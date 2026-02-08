Die mit einem Kreuzbandriss gestartete Lindsey Vonn stürzt bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo schwer und sorgt für Entsetzen. Für Lindsey Vonn ist der Traum von einer Olympia-Medaille nach nur 13 Sekunden geplatzt. Die US-Amerikanerin stürzte bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo am Sonntag an der ersten kritischen Stelle schwer. Vonn, die auf der Olimpia delle Tofane mit einem Kreuzbandriss an den Start gegangen war, schrie, blieb im Schnee liegen und musste nach gut 15 Minuten Behandlung per Hubschrauber abtransportiert werden. Olympia HIER IM LIVESTREAM auf Joyn Die 41-Jährige war vom Start weg Risiko gegangen und wählte früh eine enge Linie. Mit einem Arm blieb sie dann am Tor hängen, kam so aus der Balance und krachte in Seitenlage aus der Luft auf die Piste.

Verdacht auf Unterschenkel-Bruch Bei Vonn gibt es nun den Verdacht auf einen Bruch im Unterschenkels, wie US-Speed-Trainer Alex Hödlmoser bestätigte. "Wir haben noch sehr wenige Informationen. Anscheinend sollte es ein Bruch sein im Unterschenkel", sage er im Schweizer Sender "SFR", "sie wird noch untersucht".

Neureuther nach Vonn-Sturz völlig fertig Helfer eilten herbei, das Rennen war minutenlang unterbrochen, immer wieder waren schmerzerfüllte Schreie der Sportlerin über die TV-Mikrofone zu hören. Im Zielraum herrschte gespenstische Stille.

"Um Gottes Willen. Ach, Scheiße. Entschuldigung, dass ich das sage", reagierte "ARD"-Experte Felix Neureuther entsetzt. Als die ersten Schreie der 41-Jährigen zu hören waren, konnte er die Situation nicht mehr ertragen: "Ach kommt, geht bitte nicht da drauf mit der Kamera. Bitte den Ton weg.” Und weiter: "Tut doch den Ton weg. Ich nehme den Kopfhörer jetzt runter. Das ist unerträglich." Auch Kommentator Bernd Schmelzer wurde alles zu viel, der Journalist kritisierte sogar die TV-Regisseure. "Ich muss das jetzt auch nicht dreimal sehen, ehrlich gesagt. Ich habe da eine andere Vorstellung von Empathie als die Regisseure teilweise. Das muss man nicht zeigen. Ich brauche das nicht." Neureuther, der wie Vonn 1984 geboren wurde und sie seit Jugendzeiten kennt, war ob der Ereignisse hörbar angefasst. "Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt wieder normal auf das Rennen gehen soll. Das schaffe ich jetzt nicht", sagte er beim Anflug des Hubschraubers

Shiffrin und Aicher entsetzt Auch bei den Athletinnen war das Entsetzen groß. Die nicht in der Abfahrt startende Mikaela Shiffrin postete mehrere Emojis, darunter ein gebrochenes Herz und betende Hände.

Emma Aicher, die mit Silber für die erste deutsche Medaille bei den Spielen sorgte, konnte die Bilder ebenfalls nicht ertragen. "Ich habe gleich weggeschaut. Ich weiß also gar nicht, was passiert ist. Ich hoffe, dass es nichts allzu Schlimmes ist und es ihr gut geht. Gute Besserung", sagte sie im "ZDF"-Interview. Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg sagte derweil bei "Eurosport": "Der Sturz sah fürchterlich aus. Wir wussten alle, dass es heute nur zwei Möglichkeiten für sie gab - alles riskieren, dann zu stürzen - oder eben eine Medaille zu holen. Lasst uns die Daumen drücken, dass es nicht allzu schlimm ist."

