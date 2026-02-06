Skeleton (X): Führung trotz Fehler für Großbritannien Im ersten britischen Team nimmt Marcus Wyatt die Bande mit - zwar reicht das für die Führung gegenüber China und damit auf jeden Fall auch für eine Medaille für Großbritannien. Der kleine Fehler könnte aber gleich den deutschen Gespannen in die Karten spielen: Susanne Kreher und Axel Jungk machen den Anfang, danach sind Jacqueline Pfeifer und Christopher Grotheer dran!

Eishockey (M): Dänemark baut aus Dänemark nutzt das Powerplay eiskalt und stellt gegen Lettland auf 2:0! Diesmal ist Aagaard selbst zur Stelle. Zuvor hatte er noch den Puck für den späteren Torschützen aufgelegt, jetzt trifft er selbst und baut die dänische Führung weiter aus.

Eishockey (M): Dänemark überrumpelt Lettland Das ging schnell! Bereits nach 23 Sekunden bringt Nick Olesen das dänische mit 1:0 in Führung. Die Vorlage kommt von Mikkel Aagaard. Kurz darauf gibt es die erste Strafe auf der lettischen Seite und damit die nächste Chance für die dänische Mannschaft.

Skeleton (X): Österreich ist raus, Deutschland mit zwei Teams in den Startlöchern Janine Flock kann nicht an ihren tollen Lauf im Einzel anknüpfen, da passt einiges nicht. Die 36-Jährige entschuldigt sich bei den Fans, hat aber dennoch ein leichtes Lächeln im Gesicht. Ihr Teamkollege Samuel Meier kann das Ruder auch nicht mehr umreißen, das gibt keine Medaille für Österreich. Gute Chancen haben mittlerweile die Chinesen um Dan Zhao und Wenhao Chen, die als erstes Duo die Zwei-Minuten-Marke knacken konnten. Jetzt kommen allerdings die britischen und deutschen Gespanne.

Skispringen (F): Westman geht in Führung Frida Westman zeigt einmal mehr, was für eine starke Fliegerin sie ist. Trotz eines um ein Gate verkürzten Anlaufs segelt die Schwedin auf beeindruckende 129,5 Meter und unterstreicht ihre Klasse in der Luft. Für ganz vorne dürfte es aber trotzdem schwierig werden. Nach ihren vielen Verletzungen fehlt Westman noch das volle Vertrauen in den eigenen Körper, um den Telemark sauber in den Hang zu setzen. Genau dort lässt sie wichtige Punkte liegen, die sich die anderen Favoritinnen später sichern können. Für eine Medaille wird das am Ende wohl entscheidend sein.

Eishockey (M): Dänemark trifft auf Lettland Im Eishockey-Turnier der Männer steht das nächste Vorrunden-Spiel an. Dänemark, das noch ohne Sieg in der Vorrunde dasteht und derzeit auf dem letzten Tabellenplatz liegt, trifft auf die lettische Mannschaft, die im gestrigen Spiel gegen die deutsche Mannschaft den Sieg holte. Die Begegnung zwischen Kanada und Frankreich endete letztlich 10:2.

Skeleton (X): Das Rennen um die Medaillen nimmt Fahrt auf! Möglicherweise kann auch das italienische Duo um Alessandra Fumagalli und Amedeo Bagnis auch noch vorne mitmischen - knapp über zwei Minuten brauchen die beiden zusammengerechnet für die beiden Läufe, Fumagalli legte schon mit einem energischen Anlauf den Grundstein. Gleich ist mit Janine Flock die österreichische Siegerin im Einzel dran, ihr Teamkollege ist Samuel Meier. Dann folgen noch die beiden britischen und deutschen Duos!

Skispringen (F): Es wird eng für Arnet Für Sina Arnet wird es heute wohl nichts mit dem Finaldurchgang. Die Schweizerin, die vom Vater des deutschen Olympiasiegers Philipp Raimund betreut, muss voraussichtlich zusehen, wenn später die Medaillen vergeben werden. Am Absprung kommt Arnet noch ordentlich zurecht, doch in der Luft unterlaufen ihr zu viele Fehler. In der Zwischenwertung liegt sie nur auf Rang zehn und damit fehlt aktuell ein deutliches Stück in Richtung Top 30. An der Spitze steht überraschend Lisa Hirner aus Österreich. Sie ist eigentlich in der Nordischen Kombination zu Hause und zeigt hier im Skispringen eine starke Vorstellung.

Curling (M): Die Abendsession im Überblick Im Curling steht in den kommenden Stunden die nächste Session der Round Robin bei den Männern an. Das deutsche Team greift am Abend nicht mehr ins Geschehen ein, auf den Bahnen geht es aber dennoch spannend zur Sache. Tabellenführer Schweiz ist gegen Großbritannien gefordert und will seine starke Position an der Spitze behaupten. Gastgeber Italien trifft auf Tschechien, während es für China gegen Kanada geht. Die Kanadier stehen nach der Diskussion um eine irreguläre Doppelberührung im Spiel gegen Schweden und einer anschließenden verbalen Auseinandersetzung besonders im Fokus. Außerdem begegnen sich Norwegen und die USA in einem weiteren Duell.

Skispringen (F): Die ersten Athletinnen sind unten Inzwischen sind die ersten Skispringerinnen in Predazzo über die Schanze gegangen. Die Goldfavoritinnen beim ersten Olympia-Wettkampf der Skispringerinnen von der Großschanze werden wir dann später sehen. Ganz vorne im Favoritenkreis stehen die beiden Norwegerinnen Anna Odine Strøm und Eirin Maria Kvandal. Auch die Slowenin Nika Prevc reist mit viel Selbstvertrauen an, während Japan gleich zwei heiße Eisen im Feuer hat: die erfahrene Sara Takanashi und ihre Teamkollegin Nozomi Maruyama. Frida Westman aus Schweden zeigte ebenfalls weite Sprünge, dürfte aber aufgrund ihrer große Schwierigkeiten bei der Landung nicht ganz vorne reinstechen können. Die Springerinnen aus dem DSV-Team gehen eher in der Rolle der Außenseiterinnen in den Wettbewerb. Selina Freitag, Katharina Schmid, Agnes Reisch und Juliane Seyfarth haben in den Trainings zwar solide Leistungen gezeigt, doch das spezielle Profil der Schanze bereitet ihnen noch Schwierigkeiten. Für eine Medaille müsste hier schon alles perfekt zusammenpassen. Aus der Schweiz ist nur eine Athletin am Start. Sina Arnet vertritt die Eidgenossinnen.



Eishockey (M): Kanada auf dem Weg zum Kantersieg Mittlerweile hat Team Canada im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich für klare Verhältnisse gesorgt - 9:2 steht es Mitte des Schlussdrittels. Schon nach dem Mittelabschnitt betrug der Vorsprung fünf Tore, was den französischen Coach zum Goaliewechsel veranlasste. Besser wurde es allerdings nicht, auch der junge Antonie Keller - Ersatzmann beim Schweizer Nationalligisten HC Ajoie - musste schon dreimal hinter sich greifen.

Skeleton (X): Dänisches Geschwister-Duo führt Die zuerst gestarteten Letten um Andzane und Indriksons legen saubere Läufe hin. Das kanadische Duo kann da nicht mithalten, erst die beiden Dänen schrauben sich um acht Hundertstel in Führung. Das Besondere: Nanna Johansen und Rasmus Johansen Vestergaard sind Geschwister und treten gemeinsam zu ihren ersten Olympischen Spielen an.

Skispringen (F): Probespringen geht nach Skandinavien Das Probespringen der Frauen auf der Großschanze ist beendet. Eirin Maria Kvandal legte mit 131 Metern überraschend die größte Weite hin und gewann auch nach Punkten vor der Schwedin Frida Westman. Die große Favoritin Nika Prevc musste sich mit einem Sprung auf 124,5 Meter mit dem fünften Platz begnügen, Selina Freitag wurde mit einer Weite von 121,5 Metern als geteilte Sechstplatzierte beste Deutsche. Ernst wird es aber erst in rund einer Viertelstunde.

Skeleton (X): Mixed-Premiere bei Olympia! Der Mixed-Wettbewerb im Skeleton feiert bei der diesjährigen Winter-Olympiade übrigens seine Premiere. Die deutschen Duos dürfen sich durchaus etwas ausrechnen - Axel Jungk und Christopher Grotheer holten im Männer-Einzel bereits Silber und Bronze, Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer legten bei den Frauen den gleichen Medaillensatz nach. Ob bei den Mixed-Teams sogar der große Wurf gelingt? Größter Konkurrent um Gold dürften die Briten um Tabitha Stoecker und Matt Weston sein.

