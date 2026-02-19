OLYMPIA 2026 IN MAILAND UND CORTINA
Olympia 2026: Deutsche Curler siegen zum Abschluss
- Aktualisiert: 19.02.2026
- 12:35 Uhr
- SID
Halbfinale verpasst, aber Abschluss geglückt: Die deutschen Curler gewinnen ihr letztes Spiel bei den Olympischen Winterspielen gegen China.
Die deutschen Curler haben sich mit einem Erfolgserlebnis von den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo verabschiedet.
Im neunten und letzten Spiel der Round Robin gewann das Team um Skip Marc Muskatewitz mit 6:4 gegen China, das Aus war schon vor dem Duell besiegelt gewesen.
Mit vier Siegen und fünf Niederlagen verpassten die Europameister von 2024 in der Besetzung Muskatewitz (30), Benjamin Kapp (23), Felix Messenzehl (22) und Johannes Scheuerl (23) auf Rang sieben das vor dem Turnier erklärte Ziel Halbfinale. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die beiden Niederlagen am Dienstag gegen die zuvor noch sieglosen Tschechen (7:9) und die Schweiz (4:8) gewesen.
Curling: Am Wochenende geht es um die Medaillen
Ebenso wie die deutsche Auswahl, die sich als WM-Achter im vergangenen Jahr erstmals seit 2014 in Sotschi wieder für Olympia qualifiziert hatte, scheiterten auch Peking-Olympiasieger Schweden und die USA, die 2018 in Pyeongchang triumphiert hatten, bereits in der Vorrunde.
Im Halbfinale treffen die Schweizer, die alle neun Spiele im Modus jeder gegen jeden gewinnen konnten, bereits am Abend (19.05 Uhr) auf Weltmeister Großbritannien, zeitgleich duellieren sich im Cortina Curling Stadium Rekord-Olympiasieger Kanada und Norwegen. Am Samstag im Spiel um Platz drei und Sonntag im großen Finale geht es dann um die Medaillen.
