Eisschnelllauf (M): Lorello bleibt vorne Davide Ghiotto geht nun als nächster Starter auf die Bahn und nimmt die Spitzenzeit seines Landsmannes ins Visier. Zur Hälfte des Rennens liegt er knapp vor Riccardo Lorello. Kann er das Tempo bis ins Ziel halten? Ghiotto zeigt weiterhin starke Rundenzeiten und baut seinen Vorsprung zunächst leicht aus. Doch in der letzten Runde wird es eng. Nur noch 0,11 Sekunden trennen ihn von der Bestzeit, und am Ende fehlen ihm die letzten Kraftreserven. Mit 0,35 Sekunden Rückstand landet er auf Rang zwei. Ghiotto ist nach der Zieldurchfahrt richtig sauer. Er hat sich natürlich vorgenommen, die Führung zu übernehmen. Für den US-Amerikaner Casey Dawson platzt dagegen der Traum von einer Medaille. Er kommt ins Ziel und belegt am Ende Platz fünf. Noch zwei hochklassige Duelle erwarten uns.

Eisschnelllauf (M): Kein Angriff auf die vorderen Plätze Felix Maly ist als nächster deutscher Starter an der Reihe. Auf dem 5000 Metern hat aber auch er keine Chance, sich weit vorne einzureihen und im Ziel steht ein großer Rückstand von zwölf Sekunden zu Buche. Gabriel Groß hält sich seinerseits auf dem guten fünften Platz.

Rennrodeln (M): Wieder Frust bei Loch Das gibt es nicht. Felix Loch erwischt am Start erneut hart die rechte Bande und liegt kopfschüttelnd auf seinem Schlitten. So kann die Aufholjagd natürlich nicht gelingen, es bleibt bei Rang acht. Im Ziel hat er einen Rückstand von 1,374 Sekunden. Auch Timon Grancagnolo unterläuft anschließend ein grober Fehler. In Kurve 14 steht er quer und ist nur knapp einem Sturz entgangen. Das kostet natürlich jede Menge Zeit.

Eishockey (F): Schweden mit souveräner Führung Klare Angelegenheit im ersten Drittel zugunsten von Schweden. Die Skandinavierinnen führen nach 20 Minuten mit 3:0 gegen Frankreich und bestimmen das Spielgeschehen deutlich. Schon früh bringt Johansson ihr Team in Führung, Hjalmarsson legt im Powerplay nach und kurz vor der Pause sorgt Thuvik für den dritten Treffer. Auch die Statistik spricht eine klare Sprache. Schweden kommt auf 19 Torschüsse, Frankreich nur auf drei. Die Französinnen stehen defensiv unter Dauerbelastung.

Rennrodeln (M): Keine Angriffe Dominik Fischnaller verliert auf der Bahn deutlich Zeit auf die beiden Führenden und kann das Tempo von Langenhan und Müller nicht ganz mitgehen. Noch härter erwischt es anschließend Kristers Aparjods. Der Lette lässt im Lauf viel liegen und büßt entscheidende Sekunden ein. Damit hat er keine Chance mehr auf die Medaille, wenn die Konkurrenz im vierten Lauf nicht erheblich patzt.

Rennrodeln (M): Vorsprung zu Müller vergrößert sich Jonas Müller geht als zweiter Starter auf die Bahn. Oben legt der Österreicher gleich einen Startrekord hin und liegt bis zur dritten Zwischenzeit in der Laufbestzeit. Dann aber öffnet sich die Lücke zu Max Langenhan. Müller verliert im unteren Streckenabschnitt etwas Zeit und kommt schließlich mit einem Rückstand von 0,292 Sekunden ins Ziel. Langenhan bleibt damit weiterhin klar in Führung.

Rennrodeln (M): Langenhan wieder mit Bahnrekord! Die Startreihenfolge richtet sich nach dem Stand nach zwei Läufen, deshalb geht Goldanwärter Max Langenhan als erster Rodler auf die Bahn. Welche Zeit kann er seinen größten Konkurrenten vorlegen? Langenhan ist sofort gut unterwegs, zeigt ein hohes Tempo im oberen Streckenabschnitt und zieht die Fahrt sauber durch. Und dann setzt er am Ende tatsächlich noch einmal einen neuen Bahnrekord. Was für ein Ausrufezeichen im Kampf um Gold!

Eishockey (F): Schweden legt nach Die Schwedinnen machen ihre Dominanz im Spiel weiter deutlich! In Überzahl trifft Sara Hjalmarsson nach 7:08 Minuten zum 2:0. Schweden nutzt seine Chancen eiskalt und hat das Spiel im ersten Drittel klar unter Kontrolle. Da wird es richtig schwer für Frankreich, noch irendqwie eine Wende zu schaffen.

Eishockey (F): Schweden früh mit erstem Treffer Früher Rückstand für Frankreich im ersten Drittel. Schweden geht bereits nach 3:39 Minuten in Führung. Johansson trifft zum 1:0, die Assists kommen von Svensson und Olsson. Auch bei den Torschüssen hat Schweden mit 6:2 die Nase vorn und wirkt in der Anfangsphase deutlich präsenter.

Rennrodeln (M): Loch nicht mehr im Medaillenkampf Überraschend keine Rolle mehr im Medaillenkampf spielt ein anderer Deutscher. Nach zwei enttäuschenden Fahrten hat Felix Loch praktisch keine Chance mehr auf Edelmetall. Der Routinier liegt zur Halbzeit des Rennens nur auf Rang acht, knapp eine Sekunde hinter der Spitze. Auf den Bronzeplatz fehlen ihm ebenfalls mehr als sechs Zehntelsekunden. Timon Grancagnolo liegt auf dem neunten Platz.

Rennrodeln (M): Verteidigt Langenhan Gold? Im Rennrodeln wird es heute ernst, denn die beiden entscheidenden Läufe im Kampf um Gold stehen an. Nach den ersten beiden Durchgängen vom Samstag liegt Max Langenhan aus Deutschland auf Goldkurs. Der 26-Jährige führte bereits nach dem ersten Lauf mit Bahnrekord und ließ sich auch von einem kleinen Patzer am Start des zweiten Laufs nicht aus dem Konzept bringen. Am Ende zauberte er sogar einen weiteren Bahnrekord in den Eiskanal. Sein Vorsprung auf den Österreicher Jonas Müller beträgt 0,162 Sekunden. Lokalmatador Dominik Fischnaller bestätigte seine starken Trainingsleistungen auch im Wettkampf und liegt mit knapp drei Zehntelsekunden Rückstand auf Rang drei. Dahinter folgt der Lette Kristers Aparjods, der ebenfalls noch ein Wörtchen im Kampf um die Medaillen mitreden will.

Eisschnelllauf (M): Petzold geht unter Fridtjof Petzold geht gemeinsam mit seinem Partner in der fünften Paarung völlig unter! Schon früh haben die beiden einen riesigen Rückstand auf den aktuell Führenden, dazu kommen Unsauberkeiten beim Bahnwechsel, die sich summieren. Petzold landet nur auf dem neunten Platz. Für Swings läuft es auch nicht besser und er wird Siebter. Nach dem Paar geht es in die Eispause.

Eisschnelllauf (M): Petzold als nächster Deutscher Der nächste deutsche Starter steht am Anlauf. Wo kann sich Fridtjof Petzold im aktuellen Klassement einordnen? Für den Deutschen ist es die erste olympische Teilnahme. Bei den Weltmeisterschaften auf den Einzelstrecken war er zweimal am Start, sein bestes Resultat war Rang zehn über 10.000 Meter im Jahr 2023. Bei den Europameisterschaften 2024 wurde er Achter im Massenstart. In seiner Paarung trifft er auf einen ganz großen Namen: Bart Swings. Der Belgier gewann 2022 Olympiagold im Massenstart und holte bereits 2018 die Silbermedaille in dieser Disziplin.

Eishockey (F): Frankreich trifft in Gruppe B auf Schweden In der Milano Santagiulia Ice Hockey Arena steht das nächste Gruppenspiel im Frauen-Eishockey auf dem Programm. Schweden, nach zwei von vier Spielen souveräner Tabellenführer der Gruppe B, trifft auf Frankreich. Für die Französinnen geht es dabei bereits ums Überleben im Turnier. Nach zwei Niederlagen droht das vorzeitige Olympia-Aus, ein Sieg ist also Pflicht, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren. Gegen die Schwedinnen wartet jedoch eine äußerst schwierige Aufgabe. Mit zehn erzielten Treffern bei nur zwei Gegentoren präsentiert sich Schweden bislang in starker Form und geht als klarer Favorit auf den Gruppensieg in diese Partie. Um 16:40 Uhr startet die Partie!

Eisschnelllauf (M): Nächster Führungswechsel Im Eisschnelllauf über die 500 Meter gibt es in der dritten Paarung den nächsten Führungswechsel. Riccardo Lorello bringt das Stadion zum ersten Mal zum Kochen und zeigt eine 6:09.22. Zwei Sekunden hinter ihm setzt sich Peder Kongshaug aus Norwegen auf die Zwei. In der übernächsten Paarung ist dann mit Fridtjof Petzold der nächste deutsche Starter an der Reihe.

