutschland bei diesen Olympischen Spielen gewonnen zu haben, ist aber natürlich dennoch mehr als nur ein Trostpreis.

Anzeige

+++ 31. Juli: Bronze für Gose +++ Vizeweltmeisterin Isabel Gose hat die zweite deutsche Schwimm-Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris gewonnen. Die 22-Jährige aus Magdeburg schlug im Finale über 1500 m Freistil in der La Defense Arena als Dritte an. Gold ging an die amerikanische Rekordweltmeisterin Katie Ledecky, die sich zum achten Mal zur Olympiasiegerin krönte. Silber gewann die Französin Anastasiia Kirpichnikova. Goses Trainingskollege Lukas Märtens hatte im allerersten Finale Gold über 400 m Freistil gewonnen.

Anzeige +++ 31. Juli: Elena Lilik jubelt über Silber +++ Ex-Weltmeisterin Elena Lilik hat sich bei den Olympischen Spielen in Paris die Silbermedaille gesichert und die deutschen Slalomkanuten erlöst. Die 25 Jahre alte Olympia-Debütantin belegte im Canadier-Finale im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne hinter der Australierin Jessica Fox den zweiten Platz und bescherte damit dem Deutschen Kanu-Verband (DKV) die erste Medaille in Paris.

+++ 31. Juli: Judoka Miriam Butkereit holt Silber +++ Judoka Miriam Butkereit hat dem deutschen Team bei den Olympischen Spielen in Paris die erste Silbermedaille beschert. In der Gewichtsklasse bis 70 kg musste sich die 30-Jährige vom SV Halle erst im Finale der kroatischen Europameisterin Barbara Matic geschlagen geben. Es ist der größte Erfolg ihrer Karriere. Seit Olympia 2004 bejubelt der Deutsche Judo-Bund (DJB) nun bereits die vierte Medaille im Mittelgewicht: Vor 20 Jahren in Athen holte Annett Böhm Bronze, Kerstin Thiele 2012 in London Silber, Laura Vargas Koch 2016 in Rio Bronze - und nun Butkereit wieder Silber.

+++ 31. Juli: Ruderinnen-Doppelvierer holt Bronze +++ Der deutsche Doppelvierer der Frauen hat bei den Olympischen Spielen in Paris eine beeindruckende Leistung gezeigt und die Bronzemedaille gewonnen. Mit einem starken Schlussspurt im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne hat die Crew um Schlagfrau Pia Greiten dem Deutschen Ruderverband (DRV) die erste Medaille der Sommerspiele gesichert. Nach zwei Goldmedaillen ist dies bereits der dritte Podestplatz für das deutsche Olympia-Team in Paris. Ein herzlicher Glückwunsch an die Athletinnen für ihre hervorragende Leistung!

+++ 29. Juli: Michael Jung holt Einzel-Gold für Deutschland in der Vielseitigkeit +++

© TT

Vielseitigkeits-Reiter Michael Jung schnappte sich am Montag (29. Juli) die zweite Goldmedaille für das deutsche Team. Gemeinsam mit seinem Pferd "Chipmunk" ließ der 41-Jährige die Konkurrenz hinter sich - und das nicht zum ersten Mal. Olympia 2024: Alle Wettbewerbe im Liveticker Bereits 2012 in London triumphierte Jung, diesen Erfolg wiederholte er auch vier Jahre später in London. Nachdem er in Tokio noch beim Geländeritt patzte, machte er es in der französischen Hauptstadt nun wieder besser und schnappte sich Gold.

+++ 27. Juli: Lukas Märtens siegt über 400 Meter Freistil +++

© Rene Schulz