Was ist sonst so los? Im für den weiteren Turnierverlauf unbedeutenden Eishockey-Match zwischen Kanada und Frankreich führen die Nordamerikaner mittlerweile mit 4:1. Kurz vor der ersten Drittelpause gelang Mark Stone quasi mit der Schlusssirene ein Shorthander. Im Powerplay legte Kanada soeben das vierte Tor durch Cale Makar nach. Außerdem treten die Skispringerinnen auf der Großschanze bereits zum Probedurchgang an, ehe es ab 18:45 Uhr um die Medaillen geht. Nicht vergessen: In der Eishockey-Gruppe C kommt es am späten Abend um 21:10 Uhr noch zum Showdown zwischen Deutschland und den USA.

Niederlande ziehen im Medaillenspiegel (vorerst) an Deutschland vorbei Bevor es gleich mit Skeleton (und zweifacher deutscher Beteiligung!) weitergeht, noch ein kurzer aktualisierter Blick auf den Medaillenspiegel: Dort rücken die Niederlande durch das doppelte Edelmetall auf den vierten Platz und damit an Deutschland vorbei. Daumen drücken also für die beiden Skeleton-Mixed-Teams um Susanne Kreher und Axel Jungk sowie Jacqueline Pfeifer und Christopher Grotheer.

Eisschnelllauf (F): Kok vor Leerdam! Der letzte und entscheidende Lauf! Erin Jackson kommt mit ihrem Tiefstart enorm gut in Schwung. Doch dann zeigt Femke Kok erneut eine Glanzvorstellung und stellt mit 36.49 sogar einen neuen absoluten Olympischen Rekord auf! Letztlich nimmt sie sogar ihrer Landsfrau Jutta Leerdam 66 Hunderstel ab - Gold und Silber gehen also an die Niederlande, während Miho Takagi den dritten Platz behauptet und damit überraschend Bronze für Japan holt!

Eisschnelllauf (F): Warmuth vs. Leerdam Starke Eröffnung der Deutschen, die es in der Kurve allerdings nicht in den Windschatten der Favoritin schafft und leicht abreißen lassen muss. Auf der Gegengerade kann sie dennoch mithalten und belegt mit sechs Zehnteln Rückstand zumindest den fünften Platz hinter der neuen Führenden Jutta Leerdam!

Eisschnelllauf (F): Japanerin Takagi führt überraschend Lokalmatadorin Serena Pergher gibt hier alles, läuft mit 37.30 eine neue persönliche Bestzeit - dennoch reicht es nur für den zweiten Platz, da die Japanerin Miho Takagi mit einer 37.27 im vierten Duell immer noch völlig überraschend in Führung liegt. Gleich steht das heiß erwartete Duell zwischen Jutta Leerdam und Sophie Warmuth an.

Eisschnelllauf (F): Ostlender ist dran Mit Anna Ostlender ist die erste von zwei Deutschen dran - sie trifft im direkten Duell auf die Norwegerin Julie Samsonsen. Auf der Außenbahn gerät sie schnell ins Hintertreffen, kann nicht an ihre besten Auftritte anknüpfen und kommt aufgrund des schwachen Starts nie zu ihrem Top-Speed. Schade!

Eisschnellauf (F): Lokalmatadorin sorgt für gute Stimmung Die Lokalmatadorin Maybritt Vigl lässt die Halle ein erstes Mal toben, da sie sich im direkten Duell mit der Kasachin Arina Ilyachshenko einen beachtlichen Vorsprung herausfährt. Wahrscheinlich hat Ilyaschenko ihren Sturz von gestern noch im Hinterkopf, Vigl schiebt sich unter den ersten fünf Athletinnen erst einmal in Führung.

Eishockey (M): Kanada führt früh Währenddessen ein Blick zum Eishockey: Kanada und Frankreich spielen befreit auf, schon nach zehn Minuten steht es 2:1 für die Nordamerikaner. Der Favorit verfügt hierbei über ein Schussverhältnis von 13:4, verfügt vor allem mit Starstürmer Connor McDavid (Teamkollege und kongenialer Partner von Leon Draisaitl bei den Edmonton Oilers) über den deutlich stärker besetzen Kader.

Eisschnellauf (F): Unglücklicher Auftakt Und dann beginnt die 500 Meter-Entscheidung schon. Und zwar mit einem Sololauf der Briten Ellia Smeding, die als letzte Weltcup-Qualifikantin keine direkte Konkurrentin zugewiesen bekommen hat. Nach ihrem Lauf knallt sie noch in die Bande, bleibt aber glücklicherweise unverletzt. Mit der Kufe reißt sie allerdings ein Loch ins Eis, die Eismeister müssen die betroffene Stelle noch ein wenig ausbessern.

Curling (F): Schweden und USA mit wegweisenden Siegen Bevor die Entscheidung im Eisschnelllauf startet, noch ein kurzer Blick auf die Ergebnisse im Curling: Dort konnten sich die US-Frauen nach Rückstand noch mit 6:5 gegen China durchsetzen und einen ganz wichtigen Sieg auf dem Weg ins Halbfinale einfahren. Die Schwedinnen um Anna Hasselborg sind nach einem 10:7 und drei Punkten im vierten End gegen Großbritannien weiterhin Tabellenführer.

Eisschnellauf (F): Entscheidung über 500 Meter Aus deutscher Sicht liegt der Fokus daher auf der Entscheidung im 500 Meter-Eisschnellauf der Frauen, die um 17 Uhr ausgetragen wird. Mit Anna Ostlender und Sophie Warmuth sind zwei Deutsche am Start - auf Warmuth kommt dabei ein ganz besonderes direktes Duell zu, denn sie tritt im zwölften Duell gegen die 1000 Meter-Weltmeisterin Jutta Leerdam an. Im Weltcup über 500 Meter belegt Warmuth weit vor Leerdam den fünften Rang und darf sich daher durchaus etwas ausrechnen. Dominatorin im Weltcup und damit auch Favoritin bei der olympischen 500 Meter-Entscheidung ist allerdings die im letzten Duell startende Niederländerin Femke Kok.

Eishockey (M): Abschluss in Gruppe A Im Eishockey findet in Gruppe A das Spiel zwischen Kanada und Frankreich ohne die große sportliche Relevanz statt. Die Kanadier sind bereits sicher für das Viertelfinale qualifiziert, während Frankreich auch mit einem Sieg keine Chance mehr auf das direkte Weiterkommen hätte. Die Franzosen werden später aber noch ihre Gelegenheit bekommen, denn in der Gruppenphase scheidet noch kein Team direkt aus. Vielmehr geht es für die beiden Gruppenletzten sowie für zwei von drei Teams auf Platz Zwei im Achtelfinale weiter.

Eisschnellauf (M): Niederlande sind vierter Halbfinalist Das vierte Viertelfinale beginnt mit einem Fehlstart. Dann übernehmen die Niederlande schnell die Initiative, die Eingespieltheit in dieser Formation macht sich bemerkbar. Frankreich verfügt allerdings über eine große Ausdauer und spielt diese auf den letzten Runden aus, ehe allerdings der dritte Läufer abreißen lassen muss. Somit schnappen die Niederlande den Norwegern den vierten Platz im Halbfinale weg, das am Dienstag stattfinden wird. Deutschland wird Siebter und lässt nur den direkten Konkurrenten Japan hinter sich, gegen den ebenfalls am Dienstag aber noch ein Platzierungsspiel stattfinden wird.

Eisschnellauf (M): Deutschland ist raus China und Norwegen treten hier personell dezimiert an, was man den Trios auch durchaus ansieht. Dennoch sind die Endzeiten auf beiden Seiten letztlich besser als beim deutschen Team, was für Deutschland bereits das frühe Aus bedeutet. Im letzten Viertelfinale treten die Niederlande und Frankreich gleich mit der Hoffnung an, Norwegen noch vom vierten Platz zu verdrängen.