Curling (X): Schweiz hält sich Chancen offen Mit dem letzten Stein sichert sich das Schweizer Duo den knappen 7:6-Erfolg gegen Großbritannien. In einer bis zum Schluss ausgeglichenen Partie behält die Schweiz die Nerven und entscheidet das Spiel auf den letzten Zentimetern für sich. Damit bleibt das Ticket für das Halbfinale weiterhin in Reichweite. Auch auf Sheet A fällt die Entscheidung erst ganz zum Schluss. Schweden setzt sich im Mixed Doppel mit 7:6 gegen Kanada durch. Beide Teams liefern sich über acht Ends ein ausgeglichenes Match, doch am Ende behalten die Schweden die Oberhand und sichern sich den knappen Sieg.

Curling (X): USA setzt sich durch Im Mixed-Doubles-Curling ist die Partie zwischen den USA und Estland inzwischen entschieden. Das US-Duo Cory Thiesse und Korey Dropkin sicherte sich in den letzten drei Ends jeweils einen Punkt und drehte damit die Begegnung. So konnten sie noch an den Esten vorbeiziehen und sich am Ende den Sieg holen. 5:3 lautet der Endstand.

Eisschnelllauf (M): Van de Bunt schiebt sich vorbei Stijn van de Bunt aus den Niederlanden schiebt sich in der zweiten Paarung klar vor Gabriel Groß in der Ergebnisliste. Mit 6:12,94 Minuten setzt er eine neue Bestzeit und übernimmt zunächst die Führung. Doch ob diese Zeit am Ende ausreicht, um die großen Favoriten unter Druck zu setzen, wird sich erst im weiteren Verlauf des Wettbewerbs zeigen. Das Gesicht von van de Bunt spricht jedenfalls Bände. Er ist ganz und gar nicht glücklich mit seiner Leistung.

Eisschnelllauf (M): Groß mit erste Richtzeit Youngster Gabriel Groß musste als erster Deutscher direkt in der ersten Paarung ran. Topplatzierungen wären für ihn eine große Überraschung gewesen, deshalb ging es vor allem darum, ein sauberes Rennen zu zeigen und ein gutes Ergebnis mitzunehmen. Groß legte von Beginn an ein hohes Tempo vor und konnte Marcel Bosker aus den Niederlanden zunächst deutlich hinter sich lassen. Die Rundenzeiten des Deutschen bewegten sich lange konstant im 29-Sekunden-Bereich. Erst in den letzten Runden wurde es etwas schwerer für ihn. Am Ende steht für Groß eine Zeit von 6:14,40 Minuten auf der Anzeigetafel. Damit setzt er die erste Richtzeit des Wettbewerbs.

Curling (X): Italien sichert den Sieg Auf den Rängen im Stadion herrschte gute Laune. Italien hatte zwar einen Stein verloren geben müssen, doch am Ende gab Tschechien das Spiel im sechsten End auf. Mit 8:2 feierte das Duo den sechsten Sieg in der Round Robin. Dem gegenüber standen zwei Niederlagen. Im Duell mit Großbritannien hat sich die Schweiz zeitgleich wieder um einen Stein absetzen können. Das Spiel befindet sich derzeit im siebten End.

Eisschnelllauf (M): Wer kann noch angreifen? Mit Rückenwind vom Heimpublikum will auch Davide Ghiotto in den Medaillenkampf eingreifen. Zum erweiterten Favoritenkreis zählen zudem der US-Amerikaner Casey Dawson und der Kanadier Ted-Jan Bloemen. Sicher ist bereits jetzt: Es wird einen neuen Olympiasieger geben. In Peking holte der inzwischen zurückgetretene Nils van der Poel Gold, davor dominierte über mehrere Spiele hinweg der Niederländer Sven Kramer diese Strecke. Dass erneut ein Niederländer ganz oben steht, erscheint diesmal eher unwahrscheinlich. Stijn van de Bunt, Chris Huizinga und Marcel Bosker konnten in dieser Saison über die Langstrecke keine Podestplätze erreichen. Auch die deutschen Starter zählen nicht zum Kreis der Favoriten. Gabriel Groß, Fridtjof Petzold und Felix Maly sind über diese Distanz am Start.

Curling (X): Swiss-Duo gerät unter Druck Das Duo Schwaller/Schwaller-Hürlimann geriet im Curling-Mixed gegen Großbritannien weiter unter Druck und nach einem schwachen fünften End kam Großbritannien näher heran. Mit zwei Punkten der Briten stand es nun 4:4. Italien hat indes gegen Tschechien weiter erhöht und liegt nun souverän mit 8:1 vorne. Hier riecht alles danach, als würde das Spiel bald enden.

Eisschnelllauf (M): Entscheidung über die 5000 Meter steht an Im Milano Speed Skating Stadium steigt die Anspannung. Ab 16:00 Uhr fällt mit den 5000 Metern der Männer die zweite Medaillenentscheidung im Eisschnelllauf. Gelaufen wird in Paaren, jeder Athlet startet in einer eigenen Bahn und wechselt auf jeder Runde auf der Gegengeraden zwischen Innen- und Außenbahn. Sobald alle Paare im Ziel sind, entscheidet die schnellste Gesamtzeit über Gold, Silber und Bronze. Blickt man auf die Weltcupresultate über diese Distanz, dürften die Medaillen heute vor allem zwischen drei Läufern vergeben werden. Der Norweger Sander Eitrem, der Tscheche Metoděj Jílek und der Franzose Timothy Loubineaud standen bei fast allen Stationen gemeinsam auf dem Podest. Besonders Eitrem reist als Topfavorit an. Nur zwei Wochen vor den Spielen blieb er in Inzell als erster Läufer überhaupt über 5000 Meter unter der Sechs-Minuten-Marke.

Curling (X): Italien zur Halbzeit souverän Nachdem Tschechien sich im ersten End den ersten Stein sicherte, hat Italien das Blatt souverän zu seinen Gunsten gewendet und zur Halbzeit der Begegnung steht es 7:1 zugunsten von Stefania Constantini und Amos Mosaner. Großbritannien hat derweil den Rückstand zur Schweiz auf 2:4 verkleinern können. Eng bleibt es zwischen den USA und Estland. Das estnische Team führt nach einem Punktgewinn im fünften End mit 3:2.

Rennrodeln (F): Egle/Kipp bestimmen Trainingsdurchläufe Das österreichische Duo Selina Egle und Lara Michaela Kipp setzte mit 53,554 Sekunden die Bestzeit. Dicht dahinter folgten die Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer. Ihnen fehlten nur sechs Tausendstel auf die Spitze, damit blieb das Feld ganz eng zusammen. Auf Rang drei lagen die Deutschen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina, die mit 53,964 Sekunden rund vier Zehntel Rückstand hatten. Auch im zweiten Run waren Egle/Kipp vor Vötter/Oberhofer die Schnellsten im Eiskanal. Die Lettinnen Marta Robezniece und Kitija Bogdanova reihten sich auf Platz drei ein. Eitberger/Matschina waren im zweiten Durchlauf nur Achte.

Curling (X): Schweiz fordert Großbritannien Die Schweiz legt gegen das bislang ungeschlagene britische Duo einen starken Auftritt hin. Nach drei Ends führt das Team mit 4:0 und hat sich damit früh eine komfortable Ausgangsposition erarbeitet. Stress hat Großbritannien aber nicht, denn sie sind bereits für die Playoffs qualifiziert. Souverän zeigt sich nach drei Ends auch Italien, das mit 5:1 gegen Tschechien führt. Schweden behält gegen Kanada die knappe Führung mit 3:2. Zwischen Estland und den USA steht nach drei Ends ein 2:2 zu Buche.

Es kehrt Ruhe ein Nach der Entscheidung im Biathlon kehrt für ein paar Minuten etwas Ruhe ein. Aktuell laufen nur noch die Round Robin im Mixed-Curling sowie der zweite Trainingsdurchgang der Doppelsitzer der Frauen im Rennrodeln. Die nächste Medaillenentscheidung steht um 16:00 Uhr im Eisschnelllauf an. Eine Stunde später, um 17:00 Uhr, folgt der dritte Durchgang im Rennrodeln der Männer. Auch im Eiskunstlauf wird am Abend noch um Medaillen gekämpft.

Biathlon (X): Frankreich holt Gold, Deutschland gewinnt Bronze! Julia Simon verneigt sich vor dem Publikum in Antholz und fällt anschließend ihren Teamkollegen und Teamkolleginnen in die Arme. Mit einer starken Vorstellung sichert sich die Topfavoritin die Goldmedaille für Frankreich. Dahinter bringt Lisa Vittozzi Silber für Italien über die Linie und sorgt für Jubel beim Heimpublikum. Deutschland darf sich ebenfalls über Edelmetall freuen. Nach der Silbermedaille durch Emma Aicher in der Abfahrt gibt es die nächste Auszeichnung am heutigen Tag. Franziska Preuß rettet nach einem dramatischen letzten Schießen die Bronzemedaille ins Ziel. Das deutsche Team hatte sich über weitere Strecken des Rennens stark präsentiert, stets in der Spitzengruppe gehalten und wird am Ende mit Bronze belohnt. Für die Schweiz reichte es schließlich nur zum zehnten Platz.

