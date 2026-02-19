Die Ski Freestyler müssen warten: Erhebliche Schneefälle haben zu einer Absage geführt. Die Kombinierer müssen derweil zittern.

Schneefall wirbelt den Olympia-Zeitplan durcheinander!

Der für Donnerstag geplante Sprung der Ski-Freestyler muss wegen angekündigter "erheblicher Schneefälle" verlegt werden, wie der Ski-Weltverband FIS mitteilte.

Die prognostizierten Schneefälle hätten die Bedingungen noch einmal deutlich verschärft. Das Wetter war bereits am Dienstag ein Problem, als bei den Aerials-Wettbewerben der Ski-Freestyler der Zeitplan kurzfristig angepasst werden musste.

Angesichts der Aussicht auf noch schwierigere Verhältnisse entschieden sich die Verantwortlichen für eine Verschiebung. Die Sicherheit der Athleten habe dabei oberste Priorität, betonten die Organisatoren.

Die Qualifikation wird nun am Freitag um 10.30 Uhr nachgeholt, das Finale ist für 13.30 Uhr angesetzt. Deutsche Sportler sind im Aerials-Wettbewerb nicht vertreten.