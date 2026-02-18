OLYMPIA LIVE UND KOSTENLOS AUF JOYN STREAMEN
Olympia 2026 - Fünftes Gold in Italien: Kläbo erreicht legendäre Heiden-Marke
- Aktualisiert: 18.02.2026
- 12:49 Uhr
- SID
Norwegens Skilanglaufstar Johannes Hösflot Kläbo hat seine Rekordshow bei den Olympischen Winterspielen fortgesetzt und zwei weitere Meilensteine erreicht.
Der Rekord-Olympiasieger holte am Mittwoch in Val di Fiemme im Teamsprint als erster Wintersportler seine zehnte olympische Goldmedaille.
Mit seinem fünften Gold bei den laufenden Wettbewerben stellte Kläbo zudem die Bestmarke des legendären US-Eisschnellläufers Eric Heiden ein, der 1980 in Lake Placid als einziger Wintersportler fünfmal triumphiert hatte. Am Samstag (11.00 Uhr) über 50 km besitzt der 29 Jahre alte Ausnahmeathlet eine weitere Goldchance.
Drei Tage nach seinem Staffelerfolg, mit dem er zum alleinigen Rekord-Winterolympioniken geworden war, setzte sich Kläbo mit Einar Hedegart im Finale vor den USA und Italien durch.
Deutsches Duo landet auf Platz neun
Das deutsche Duo mit Jakob Moch und Jan Stölben verkaufte sich im Finale über sechs im Wechsel gelaufene 1,5-km-Runden teuer und landete schließlich auf dem neunten Platz. Die bislang einzige deutsche Männer-Medaille im Teamsprint hatten Axel Teichmann und Tim Tscharnke 2010 in Vancouver mit Silber geholt.