Biathlon (X): Drama um Bronze! Was für ein Drama in der Schlussphase. Lisa Vittozzi bleibt für Italien fehlerfrei und schickt ihr Team als Zweite auf die letzte Runde. Zwischen Franziska Preuß und Maren Kirkeeide entwickelt sich anschließend ein echtes Nervenspektakel im Kampf um Bronze. Beide müssen in die Strafrunde, doch am Ende hat Deutschland das bessere Ende für sich. Preuß muss nur einmal in die Runde und geht mit rund 25 Sekunden Vorsprung auf Kirkeeide, die zweimal in die Strafrunde muss, auf die Schlussrunde. Die übrige Konkurrenz ist bereits deutlich zurück!

Biathlon (X): Simon sichert Gold für Frankreich ab Es geht zum letzten Schießen im Mixed-Wettkampf. Julia Simon kommt mit großem Rückstand zum Stehendanschlag. Bringt sie das durch und sichert Frankreich die Goldmedaille? Und wie! Simon haut die Scheiben nur so weg und ist schon wieder weg, bevor es erst zum großen Duell um die restlichen Medaillen kommt!

Biathlon (X): Die Spannung bleibt hoch! Beim vorletzten Schießen bleibt es hochspannend! Julia Simon leistet sich für die großen Favoriten aus Frankreich keinen Fehler und hält den Abstand zu Italien bei 19 Sekunden. Auch Franziska Preuß kommt gut durch. Sie geht für Deutschland auf Platz drei wieder auf die Loipe. Hauchdünn dahinter geht Norwegen wieder auf die Strecke.

Curling (X): Enge Abstände In der Mixed-Doubles-Session im Curling geht es auf allen Sheets eng zu. Kanada liegt nach einem End mit 0:2 gegen Schweden zurück und muss früh reagieren. Auch Großbritannien hat noch nicht in seinen Rhythmus gefunden. Gegen die Schweiz steht es nach einem aus britischer Sicht 0:1. Auf Sheet C liefern sich die USA und Estland ein ausgeglichenes Duell, dort steht es nach zwei Ends 1:1. Italien liegt nach einem End mit 0:1 gegen Tschechien zurück.

Biathlon (X): Spannung vor dem letzten Wechsel Der letzte Wechsel steht an und das Rennen spitzt sich dramatisch zu. Frankreich hat sich eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet. Julia Simon geht mit knapp 20 Sekunden Vorsprung auf die Strecke und hat damit beste Chancen, den Sieg nach Hause zu laufen. Dahinter wird es richtig eng. Norwegen, Deutschland und Italien kommen nahezu zeitgleich zum Wechsel. Für Deutschland übernimmt Franziska Preuß den Schlussabschnitt, für die es die letzten Olympischen Winterspiele ihrer Karriere sind.

Rennrodeln (M): Der zweite Trainingslauf im Doppelsitzer Auch im zweiten Trainingslauf im Doppelsitzer setzen sich Ivan Nagler und Fabian Malleier an die Spitze. Die Italiener fahren in 52,901 Sekunden die Bestzeit und bestätigen damit ihre starke Form. Dicht dahinter folgen Juri Gatt und Riccardo Schöpf aus Österreich, denen nur 0,014 Sekunden auf die Führenden fehlen. Auf Rang drei ordnen sich die Deutschen Toni Eggert und Florian Müller ein, sie haben 0,147 Sekunden Rückstand. Die Letten Martins Bots und Roberts Plume liegen nahezu gleichauf auf Platz vier, nur eine Tausendstel hinter dem deutschen Duo.

Biathlon (X): Auf Voigt wartet harte Runde Jeanmonnot zeigt sich eiskalt am Schießstand und räumt alle Scheiben zügig ab. Auch Knotten und Voigt bleiben fehlerfrei und halten ihre Teams ganz vorne im Rennen. Wierer muss zwar einmal nachladen, erledigt das aber schnell und bleibt ebenfalls in der Spitzengruppe. Tschechien liegt weiterhin auf Rang fünf. Für Vanessa Voigt wird die Schlussrunde nun richtig hart, denn die Konkurrenz ist stark und dicht beisammen. Anna Gandler bleibt ohne Nachlader und bringt Österreich auf Platz sieben nach vorne. Die Schweiz liegt aktuell auf Rang zwölf und hat die Top Ten noch in Reichweite.

Snowboard (M): Wiederholungstäter Karl! Sangkyum Kim oder Benjamin Karl. Wer holt sich die Goldmedaille? Kim kommt oben zunächst besser aus dem Start, doch dann unterläuft dem Südkoreaner ein Fehler. Karl nutzt die Chance, geht vorbei und verschafft sich einen kleinen Vorteil. Doch Kim gibt nicht auf. Er kämpft sich zurück und macht es im unteren Streckenabschnitt noch einmal richtig spannend. Kann Karl den Vorsprung ins Ziel retten? Ja. Hauchdünn setzt sich der Österreicher durch und holt nach Peking 2022 erneut Gold im Parallel-Riesenslalom. Im Ziel brechen bei Karl alle Emotionen heraus. Er reißt sich die Kleidung vom Oberkörper und zeigt die Muskeln, während er seinen zweiten Olympiasieg feiert!

Snowboard (M): Zamfirov holt im Fotofinish Bronze Spannung pur im Kampf um Bronze im Parallel-Riesenslalom der Männer im Livigno Snow Park. Tim Mastnak aus Slowenien und Tervel Zamfirov aus Bulgarien liefern sich ein packendes Duell. Zamfirov startet auf dem roten Kurs, Mastnak geht auf der blauen Strecke ins Rennen. Oben sind beide nahezu gleichauf, doch im Mittelteil setzt sich der Bulgare mit einer starken Passage leicht ab. Mastnak gibt sich nicht geschlagen, kommt im unteren Abschnitt noch einmal heran und sorgt für ein echtes Fotofinish. Im Ziel fallen sich beide Athleten in die Arme, während alles auf die offizielle Entscheidung wartet. Kurz darauf steht fest: Tervel Zamfirov holt sich die Bronzemedaille!

Biathlon (X): Auch Voigt mit der Null! Starkes Schießen von Vanessa Voigt. Die Deutsche räumt alle Scheiben ab und bleibt erneut ohne Fehler, damit setzt sich die beeindruckende Nullserie des deutschen Teams fort. Norwegens Läuferin Knotten muss gleich zu Beginn einen Fehlschuss hinnehmen, während Lou Jeanmonnot für Frankreich und Dorothea Wierer für Italien ebenfalls schnell und sicher durchkommen. Das Feld bleibt dicht zusammen.

Curling (X): Blick auf die Nachmittagssession Im Cortina Olympic Stadium in Cortina d’Ampezzo ist alles bereit für die Nachmittagssession im Curling. In der Round Robin stehen wie gewohnt vier Partien gleichzeitig auf dem Programm. Wer in die Playoffs will, muss am Ende unter den besten vier Teams landen. Für die Schweizer Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller wartet eine schwere Aufgabe gegen Großbritannien. Nach der deutlichen Niederlage gegen Schweden am Samstag Vormittag meldete sich das Ehepaar gestern Abend mit einem starken Auftritt gegen Tschechien zurück. Nun geht es gegen einen echten Brocken. Jennifer Dodds und Bruce Mouat haben noch kein Spiel verloren und stehen bereits sicher im Halbfinale. Parallel dazu treffen Kanada und Schweden aufeinander. Die USA bekommen es mit Estland zu tun, während Italien gegen Tschechien antritt.

Biathlon (X): Hälfte absolviert Die Hälfte der Mixed-Staffel ist absolviert und es geht direkt in den nächsten Wechsel. Jetzt sind die Damen gefragt. Für Deutschland schickt Philipp Nawrath seine Teamkollegin Vanessa Voigt als Zweite auf die Strecke. Kurz vor der Übergabe wird er noch vom Norweger Vetle Sjåstad Christiansen überholt, der für seine starken Schlussrunden bekannt ist. Norwegen führt damit weiterhin das Feld an, Deutschland folgt mit nur fünf Sekunden Rückstand. Frankreich und Italien liegen 21 Sekunden zurück.

Snowboard (F): Maděrová holt sich die Goldmedaille! Zuzana Maděrová und Sabine Payer stoßen aus dem Starttor und kämpfen um Gold und Silber im Parallel-Riesenslalom. Wer setzt sich durch? Es ist Maděrová. Die Tschechin kommt stark aus dem Start, während Payer einen Fehler einbaut und deutlich zurückfällt. Mit klarem Vorsprung erreicht Maděrová das Ziel und sichert sich den Olympiasieg. Payer schließt die Konkurrentin direkt in die Arme und gemeinsam können die beiden ihre ersten Olympischen Medaillen feiern!

Snowboard (F): Dalmasso gewinnt italienisches Duell Lucia Dalmasso oder Elisa Caffont. Welche Italienerin darf vor heimischem Publikum über Bronze jubeln? Diese Frage entscheidet sich im kleinen Finale des Parallel-Riesenslaloms. Lange liefern sich die beiden ein Duell auf Augenhöhe, doch im Mittelteil gerät Dalmasso etwas ins Hintertreffen. Allerdings hat der rote Kurs in den vorherigen Heats schon öfter ein Comeback ermöglicht. Und genau das passiert auch jetzt. Dalmasso holt im unteren Streckenabschnitt auf, zieht noch vorbei und sichert sich die Bronzemedaille. Im Ziel kann sie es kaum fassen, die Freude ist riesig.

