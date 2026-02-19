Die Tschechen standen im Viertelfinale gegen Kanada kurz vor der Sensation. Dabei hätte ein Tor gar nicht zählen dürfen.

Was wäre das für ein Skandal gewesen – wenn die Szene jemand bemerkt hätte.

Hat aber niemand. Deshalb ging das Eishockey-Viertelfinale zwischen Tschechien und Kanada bei den Olympischen Winterspielen schließlich in die Verlängerung, wo die Nordamerikaner durch ein Golden Goal die Oberhand behielten.

Was war passiert? In der 53. Minute erzielten die Tschechen im Krimi nach einem Konter das 3:2 durch Ondrej Palat. Das Problem: Zu dem Zeitpunkt standen bei den Tschechen der Goalie und sechs Feldspieler auf dem Eis, erlaubt sind aber nur fünf.

Nur für die ganz kurze Zeit während eines Wechsels dürfen sich die Spieler, die das Eis verlassen und diejenigen, die reinkommen, in der sogenannten Wechselzone begegnen. Das war allerdings in der Szene nicht der Fall.