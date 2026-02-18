- Anzeige -
OLYMPIA 2026 IN MAILAND UND CORTINA

Olympia 2026 - Tierischer Besuch: Hund als "Gaststarter" beim Teamsprint

  • Aktualisiert: 18.02.2026
  • 11:51 Uhr
  • SID

Unerwarteter Besuch in der Qualifikation zum Teamsprint der Skilangläuferinnen: Ein Hund ging auf Entdeckungstour.

Tierischer Trubel beim Olympia-Teamsprint der Skilangläuferinnen: Während der Qualifikation am Mittwochmorgen in Lago di Tesero ging ein großer grauer Hund unbekannter Herkunft auf Entdeckungstour.

Das freundliche Tier preschte die Zielgerade hinunter und jagte spielerisch die letzten Starterinnen der ersten Runde Richtung Ziellinie.

Dort beschnupperte der Loipen-Hund neugierig die Argentinierin Nahiara Diaz Gonzalez, ehe er sich nach absolviertem Auslauf zufrieden hechelnd "festnehmen" und tätscheln ließ.

Gefahr für Tier wie Teamsprinterinnen bestand zu keinem Zeitpunkt.