Biathlon (X): Grandioses Rennen der deutschen Männer Zu dritt kommen sie zum Stehendschießen, wer setzt sich durch? Es ist erneut Philipp Nawrath, der zügig schießt, aber nicht überhastet und erneut keinen Nachlader braucht! Wahnsinn! Christiansen und Hofer brauchen beide mehrere Nachlader, Frankreich folgt auf dem vierten Platz.

Biathlon (X): Deutschland weiter in Spitzengruppe Nach dem dritten Schießen hat sich ein Trio an der Spitze gebildet. Deutschland, Italien und Norwegen liegen nun gemeinsam in Front und kämpfen um die Führung. Frankreich wurde dagegen zurückgeworfen. Quentin Fillon Maillet musste dreimal nachladen und verlor dabei wertvolle Zeit. Als Vierter liegt das französische Team nun rund 19 Sekunden hinter der Spitze. Deutlich zurück liegt Schweden, das sich bereits zwei Strafrunden eingehandelt hat und damit kaum noch Chancen auf die vorderen Plätze hat.

Snowboard (M): Finalteilnehmer sind gefunden Auch bei den Männern im Parallel-Riesenslalom stehen die Finalisten fest. Sangkyum Kim setzte sich in seinem Halbfinale souverän durch. Der Südkoreaner gewann seinen Heat klar und ließ Tervel Zamfirov aus Bulgarien hinter sich. Mit einem Rückstand von 0,23 Sekunden musste sich der Bulgare geschlagen geben, während Kim unten bereits über die sichere Medaille jubeln durfte. Im zweiten Halbfinale kam es zur Neuauflage des olympischen Goldduells von vor vier Jahren zwischen Tim Mastnak und Benjamin Karl. Diesmal ging es darum, wer überhaupt um Gold fahren darf. Am Ende setzt sich erneut Karl durch. Der Österreicher zieht ins große Finale ein und kämpft wie schon vor vier Jahren um den Olympiasieg.

Biathlon (X): Deutschland wechselt auf Platz vier Norwegen setzt beim ersten Wechsel der Mixed-Staffel das Ausrufezeichen. Nach einem fehlerfreien Schießen übergibt Uldal auf Platz eins. Frankreich bleibt mit einem Nachlader und 3,2 Sekunden Rückstand in Schlagdistanz auf Rang zwei. Italien muss sich nach zwei Nachladern zunächst mit Platz drei begnügen und liegt 6,2 Sekunden hinter der Spitze. Deutschland kommt ebenfalls ohne Strafrunde durch, hat beim ersten Wechsel 12,8 Sekunden Rückstand. Da wird Philipp Nawrath erst einmal wieder heranlaufen müssen. Bereits über eine halbe Minute zurück liegt die Schweiz.

Snowboard (F): Wer kämpft um Gold? Im Halbfinale gab es einmal mehr packende Duelle. Im ersten Lauf traf die Österreicherin Sabine Payer, die zuvor Ester Ledecka ausgeschaltet hatte, auf die Italienerin Lucia Dalmasso. Payer nahm den Schwung aus der vorherigen Runde mit, fuhr ein starkes Rennen und sicherte sich souverän das Ticket für das Finale. Damit kämpft sie gleich um Gold. Ihre Gegnerin wurde im zweiten Halbfinale zwischen der Tschechin Zuzana Maděrová und der Italienerin Elisa Caffont ermittelt. Maděrová ließ ihrer Konkurrentin dabei keine Chance, zog konsequent durch und sicherte sich klar den Sieg. Caffont wird damit im kleinen Finale um Bronze antreten.

Biathlon (X): Strelow auch stehend stark Im Stadion ist es mucksmäuschenstill. Giacomel startet zwar schnell, muss am Schießstand jedoch nachladen und verliert wertvolle Sekunden. Norwegen bleibt fehlerfrei, und auch Strelow bringt Deutschland souverän durch seine Serie. Frankreich mischt ebenfalls ganz vorne mit. Italien geht dagegen mit knapp zehn Sekunden Rückstand zurück auf die Strecke.

Biathlon (X): Deutschland ist dabei Die erste Runde wurde schnell absolviert, Strelow haut beim ersten Schießen seine bekannte Super-Einlage raus und bringt Deutschland damit stark in das Rennen! Aber auch die Konkurrenz leistet sich keine Fehler im ersten Liegendanschlag. Eine große Gruppe geht gemeinsam wieder auf die Strecke.

Snowboard (M): Titelverteidiger Karl komplettiert das Halbfinale Ist das hart! Im letzten Viertelfinale kommt es zum österreichischen Duell, Fünffach- gegen Dreifach-Weltmeister, das Rennen ist komplett offen. Am Ende muss sich Andreas Prommegger doch deutlich seinem Teamkollegen und Olympiasieger Benjamin Karl geschlagen geben. Zwölf Hundertstel reichen am Ende für den souveränen Einzug in die Runde der letzten Vier.

Rennrodeln (M): Wendl/Arlt starten mit Platz sechs Im Cortina Sliding Centre geht der erste Trainingslauf der Doppelsitzer zu Ende. Die Italiener Ivan Nagler und Fabian Malleier setzten mit 52,731 Sekunden die Bestzeit und führten das Feld an. Dahinter lagen die Österreicher Juri Thomas Gatt und Riccardo Schöpf, die nur 0,197 Sekunden Rückstand hatten. Tobias Wendl und Tobias Arlt aus Deutschland starten auf der Bahn mit 53,115 Sekunden und lagen auf dem sechsten Platz. Heute steht noch ein weiterer Lauf auf dem Programm.

Snowboard (M): Auch Felicetti scheidet nach Fahrfehler aus Der zweite Italiener, Mirko Felicetti, bleibt auf seinem roten Kurs. Der Start sah wieder einmal hervorragend aus, doch dann unterläuft auch dem Matador ein Fahrfehler. Das nutzt Tim Mastnak aus, der Slowene bringt seinen Rum souverän ins Ziel, damit sind beide Hausherren hier vor heimischer Kulisse im Viertelfinale ausgeschieden.

Snowboard (M): Fischnaller scheidet nach Fehlerlauf aus. Im Achtelfinale war der bisher stärkste Fahrer noch auf Blau, jetzt wechselt Roland Fischnaller auf die rote Bahn. Doch dem bis dato beste Fahrer in dieser Saison unterlaufen zahlreiche Fehler im Rennen: Den ersten Rutscher kann der Italiener noch ausbügeln, auch ein zweiter Fahrfehler bleibt ungestraft, doch hinten raus bleibt der Topfavorit in einer Bodenwelle hängen. Nutznießer ist der Koreaner Sangkyum Kim zieht ins Halbfinale ein.

Biathlon (X): Der Startschuss ist gefallen! Im Biathlon ist der Startschuss für die ersten sechs Kilometer gefallen. Für Deutschland ist Justus Strelow am Anlauf. Die Favoriten aus Norwegen und Frankreich beginnen mit Éric Perrot und Martin Uldal. Für Italien wurde Tommaso Giacomel an die erste Position gesetzt. Für sie gilt es nun, ihre Mannschaften im Medaillenrennen zu halten und sich keine großen Fehler zu leisten.

Snowboard (M): Zamfirov bucht das erste Halbfinalticket Die Weltspitze ist derart eng beieinander, es ist das nächste Fotofinish. Lange hat der Kanadier Arnaud Gaudet die Nase vorne, nach dem letzten der 32 Tore schiebt Tervel Zamfirov dann den rechten Arm nach vorne und löst die Zeitmessung aus.

Snowboard (F): Caffont komplettiert das Halbfinale Das Favoritensterben hält im Viertelfinale weiter an. Auch die bis dato so starke Japanerin Tsubaki Miki, die als Dritte in die Runde der letzten Acht gegangen ist, scheitert denkbar knapp an Elisa Caffont, die zwei Hundertstel an Vorsprung ins Ziel rettet, der Handschuh macht den Unterschied. Damit kämpfen Dalmasso, Payer, Maderova und Caffont nun ums Edelmetall. Ramona Hofmeister muss ihren Traum von einer olympischen Medaille leider frühzeitig ad Acta legen.

Snowboard (F): Hofmeister stürzt und scheidet aus Unten im Ziel kann sie schon wieder lächeln, doch ein unglücklicher Fahrfehler sorgt dafür, dass Ramona Hofmeister hinten über kippt und das Board nicht mehr gerade stellen kann. Dabei war es ein packendes Rennen gegen die favorisierte Tschechin Zuzana Maderova, da wäre es bis zum Ziel eng gewesen.

Snowboard (F): Titelverteidigerin scheitert im Viertelfinale Ester Ledecka ist raus! Die Tschechin hinterließ bisher einen bockstarken Eindruck, war hier über weite Teile des Wettkampfs auf Goldkurs. Doch der Österreicherin Sabine Payer gelingt die Überraschung, am Ende reichen 0,6 Zehntelsekunden, um das Halbfinalticket zu buchen.

