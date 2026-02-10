- Anzeige -
- Anzeige -
Wintersport

Olympia 2026: Norwegen-Star schießt gegen DSV-Held Raimund zurück - "Mund etwas weit aufgemacht"

  • Aktualisiert: 11.02.2026
  • 08:53 Uhr
  • SID

Die beiden Skispringer Philipp Raimund und Marius Lindvik waren eng befreundet, der Anzugskandal rund um die WM im Vorjahr veränderte alles. Nach Aussagen des deutschen Olympiahelden schoss Lindvik jetzt zurück.

Die Freundschaft zwischen Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund und Marius Lindvik ist am Anzugskandal zerbrochen - der Norweger bemängelt nun aber auch ein falsches Verhalten des Deutschen.

"Wir waren enge Freunde, aber nach der letzten Saison hat er seinen Mund etwas weit aufgemacht in den Medien", sagte Lindvik am Dienstagabend über Raimund: "Dann wollte ich nicht mehr so eng mit ihm befreundet sein." Der Norweger reagierte damit auf Aussagen Raimunds, der am Montag nach seinem Gold-Coup von der Normalschanze nähere Einblicke in die Beziehung der beiden gegeben hatte.

"Ich hatte ihn wirklich als Freund betrachtet. Aber nach dem Vorfall in Trondheim fühlte es sich wie ein Verrat an, wie ein Schlag ins Gesicht", hatte Raimund gesagt. Lindvik war bei der WM 2025 Silber aberkannt worden, weil durch ein geheim aufgenommenes Video eine Manipulation an seinem Anzug aufgedeckt worden war. Der Norweger, der zuvor Weltmeister von der Normalschanze geworden war, bestreitet bis heute, von dem Eingriff gewusst zu haben.

- Anzeige -
- Anzeige -

Freundschaft noch nicht endgültig zerbrochen?

Er habe "dann nicht mehr so eng mit Philipp befreundet sein" wollen, sagte Lindvik, es sei "traurig, wenn ein Freund Dinge über dich in den Medien sagt". Dennoch sei es für die Freundschaft "noch nicht zu spät".

Zumindest in dieser Hinsicht besteht wohl grundsätzliche Einigkeit. "Wenn einer von ihnen zu mir käme und sagen würde: 'Hey, es tut mir wirklich leid, dass das passiert ist', dann würde ich ihnen wahrscheinlich verzeihen", hatte Raimund über die norwegischen Springer gesagt.

Auch interessant: Olympia 2026: Kanadische Eishockey-Stars verlassen das Olympische Dorf

- Anzeige -
Weitere News und Videos
Vonn
News

Emotionaler Vonn-Trainer verrät ihre erste Bitte nach Sturz

  • 11.02.2026
  • 08:57 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 11.02.2026
  • 08:50 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo steht Deutschland?

  • 11.02.2026
  • 08:47 Uhr
imago images 1071592837
News

Olympia heute LIVE: Biathletin Preuß im Fokus

  • 11.02.2026
  • 08:04 Uhr
imago images 1072360265Update
News

Material-Doping! Asien-Duo disqualifiziert

  • 11.02.2026
  • 07:20 Uhr
imago images 1072005462
News

Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan, Ergebnisse am 11. Februar

  • 11.02.2026
  • 00:15 Uhr
imago images 1072100975
News

Skispringen live: Wettbewerb der Männer von der Großschanze - Übertragungen im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream

  • 10.02.2026
  • 23:52 Uhr
imago images 1072071930
News

DEB-Team mit Medaille? Der große ran-Favoritencheck

  • 10.02.2026
  • 22:20 Uhr
Top in Form: Philipp Raimund
News

Mixed-Team um Raimund geht leer aus - 60 Zentimeter fehlen

  • 10.02.2026
  • 21:45 Uhr
Moritz Müller ist in Mailand nicht der DEB-Kapitän
News

DEB-Kapitän abgesägt: So reagiert Müller auf die Entscheidung

  • 10.02.2026
  • 21:20 Uhr