- Anzeige -
- Anzeige -
OLYMPIA 2026 IN MAILAND UND CORTINA

Olympia 2026: Deutsche Curler siegen zum Abschluss

  • Aktualisiert: 19.02.2026
  • 12:35 Uhr
  • SID

Halbfinale verpasst, aber Abschluss geglückt: Die deutschen Curler gewinnen ihr letztes Spiel bei den Olympischen Winterspielen gegen China.

Die deutschen Curler haben sich mit einem Erfolgserlebnis von den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo verabschiedet.

Im neunten und letzten Spiel der Round Robin gewann das Team um Skip Marc Muskatewitz mit 6:4 gegen China, das Aus war schon vor dem Duell besiegelt gewesen.

Mit vier Siegen und fünf Niederlagen verpassten die Europameister von 2024 in der Besetzung Muskatewitz (30), Benjamin Kapp (23), Felix Messenzehl (22) und Johannes Scheuerl (23) auf Rang sieben das vor dem Turnier erklärte Ziel Halbfinale. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die beiden Niederlagen am Dienstag gegen die zuvor noch sieglosen Tschechen (7:9) und die Schweiz (4:8) gewesen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Curling: Am Wochenende geht es um die Medaillen

Ebenso wie die deutsche Auswahl, die sich als WM-Achter im vergangenen Jahr erstmals seit 2014 in Sotschi wieder für Olympia qualifiziert hatte, scheiterten auch Peking-Olympiasieger Schweden und die USA, die 2018 in Pyeongchang triumphiert hatten, bereits in der Vorrunde.

Im Halbfinale treffen die Schweizer, die alle neun Spiele im Modus jeder gegen jeden gewinnen konnten, bereits am Abend (19.05 Uhr) auf Weltmeister Großbritannien, zeitgleich duellieren sich im Cortina Curling Stadium Rekord-Olympiasieger Kanada und Norwegen. Am Samstag im Spiel um Platz drei und Sonntag im großen Finale geht es dann um die Medaillen.

Auch interessant: "Geist des Curlings ist tot"? - Es lebe das Curling

- Anzeige -
Weitere Inhalte
KTEIS Harold Trainer Team GER mit REICHEL, DRAISAITL und STUETZLE Eishockey Viertelfinale Spiel SVK - Deutschland Olympics - Olympische Winterspiele 2026 Mailand - Cortina 06 - 22 Februar 2026 in I...
News

Nach Debakel-Aus: Alle(s) auf dem Prüfstand

  • 19.02.2026
  • 12:36 Uhr
imago images 1059240314
News

Olympia heute: Skibergsteigen - Paller peilt Finale an

  • 19.02.2026
  • 12:16 Uhr
imago images 1072155221Update
News

"Trottel und Sadisten": Russin sorgt für jede Menge Ärger

  • 19.02.2026
  • 11:59 Uhr
imago images 1072815277
News

Unbemerkter Skandal: Tschechien-Treffer hätte nicht zählen dürfen

  • 19.02.2026
  • 11:40 Uhr
imago images 1072821165
News

Wetterchaos! Olympia drohen Absagen und Verschiebungen

  • 19.02.2026
  • 10:23 Uhr
imago images 1059929478
News

Olympia: Wie die Angst Tatjana Paller zum Skibergsteigen brachte

  • 19.02.2026
  • 10:22 Uhr
imago images 1072802656
News

DEB-Debakel: Die beste Mannschaft war zu wenig Team

  • 19.02.2026
  • 10:22 Uhr
Eileen Gu bei den olympischen Winterspielen 2026
News

China statt USA: Wer ist "Vaterlandsverräterin" Eileen Gu?

  • 19.02.2026
  • 10:06 Uhr
Die Paralympics finden in Mailand und Cortina statt
News

Paralympics 2026 live: Termine, TV-Übertragungen und Streams, Austragungsorte, Sportarten, Zeitplan

  • 19.02.2026
  • 08:56 Uhr
imago images 1072752382
News

Olympia 2026: Alle deutschen Medaillen-Gewinner bei den Olympischen Winterspielen in Italien

  • 19.02.2026
  • 08:56 Uhr