Snowboard (F): Geht die Reise von Hofmeister noch bis ins Halbfinale weiter? Den Auftakt im Kampf um die Runde der letzten Vier macht das Duell zwischen Lucia Dalmasso und der Polin Aleksandra Kool-Walas. Einmal mehr hat die Italienerin die Nase vorne, bringt ihr Board am Schnellsten durch die 32 Tore, über die mehr als 600 Meter ist ihr Vorsprung mit fast drei Zehnteln doch ziemlich deutlich. Im dritten Duell wird dann die letzte deutsche Hoffnung an den Start gehen.

Biathlon (X): Wer sind die Favoriten? Wenn es um die Position der Favoriten geht, muss man sicherlich Frankreich an erste Stelle nennen. Die Mannschaft ist sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen breit aufgestellt. Eröffnet wird die Staffel durch Éric Perrot. Ihm folgen Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot und Julia Simon. Vor heimischer Kulisse gilt auch Italien zum Kreis der großen Favoriten. Das Team entschied im Weltcup das letzte Mixed-Rennen vor Olympia für sich und war auch beim zweiten Mixed der Saison auf dem Podest zu finden. Immer auf der Rechnung haben muss man auch Norwegen. Chancen auf eine Medaille kann sich auch das deutsche Team mit Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß ausrechnen. Die Mixed-Staffel aus der Schweiz geht indes nur mit Außenseiterchancen an den Start. Sebastian Stalder, Niklas Hartweg, Lea Meier und Amy Baserga bilden hier das Aufgebot.

Ski Alpin: Ein kurioser Wettkampf findet mit der Medaillenübergabe ein würdiges Ende Unterdessen läuft die Medaillenzeremonie des Abfahrtsrennens: Vor heimischer Kulisse holt Sofia Goggia Bronze, ihr steht das Lächeln ins Gesicht geschrieben. Es folgt Emma Aicher, mit riesiger Freude steigt die DSV-Athletin aufs Podest, diese Silbermedaille bedeutet den Auftakt des deutschen Medaillenregens. Und dann folgt die Weltmeisterin, an der heute kein Weg vorbei geführt hat: Breezy Johnson gewinnt Gold in der Abfahrt, sichtlich berührt und ergriffen, auch ob des schweren Sturzes ihrer Teamkollegin Lindsey Vonn. Es folgt die amerikanische Nationalhymne, jetzt kann selbst Johnson ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten. Herzlichen Glückwunsch zum jeweiligen Mediallengewinn!

Biathlon (X): Erste Medaillenentscheidung im Biathlon In der nächsten Stunde richtet sich der Fokus in Richtung Antholz, wo im Biathlon der erste Medaillensatz dieser Olympischen Winterspiele vergeben wird. In der Mixed-Staffel treten pro Nation zwei Frauen und zwei Männer an. Den Anfang machen die beiden Männer, danach folgen die Frauen auf den Positionen drei und vier. Jede Staffelposition umfasst 6 Kilometer mit jeweils zwei Schießeinlagen (liegend und stehend). Pro Schießen stehen fünf reguläre Schüsse sowie bis zu drei Nachladepatronen zur Verfügung. Bleiben danach Scheiben stehen, muss eine 150-Meter-Strafrunde absolviert werden. Am Ende gewinnt das Team, dessen Schlussläufer als Erster die Ziellinie überquert. Der Startschuss fällt um 14:05 Uhr.

Snowboard (M): Auch die letzte vier Athleten haben ihr Ticket fürs Viertelfinale gebucht Das ist die erste dicke Überraschung: In der Qualifikation hatte sich Tim Mastnak als 15. gerade noch ins Achtelfinale gezittert, jetzt schmeißt der Slowene den auf Zwei gesetzten Italiener Aaron March um sechs Hundertstel raus. Dafür bringen Mirko Felicetti und Andreas Prommegger ihre Läufe sicher ins Ziel, das Teilnehmerfeld komplettiert dann zuletzt der Titelverteidiger Benjamin Karl aus Österreich, der aber mit nur einem Plus von drei Hundertstel auch nochmal ordentlich zittern musste.

Snowboard (M): Die ersten Viertelfinalisten stehen fest Den Anfang machte der Kanadier Arnaud Gaudet, es folgte standesgemäß Tervel Zamfirov, der nach starkem ersten Lauf doch ganz schön zittern musste. Am Ende setzte sich der Bulgare hauchzart mit drei Hundertsteln gegen den letzten verbliebenen Deutschen Elias Huber durch. Auch der Koreaner Sangkyum Kim gelang der Sprung in die nächste Runde, der Italiener Roland Fischnaller gibt sich als Stärkster in der Qualifikation keine Blöße.

Ski Alpin (F): Johnson gewinnt Gold, Aicher holt erste Silbermedaille War das ein Kraftakt! Überschattet von zwei schweren Stürzen, darunter der Horror-Abgang von Titelfavoritin Lindsey Vonn, war es bis dato ein spektakuläres Rennen auf der Tofana. Die langen Unterbrechungen sorgten nicht für Selbstvertrauen. Kira Weidle-Winkelmann blieb am Ende mit über einer Sekunde Abstand hinter den Erwartungen und wurde Neunte. Im Rennen um die Medaillen war es die Weltmeisterin Breezy Johnson, die eine Bestzeit vorlegte. Es folgte Emma Aicher, die volles Risiko ging, an einigen Sprüngen aber auch wenige Hundertstel liegen ließ. Am Ende sind es vier Hundertstel, die hier den Unterschied zwischen Gold und Silber ausmachen, doch Aicher dürfte mit einem starken Rennen eher Silber gewonnen, als Gold verloren haben. Nach langer Sturzpause durch die verunglückte Lindsey Vonn zeigte Sofia Goggia dann nochmal eine starke Performance, gewinnt in ihrer Heimat am Ende die Bronzemedaille.

Ski Langlauf: Enges Rennen bis zum Schluss, Norwegen mit zwei Medaillen Über die volle Distanz war das Rennen unglaublich ausgeglichen, lange Zeit blieb eine Fünfergruppe vorne zusammen. Mit gerade einmal zwei Sekunden Vorsprung sichert sich der Norweger Johannes Klaebo die Goldmedaille, dahinter folgen mit hauchzartem Abstand der Franzose Deslonges, sowie der Norweger Nyenget. Die ersten Fünf trennen gerade einmal gut vier Sekunden, das war an Spannung kaum zu überbieten. Bester Deutscher wird Friedrich Moch auf Rang 26.

Snowboard (F): Hofmeister steht im Viertelfinale Was war das bitte für ein spektakulärer Run! Im direkten Duell gegen die Bulgarin Malena Zamfirova reicht am Ende ein Vorsprung von gerade einmal zwei Hundertstel, damit reicht es hauchzart für die nächste Runde für Ramona Hofmeister. Im Vergleich zwischen der Italienerin Elisa Caffont und der Schweizerin Julie Zogg zieht die Eidgenossin den Kürzeren. Das Feld im Achtelfinale komplettiert dann die Japanerin Tsubaki Miki.

Snowboard (F): Die ersten Duelle im Achtelfinale laufen - Loch scheidet aus, Ledecka souverän Die Italienerin Lucia Dalmasso setzt sich mit gerade einmal sechs Hundertstel gegen ihre Landsfrau Jasmin Coratti durch. Auch Aleksandra Kool-Walas gelingt der Sprung in die nächste Runde, Sabine Payer zittert sich ebenfalls ins Viertelfinale. Titelaspirantin Ester Ledecka bleibt mit einem Vorsprung von über einer Sekunde ebenfalls schadlos. Die erste Deutsche Cheyenne Loch muss es mit der zweiten starken Tschechin aufnehmen, muss sich am Ende Zuzana Medarova deutlich mit dreieinhalb Zehnteln Unterschied geschlagen geben.

Ski Langlauf (M): Munterer Wechsel an der Führungsspitze Es bleibt ein nervöses Rennen, so richtig kann sich niemand absetzen. Die Fünfergruppe an der Spitze hat Bestand, allerdings hat sich die Zusammensetzung geändert: Nach gut zwölf Kilometern und dem Wechsel zur freien Technik führt der Norweger Klaebo, dahinter reiht sich der Franzose Desloges ein. Amundsen und Gisselman gehen dahinter zu zweit weiter, verzeichnen aber rund 16 Sekunden Rückstand. Im Folgenden zersplittert das Feld, Friedrich Moch ist auf den 24. Platz zurückgefallen, Florian Notz hat sich auf den 25. Rang vorgeschoben.

Ski Alpin (F): Rennunterbrechung hält an Was ist das für ein verrückter Tag! Die überragenden Leistungen von Breezy Johnson und Emma Aicher, die bei den ausbleibenden neun Starterinnen im Grunde genommen nichts mehr zu befürchten haben, werden von zwei dramatischen Verletzungen überschattet. Das ist brutal, das ist die Schattenseite des Sports und trübt definitiv die aufkommende Feierstimmung über die wahrscheinlich erste Silbermedaille für Emma Aicher.

Ski Alpin (F): Nächster schwerer Sturz von Moreno Heute scheint echt der Wurm drin, es ist ein ganz spezielles Rennen, das an Dramatik kaum zu übertreffen ist: Es ist bereits der dritte Sturz, Cande Moreno kann einen weiten Sprung nicht abfedern, das linke Bein gibt komplett nach. Das sah leider ebenfalls überhaupt nicht gut, das wird die nächste Horror-Verletzung am Knie sein. Wieder ist das Rennen lange unterbrochen, die Andorranerin muss auch mit dem Heli abtransportiert werden.

