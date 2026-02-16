Deutschlands Eishockey-Männer schließen die Gruppenphase bei Olympia mit nur einem Sieg aus drei Spielen ab. Moritz Müller stellt eine klare Forderung für die weiteren Auftritte.

Eishockey-Nationalspieler Moritz Müller hat die deutsche Mannschaft vor dem Start der K.o.-Phase bei den Olympischen Spielen mit deutlichen Worten in die Pflicht genommen.

"Wir haben mit Sicherheit die besten Spieler, aber wir müssen auch verstehen, wie wir als Mannschaft auf dem Niveau zu spielen haben", sagte der Routinier nach dem 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) zum Abschluss der Gruppenphase gegen die USA.

Müller warnte vor dem Duell mit Frankreich am Dienstag (12:10 Uhr) auch vor einer vermeintlichen Abhängigkeit von den NHL-Profis um Kapitän Leon Draisaitl.

"Wir haben ganz tolle Eishockey-Spieler, die zu den besten auf der Welt gehören. Aber wir können nicht denken, dass wir denen jedes Mal, wenn sie auf dem Eis sind, die Scheibe geben, und dann ein Wunder passiert", sagte der frühere Kapitän: "Wir als Mannschaft müssen einfach besser spielen."