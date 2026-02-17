Paralympische Spiele MAILAND CORTINA 2026
Paralympics 2026 live: Termine, TV-Übertragungen und Streams, Austragungsorte, Sportarten, Zeitplan
- Aktualisiert: 19.02.2026
- 08:56 Uhr
Nach Olympischen Winterspiele 2026 stehen in Mailand und Cortina die Paralympischen Spiele an. ran beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Sportereignis in Norditalien.
Die Paralympischen Spiele feiern nach der ersten Austragung im Jahr 1976 ihr 50. Jubiläum. Traditionell dürfen die Gastgeber der Olympischen Spiele, 2026 also Mailand und Cortina d'Ampezzo, im Nachgang die paralympischen Athleten begrüßen.
Hier werden vom 6. bis zum 15. März Sportler mit körperlichen Beeinträchtigungen um die Medaillen kämpfen. Erwartet werden insgesamt 665 Athleten aus 45 Länder. Etwa 50 deutsche Sportler werden mit dabei sein.
ran beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Paralympics 2026 - von Terminen und Austragungsorten über das Sportarten- und Disziplinen-Programm bis hin zu TV-Übertragungen und Livestreams.
Olympia 2026: Wann finden die Paralympischen Winterspiele statt?
Die Paralympischen Winterspiele 2026 finden vom 6. bis 15. März 2026 statt.
Wo werden die Paralympischen Winterspiele ausgetragen?
Die Olympischen Winterspiele werden 2026 in Italien ausgetragen, mit dem offiziellen Gastgeber-Duo Mailand und Cortina d'Ampezzo.
In Mailand wird das paralympische Eishockey-Turnier ausgetragen, in Cortina Curling, Snowboard und Ski Alpin.
Als weiterer Austragungsort kommt Tesoro hinzu, wo die paralympischen Entscheidungen im Langlauf und Biathlon steigen.
Paralympics 2026: Wo findet die Eröffnungsfeier und die Abschlusszeremonie statt?
Die Eröffnungsfeier steigt am 6. März in der historischen Arena di Verona. Die Schlussfeier wird am 15. März im Eishockey-Stadion von Cortina d'Ampezzo stattfinden.
Wo laufen die Paralympischen Winterspiele live im TV und im Livestream?
In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Paralympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen. Der Fokus liegt auf Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung, zusätzlich gibt es Livestreams in den Mediatheken.
Die ARD wird die ersten fünf Tage (6. bis 10. März) samt Eröffnungsfeier zeigen, das ZDF übernimmt die darauffolgenden fünf Tage (11. bis 15. März) samt Schlussfeier.
Eurosport wird jeden Morgen die Highlights vom jeweils gestrigen Wettkampftag zeigen.
Die Streams von ARD, ZDF und Eurosport sind wie gewohnt kostenlos auf Joyn abrufbar.
Paralympics 2026: Welche Sportarten und Disziplinen gehören zum Programm?
Insgesamt werden 79 Wettbewerbe, aufgeteilt auf 6 Sportarten, abgehalten.
- Ski Alpin: 30 Wettkämpfe
- Skilanglauf: 20 Wettkämpfe
- Biathlon: 18 Wettkämpfe
- Snowboard: 8 Wettkämpfe
- Rollstuhlcurling: 2 Wettkämpfe
- Para-Eishockey: 1 Wettkampf
Mit dem Mixed-Doubles-Turniers im Rollstuhlcurling ist ein neuer Wettbewerb mit dabe.
Paralympische Winterspiele: Wann finden die Medaillenentscheidungen statt
- 07. März: Para Ski Alpin Abfahrt (Frauen & Männer), Para Biathlon Sprint (Frauen & Männer)
- 08. März: Para Biathlon Einzelrennen (Frauen & Männer)Para Snowboard Cross Finals
- 09. März: Para Ski Alpin Super-G (Frauen & Männer)
- 10. März: Para Ski Alpine Kombination, Para Langlauf Sprint Finals
- 11. März: Para Langlauf 10km Intervallstart
- 12. März: Para Ski Alpin Riesenslalom (Frauen)
- 13. März: Para Ski Alpin Riesenslalom (Männer), Para Biathlon Sprint-Verfolgung Finals
- 14. März: Para Ski Alpin Slalom (Frauen), Para Langlauf Mixed- & Open-Staffel (4x2,5km), Para Snowboard Banked Slalom Finals
- 15. März: Para Ski Alpin: Slalom (Männer), Para Langlauf 20km Intervallstart, Para Eishockey Spiel um Gold & Bronze
Athleten werden basierend auf ihrer funktionalen Beeinträchtigung in Startklassen (z.B. sitzend, stehend, sehbehindert) eingeteilt, um Einschränkungen wie Muskelleistung, Beweglichkeit oder Gliedmaßenmangel auszugleichen.