Ski Langlauf (M): Die Abstände werden größer Das norwegische Quartett und der Franzose Hugo Lapalus haben sich an der Spitze zusammen gefunden. Nach acht Kilometern in unter 20 Minuten ist die Direktive für das Rennen gesetzt, dahinter folgt das Trio um Desloges, Korostelev und Gisselman mit wenigen Sekunden Abstand. Friedrich Moch hat mittlerweile über eine halbe Minute Rückstand auf die Führungsgruppe.

Ski Alpin (F): Wird Weltmeisterin Johnson auch Olympiasiegerin? Zahlreiche Athletinnen versuchen sich noch auf der Tofana, doch das Podium kommt nicht ins Wackeln. Sofia Goggia muss noch etwas Zittern um Bronze, mit nur vier Hundertstel Rückstand steht Emma Aicher auf den zweiten Rang, Breezy Johnson steht nach einem überragenden Lauf auf dem Thron. Die Topfavoritinnen sind durch, sollte jetzt noch jemand in die Medaillen-Range reinfahren, wäre das schon eine große Überraschung, vielleicht wäre Isabella Wright so eine Kandidatin.

Ski Langlauf (M): Noch gibt es keine klare Gruppenbildung Noch ist das Teilnehmerfeld eng beisammen, gerade einmal zehn Sekunden liegen zwischen den ersten 24 Athleten. An der Spitze hat sich das norwegische Quartett versammelt und hält das Tempo hoch, dahinter sind gleich drei Franzosen noch in der Verfolgung hinten dran. Friedrich Moch hält die deutsche Fahne hoch rangiert, derweil auf dem elften Rang. Gut drei Kilometer sind absolviert, mit unter acht Minuten sind die Läufer hier auch gut unterwegs.

Ski Alpin (F): Nächster Sturz, er erwischt Ortlieb Nicol Delago enttäuscht auf Platz elf, doch vor allem die vier Schweizerinnen, allen voran Corinne Suter, dürften mit den letzten Plätzen im Klassement nicht zufrieden sein. Derweil gibt es den nächsten Sturz, die Österreicherin Nina Ortlieb trägt es in einer schattigen Passage zu weit auf die Außenski, mit dem Schwerpunkt nach hinten ist auch ihr Rennen vorzeitig beendet. Zum Glück kann sie sich ärgern und selbstständig hinunter fahren.

Ski Alpin (F): Goggia mit dicken Patzer, verhindert aber noch den Sturz Am Ende kann sie sich noch freuen im Ziel: Auf ihrer Haus- und Hofstrecke unterläuft Sofia Goggia ein dicker Patzer, in der Traverse trägt es sie viel weit raus. zum Glück kann sich die Italienerin noch auf dem Ski halten, riskiert nach unten nochmal alles. Doch am Ende sind es fast sechs Zehntel, damit wäre es im Moment die Bronzemedaille, Johnson und Aicher bleiben auf den Plätzen eins und zwei.

Ski Alpin (F): Schwierige Bedingungen für Puchner Mehrere Minuten war die Piste jetzt nicht befahren, die längere Unterbrechung, der Helikopter, auch die veränderten Lichtverhältnisse: Die Österreicherin dürfte wohl einfach froh sein, dass sie heile unten angekommen ist. Am Ende reicht es für den Moment nur für den neunten Rang.

Ski Alpin (F): Vonn muss mit dem Heli abtransportiert werden Routinier Lindsey Vonn ist nach der schweren Kreuzbandverletzung volles Risiko gegangen, ist zu direkt in das frühe Tor reingefahren. Ein einfacher Fahrfehler hat hier eine dramatische Auswirkung, dieser Sturz wird gesundheitlich wahrscheinlich schwere Folgen haben. Das sind Szenen, die niemand sehen will, das wird definitiv als ein Makel dieses Rennens bleiben und wahrscheinlich ein tragisches Ende ihrer unglaublichen Karriere. Oben wartet als Nächstes die Österreicherin Mirjam Puchner auf den Start.

Ski Langlauf (M): Der 20km-Skiathlon, klassisch und freier Stil kombiniert, wirft seine Schatten vor In gut 20 Minuten gehen gleich 75 Athleten auf den Rundkurs, jeweils zehn Kilometer gilt es im klassischen Stil, sowie im Skaten zu absolvieren. Neben den gewohnten Favoriten, zu denen im erweiterten Kreis auch die gleich vier Norweger gehören, sind auch zwei deutsche Starter mit dabei: Mit Friedrich und Jakob Moch soll es für Team D durchaus in Richtung der besten Zehn gehen.

Ski Alpin (F): Ein unfassbar trauriger Moment in der Abfahrt Derweil ist das Rennen natürlich unterbrochen, die erneut schwere Verletzung von Lindsey Vonn überschattet ein bisher spektakuläres Rennen. Ein Blick auf den Zwischenstand verrät, dass Breezy Johnson weiter an der Spitze steht, dahinter folgen Emma Aicher und die Österreicherin Cornelia Huetter. Noch hält die Behandlung von Lindsey Vonn an, alles Mitgefühl und Genesungswünsche gehen an die Amerikanerin.

Ski Alpin (F): Schockmoment in der Abfahrt - Sturz von Lindsey Vonn Die Topfavoritin auf Gold geht schwungvoll aus dem Start, attackiert aggressiv die ersten Kurven, verliert aber im Sprung die Kontrolle. Ein wahrer Alptraum, nach ihrem Kreuzbandriss droht hier die nächste Horrorverletzung. Die erfahrene US-Amerikanerin hat so viel gewonnen, auch insbesondere hier in Cortina, doch heute war es dann zu viel Risiko. Mit der Hand bleibt Vonn am Tor hängen, alles danach war ein schlichtweg nur noch ein brutaler Sturz. An dieser Stelle gute Besserung!

Ski Alpin (F): Auch Weidle-Winkelmann kommt nicht an Weltmeisterin Johnson vorbei Während Johnson oben keinen guten Start erwischt hatte, kommt Kira Weidle-Winkelmann richtig gut raus. Doch im Mittelteil geht die Deutsche zu zaghaft in die Kurven, es fehlt die Überzeugung voll auf den Außenski rauf zu gehen, kommt beim Sprung noch weit in Rücklage. Bei diesen schwierigen Kurven muss volles Risiko gegangen sein, am Ende reicht es nur für den siebten Rang im Moment.

Ski Alpin (F): Aicher verpasst die Führung um vier Hundertstel Ist das bitter! Emma Aicher kann es im Ziel kaum fassen: Nach zwei durchwachsenen Trainingsläufen zeigt die deutsche Medaillenhoffnung einen starken Lauf, streut aber in Summe zu viele, kleine Ungenauigkeiten ein, gerade an den vielen Sprüngen lässt die DSV-Athletin zu viel liegen, das könnte am Ende noch teuer werden, vorerst ist es der zweite Rang für Aicher.

Curling (X): Korea gewinnt bei Start-Ziel-Sieg, Tschechien am Ende souverän Für alle vier Teams dürfte das Halbfinale außer Reichweite sein, doch insbesondere das koreanische Duo zeigte eine überragende Vorstellung, gewinnt am Ende gegen das estnische Duo mit 9:3. Norwegen und Tschechien lieferten sich einen taktischen und engen Schlagabtausch, am Ende hatten die Skandinavier beim 3:6 aber das Nachsehen. Weiter geht es für beide Teams in der Nachmittags- bzw. Abendsession.

Ski Alpin (F): Nächste Italienerin muss sich geschlagen geben, es folgen die Medaillenaspiranten Oben nahezu perfekt gestartet, muss Laura Pirovano im Mittelteil ordentlich Zeit einbüßen. In einer schattigen Passage kommt die Italienerin nicht an den überragenden Lauf von Weltmeisterin Johnson ran, das Treppchen bleibt soweit unverändert. Doch mit Aicher, Weidle-Winkelmann, Vonn und Goggia warten die Topfavoritinnen noch oben, die werden die Bestzeit der US-Amerikanerin definitiv noch angreifen.

Ski Alpin (F): Dicker Patzer von Delago Bereits in der zweiten Kurve trägt es Nicol Delago weit raus, zu weit, um das nächste Tor noch präzise anzufahren. Früh hast die Italienerin einen Abstand von über einer Sekunde auf Johnson, damit ist ihr Lauf vorzeitig schon entschieden, am Ende sind es über anderthalb Sekunden im Ziel, Brignone steht in der Endabrechnung sogar noch vor Delago.

Ski Alpin (F): Weltmeisterin Johnson übernimmt die Führung Beim Olympia-Debüt geht Janine Schmitt ebenfalls forsch zu Werke, doch die Sprünge werden hier zum Knackpunkt: Auch die Schweizerin muss viel mit dem Oberkörper ausgleichen, handelt sich in der langen Schikane dann auch schon fast eine Sekunde Rückstand ein. Auch der Licht-Schatten-Wechsel in dieser Passage spielt immer wieder eine Rolle. Es folgt die amtierende Weltmeisterin, die Breezy Johnson gehört definitiv zum erweiterten Favoritenkreis. Die US-Amerikanerin zeigt einen starken Lauf, geht mit viel Risiko in die Sprünge und übernimmt mit mehr als einer Sekunde die neue Bestzeit mit 1:36.10.

