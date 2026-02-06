Olympia heute LIVE: Schnee-Chaos sorgt für Verschiebungen - Der Tag im Liveticker

Ski Freestyle (F,M): Absage der Wettkämpfe im Aerials und Snowboard Slopestyle Mittlerweile gibt es Gewissheit: Die Qualifikationsrunden im Aerials der Frauen und Männer müssen verschoben werden. Das Wetter in Livigno lässt es heute nicht zu spektakuläre Sprünge auf die Piste zu setzen. Und auch die Medaillenentscheidung der Frauen im Snowboard Slopestyle muss vertagt werden. In allen genannten Wettkämpfen gibt es aber noch keine Uhrzeit bzw. ein Datum an denen diese nachgeholt werden sollen.

Eishockey (M): Frankreich mit dem Anschlusstreffer zum 1:3 Nach fast fünfminütigem Dauerdruck können sich die Franzosen mal über die linke Seite befreien. An der Bande behauptet sich Bellemare körperlich, zieht die Scheibe dann einfach mal schwungvoll in den Slot. Verteidiger Moritz Müller, der sich im Slot um Costa gekümmert hat, fälscht die Scheibe noch mit dem Schlittschuh ab und drückt das Schwarze unhaltbar an Goalie Grubauer vorbei. Damit macht Pierre-Edouard Bellemare seinen Patzer aus dem ersten Drittel wieder gut, sein Scheibenverkust führte zum zwischenzeitlichen 2:0.

Eishockey (M): Alle Teams sind zurück auf dem Eis für das zweite Drittel Die Franzosen kommen kaum hinten raus, Team D hält den Druck weiter hoch. Mit 14:4 Torschüssen geben die Deutschen hier immer mehr den Takt an, auch weil Reichel schon die nächste gute Chance auf das 4:0 hatte. Auch zwischen der Schweiz und Italien geht es weiter, die Eidgenossen dominieren die Partie sogar noch deutlicher, führen aber weiterhin "nur" mit 2:0.

Ski Freestyle (F,M): Die Quali-Durchgänge im Aerials lassen weiter auf sich warten Noch immer hat sich die Witterung nicht gebessert, in Livigno wartet alles darauf, dass die Bedingungen besser werden. Doch noch immer sind die Läufe auf unbestimmte Zeit verschoben. Gleiches gilt auch für den Snowboard Slopestyle der Frauen, die Medaillenentscheidung hier wird ebenfalls vertagt. Mittlerweile wird auch das Aerials der Männer betroffen sein, die Startzeit von 13:30 Uhr wird auch nicht gehalten werden können.



Eishockey (M): Deutschland mit 3:0 auf Viertelfinalkurs Nach den ersten 20 Minuten führt Deutschland im Playoff-Spiel gegen Frankreich verdient mit 3:0. Konzentriert gingen die Männer von Harold Kreis die Partie an und nutzten gleich das erste Powerplay zur Führung durch Kapitän Leon Draisaitl, der auf Höhe des rechten Bullys einsetzte. Die zwischenzeitlich aufbegehrenden Franzosen hielt man in der Folge mit aufmerksamer Defensivarbeit in Schach, auch in der neutralen Zone fand Team D eine gute Mischung aus aggressivem Pressing und gutem Stellungsspiel. Mitte des Auftaktdrittels nutzten die Deutschen dann einen Fehler des Gegners, um die Führung auszubauen, Tiffels war der dankbare Nutznießer. Kurz vor der Pause erhöhte Peterka dann auf 3:0 mit einem sehenswerten Rückhandschuss, so darf es gerne weitergehen!

Eishockey (M): Die Schweiz dominiert bis zur ersten Pause Das war eine rundum starke Vorstellung der Eidgenossen, die zwar eine 2:0-Führung mit in die Kabine nehmen, diese hätte jedoch auch noch deutlicher ausfallen können. Chancen hatte die Nati zuhauf, mit einem Torschussverhältnis von 18:2 geben die Schweizer hier klar den Takt vor. Die Azzurri findet bislang offensiv keinen Zugriff, schmeißt sich hinten mit Allem rein. Doch bereits nach anderthalb Minuten gab es die erste kalte Dusche durch Kurashev, im Powerplay erhöhte Josi dann mit einem schönen Schlenzer aus halblinker Position. Damit ist der Favorit hier klar auf Kurs Viertelfinale!