Eisschnellauf (M): Tolles Viertelfinale zwischen den USA und Italien! In einem Viertelfinale auf allerhöchstem Niveau liegen die USA lange Zeit vorne, allerdings legen die Italiener mit purer Willenskraft noch einen tollen Schlussspurt hin und entscheiden das direkte Duell für sich! Beide Teams fahren einen Vorsprung von rund sechs Sekunden auf Deutschland heraus - das wird noch eine enge Kiste, gleich sind Norwegen und China dran.

Eisschnellauf (M): Deutschland legt vor Schon in der ersten Runde verliert das deutsche Team sieben Zehntel. In der Folge wächst der Rückstand sogar auf mehr als eine Sekunde an, ehe ab der dritten Runde die Aufholjagd startet. Dann leisten sich die Japaner auch noch einen Fehler und geraten endgültig ins Hintertreffen. Allerdings wird es vor allem darum gehen, ob die Zeit von 3:45.28 für die Top Vier reicht - denn das direkte Duell mit Japan spielt nur eine untergeordnete Rolle. Im zweiten Viertelfinale treten gleich die USA und Italien an. Dann wird man schon eine Einschätzung geben können, was diese Zeit wert ist.

Eisschnellauf (M): Das deutsche Team macht den Auftakt Schon im ersten Viertelfinale muss das deutsche Team um Patrick Beckert, Felix Maly und Fridtjof Petzold gegen Japan ran. In der Team-Verfolgung konnte Deutschland in bisher fünf olympischen Austragungen leider nie eine Medaille holen, die letzten beiden Turniere 2018 und 2022 gingen an Norwegen.

Der Medaillenspiegel Gerade bleibt ein wenig Zeit, den Medaillenspiegel mal wieder unter die Lupe zu nehmen: Dort führt Norwegen mit 24 Medaillen - davon elf goldene - vor dem Gastgeber Italien, der durch Lara Vittozzi soeben seine acht Goldmedaille sichern konnte. Die USA belegen den dritten Rang, während sich Österreich, Deutschland und die Schweiz mit jeweils vier Goldmedaillen im großen Verfolgerfeld befinden. Johannes Hoesflot Klæbo ist mit vier Siegen im Skilanglauf der Goldkönig unter den Athleten.

Das weitere Programm Nun leistet sich das Olympische Turnier eine kleine Verschnaufpause. Einzig in der Curlinghalle herrscht noch ordentlich Betrieb - dort liegen Schweden gegen Großbritannien und China gegen USA überraschend in Führung. Das nächste Highlight steht um 16 Uhr mit den Viertelfinals der Eisschnellauf-Verfolgung der Männer an, eine Stunde später kommt es bei den Frauen zur Entscheidung über 500 Meter. Um 16:40 Uhr treffen zudem die Eishockey-Männer von Kanada und Frankreich aufeinander. Heute Abend wird es dann mit dem Skispringen der Frauen und dem deutschen Eishockey-Match gegen die USA richtig spannend.

Biathlon (F): Vittozzi holt Gold, Preuß geht leer aus Lisa Vittozzi kann ihren komfortablen Vorsprung souverän nach Hause fahren und wird auf ihrer Schlussrunde natürlich frenetisch gefeiert! Nach einem ganzen Jahr Pause holt sie tatsächlich die Goldmedaille für die Gastgeber! Dahinter zieht Maren Kirkeeide wieder an der Finnin Suvi Minkkinen vorbei, die sich trotzdem tierisch über Bronze freut. Franziska Preuß kehrt mit einer guten Minute Rückstand auf dem sechsten Rang ein - schade, da hat nicht viel zur absoluten Weltspitze gefehlt!

Biathlon (F): Kirkeeide und Preuß mit zwei Strafrunden! Das Drama beginnt! Maren Kirkeeide muss gar zwei Strafrunden absolvieren und serviert der erneut fehlerfreien Lisa Vittozzi damit die Goldmedaille auf dem Silbertablett. Dann ist Franziska Preuß an der Reihe - die Deutsche schießt schnell, leistet sich aber ebenfalls zwei Fehler! Damit ist sie aus dem Medaillenrennen leider raus.

Biathlon (F): Führungswechsel - Preuß mit Medaillenhoffnung Kirkeeide hat Vittozzi an der Spitze wieder abgelöst. Die beiden liegen eine halbe Minute vor der Konkurrenz, die wiederum allerdings eng beisammen ist. Mittendrin im Verfolgerfeld befindet sich Franziska Preuß, die hier durchaus gute Aussichten auf die Bronzemedaille hat. Jetzt gilt es für 31-Jährige aus Wasserburg am Inn natürlich, am letzten Schießstand fehlerfrei zu bleiben!

Snowboardcross (X): Großbritannien holt Gold! Im Finallauf belegt Frankreich zur Halbzeit die Führung, muss aber sowohl Großbritannien als auch Italien ziehen lassen. Damit geht Gold an die Briten, Silber an Italien und Bronze nach Frankreich, während die australischen Vertreter nicht den Hauch einer Chance haben. Das deutsche Duo darf immerhin noch das kleine Finale bestreiten und landet in einem Fotofinish hinter der Schweiz auf dem siebten Rang. Dennoch eine gute Werbung für diesen Sport, der sonst meist unter dem Radar läuft, aber spannende Rennen auf anspruchsvollen Pisten bietet!

Biathlon (F): Vittozzi bleibt fehlerfrei und übernimmt die Führung! Spannung am zweiten Schießstand: Sowohl Maren Kirkeeide als auch Lou Jeanmonnot müssen eine Strafrunde drehen. Schlägt nun die Stunde der Lokalmatadorin Lisa Vittozzi? Die 31-Jährige bleibt tatsächlich fehlerfrei und übernimmt die Führung! Ihre Verfolgerinnen hat sie allerdings dicht im Nacken, das wird noch ein spannendes Finish.

Eishockey (M): Schweiz setzt sich in der Overtime durch! Sieg für die Eidgenossen! Dean Kukan gelingt in der zweiten Minute der Verlängerung aus dem Rückraum der goldene Treffer. Damit sichert sich die Schweiz in Gruppe A den zweiten Platz, verpasst aber dennoch den direkten Einzug ins Viertelfinale, da Finnland in der Tabelle der zweitbesten Teams besser da steht. Auch drei Punkte hätten nicht gereicht, da die Finnen mit dem 11:0 gegen Gastgeber Italien gestern schon einiges für ihr Torverhältnis taten.

Biathlon (F): Entscheidung in der Verfolgung Eine Entscheidung ist bereits vor dem Start gefallen: Julia Simon verzichtet aus gesundheitlichen Gründen auf eine Teilnahme am Verfolgungslauf. "Es hat keinen Sinn, sie liegt zwei Minuten zurück. Sie schont sich für die Staffel am Mittwoch und den Massenstart am Samstag", gab der französische Schießtrainer Jean-Paul Giachino schon am Vormittag bekannt. Maren Kirkeeide geht nach ihrem Sieg im Sprint aus der Pole Position in das Rennen, mit Oceane Michelon hat eine andere Französin mit 3,8 Sekunden Rückstand auf die Norwegerin gute Medaillenchancen.

Eishockey (M): Später Ausgleich für Tschechien! Tschechien belohnt sich für den hohen Druck im Schlussdrittel. Der Goalie ist bereits vom Eis, als Martin Nečas im Sechs-gegen-Fünf tatsächlich noch der Ausgleich gelingt. Der Treffer ist fein rausgespielt, wurde mit zwei Querpässen über die gesamte Breite des Spielfelds eingeleitet. Mit dem 3:3 geht es nun auch in die Overtime. Es ist die erste Verlängerung bei diesem olympischen Eishockeyturnier der Männer.

Snowboardcross (X): Schafft es das deutsche Duo ins Finale? Im ersten Halbfinale setzen sich Großbritannien und Frankreich souverän durch. Im zweiten Durchgang ist dann wieder das deutsche Duo um Ulbricht und Fischer dran. Leon Ulbricht startet diesmal ganz außen, reiht sich aber trotzdem sofort auf dem zweiten Rang ein und fährt einen kleinen Vorsprung raus. Auf der Geraden vor dem Zielstrich zieht er auch noch am Franzosen vorbei und bietet Jana Fischer damit eine perfekte Ausgangslage! Ihre Reaktionszeit ist die beste, doch dann wird sie leider durchgereicht und muss sich zurückkämpfen. Es reicht leider nur noch für den dritten Platz, Italien und Australien ziehen ins Finale ein.