Ski Alpin (F): Die zahlreichen Wellen auf der Piste erweisen sich als tückisch Nach doppeltem Schien- und Wadenbeinbruch im April ist Federica Brignone trotzdem bei den Spielen am Start. Etwas gehemmt geht es in die Sprünge rein, da muss die Italienerin viel mit dem Oberkörper ausgleichen, am Ende sind es neun Hundertstel Rückstand auf Raedler. Auch Jasmine Flury, die Weltmeisterin von 2023 muss ordentlich an den Sprüngen arbeiten, auch im Karussell lässt die Schweizerin viel liegen, kommt mit großem Rückstand von weit über einer Sekunde im Ziel an.

Ski Alpin (F): Blanc legt vor, Raedler übertrumpft Die Schweizerin Malorie Blanc legt bei ihrer Olympia-Premiere eine starke Eröffnung hin, die 1:38min gilt es als ersten Maßstab zu schlagen. Es folgt die Österreichern Ariane Raedler: Mit viel Druck auf dem Außenski geht Raedler mit viel Zug voran, mit einer starken Leistung übernimmt die Österreicherin mit über anderthalb Sekunden Vorsprung die Führung.

Ski Alpin (F): Das Rennen ist eröffnet Bei traumhaften Wetter und wunderschönem Panorama in den Dolomiten geht es auf einen spektakulären Kurs, der sich vor allem durch viele kleine Sprünge und lange gezogene Schikanen auszeichnet. Es gibt viele technische Passagen, vor allem das Karussell gilt als anspruchsvoll, da gilt es für die Athletinnen die Ideallinie zu finden. Starten wird die Schweizerin Malorie Blanc, die deutschen Fahrerinnen kommen an zehnter und zwölfter Position.

Ski Alpin (F): Der Kampf um die Medaillen in der Abfahrt startet Es geht auf die legendäre Tofana: Das Duell um die heiß begehrten Edelmetalle beginnt bei den Frauen, die beiden DSV-Starterinnen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann träumen vom großen Coup. Trotz ihres Kreuzbandrisses geht Routinier Lindsey Vonn als Gold-Favoritin auf die Piste, auch die amtierende Weltmeisterin Breezy Johnson will ein Wörtchen mitreden im Vergleich mit ihrer Landsfrau. Aber auch das Podium von 2022 um Suter, Goggia und Delago wird vorne mitmischen wollen, vor allem Sofia Goggia, deren Haus- und Hofstrecke heute befahren wird.

Curling (X): Enger Schlagabtausch zwischen Norwegen und Tschechien Auch wenn beide Teams keine realistische Chance mehr aufs Weiterkommen haben, so zeigen beide Duos hier eine sehr taktisch geprägt Partie. Immer wieder werden mögliche Räume geblockt, die eigenen Steine dicht am Button gesichert. Im laufenden sechsten End konnten sich die Tschechen einen kleinen Vorteil erarbeiten, mit der 4:2-Führung im Rücken und dem Genuss des letzten Steines in diesem End könnten Zelingrova/Chabyncovski jetzt die Weichen auf Sieg stellen.

Curling (X): Korea verteidigt souverän die Führung gegen schwache Esten Im bisherigen Turnierverlauf gelang dem koreanischen Duo wohl kaum eine so dominante Vorstellung: Mit vielen clever platzierten Steinen bringen die Ostasiaten ihren Vorteil des Hammers bis dato konsequent durch, stehen so schon bei sieben Punkten. Das estnische Duo hingegen müht sich weiterhin zu Zählbarem zu kommen, im laufenden sechsten End ist die Hypothek mit 2:7 schon durchaus hoch.

Snowboard (M): Die Besetzung des Achtelfinals steht Etwas unglücklich lief es aus deutscher Sicht: Für Max Kuehnhauser und Stefan Baumeister war die Hypothek aus dem ersten Durchgang zu groß, Letzterer bleibt zwei Plätze hinter den Tickets für das Achtelfinale. Die beste Ausgangslage hatte Yannik Angenend, doch es missglückter zweiter Durchgang sorgte für das vorzeitige Ausscheiden. Als Zwölfter hat Elias Huber den Sprung unter die besten 16 geschafft. An der Spitze setzten sich zwei Italiener durch: Roland Fischnaller dominierte die Piste mit fast einer Sekunde Vorsprung vor Landsmann Aaron March. Titelverteidiger Benjamin Karl aus Österreich wurde Dritter. Dahinter wurde es enorm eng, ganze 14 Athleten lagen weniger als eine Sekunde auseinander, teils entschieden sogar nur die Hundertstel Sekunden über das Weiterkommen.

Snowboard (M): Dicker Patzer bei Angenend Im Duell mit Mirko Felicetti hat der Deutsche klar das Nachsehen. Der Italiener reiht sich auf einem starken zweiten Platz ein. Nach einem Fahrfehler bei Yannik Angenend ist es für den bis dato besten Deutschen nur ein enttäuschender 19. Rang und damit das sichere Ausscheiden. Zehn Fahrer sind schon sicher weiter, doch sie alle trennt in der Gesamtzeit nach zwei Läufen nicht mal eine Sekunde.

Snowboard (M): Huber steht sicher im Achtelfinale Zeitgleich mit dem Bulgaren Radoslav Rankov steht Elias Huber sicher in der nächsten Runde. Derzeit ausgeschieden sind unter anderem der Italiener Bormolini und der Slowene Mastnak, die lediglich drei bzw. vier Hundertstel dahinter waren. Da die vermeintlich stärkere Konkurrenz Federn lässt und sch dahinter einreiht, stehen Bormolini und Mastnak auch im Achtelfinale. Für Stefan Baumeister heißt es jetzt hoffen, drei Plätze muss der Deutsche für die Qualifikation noch gut machen.

Snowboard (M): Die ersten Starter sind durch, die Topfavoriten stehen noch aus Mit Max Kuehnhauser, Stefan Baumeister und Elias Huber sind gleich drei Deutsche bereits durch mit ihrem zweiten Lauf. Die Zeiten der Männer sind allerdings derart eng beieinander, dass hier noch vieles passieren kann. Allerdings warten auch noch acht Duelle, demnach könnte es für die drei deutschen Fahrer eng werden, oben steht mit Yannik Angenend aber auch noch eine weitere Hoffnung. Die besten Plätze für das Achtelfinale dürften aber Titelverteidiger Karl und Zeitschnellster Fischnaller im ersten Run unter sich ausmachen.

Curling (X): Korea spielt stark auf, enger Schlagabtausch zwischen Norwegen und Tschechien Im ersten End sichern sich die Koreaner gegen harmlose Esten gleich drei Punkte und das, obwohl der Hammer, das Recht des letzten Steins beim baltischen Duo lag. So steht nach zwei gespielten Ends die komfortable 5:0-Führung für die Koreaner, die Esten hingegen finden heute noch keinen Zugriff. Unterdessen ist es im Duell zwischen Norwegen und Tschechien wirklich spitz auf Knopf, hier konnte jedes Duo immerhin einen Stein auf dem Button zur Wertung platzieren.

Snowboard (F): Das Achtelfinale steht, Tschechien mit Doppelführung Erwartungsgemäß setzt sich Titelverteidigerin Ester Ledecka an die Spitze des Klassements, auch auf der etwas langsameren roten Piste gelingt ihr als Einzige eine Zeit unter 46 Sekunden, mit 1:30.79 in Summe untermauert sich ihre Ambitionen auf eine Medaille. Dahinter folgt ihre starke Landsfrau Zuzana Maderova, das Podium komplettiert die Japanerin Tsubani Miki. Aus deutscher Sicht stehen immerhin zwei Frauen in der Runde der besten 16, Hofmeister wird Siebte, Loch belegt den 15. Rang.

Snowboard (F): Auch Hofmeister sicher unter den besten 16 vertreten Zumindest etwas aufatmen bei Team D: Mit Loch und Hofmeister stehen die beiden besten Deutschen sicher im Achtelfinale, Letztere rangiert derweil mit 1:33.47 auf dem zweiten Rang. Die besten sechs Starterinnen aus dem ersten Lauf folgen noch, dabei sind Ester Ledecka und Aurelie Moisan als klare Favoritinnen gesetzt.

Snowboard (F): Die ersten Achtelfinalisten stehen fest Mit Payer, Curatti, Buck und Riegler stehen die ersten vier Athletinnen fest, die sicher in die nächste Runde einziehen werden. Der Rückstand von Mathilda Scheid dürfte mittlerweile zu groß sein, um noch den Sprung zu schaffen, selbst für Melanie Hochreiter dürfte es knapp werden, sie müsste noch vier Plätze gut machen. Sicher in der nächsten Runde steht Cheyenne Loch mit einer starken Zeit von 1:35.40.

