Am Rande der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina hat Biathlon-Ikone Johannes Thingnes Boe über das norwegische Erfolgsrezept gesprochen. Von den Olympischen Winterspielen berichten Philipp Kubießa und Magdalena Stocker Bis zu seinem Karriereende 2025 war der fünfmalige Olympiasieger Johannes Thingnes Boe das Aushängeschild des Biathlon-Sports. Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen Am Rande der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sprach der Ex-Biathlet nun im ran-Interview unter anderem über das norwegische Erfolgsrezept, das deutsche Biathlon-Debakel in Italien und seine Zukunftspläne.

ran: Herr Boe, was ist das Geheimnis des derzeitigen norwegischen Sporterfolgs? Johannes Thingnes Boe: "Das Geheimnis hinter den Wintersport-Erfolgen, den wir seit einigen Jahren haben, ist, dass Norweger quasi auf Skiern geboren werden. Derzeit haben wir tolle Talente und einige der besten Athleten der Welt in den berühmtesten Sportarten, auch in Sommer-Sportarten." ran: Wie läuft die Talentförderung in Norwegen genau? Boe: "In Norwegen haben wir ein ziemlich gutes Trainingsmodell. Das Basistraining ist für die Athleten aus unterschiedlichen Sportarten sehr ähnlich. Das geht bis etwa in das Alter von elf, zwölf Jahren, danach spezialisieren sich die Jugendlichen in den unterschiedlichsten Sportarten. Wir haben in Norwegen Vorbilder, die Olympia-Medaillen gewonnen haben oder Meisterschaften in unterschiedlichen Sportarten. Also können unsere Talente immer zu den besten Athleten der Welt aufschauen und versuchen, noch besser als ihre Vorbilder zu werden.“ ran: Wie bewerten Sie das deutsche Biathlon-Debakel bei den Olympischen Winterspielen in Italien?

Biathlon bei Olympia: "Deutschen müssen Trainings-Methoden ändern Boe: "Ich kenne das deutsche Trainings-System nicht genau, aber ich denke, sie müssen ihre Trainings-Methoden ändern. Die Resultate sind einfach nicht mehr gut genug. Eine große Nation wie Deutschland hat eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen geholt und das ist nicht genug. Ich denke, Deutschland muss mehr nach Norwegen und Frankreich blicken, besonders beim Biathlon der Frauen. Möglicherweise wäre es eine Idee, gemeinsame Trainingscamps mit diesen Nationen abzuhalten und dadurch Wissen zu teilen. Das wäre ein guter Start.“ Auch interessant: Olympia 2026 - Franziska Preuß bricht Schweigen nach Staffel-Drama ran: Nach Ihrem Karriereende sind sie nun bei den Olympischen Winterspielen in Italien als TV-Experte dabei. Wie sind ihre Erfahrungen in dieser neuen Rolle? Boe: Ich dachte, im TV zu arbeiten, wäre gechillt und entspannt, aber ich habe mittlerweile festgestellt, dass es als Athlet trotz des Nervenkitzels entspannter ist. Man arbeitet im TV von morgens bis abends. (lacht)

Olympische Winterspiele "gehören nach Europa" ran: Wie nehmen Sie das olympische Gefühl im Biathlon-Mekka Antholz wahr? Boe: Ich habe die Rennen hier wirklich genossen, es war alles sehr professionell. Wir haben bislang einige unglaubliche Biathlon-Rennen gesehen. Ich war als Athlet nur bei drei Olympischen Spielen: In Sotschi, in Pyeongchang und in Peking. Das waren Orte, an denen wir davor nie waren. Wegen der TV-Übertragung in Europa waren die Spiele abends mit Flutlicht und Wind, mit herausfordernden Bedingungen. Jetzt sind wir mit Antholz zurück in Europa, an einem Ort, den die Leute schon vorher kannten und die Rennen sind tagsüber. Daher fühlt sich dieser olympische Spirit hier ein bisschen geringer an. Aber ich bin froh, dass die Olympischen Winterspiele zurück in Europa sind, denn das ist der Ort, wo dieses Event hingehört. Hier können die Athleten auch ihre Freunde und Familie einladen, es fühlt sich zugänglicher für das Umfeld der Sportler an.“

ran: Beim Langlauf hier in Italien hat es ein Hund auf die Strecke geschafft? Wie kurios war das? Boe: "Ich habe so etwas beim Langlauf noch nie zuvor gesehen. Aber zuhause in Norwegen bin ich mal im Training eine Abfahrt mit ungefähr 60 km/h gefahren und plötzlich war da ein Elch, der die Straße überquert hat. Ich habe kurz gestoppt und bin dann weitergefahren, als der Elch die Straße überquert hatte."