Ski Alpin (F): Brignone holt Gold, Dürr geht leer aus! Für Sofia Goggia reicht es schon mal nicht - perfekte Voraussetzungen also für Lena Dürr, auf einen Medaillenrang zu fahren. Schon oben im Hang rutscht sie allerdings sehr tief und lässt dadurch viel Tempo liegen. Der dritte Sektor ist mit Abstand der sauberste, doch mit dem Zielsprung gleitet sie wieder ein wenig zu weit davon. Auch bei ihr reicht es leider nicht für eine Medaille! Letztlich gelingt es Federica Brignone, ihren komfortablen Vorsprung aus dem ersten Lauf zu bestätigen. Die Lokalmatadorin übernimmt mit rund sechs Zehnteln die Führung und holt Gold! Sara Hector und Thea Stjernesund teilen sich den Silberrang.

Ski Alpin (F): Skandinavische Doppelführung Im Riesenslalom geht es überraschend weiter. Sara Hector und Thea Stjernesund stehen mittlerweile zeitgleich (!) an der Spitze, legten sowohl im ersten als auch im zweiten Lauf die exakt gleiche Zeit hin. Währenddessen legt Mikaela Schiffrin den nächsten enttäuschenden Lauf hin und wird durchgereicht. Gleich sind hintereinander Sofia Goggia, Lena Dürr und Federica Brignone dran!

Eishockey (M): Turbulenter Auftakt ins Schlussdrittel Erst gelingt Tschechien der Ausgleich zum 2:2 - Schlussmann Leonardo Genoni macht da keine gute Figur und lässt das Reboundtor durch Radim Šimek zu. Doch nur zwei Minuten später sind die Eidgenossen zur Stelle und stellen durch Pius Suter die erneute Führung her! Janis Moser und Timo Meier sammeln dabei ihre zweiten Torbeteiligungen.

Snowboardcross (X): Die Halbfinals sind komplett, auch das deutsche Duo Ulbricht/Fischer ist weiter Auch das Team Frankreich 1 besticht mit zwei starken Auftritten von Choura und Adamczykova über weite Strecke, am Ende zieht Italien 1 mit Sommariva und Moioli noch auf Platz eins vorbei und stürmt ins Halbfinale. Am Ende entscheidet dahinter die Brettspitze zwischen der Equipe und Tschechien 1, Millimeter machen hier den Unterschied. Komplettiert wird das Halbfinale durch Leon Ulbricht und Jana Fischer für Deutschland, mit einer Brettlänge landet Fischer vor dem französischen Duo und macht dein Halbfinaleinzug perfekt. Auf Platz eins geht Australien 1 weiter, vor allem Josie Baff zog komplett davon, fuhr ihr eigenes Rennen souverän bis zum Ende.

Ski Alpin (F): Scheib verpasst die Führung um zwei Hundertstel! Das gibt.es doch nicht! Julia Scheib sieht mit zwischenzeitlich großem Vorsprung schon wie die sichere neue Führende aus. Dann muss sie in der Traverse allerdings leicht korrigieren. Am Ende fehlen ihr zwei Hundertstel auf die Lokalmatadorin Lara Della Mea! Was für ein Krimi. Und mit Mikaela Schiffin, Lena Dürr, Sofia Goggia und Federica Brignone sind gleich noch weitere große Namen an der Reihe.

Snowboardcross (X): Die ersten Halbfinalisten stehen fest Im ersten Lauf können sich das französische Duo, sowie das Schweizer Team durchsetzen. Zwar machte Noemi Wiedmer nochmal ordentlich Boden gut, kam aber nur noch auf fünf Hundertstel heran. Im zweiten Durchgang lagen die Männer der Briten und Australier bereits eine bzw. fast anderthalb Sekunden zurück. Doch die Frauen drehten den Spieß um, am Ende ist es das britische Duo, das mit zwei Hundertstel Vorsprung vor dem Team aus Down Under ins Halbfinale einzieht.



Ski Alpin (F): Aicher geht auf den dritten Zwischenrang Es ist nicht der Wettbewerb, der zur Paradedisziplin von Emma Aicher gehört. Für sie geht es heute nur ins Mittelfeld, derzeit ist es noch der dritte Rang, doch es stehen auch noch 13 Starterinnen oben. Darunter auch Lena Dürr, der kann Aicher jetzt nochmal wichtige Hinweise im Kampf um die Medaille mit auf den Weg geben. Die gilt es zu behaupten gegen das italienische Spitzen-Duo Goggia und Brignone.

Eishockey (M): Die Nati dreht das Spiel zum Ende des zweiten Drittels Knapp zwei Minuten vor der Pause setzt es die nächste Strafe für die Tschechen, Cervenka muss nach einem Beinstellen runter vom Eis in die Kühltruhe. Dieses Mal können die Schweizer das Powerplay nutzen: Hischier und Josh bringen die Scheibe in den Slot, stochern den Puck durch, am Ende reagiert Meier vor dem Tor am Schnellsten und drückt das Schwarze über die Linie. Dann ist Drittelpause, in diesem ausgeglichenen Match stehen dann noch 20 weitere Minuten auf dem Plan.

Curling (F): Auf vier Sheets startet die sechste Session der Frauen In gut 20 Minuten ist es soweit, dann übernehmen die Frauen-Teams im Curlingcenter die Sheets. Im Modus Jeder gegen Jeden steht die sechste Runde an: Japan trifft auf Korea, Dänemark nimmt es mit Italien auf, Großbritannien bekommt es mit Schweden zutun, die USA sehen sich mit China konfrontiert.

Eishockey (M): Die Schweiz gleicht kurz vor der Pause aus Das hatte sich angebahnt: Es war noch kein Offensivspektakel zwischen der Schweiz und Tschechien, doch dann schalten die Eidgenossen nach einem Steal in der neutralen Zone zwei Gänge hoch. Josi treibt die Scheibe über die rechte Seite, möchte in den Slot servieren, am Ende prallt der Puck abgefälscht von der Kufe von Gudas durch die Hosenträger von Goalie Dostal in die Maschen.

Eishockey (M): Knappe Angelegenheit zwischen Schweiz und Tschechien Auch nach gut 30 gespielten Minuten verteidigen die Tschechen ihre knappe Führung. Mit 15:12 Schüssen aufs Tor pro Eidgenossen liegt der Ausgleich jüngst in der Luft, doch am Ende fehlt in der entscheidenden Aktion die letzte Konzentration. Selbst ein Powerplay nach einer Zeitstrafe gegen Necas wegen Haltens kann nicht genutzt werden, Tschechien hält weiter die Null.

Snowboardcross (X): In gut 20 Minuten startet der Teamwettbewerb Der Snow Park in Livigno ruft die Mixed-Teams auf den Plan, es stehen gleich vier Viertelfinalläufe mit jeweils vier Mannschaften an. Als gesetzte Favoriten gehen die USA, Italien und Kanada ins Rennen. Im letzten Durchgang tritt das deutsche Duo um Leon Ulbricht und Jana Fischer an, gegen die Nationen Australien, Frankreich 3 und Tschechien 2 stehen die Chancen aufs Halbfinale sogar gut. Die besten beiden Duos jedes Heats qualifizieren sich fürs Halbfinale.

Snowboard (M): Die Finalbesetzung im Slopestyle steht fest Erwartungsgemäß setzt sich der Australier Dane Menzies an der Spitze des Feldes mit 86.06 Punkten durch, es folgen der Norweger Kleveland und der Kanadier McMorris. Dazu komplettieren noch drei US-Amerikaner das Zwölfer-Feld für das Finale, der Deutsche Noah Vicktor musste mit zwei gebrauchten Durchgängen und nur 34.81 Punkten seine Träume aufs Finale vorzeitig begraben.



Ski Alpin (F): Der entscheidende zweite Lauf im Riesenslalom startet in gut einer Viertelstunde In umgekehrter Reihenfolge starten die besten 30 Athletinnen nochmal in den Fahnenkurs. Emma Aicher wird nicht mehr in die Medaillenränge vorstoßen können, hingegen hat Lena Dürr auf dem zweiten Rang beste Chancen auf Edelmetall. Die Farben werden wahrscheinlich die Deutsche, sowie das italienische Duo Goggia und Brignone unter sich ausmachen.