Eishockey (M): Offensivknoten geplatzt bei Team D Noch vor der Pause schraubt Peterka das Ergebnis noch auf 3:0 hoch. Nach zuletzt zwei durchwachsenen Auftritten ist das heute eine deutliche Leistungssteigerung. Links an der Bande setzt sich Stütze robust durch, behauptet die Scheibe und schaufelt den Puck dann in den Slot. Peterka zieht zur rechten Seite weg, der Mann aus Utah wartet lange, findet am Ende mit der Rückhand noch den Weg in die Maschen. Das ist verdient, sein erster Turniertreffer wirkt hier definitiv wie ein Knotenlöser.



Eishockey (M): Auch die Schweiz stellt frühzeitig aus 2:0 Mit 10:0 Torschüssen dominieren die Eidgenossen das Duell gegen Italien. Dann verbuchen die Azzurri in Person von Larkin auch noch eine Zeitstrafe wegen Festhalten des Stocks. Im Powerplay dauert es dann gerade einmal 23 Sekunden. Hirschi und Andrighetto lassen die Scheibe laufen, Meier stellt den Screen vor Goalie Clara, sodass Josi kurz hinter dem Bullykreis die Scheibe perfekt rechts im Eck einklinken kann.

Eishockey (M): Tiffels bringt Deutschland 2:0 in Führung Mit einem Scheibenverlust lädt Pierre-Édouard Bellemare den Gegner ein. Frederik Tiffels übernimmt das kleine Schwarze, fährt durch den linken Bullykreis, hält nach einer Anspielstation Ausschau und setzt seinen Schuss dann oben aufs kurze Eck. Die Scheibe streift die Maske des Goalies und landet im Tor. Nach dem zweiten Turniertreffer von Oilers-Star Draisaitl ist es jetzt der Berliner Tiffels, der seinen ersten Turniertreffer erzielt. Deutschland agiert zielstrebig mit guter Leistung zur soliden 2:0-Führung.

Eishockey (M): Auch die Schweiz scort früh zum 1:0 Die Eidgenossen schaffen es in Gleichzahl zum ersten Treffer der Partei, brauchen aber keine anderthalb Minuten für die Führung. So setzt es schnell die kalte Dusche für die Azzurri, die hier als klarer Außenseiter Schwierigkeiten haben dürften. Über Meier und Hirschi ist es am Ende Stürmer Kurashev, der die Scheibe aus dem Slot eiskalt versenkt. Übrigens: Der Sieger der Partie trifft dann im Viertelfinale auf Finnland.

Eishockey (M): Draisaitl bringt Deutschland in Front Nach zweieinhalb Minuten sehen sich die Franzosen mit ihrer ersten Strafzeit konfrontiert: Wegen Einhakens mit dem Stock mit Ritz in die Kühltruhe. Das erste Powerplay bildet dann die Grundlage für den Führungstreffer, Stützle und Samanski bereiten die Scheibe über die linke Seite vor, Letzterer serviert durch den Slot auf die rechte Seite. Dort wartet in perfekter Position Leon Draisaitl, der Kapitän versenkt den Puck mit einem Onetimer im linken Eck.

Ski Freestyle (F): Aerials-Start weiter ungewiss, auch Snowboard Slopestyle wird verschoben werden In Livigno lassen es die Wetterbedingungen weiter nicht zu, dass die Qualifikationsläufe des Aerials starten. Derweil ist nicht mal mehr eine Prognose ausgegeben, wann ein Start stattfinden könnte. Gleiches gilt auch für die Medaillenentscheidung im Snowboard Slopestyle der Frauen, nach aktuellem Stand sind alle drei Läufe bis zum Edelmetall auf unbestimmt verschoben.

Eishockey (M): Die Qualifikationsspiele für das Viertelfinale stehen an Schweiz gegen Italien - Das ist die zweite Paarung in den Playoffs. Nach drei Vorrundenspielen heißt es jetzt Do or Die, es geht um den Einzug in die Runde der besten Acht. Die Eidgenossen kommen mit einem 4:0-Auftaktsieg gegen Frankreich, einer 1:5-Pleite gegen Kanada und einem 4:3-Sieg über Tschechien nach Overtime in die Playoffs. Die Nati geht als klarer Favorit in das Duell mit der Azzurri. Die Italiener zeigten sich im ersten Match gegen Schweden lange kämpferisch, zogen aber mit 2:5 den Kürzeren. Auch gegen die Slowakei war es lange ein enges Match, am Ende lagen die Lokalmatadoren hier mit 2:3 im Hintertreffen. Im letzten Gruppenspiel setzte es dann eine scheppernde 0:11-Pleite gegen Titelaspirant Finnland, heute wollen sich die Blauhemden nochmal ansprechend vor heimischer Kulisse präsentieren.



