Olympia 2026: Wie die Angst Tatjana Paller zum Skibergsteigen brachte

Tatjana Paller wollte schon immer zu Olympia, ursprünglich aber in einer anderen Sportart. Der Unfall von Kristina Vogel hat alles verändert.

Tatjana Paller hatte eigentlich andere Pläne. Die 30-Jährige wollte als Bahnradfahrerin zu Olympia. Und sie war auf einem guten Weg, hatte 2016 und 2017 Gold- und zwei Bronzemedaillen bei U23-Europameisterschaften geholt.

Doch dann verletzte sich Kristina Vogel schwer. 2018 war das. Seitdem ist Vogel querschnittsgelähmt.

Bei Paller war das Feuer nicht mehr so da, wie sie zugab.

Nach Vogels Unfall "hatte ich selbst solche Angst, dass mir auch etwas passiert. Diese Angst ist dann immer mitgefahren, und Radrennen mit Angst funktionieren nicht. Dann kommt nicht mehr das heraus, was man will", sagte Paller der "Sport Bild".

Sie suchte einen anderen Weg, um es zu Olympia zu schaffen.

Als "Winterkind" machte sie in ihrer Freizeit Skitouren. Über einen Freund erfuhr sie schließlich, dass es Rennen im Skibergsteigen gibt. Seit 2020 ist sie dabei.

"Der große Vorteil war, dass ich vom Leistungssport kam", sagte Paller. "So schaffte ich es als 24-jährige Quereinsteigerin. Außerdem bin ich als Kind bereits Ski Alpin gefahren, was auch dazugehört. So brachte ich eine gute Kombination mit."