Ski Langlauf Staffel (M): Norwegen dominiert bei goldener Triumpffahrt Es war eine Machtdemonstration der unangefochtenen Favoriten: Das norwegische Quartett um Iversen, Nyenget, Hedegart und Klaebo legte hier nahezu einen Start-Ziel-Sieg hin. An den sknadinavischen Dominanteren gab es kein Vorbeikommen, die Silbermedaille geht an die französische Staffel, die Azzurri holt mit fast 48 Sekunden Rückstand etwas überraschend die Bronzemedaille, schiebt sich am Ende um zehn Sekunden noch an den Finnen vorbei. Das deutsche Quartett um Brugger, Moch, Notz und Stoelben fährt auf Platz acht ein, die Schweiz wird Neunter, Schweden enttäuscht auf voller Länge und wird Letzter.

Goldmedaille für Biathlon-Staffel von 2014 Im würdigen Rahmen der diesjährigen Winterspiele wurde etwas unerwartet eine Medaille verliehen: Mit zwölf Jahren Verspätung haben die deutschen Biathleten Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp ihre Staffel-Goldmedaillen von den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotchi erhalten. Bei der offiziellen Zeremonie im italienischen Antholz war die Arena mit fast 20.000 Zuschauern ausverkauft. Neben Gold für Deutschland wurden auch Silber und Bronze neu vergeben an Österreich und Norwegen. Damit endete ein jahrelanges juristisches Prozedere um den Dopingfall vom Russen Jewgeni Ustjugow.

Ski Langlauf Staffel (M): Norwegen fliegt der Goldmedaille entgegen Mittlerweile gibt es keine Veränderungen mehr im Feld, zu groß sind die Abstände, zu deutlich ist die Dominanz der Norweger. Beim letzten Wechsel sind es schon 20 Sekunden auf Frankreich, sogar fast eine Minute Vorsprung auf die drittplatzierten Finnen. Zwischen der Suomi-Staffel und dem Azzurri-Quartett bleibt es allerdings höchst umkämpft, Bronze ist hier noch nicht vergeben, das könnte ein Herzschlagfinale werden. Das deutsche Vierer-Team rangiert abgeschlagen und dem neuen Platz.

Eishockey (M): Tschechien geht mit einer knappen Führung in die Pause Knappe fünf Minuten vor dem Ende gelang es dann den Tschechen ein erstes Mal Goalie Genoni zu überwinden. Das ist fahrlässig verteidigt von den Eidgenossen, gegen den Fastbreak sieht die Nati gar nicht gut aus, über die rechte Seite kommt Stürmer Chlapik frei zum Schuss, kann unten rechts einnetzen. In einem insgesamt eher defensiv ausgerichteten Spiel mit 7:5 Torschüssen für die Tschechen ist das als Momentaufnahme eine etwas glückliche, aber verdiente Führung für die Auswahl Tschechiens.



Bob (F): Nolte geht als Führende in den morgigen Tag Ist das stark! Laura Nolte behält die Nerven und bringt auch ihren zweiten Lauf nach souveränem Start am Ende sicher ins Ziel. Und trotzdem war im oberen Drittel sogar noch Luft nach oben, doch mit 22 Hundertsteln Vorsprung ist die Deutsche hier auf Medaillenkurs. Dahinter liegt das US-Duo um Meyers Taylor und Humphries in Lauerstellung, die Schweizerin Hasler ist auf Platz vier mit 78 Hundertsteln Rückstand. Mit insgesamt gut zwei Minuten dürfte es morgen für Lisa Buckwitz nicht mehr für die Medaillen reichen, zu stark war die Konkurrenz am heutigen Tag.



Bob (F): Meyers Taylor büßt zwei Zehntel ein, bleibt aber in Führung Routinier Elana Meyers Taylor kommt oben gut rein in die Sento, löst auch das Labyrinth souverän, nimmt dann aber an der Kristallo die Bande mit. Der Vorsprung schmilzt, doch mit einem Plus von neun Hundertstel rutscht das Feld an der Spitze wieder deutlich enger zusammen. Doch was macht Laura Nolte? Kann die beste Deutsche nochmal so eine magische Fahrt wie im ersten Lauf raushauen?

Bob (F): Hasler macht Boden gut, Humphries in Front Jetzt werden die Grundlagen für die Medaillen gelegt: Kiallie Humphries rast mit der bisher schnellsten Zeit durch die Eisröhre und verdrängt die Schweizerin sofort von der Spitze. Mit fast einer halben Sekunde Vorsprung sichert die US-Amerikanerin ihren aktuellen vierten Platz fast schon sicher ab. Ihre Teamkollegin Kaysha Love legt eine starke Zeit am Start hin mit 5,3 Sekunden, verliert aber in der Folge, vor allem in der Ausfahrt von der Kristallo fehlen dann die Km/h, am Ende ist es Rang drei mit nur drei Hundertstel Vorsprung auf Lisa Buckwitz.



Bob (F): Boch patzt, Hasler setzt sich an die Spitze Einen Platz wird Lisa Buckwitz mindestens gutmachen gegenüber dem ersten Durchgang, nachdem die Französin Margot Boch mit einem kapitalen Fahrfehler mit 42 Hundertstel nur auf Rang sieben einfährt. Die Schweizerin Hasler bleibt 14 Hundertstel vor Buckwitz, doch das US-trio und Laura Nolte folgen ja noch.



Ski Langlauf Staffel (M): Norwegen verteidigt Führung auch über den zweiten Wechsel hinaus Mit fast zehn Sekunden Vorsprung auf das französische Quartett marschieren die Norweger hier deutlich voran. Es bleibt eine Zweiklassengesellschaft, dahinter kämpfen Italien, die USA, Kanada und Finnland nahezu zeitgleich um den dritten Rang. Deutschland und Schweden sind mit anderthalb Minuten bereits deutlich abgeschlagen.



Bob (F): Buckwitz übernimmt die Führung Mit einem überragenden Start legt Lisa Buckwitz hier den Grundstein, nach einem durchwachsenen ersten Lauf ist das eine gute Antwort. Danach folgen aber wieder mehrere kleine Fahrfehler, sodass es am Ende bei einem Vorsprung von 16 Hundertstel auf die Australienerin Walker bleibt. Es folgen noch sechs weitere Athletinnen...

Bob (F): Kalicki patzt im zweiten Durchgang So schnell ist die gute Ausgangsposition aus dem ersten Lauf dahin: Den zehnten Platz wird Kim Kalicki vorerst nicht halten können. Schon beim Start kam die Deutsche nicht so richtig weg vom Fleck, hatte dann im Labyrinth und der Kristallo auch immer wieder mit Ungenauigkeiten zu kämpfen, mit 2:01.12 und fast einer Sekunde Rückstand auf Melissa Lotholz wird Kalicki deutlich abrutschen, während sich die Kandierin definitiv in die Top zehn schieben wird.

Bob (F): Bisher keine Überraschungen im zweiten Durchgang, die Favoritinnen folgen noch Im Moment hat noch die Kanadierin Melissa Lotholz die Führung inne, mit einer Zeit von 2:00.22 ließ sie jetzt schon zwei Fahrerinnen hinter sich, könnte damit durchaus ein paar Plätze gutmachen. Bisher enttäuscht hatte die Australierin Bree Walker, doch auch in diesem Durchgang hat sie Probleme mit der Kurve 4 im Labyrinth, am Ende rettet sich die Frau aus Down Under mit nur noch zwei Hundertstel Vorsprung ins Ziel, damit ist die Medaillen schon frühzeitig außer Reichweite.

Ski Langlauf Staffel (M): Nach dem ersten Wechsel führt das norwegische Quartett Erwartungsgemäß übernehmen die Norweger die Führung zum Ende der ersten Runde, nach 7.5 absolvierten Kilometern übergibt Iversen an Nyenget, dahinter reihen sich die USA und Italien ein mit einem Abstand unter einer Sekunde. Die deutsche Staffel musste hinten raus deutlich abreißen lassen, bei der Übergabe von Brugger auf Moch ist der Abstand schon auf über 30 Sekunden angewachsen.

Eishockey (M): Vorrundenspiel zwischen Schweiz und Tschechien ist eröffnet Es ist der letzte Auftritt in der Vorrundengruppe A: Gerade die Eidgenossen stehen nach einem Sieg und einer Niederlage unter Zugzwang, gegen zuletzt starke Tschechen müsste eigentlich schon ein Sieg her, um nicht frühzeitig aus dem Turnier auszuscheiden. Nach drei gespielten Minuten sind aber noch keine Tore gefallen, beide Teams starten mit hohem Fokus auf eine kompakte Defensive.