Eishockey (M): Die Qualifikationsspiele für das Viertelfinale stehen an Deutschland gegen Frankreich - Das ist die erste Paarung in den Playoffs. Nach drei Vorrundenspielen heißt es jetzt Do or Die, es geht um den Einzug in die Runde der besten Acht. Deutschland kommt nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Dänemark mit zwei Niederlagen gegen Lettland (3:4) und die USA (1:5) im Gepäck ins Duell gegen Frankreich. Die Equipe Tricolore verlor im ersten Aufschlag gegen die Schweiz mit 4:0, danach folgten noch Pleiten gegen starke Tschechen (3:6) und überragende Kanadier (2:10). Im Prinzip geht Deutschland hier als klarer Favorit in die Partie, doch unterschätzen sollte man die Franzosen nicht. Der Sieger der Partie trifft dann im Viertelfinale auf die Slowakei.

Curling (M): Bittere Pleite für Deutschland gegen Tschechien Ist das ärgerlich, da war so viel mehr drin für das deutsche Quartett! Das Halbfinale und der Traum vom Kampf um die Medaillen ist nach der unnötigen Niederlage in weite Ferne gerückt. Nach einem guten Start mit 2:0 in die Partie war Team D voll auf der Höhe, setzte die Tschechen unter Druck, hielt das Risiko aber minimal. Kurz nach der Pause gelang dann sogar noch das erste Break, mit der 5:2-Führung und dem - zu dem Zeitpunkt - Hammer im letzten End war das Adlerteam lange aufs Kurs zum vierten Sieg. Doch hinten raus unterliefen Skip Marc Muskatewitz mehrere kapitale Fehler, die die Tschechen zum Punkten einluden, das nahmen die Mannen um Skip Lukas Klima auch dankend an. Mit einem 7:2-Lauf in den letzten vier Ends drehten die Tschechen die Partie und fuhren so ihren ersten Sieg bei Olympischen Spielen ein. Weiter geht es für Deutschland heute Abend um 19 Uhr gegen die noch ungeschlagenen Schweizer.

Curling (M): China schlägt die USA Über lange Zeit war die Partie völlig offen, beide Teams agierten sehr defensiv und mit vielen strategischen Steinen. Bis zum achten End war es ausgeglichen, nur einfaches Scoring und sogar drei Blank Ends prägten die Partie. Hinten raus entdeckten beide Teams dann ihr offensives Spiel, China konnte in Summe noch zwei Mal dreifach punkten, die USA konnten mit drei Zählern zwischenzeitlich nur noch einmal ausgleichen. Damit rutscht die Tabelle im Mittelfeld noch deutlich enger zusammen.



Ski Freestyle (F): Der Start verzögert sich weiter Für Emma Weiss und Co. heißt es weiterhin geduldig bleiben und abwarten: Die Witterungsbedingungen lassen es immer noch nicht zu, dass die Qualifikationsläufe für das Finale im Aerials startet. Die offizielle Informationen lautet derweil, dass vor 12 Uhr kein Start mehr zu erwarten ist.



Curling (M): Zittert Deutschland das 7:6 jetzt ins Ziel? Dem letzten Stein fehlte am Ende etwas Geschwindigkeit für drei Punkte. Doch es ist die knappe Führung, jetzt müssen die Tschechen dem Druck erstmal stand halten. Doch für das deutsche Team könnte es auch ein Zeitproblem werden: Mit nur noch 1:46 Minuten auf der Uhr kommt hier eine weitere kritische Komponente dazu, die Tschechen werden in jedem Fall den letzten Stein haben.

Curling (M): USA gleicht erneut aus, Muskatewitz mit Problemen Was für eine Schlussphase zwischen China und den USA! Nach drei Punkten mit dem Hammer der Chinesen legen nun auch die Amerikaner nochmal drei Punkte nach. Fällt die Entscheidung im zehnten End oder muss ein Extra End zur Entscheidungsfindung her? Anders sind die Ausgangsvoraussetzungen beim Spiel zwischen Deutschland und Tschechien. Mit zwei groben Patzern hatte Skip Muskatewitz die komfortable Führung aus der Hand gegeben, im neunten End läuft der letzte Stein perfekt Richtung Button - mit 7:6 aus deutscher Sicht geht es in das letzte End gegen den Hammer.