Snowboard (F): Titelverteidigerin Ledecka steht noch aus Die Schweizerin Xenia von Siebentahl reiht sich zwischenzeitlich auf dem dritten Platz ein, doch gegen die neue Bestzeit von Gloria Kotnik mit 1:35.43 ist schlichtweg kein Ankommen. Mit Loch und Hofmeister sind aber auch noch zwei weitere deutsche Starterinnen kurz vor ihrem zweiten Lauf, beide könnten das Gesamtklassement nochmal ordentlich durcheinander wirbeln. Als Letztes wird die Tschechin Ledecka auf die Piste gehen, ihre 45.03 Sekunden auf Blau sind wieder unangetastet.

Snowboard (F): In umgekehrter Reihenfolge geht es jetzt auf der jeweils anderen Piste runter. Nach einem guten ersten Lauf von Mathilda Scheid reicht auf der roten Piste dann mit 49.51 Sekunden auch eine eher durchwachsene Zeit, um das direkte Duell gegen die Polin Bukowska-Chic zu gewinnen. So sortiert sich die erste Deutsche auf dem derzeit fünften Rang ein. Und auch Melanie Hochreiter zittert sich zum Sieg im direkten Duell: Nach dem ersten Lauf hatte die Deutsche fast eine Sekunde Vorsprung auf die Chinesin Gong, nach dem zweiten Lauf sind nur noch wenige Hundertstel davon übrig. Ob der bisher besten Gesamtzeit von 1:36.64 steht Hochreiter aber für den Moment auf dem ersten Rang.

Snowboard (M): Bester Deutscher soweit auf Platz fünf der blauen Piste Zwar liegt Yannik Angenend mit vier Zehnteln im direkten Vergleich gegen den Slowenen Zan Kosir zurück, hat aber im zweiten Lauf noch alle Chancen aufs Weiterkommen. Und auch das letzte Duell war mit deutscher Beteiligung, hier hat Max Kuehnhauser sich im ersten Lauf auf rot einen knappen Vorsprung von gut vier Zehnteln rausfahren können. Zunächst machen die Frauen mit ihrem zweiten Lauf weiter.

Curling (X): Kellerkinder eröffnen die Sheets In der frühen Session stehen zwei Matches auf dem Plan: das norwegische Duo um Skaslien/Nedregotten trifft auf Tschechiens Zelingrova/Chabycovski. Doch mit jeweils erst zwei bzw. einem Sieg auf dem Konto dürften beide Nationen nicht mehr in der Verlosung der Halbfinalplätze zugegen sein. Gleiches gilt auch für die Paarung Estland gegen die Republik Korea, Kaldfee/Lill haben zwei Spiele bisher gewinnen können, die Koreaner Kim/Jeong sogar nur ein Match.

Rennrodeln (F): Letzter Trainingslauf beendet, Team D dominant Nun steht auch der letzte von sechs offiziellen Trainingsläufen in den Büchern, dabei haben die deutschen Fahrerinnen direkt mal eine ordentliche Stippvisite abgegeben und ihre Medaillenambitionen untermauert. Angeführt von Julia Taubitz und Merle Fraebel, die sich deutlich von der Konkurrenz absetzen konnten, sind hier die Hoffnungen auf Gold und Silber natürlich enorm. Aber auch Anna Berreiter darf sich als Siebte mit nur einem Zehntel Rückstand auf das Podest noch Hoffnungen auf den Gewinn von Edelmetall machen.

Snowboard (M): Führungswechsel auf Rot Der Italiener Roland Fischnaller übernimmt mit einer bockstarken Zeit von 42.39 Sekunden die Führung auf der roten Piste, Titelverteidiger Karl rutscht auf Platz drei ab. Huber und Baumeister rangieren nach sieben Duellen auf dem sechsten bzw. siebten Rang, bei der starken Konkurrenz muss es im zweiten Lauf dann sitzen, um den direkten Vergleich jeweils zu gewinnen.

Snowboard (M): Bedeutung der ersten Qualifikationsrunde Während der Qualifikationsrunde fährt jeder Teilnehmer einmal die beiden Pisten (blau und rot) hinunter. Die Zeiten aus jedem Lauf werden addiert und die 16 Teilnehmer mit den besten Gesamtzeiten qualifizieren sich für die Ausscheidungsrunden. Die jeweils zwei schnellsten Athletinnen und Athleten jeder Gruppe qualifizieren sich automatisch für die nächste Runde. So haben auch die deutschen Athletinnen und Athleten im zweiten Lauf noch die Chance aufs Weiterkommen.

Snowboard (M): Fliegender Wechsel, die Herren starten mit der Qualifikation Auch hier werden wieder in 16 direkten Duellen die Zeitschnellsten gesucht, die sich dann für die Ausscheidungsläufe qualifizieren. Als Zweites startet der Deutsche Stefan Baumeister gegen den Alexander Payer, der Österreicher fährt die Strecke allerdings knapp schneller runter. Auch im direkten Vergleich auf rot büßt Baumeister auf den zuerst gestarteten Österreicher Benjamin Karl mehr als eine Sekunde ein, Karl geht allerdings auch als Titelverteidiger ins Rennen. Und auch der zweite Deutsche Elias Huber muss sich im direkten Duell gegen den Italiener Bormolini mit einer Zeit von 44.06 erstmal hinten an stellen und um den Einzug in die Ausscheidungsläufe bangen.

Snowboard (F): Erster Qualifikationslauf ist beendet Nach den ersten Duellen scheint die blaue Piste heute die Schnellere zu sein, weit über eine Sekunde weniger benötigte Ester Ledecka im Vergleich zur schnellsten Frau im roten Kurs, Aurelie Moisan aus Kanada. In der letzten Paarung war aus deutscher Sicht mit Mathilda Scheid noch eine weitere Athletin dabei, sie kam auf rot aber nur auf die zweitlangsamste Zeit. Bevor der zweite Teil der Qualifikationsläufe startet, übernehmen erstmal kurz die Herren.

Snowboard (F): Führungswechsel auf der blauen Piste Wieder ist es eine Tschechin, die für Furore sorgt: In 45.03 gehört Ester Ledecka nun die schnellste Zeit auf der blauen Piste, ob der ausbleibenden Teilnehmerzahl ist sie damit sicher in der nächsten Runde und wird auch mindestens einmal auf rot starten dürfen. Die Deutschen Loch und Hofmeister sind ebenfalls noch auf den vorderen Plätzen mit berechtigten Hoffnungen, auf der stark besetzten blauen Strecke kommt Melanie Hochreiter mit 47.80s aktuell nicht über den elften Rang hinaus.

Snowboard (F): Deutsche Fahrerinnen mit guten Chancen aufs Weiterkommen Direkt im ersten Lauf hängt die Tschechin Zuzana Maderova die Messlatte richtig hoch: Mit einer Zeit von 45.38s, die es zu schlagen gilt in den kommenden Läufen hat sie hier schon früh gute Karten in die Ausscheidungsläufe einzuziehen. Auch für die Deutschen Ramona Hofmeister und Cheyenne Loch verlief der Einsatz nach Maß, nach sieben Paarungen haben sie die viert- bzw. fünftbeste Zeit auf ihrer Farbe inne.

Snowboard (F): Auftakt in die Qualifikationsrunde Den Auftakt heute macht der Parallel-Riesenslalom: Mit dem Snowboard gilt es für die Teilnehmer die 32 Tore auf 635m Strecke immer an der jeweils kurzen Stange zu umfahren. Dabei gibt es einen blauen und einen roten Kurs, die nebeneinander verloren. Im direkten Eins-gegen-Eins-Duell geht es von Beginn an im K.o.-Modus los, der Sieger des ersten Duells nimmt die Zeit auf seiner Farbe mit, startet in der nächsten Runde dann auf der anderen Pistenseite.

Auch die zweite Tageshälfte hält viele Entscheidungen bereit Den ganzen Tag über verteilt sind weitere Curling-Spiele, im Vorrundenmodus Jeder gegen Jeden steht das Duo aus Großbritannien schon mit einem Bein im Halbfinale, dahinter ist das Rennen um die vermeintlich verbleibenden Tickets allerdings noch komplett offen. Am Nachmittag steigen dann die Herren im Eisschnelllauf über 5000 Meter mit ins Geschehen ein, dabei ist Team D mit Gabriel Gross, Fridtjof Petzold und Felix May gleich drei Mal vertreten. Neben Medaillenentscheidungen im Rennrodeln bildet dann der Kür-Einzellauf im Teamwettbewerb beim Eiskunstlauf den Abschied eines voll gepackten Tages.

Auftakt in den nächsten vollen Wettkampftag Guten Morgen, es steht der nächste randvolle Olympia-Tag in den Startlöchern: Es stehen heute zahlreiche Medaillenentscheidungen auf dem Plan. Dabei ist der Vormittag vor allem vom Snowboard Parallel-Riesenslalom geprägt: Über die Qualifikation geht es hier im K.o.-Modus weiter bis ins Finale, wo schließlich das Edelmetall vergeben wird. Ein weiteres Highlight dürfte heute die Abfahrt der Frauen in Tofane sein: Mit Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann hat das deutsche Team hier gleich zwei starke Athletinnen am Start, die sich durchaus berechtigte Hoffnungen auf das Podium machen dürfen. Ein Auge gilt es dabei auch auf Altmeisterin Lindsey Vonn zu werfen, die sich auch von einem Kreuzbandriss nicht ausbremsen ließ und dennoch heute um eine Medaille mitfahren will. Abgerundet wird die erste Tageshälfte dann vom Skitahlon über 20km.