Ski Langlauf Staffel (M): Die Staffeln der Männer sind unterwegs Noch sind alle Nationen eng beisammen, die USA führen das Feld an, dahinter folgen die favorisierten Norweger, die Schweiz, Italien, Tschechien und Deutschland mit weniger als eine Sekunde Rückstand. Schweden und Frankreich sind überraschend früh schon leicht abgeschlagen, das Schlusslicht bildet im Moment das finnische Quartett - Doch es sind auch erst 3,7 Kilometer absolviert.

Curling (M): USA erfolgreich, Norwegen gewinnt Krimi Beide Partien waren auf lange Sicht ausgeglichen, vor allem das Duell der Gastgeber Italien gegen Norwegen. Am Ende ist es ein überragendes zehntes End der Skandinavier, mit vier Punkten drehen die Nordlichter das Spiel zu ihren Gunsten. Ähnlich war der Spielverlauf auch zwischen den USA und Schweden, die Tre Kronor blieb aber insgesamt zu harmlos und kam nicht über fünf eigene Punkte hinaus, während die Amerikaner die zweite Hälfte zu prägen wussten mit 8:5-Endstand.

Curling (M): Deutschland mit Niederlage gegen zu starke Briten Nach einem packenden Auftakt in das Match konnte das deutsche Team nur um Skip Marc Muskatewitz in den ersten Ends mithalten. Nach dem 2:2-Zwischenstand nach dem dritten End schien die Partie noch offen, doch die Insulaner hatten auf lange Sicht die höhere individuelle Klasse. Der Favorit um Skip Mouat behauptet sich am Ende deutlich mit 9:4 und bleibt voll im Rennen um die Halbfinaltickets.

Skispringen (M): Trainingssprünge auf der Großschanze Ein Großteil der Athleten verzichtet heute auf das Training und tritt gar nicht erst an, so auch das deutsche Quartett. Führend ist bisher der Franzose Joubert mit 133 Metern, es folgen die Österreicher Tschofenig und Kraft, die sich hier nochmal versuchen. Der erst der namhaften Konkurrenz lässt die Sprünge allesamt aus.



Ski Freestyle (M): Buckelpisten-Legende Kingsbury krönt seine Karriere mit Gold im Dual Moguls Es folgt das große Finale im Dual Moguls: Zum ersten Mal wird dieser Wettbewerb ausgefahren, es tritt Mikael Kingsbury aus Kanada gegen den Japaner Ikuma Horishima an. Letzterer hat in der Zeitwertung deutlich die Nase vorne, alle Punkte dürften hier an Horishima gehen. Doch reicht es auch in der Gesamtwertung? Am Ende verließ der Japaner die Falllinie, nimmt den letzten Sprung gar nicht mehr richtig mit. Damit gibt es in Summe trotzdem Gold für Routinier Kingsbury aus Kanada bei seinen letzten Olympischen Spielen. Der Japaner muss sich nach diesem Patzer auf der Zielgeraden mit Silber begnügen.

Ski Freestyle (M): Graham holt Bronze Etwas überraschend hatte es der Japaner Shimakawa ins Halbfinale geschafft, musste dann aber den Kürzeren ziehen. In einem extrem ausgeglichenen Rennen um Bronze gegen den Australier Graham ist es der Manna us Down Under, der ob der Zeitwertung und des höheren Schwierigkeitsgrads die Medaille gewinnt. Mit 20:15 geht das Edelmetall an Matt Graham.

Ski Freestyle (M): Kingsbury und Horishima gehen ins Finale Die beiden Favoriten halten dem Druck stand: Shimakawa kann einen Sprung nicht stehen, so muss der Kanadier Mikael Kingsbury seinen Lauf nur noch sicher ins Ziel bringen. Im zweiten Lauf hat der Australier Graham das Nachsehen, der Japaner Horishima setzt sich mit einem spektakulären Rückwärtssalto durch.

Bob (F): Zweiter Lauf startet, Nolte in Pole Position In umgekehrter Reihenfolge startet das 25-köpfige Feld mit dem zweiten Lauf. Die Gesamtführende Laura Nolte kann das erstmal entspannt auf sich zukommen lassen, die Konkurrenz muss vorlegen. Dazu gehören auch die Teamkolleginnen Kim Kalicki und Lisa Buckwitz, die auf den Rängen sieben und zehn schon frühzeitig unter Druck stehen.

Biathlon (M): Ponsiluoma holt Gold für Schweden Was für ein dramatisches Rennen! Lange lag Emilien Jacquelin in Front, war über weite Teile der Strecke in Führung, doch mit zwei Schießfehlern stand sich der Franzose selbst im Weg. Nutznießer ist Martin Ponsiluoma, der Schwede bleibt fehlerfrei im letzten Schießen und rennt auf der Zielgerade zu Gold. Völlig ausgelaugt reißt Ponsiluoma die Arme hoch, am Ende seiner Kräfte und trotzdem überglücklich. Dahinter kommt der Norweger Sturna Laegreid ins Ziel und gewinnt Silber, Jacquelin kommt am Ende noch knapp sechs Sekunden vor Landsmann Perrot ins Ziel und gewinnt Bronze. Die deutschen Starter hatten hier nichts mitzureden, Philipp Horn landet als Bester in Team D auf Rang elf.

Biathlon (M): Wer holt die Medaillen? Martin Ponsiluoma bleibt an der Spitze, muss das Rennen jetzt nur noch nach Hause laufen. Der Franzose Emilien Jacquelin ist gebrochen, nach den zwei Strafrunden hat er fast 15 Sekunden Rückstand, lässt sich aber sofort von Starla Laegreid überholen. Auch der Norweger legte ein letztes starkes Schießen hin, hat jetzt sechs Sekunden Vorsprung auf der Schlussrunde.

Biathlon (M): Führender Jacquelin mit zwei Schussfehlern Was für ein Drama! Über eine halbe Minute Vorsprung hatte der Franzose, leistet sich im letzten Anschlag im Stehen zwei schnelle Fehler. Das weiß der Schwede Ponsiluoma auszunutzen, fehlerfrei ist der Mann der Tre Kronor jetzt auf dem Weg zu Olympia-Gold.

Biathlon (M): Deutsche heute ohne Medaillenchance Für die deutschen Schützlinge wird es heute nicht mehr um Edelmetall gehen. Zobel und Nawrath sind mit über drei Minuten weit abgeschlagen, und auch für Philipp Horn und Justus Strelow werden mit zwei Minuten Rückstand hier in Antholz nicht mehr zur Spitze aufschließen können. Die Entscheidung im Medaillenrennen dürfte dann das letzte Schießen bringen...

Biathlon (M): Jacquelin behauptet die Führung Für den Moment ist der Franzose Jacquelin nicht nur der schnellste Läufer, sondern auch der schnellste Schütze. Ein ganz starkes drittes Schießen im Stehen bleibt fehlerfrei, dahinter reiht sich nach Patzern der Konkurrenz der Schwede Ponsiluoma mit 34 Sekunden Rückstand ein. Es folgen der Franzose Perrot, sowie das norwegische Duo Laegreid und Christiansen, alle drei Athleten haben rund 45 Sekunden Abstand zum Führenden.

Ski Freestyle (M): Wer zieht um Dual Moguls ins Halbfinale ein? Im ersten Duell setzt sich der Japaner Shimakawa gegen den Schweden Wallberg durch. Auch der Kanadier Kingsbury zieht ins Halbfinale ein. Im dritten Durchgang der Runde der letzten Acht behauptet sich der Australier Graham gegen den US-Amerikaner Mickel. Im letzten Vergleich setzt sich der Japaner Horishima gegen den US-Boy Walczyk durch.







Biathlon (M): Der Kampf um die Medaillen ist eröffnet in der Verfolgung Bis zum zweiten Schießen lag der Franzose Quentin Fillon Maillet in Front, nach zwei Fehlern im Liegendanschlag ist der herausgelaufene Vorsprung dahin. Die Führung übernimmt der zweite Franzose Emilien Jacquelin, der beim zweiten Schießen fehlerfrei bleibt. Mit einer Minute Rückstand geht Philipp Horn in die Verfolgung, Justus Strelow hat bereits fast zwei Minuten Rückstand auf die Spitze.