Curling (M): China übernimmt Führung, Deutschland mit nächstem kapitalen Fehler Im achten End kommt dann so langsam Fahrt auf im Duell zwischen den USA und China: Die Asiaten bringen ihren Hammer eindrucksvoll durch, ziehen mit drei Punkten auf eine 5:2-Führung davon. Aus deutscher Sicht ist das die erhoffte Schützenhilfe, doch Marc Muskatewitz leistet sich den nächsten kapitalen Fehler. Der erste Sieg bei Olympia wird dadurch für die Tschechen zunehmend greifbarer, auch weil der deutsche Skip mit seinem letzten Stein am Guard hängen bleibt und so einen Punkt wegschenkt.

Curling (M): Enger Fight zwischen China und den USA Auch nach der Pause geht es enorm ausgeglichen zur Sache: Kein Team kann sich entscheidend absetzen, geschweige denn hier mal ein höheres Scoring mit dem Hammer verbuchen. Wichtig aus deutscher Sicht dürfte sein, dass den Chinesen im sechsten End der 2:2-Ausgleich gelungen ist. Danach folgte das dritte Blank End, die Amerikaner behalten so den Vorteil des letzten Steins im achten End.

Curling (M): Schweiz gewinnt souverän Am Ende war es nicht mehr als ein lockerer Aufgalopp für die Eidgenossen: Mit dem sechsten Sieg im siebten Spiel bleibt die Nati das Maß aller Dinge, gewinnt auch gegen den Titelverteidiger aus Schweden am Ende mit 9:4. Damit heißt es jetzt regenerieren und neuen Fokus sammeln, ab 19 Uhr folgt bereits die nächste Partie, dann geht es gegen den Nachbarn aus Deutschland.

Curling (M): Dicker Patzer bei Deutschalnd Jetzt braucht es eine hohe Frustrationstoleranz: Nach der Pause gelang es Team D sogar gegen den Hammer das erste Break der Partie zu holen. Mit der 5:2-Führung im Rücken unterlief Marc Muskatewitz aber ein folgenschwerer Schnitzer, sein letzter Stein verfehlte das Ziel komplett. So brachte der deutsche Skip den tschechischen Stein perfekt in Position, während sein eigener Stein noch aus dem haus heraus lief. Lukas Klima legte für seine Farben nach, markierte mit dem Drei-Punkt-Spiel den 5:5-Ausgleich im Match.

Ski Freestyle (F): Der Start des Aerials verzögert sich witterungsbedingt Das ist natürlich nicht optimal für die Athletinnen, die jetzt den Fokus hochhalten müssen, um ihren Wettkampfrhythmus nicht zu verlieren. Doch Sicherheit geht vor, bei der akuten Wetterlage wird noch abgewartet, nach aktuellem Stand soll es dann 11:15 Uhr mit der Tschechin Adela Merkova losgehen.



Nordische Kombination (M): Yamamoto geht als Führender in die Loipe, auch Österreicher stark dabei Wie schon in den Trainings zeigten die Österreicher, dass ihnen die Schanze in Predazzo liegt. Johannes Lamparter segelte auf tolle 136 Meter und startet nur acht Sekunden nach dem Japaner Yamamoto, der in der Loipe nicht zu den besten Athleten zählt. Auch Thomas Rettenegger, noch Sieger des Probedurchgangs, zeigte einen super Sprung auf 137 Meter, patzte dann aber leicht bei der Landung und geht so von Rang vier mit 18 Sekunden Rückstand in die Loipe. Für Stefan Rettenegger wird es von Rang elf mit 1:08 Minuten Rückstand schon schwer werden noch ein Wörtchen um die Medaillen mitzusprechen.

Nordische Kombination (M): Deutsches Trio wird wohl nicht mehr um Medaillen mitlaufen Was macht nun der beste Deutsche im Weltcup? Julian Schmid macht den besten Sprung der deutschen Kombinierer, muss aber auch schon bei 124,5 Metern landen. Er hat auch nicht die besten Bedingungen und so reicht es mit 126,2 Punkten nur für Rang 14. Damit reiht er sich hinter Rydzek ein und hat 1:35 Minuten Rückstand auf Yamamoto.

