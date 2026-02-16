Olympische Winterspiele 2026
Eishockey bei Olympia: Draisaitl von Gegenspieler verhöhnt
- Aktualisiert: 16.02.2026
- 10:15 Uhr
- Oliver Jensen
Leon Draisaitl musste bei der 1:5-Niederlage des DEB-Teams gegen die USA den Spott eines Gegenspielers ertragen.
Leon Draisaitl erlebte einen bitteren Sonntagabend. Der Superstar verlor mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft 1:5 gegen die USA - und wurde auch noch von einem Gegenspieler verhöhnt.
Wie über die Lautsprecher zu hören war, sagte US-Nationalspieler Matthew Tkachuk zu Draisaitl: "Always a bridesmaid, never a bride!" Auf Deutsch bedeutet dies: Immer Brautjungfer, nie die Braut.
Dies ist ein Hinweis darauf, dass Draisaitl zwar seit Jahren zu den besten Spielern der Welt zählt und regelmäßig um Titel spielt, aber bisher noch keinen gewinnen konnte.
Draisaitl gewann sämtliche individuellen Auszeichnungen, wurde 2020 zum Beispiel mit der Hart Memorial Trophy als MVP der NHL ausgezeichnet und gewann 2025 die Maurice Richard Trophy als bester Torjäger.
Draisaitl wartet auf ersten Titel
Doch für die großen Mannschaftserfolge reichte es bislang nicht. In den vergangenen beiden Spielzeiten erreichte Draisaitl mit den Edmonton Oilers das Finale um den Stanley Cup, verlor aber jeweils gegen die Florida Panthers - und somit gegen Matthew Tkachuk, der den Panthers angehört.
Nach dem Länderspiel gab sich Tkachuk, der als Trash-Talker bekannt ist, allerdings versöhnlich: "Es ist immer eine Herausforderung. Unsere Teams haben eine gemeinsame Geschichte. Und es macht immer Spaß, gegen ihn zu spielen."