Ski Alpin (F): Der erste Durchgang im Riesenslalom läuft, die Favoritinnen sind bereits im Ziel Bis dato hält Federica Brignone die Führung, ihr überragender Lauf beschert der Italienerin im Moment den heißen Stuhl. Dahinter folgt die deutsche Medaillenhoffnung Lena Dürr, die über sich hinausgewachsen ist. Mit gerade einmal 34 Hundertstel Rückstand ist hier auch für den zweiten Lauf noch alles offen. mit Sofia Goggia folgt eine weitere Starterin der Azzurri auf Rang drei, Platz vier teilen sich zeitlich Colturi, Hector und Stjernesund mit 74 Hundertstel Rückstand. Emma Aicher fuhr mit über einer Sekunde Rückstand auf Platz 17 ein, die verbliebenen rund 25 Starterinnen sollten alle mit der Medaillenentscheidung nichts mehr zutun haben.

Curling (M): Spannung bis zum Schluss in der Morgensession Nach acht gespielten Ends steht es zwischen Italien und Norwegen weiterhin Unentschieden. Bisher konnte sich kein Team entscheidend absetzen, jeweils ein punktreiches End markiert hier die Highlights. Und auch die US-Amerikaner mühen sich weiter gegen Schweden, hier steht eine knappe 6:5-Führung für die Amis. Unterdessen bleibt das deutsche Team unter Druck, beim Rückstand von 4:7 gegen das favorisierte Großbritannien muss jetzt schon ein kleines Wunder her in den letzten beiden Ends.

Bob (F): Nolte gewinnt ersten Durchgang, US-Trio dahinter in Lauerstellung Bevor es kurz vor 12 Uhr mit dem zweiten Lauf weitergeht, steht das Gesamttableau nach dem ersten Durchgang. Als Erste war die Deutsche Laura Nolte im Eiskanal unterwegs, legte mit einem nahezu perfekten Lauf direkt die Bestzeit mit 59.44 Sekunden hin. Diese sollte nicht mehr unterboten werden, die US-Amerikanerinnen Taylor und Love kamen allerdings bis auf fünf bzw. zehn Hundertstel heran. Mit knapp unter einer Sekunde wurde die Schweizerin Hasler Fünfte, Lisa Buckwitz auf Sieben, Kim Kaliko auf Elf, beide deutschen Starterinnen sind bereits vor dem zweiten Lauf schon unter Druck mit Blick auf die Medaillen.

Snowboard (M): Die Hälfte der Starter hat den ersten Qualifikationslauf hinter sich Mit deutlichem Abstand führt der Neuseeländer Dane Menzies mit 86.06 Punkten vor dem Kanadier McMorris und dem Norweger Kleveland. Die besten Zwölf ziehen nach zwei Qualifikationsläufen ins Finale ein, der Deutsche Noah Vicktor hat nach einem geplatzten ersten Run kaum noch eine Chance aufs Weiterkommen, 26.81 Punkte sind schlichtweg zu wenig.

Nordische Kombination (F): Das zweite offizielle Training ist beendet Auf der Großschanze in Predazzo legt der Österreicher Johannes Lamparter den punktmäßig besten Sprung hin, seine 123 Meter reichen für Platz eins im Training. Die größte Weite hatte der Este Kristjan Ilves mit 133.5 Metern. Das deutschen Starter deuteten an, dass es für sie mit oben reingehen kann: Schmid stellte 118 Meter, Rydzek sogar 130 Meter, blieb punktmäßig aber hinter seinem Teamkollegen. Hinter den Erwartungen blieb Vinzenz Geiger, der nicht über 113 Meter und Rang 18 hinaus kam.

Curling (M): Deutschland unter Zugzwang Bisher sind dem deutschen Team um Skip Marc Muskatewitz nur zwei Punkte im dritten End gelungen. Danach folgt bis einschließlich End sechs eine Nullnummer, zumindest hält Team D den Hammer für das siebte End, nachdem der vorherige Durchgang ein Blank war. Doch der 2:5-Rückstand gegen diese starken Briten wird eine große Aufgabe. Eng geht es auch auf den anderen Sheets zu, die USA liegen 5:3 in Front gegen Schweden, zwischen Italien und Norwegen steht es 5:5-Unentschieden.

Ski Alpin (F): Aicher landet nur auf Platz 15 Schon früh im Rennen hatte Emma Aicher einen Rückstand auf die magische Zeit von Brignone, am Ende sind es mehrere unsauber gefahrene Tore, einmal muss die Deutsche, die ja schon zwei Medaillen gewonnen hat, stark korrigieren. Mit deutlich über einer Sekunde Rückstand wird Aicher heute mit der Vergabe des Edelmetalls nichts zutun haben.

Ski Alpin (F): Brignones Fabelzeit hat auch gegen Dürr und Goggia Bestand Die erste deutsche Starterin ist in Person von Lena Dürr unterwegs. Da hat sich jemand was vorgenommen, Dürr zeigt eine bockstarke Performance, erwischt einen guten Run und kommt mit 34 Hundertstel Rückstand ins Ziel. Damit ist es für den Moment ein starker zweiter Rang. Die zweite Italienerin Sofia Goggia nimmt den Schlusssprung sicher mit, doch im mittleren Abschnitt wurde ihr ein zu eng gefahrenes Tor zu Verhängnis. So steht im Moment nur der dritte Rang mit 46 Hundertstel Rückstand auf die führende Brignone.

Ski Alpin (F): Brignone übernimmt eindrucksvoll die Führung Ist das eine Machtdemonstration! Federica Brignone zeigt einen unglaublichen Lauf, zirkelt sich so eng wie möglich an den Toren vorbei, drückt aufs Gaspedal und erwischt den Zielsprung nahezu perfekt. Die Italienerin fährt die Konkurrenz hier in Grund und Boden, verdrängt das Führunsgtrio von der Spitze, mit 76 Hundertstel untermauert die Lokalmatadoren hier ihre Ambitionen auf eine Medaille. Dahinter bleibt es jedoch weiter eng, Platz 2-12 trennt nicht mal eine halbe Sekunde.



Bob (F): Nolte hält die Führung, Kalicki nur Neunte Im Gesamtklassement ändert sich erstmal nichts, in ihrem ersten Lauf streut Kim Kalicki noch zu viele Unsicherheiten ein, die Bandenberührungen in der Schikane bremsen sie aus, verhindern Höchstgeschwindigkeiten. Mit über einer Minute insgesamt steht im Moment nur der neunte Platz, die Schweizerin Debora Annen fährt mit mehr als einer Sekunde Rückstand auf Nolte auf Rang 14 ein.

Ski Alpin (F): Ein unglaubliches Rennen spitzt sich zu Ist das zu fassen? Nach elf gestarteten Athletinnen liegen im Moment gleich drei Frauen zeitgleich auf Platz eins, die Albanerin Colturi, die Schwedin Hector und die Norwegerin Stjernesund bekleiden den Platz an der Sonne. Shiffrin ist schon auf Platz vier zurückgefallen, hier deutet alles auf einen ganz spannenden zweiten Lauf hin, doch es stehen mit Aicher, Goggia und Brignone auch noch Medaillenaspirantinnen oben.

Bob (F): Nolte hält die Führung, dahinter US-Trio Direkt als erste Starterin ging es für Laura Nolte in den Eiskanal. Da war noch schwer abzuschätzen, was ihre Zeit wert ist. Mit kaum einer Bandenberührung sind ihre 59.44 eine richtig gute Zeit, dahinter folgen Meyers, Love und Humphries mit geringem Rückstand nach dem ersten Lauf. Die Schweizerin Hasler rangiert auf Platz fünf, die Deutsche Buckwitz ist im Moment sogar nur noch auf Rang sieben.

Curling (M): Alle drei Sheets sind in der Halbzeit Zwischen Deutschland und Großbritannien bleibt es ein sehr taktischer Schlagabtausch, Mouat und Muskatewitz duellieren sich, versuchen jeweils den Hammer mit mindestens zwei Punkten zu ihren Vorteilen zu nutzen. Dem Briten gelingt das auch, so steht die zwischenzeitliche 4:2-Führung. Für eine Überraschung haben die Italiener gesorgt: Zur Pause gelingt den Lokalmatadoren ein End mit satten vier Punkten, damit wechselt die Führung mit 5:4 zur Azzurri. Und auch die USA tauen so langsam auf, mit drei Punkten mit dem Hammer steht hier der 4:2-Vorsprung.

