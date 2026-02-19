- Anzeige -
OLYMPIA 2026 IN MAILAND UND CORTINA

Olympia 2026 – Wetterchaos in Livigno: Weitere Absage, ziehen die Kombinierer durch?

  • Aktualisiert: 19.02.2026
  • 10:23 Uhr
  • ran.de

Die Ski Freestyler müssen warten: Erhebliche Schneefälle haben zu einer Absage geführt. Die Kombinierer müssen derweil zittern.

Schneefall wirbelt den Olympia-Zeitplan durcheinander!

Der für Donnerstag geplante Sprung der Ski-Freestyler muss wegen angekündigter "erheblicher Schneefälle" verlegt werden, wie der Ski-Weltverband FIS mitteilte.

Die prognostizierten Schneefälle hätten die Bedingungen noch einmal deutlich verschärft. Das Wetter war bereits am Dienstag ein Problem, als bei den Aerials-Wettbewerben der Ski-Freestyler der Zeitplan kurzfristig angepasst werden musste.

Angesichts der Aussicht auf noch schwierigere Verhältnisse entschieden sich die Verantwortlichen für eine Verschiebung. Die Sicherheit der Athleten habe dabei oberste Priorität, betonten die Organisatoren.

Die Qualifikation wird nun am Freitag um 10.30 Uhr nachgeholt, das Finale ist für 13.30 Uhr angesetzt. Deutsche Sportler sind im Aerials-Wettbewerb nicht vertreten.

Nordische Kombination: Kurzfristige Verlegung?

Auch bei den Nordischen Kombinierern steht der Zeitplan auf der Kippe. Der Team-Wettkampf startete am Donnerstag um 10 Uhr bei heftigem Schneefall mit dem Springen von der Großschanze in Predazzo. Das entscheidende Langlaufrennen im Teamsprint ist für 14 Uhr in Tesero angesetzt.

Doch die Wetterprognosen sind alles andere als stabil: Erneut werden erhebliche Neuschneemengen erwartet, begleitet von Wind und Regen. Unter diesen Voraussetzungen könnte auch hier kurzfristig reagiert werden.

Auch interessant: Wie die Angst Tatjana Paller zum Skibergsteigen brachte

