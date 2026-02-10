Die beiden Skispringer Philipp Raimund und Marius Lindvik waren eng befreundet, der Anzugskandal rund um die WM im Vorjahr veränderte alles. Nach Aussagen des deutschen Olympiahelden schoss Lindvik jetzt zurück.

Die Freundschaft zwischen Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund und Marius Lindvik ist am Anzugskandal zerbrochen - der Norweger bemängelt nun aber auch ein falsches Verhalten des Deutschen.

"Wir waren enge Freunde, aber nach der letzten Saison hat er seinen Mund etwas weit aufgemacht in den Medien", sagte Lindvik am Dienstagabend über Raimund: "Dann wollte ich nicht mehr so eng mit ihm befreundet sein." Der Norweger reagierte damit auf Aussagen Raimunds, der am Montag nach seinem Gold-Coup von der Normalschanze nähere Einblicke in die Beziehung der beiden gegeben hatte.

"Ich hatte ihn wirklich als Freund betrachtet. Aber nach dem Vorfall in Trondheim fühlte es sich wie ein Verrat an, wie ein Schlag ins Gesicht", hatte Raimund gesagt. Lindvik war bei der WM 2025 Silber aberkannt worden, weil durch ein geheim aufgenommenes Video eine Manipulation an seinem Anzug aufgedeckt worden war. Der Norweger, der zuvor Weltmeister von der Normalschanze geworden war, bestreitet bis heute, von dem Eingriff gewusst zu haben.