Ski Freestyle (M): Das Dual Moguls folgt mit den Entscheidungsläufen Den Auftakt in Livigno auf der Buckelpiste gibt es in der Runde der letzten 32. Im direkten Duell geht es über die rote bzw. blaue Piste hinunter, dabei geht es nicht nur um die schnellste Zeit, sondern auch möglichst anspruchsvolle Sprünge auf dem Weg zur Qualifikation für die nächste Runde. Es ist das erste Mal, dass dieser direkte Zweiervergleich Teil des Olympischen Programms ist, wer setzt sich hier die Krone auf?

Ski Alpin (F): Hector legt vor, Shiffrin früh in Rückstand Die ersten Starterinnen sind die Tofana runter, im Moment liegt die Schwedin Sara Hector mit einer starken Zeit von 1:03.97 vor. Dahinter folgt die fast zeitgleiche Norwegerin Stjernesund, Shiffrin hat schon fast drei Zehntel Rückstand. Die Schweizerin Camille Rast legt bei ihrem ersten Lauf einen guten Start hin, ist lange in Führung, büßt dann aber vier Zehntel kurz vor dem Ziel an einem tückischen Sprung ein.

Bob (F): Deutsches Duo eröffnet ersten Lauf Gespannte Zufriedenheit - So lässt sich die Stimmung von Laura Nolte nach ihrem ersten Lauf zusammenfassen. Mit 59,44 Sekunden hat die Deutsche hier direkt mal den Maßstab hoch angesetzt. Als Zweites kommt die Australierin Bree Walker, die im Vorfeld hoch eingeschätzt wurde. Doch es ist ein sehr unsauberer Lauf, zu viele Bandenberührungen, insbesondere in der Schikane, sorgen für einen deutlichen Rückstand von mehr als sieben Zehntelsekunden.

Und auch Lisa Buckwitz hat gerade im oberen Teil mit Ungenauigkeiten zu kämpfen, kommt mit 62 Hundertstel Rückstand ins Ziel - Das zeigt nochmal, was Laura Nolte da für einen starken ersten Lauf abgeliefert hat.

Curling (M): Millimeterentscheidung besorgt Remis für deutsches Team Das war an Spannung kaum zu überbieten! Beide Teams liefern sich ein enorm starkes, taktisches Duell im dritten End. Vor allem die Skips Mouat und Muskatewitz trumpfen mit den letzten Steinen groß auf, im Haus ergeben sich viele Möglichkeiten. Am Ende muss am Button nachgemessen werden, nach drei Messrunden steht fest, dass Team D mit zwei Steinen punktet. Unterdessen ist die Tre Kronor wieder mit einem Zähler in Führung gegangen gegen die USA, die Norweger setzen sich erstmals mit 4:1 gegen Italien ab.

Snowboard (M): Der Slopestyle holt zwei Qualifikationsläufe nach 30 Athleten starten mit dem Brett unter den Füßen, die zwölf besten Akteure ziehen in den Finallauf ein. In knapp 20 Minuten wird es dann ernst für Noah Vicktor aus Deutschland, sowie den Schweizer Jonas Hasler, um die Qualifikation für das Finale am Mittwoch zu schaffen.

Bob (F): Auftakt ins Monobob-Rennen der Frauen Über vier Läufe gilt es fehlerfrei zu bleiben, die Zeiten werden dann zusammengerechnet, morgen Abend steht dann fest, wer sich mit Edelmetall krönt. Den Grundstein gilt es allerdings ab 10 Uhr zu legen, für Deutschland gehen Laura Nolte, Lisa Buckwitz und Kim Kalicki im Eiskanal auf Jagd der Bestzeit im 25-köpfigen Starterfeld.

Ski Alpin (F): Die Riesenslalom der Frauen startet gleich in den ersten Lauf Es ruft die legendäre Tofana: Für die Deutschen Medaillenhoffnungen Lena Dürr und Emma Aicher geht es im Slalom durch die Tore, doch die Konkurrenz ist groß. Mikaela Shiffrin aus den USA, die Italienerin Federica Brignone, Landsfrau Sofia Goggia oder auch eine gänzlich andere Überraschung? Um Zehn geht es los, die Medaillentscheidung im zweiten Lauf steht dann um 13:30 Uhr an.

Curling (M): Norwegen geht in Führung, die USA stellen auf Remis Nach dem zweiten gespielten End holen sich die Norweger einen ersten Punkt, damit wechselt der Vorteil des letzten Steins aber zu den Italienern. Auch zwischen den USA und Schweden bleibt es ein enger Schlagabtausch, beide Seiten waren bis dato jeweils einmal erfolgreich arm dichtesten mit dem eigenen Stein am Button.

Curling (M): Team D mit dem Blank End Erneut hielten die Briten den Druck hoch, hatten frühzeitig drei Steine im Haus. Doch über ein Triple Takeout konnte Benni Kapp mit starken Auftritt zahlreiche Guardsteine umgehen, das war die Grundlage für die Null-Runde. Zwar trumpfte Bryce Mouat mit einem starken letzten Stein nochmal auf in diesem taktischen End, versteckte diesen nach dem Clearen noch knapp im Haus, doch Marc Muskatewitz sorgte für ein leeres Haus, damit bleibt der Vorteil des Hammers in deutschen Händen.

Curling (M): Deutschland früh unter Druck Die Insulaner um Skip Mouat starten richtig gut, nutzen einen suboptimal platzierten letzten Stein von Marc Muskatewitz gnadenlos aus. Mit viel Spin serviert Mouat das Granit, cleart den einzigen deutschen Stein im Haus und verbucht die 2:0-Führung nach dem ersten End. In den Parallelpartien führt Schweden 1:0 gegen die USA, zwischen Norwegen und Italien gab es noch keine Punkte.

Curling (M): Die ersten Steine landen im Haus Nach dem wichtigen Sieg am gestrigen Tag im Extra End dürfte das deutsche Team um Skip Marc Muskatewitz heute wieder mit vollem Elan an die große Aufgabe Großbritannien heran gehen. Die Briten gehen durchaus favorisiert in die Partie, haben schon drei Siege auf dem Konto, Team D könnte mit nur zwei Siegen bisher bei einer Niederlage den Anschluss an die Tabellenspitze verlieren. Des Weiteren treffen auf den anderen Sheets noch die USA auf Schweden, Gastgeber Italien fordert Norwegen

Nordische Kombination (M): Zweites offizielles Training ist gestartet Auf der Großschanze ist Predazzo dürfen die Kombinierer nochmal testen, bevor es in den heißen Wettkampf geht. Mit Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid hat das Adlerteam gleich drei hoffnungsvolle Kandidaten am Start.

Der Abschluss des neunten Olympia-Tags Als ein Highlight dürfte heute definitiv das Skispringen der Frauen von der Großschanze gehandelt werden. Dazu kommt noch die siebte Session der Männer-Curlingteams und die drei Qualifikationsläufe im Big Air der Männer. Den Schlusspunkt setzen dann die deutschen Eishockey-Münner um Kapitän Draisaitl: Gegen den Gruppenfavoriten aus den USA steht das DEB-Team nach der gestrigen Niederlage gegen Lettland unter Zugzwang.

Was steht in der Mittagssession auf dem Plan? Nach der Langlauf-Entscheidung der Männer-Staffel trifft die Schweiz im Eishockey auf Tschechien, nach dem 4:0 zum Auftakt gegen Frankreich und der 1:5-Niederlagen gegen Kanada stehen die Eidgenossen durchaus unter Druck. Im Riesenslalom der Frauen geht es heute einmal mehr die legendäre Tofana herunter, hier liegen die deutschen Hoffnungen bei Lena Dürr und Emma Aicher. Abgerundet wird das späte Mittag durch Medaillenentscheidungen im Snowboard Cross und in der Biathlonverfolgung der Frauen.

Der Start in den neunten Olympia-Tag Den Auftakt machen gewohnt die Curling-Teams, so ist in der sechsten Session auch die deutsche Mannschaft um Skip Marc Muskatewitz gegen Großbritannien gefordert. Ab zehn Uhr geht es dann für die ersten Durchgänge mit dem Monobob der Frauen in den Eiskanal, mit drei deutschen Starterinnen ist hier am morgigen Montagabend auch mit einer Medaillen zu rechnen. Zur frühen Mittagszeit folgt dann die erste Medaillenentscheidung des Tages, in der Biathlon-Verfolgung der Männer über 12,5km.