Ski Freestyle (F): Die Qualifikation für das Finale im Aerials startet In Livigno geht es die Piste runter, in die Rampe rein und dann heißt es: Spektakuläre Sprünge sauber zu Ende bringen. Bei einem Winkel von bis zu 70 Grad geht es mehrere Meter in die Höhe. Schrauben, Drehungen, Salti - All dies ist an der Tagesordnung beim Aerials. 25 Starterinnen wagen sich hinunter, aus deutscher Sicht hofft auch Emma Weiß auf eine Finalqualifikation. Dazu gilt es unter die besten Sechs im ersten Durchgang zu kommen, spätestens im zweiten Lauf muss dann der sechste Rang her, das gilt auch für die Schweizerin Lina Kozomara. Favoritin auf Gold ist die Titelverteidigerin Mengtao Xu aus China.

Nordische Kombination (M): Deutsches Duo mit großem Rückstand nach dem Skispringen Unten im Auslauf wird es laut für den ersten Deutschen. Für den Olympiasieger von Peking von der Normalschanze sind die Bedingungen allerdings nicht so gut. Vinzenz Geiger hat mehr Rückwind und ist etwas zu spät am Tisch und muss schon bei 120,5 Metern landen. Damit ist der Oberstdorfer nur auf Rang zehn und schon 1:43 Minuten zurück.

Aber was macht nun der vierfache Weltmeister von 2017? Auch Johannes Rydzek tut sich noch schwer und fliegt nur drei Meter weiter als sein Landsmann. Rydzek landet bei 123,5 Meter und muss sich damit mit 1:23 Minuten Rückstand mit Rang neun begnügen. Damit wird es auch für diesen Oberstdorfer mehr als schwierig noch um die Medaillen zu laufen.

Nordische Kombination (M): Viel Bewegung an der Tabellenspitze Andreas Skoglund kommt mit der Großschanze in Predazzo sehr gut zurecht. Der Norweger zählt eigentlich zu den besten Läufern und tat sich in dieser Saison noch schwer mit dem Springen. Im Probedurchgang sprang er auf den dritten Rang vor. Nun geht es für den 24-Jährigen auf gute 132 Meter. Damit kommt er nicht ganz an Yamamoto und Ilves heran. Damit ist der norwegische Kombinierer nicht ganz zufrieden. Doch mit Noten von 17,5 reicht es noch für Rang zwei und nur 16 Sekunden Rückstand. Das ist eine starke Ausgangslage für den Norweger!

Nordische Kombination (M): Yamamoto übernimmt die Führung In den Trainings zeigte Ryota Yamamoto wieder einmal sein Können auf der Schanze. Auch jetzt fliegt er klar über die grüne Linie hinweg und setzt den Telemark bei starken 136,5 Metern. Das bei mehr Rückenwind als die Athleten zuvor und so übernimmt er mit 150,0 Punkten die klare Führung von Heinis.Danach folgt der angriffslustige Kristjan Ilves: Der Este zeigte schon im Training, wie gut er mit der Schanze zurecht kommt und fliegt nun auf tolle 137 Meter. Jedoch bekommt Ilves nur Noten von 17,0 und so liegt er mit 144 Punkten und 24 Sekunden Rückstand auf Rang zwei. Dennoch eine gute Ausgangslage für den Esten.

Curling (M): USA hält die 2:1-Führung zur Pause Es ist kein Feuerwerk, das die Amerikaner und die Chinesen hier abbrennen: Sehr taktisch, sehr defensiv, eher auf den eigenen Vorteil bedacht, agieren beide Teams. Zwei Blank Ends gab es bereits, ansonsten kamen die Quartette nicht über ein einfaches Scoring hinaus. Aus deutscher Sicht wäre es mit Blick auf die Tabelle wichtig, wenn die Asiaten hier noch einen Gang hochschalten könnten, um den viertplatzierten Amis die Punkte streitig zu machen.

Curling (M): Deutschland zittert sich zur 4:2-Führung Auch auf dem Sheet D geht es in die Halbzeitpause, am Ende war es ein Kraftakt das 4:2 in die Halbzeit zu retten. So stehen die Chancen auf den vierten Turniersieg weiterhin gut, angeführt von Marc Muskatewitz holte Team D direkt zwei Punkte mit dem Hammer im ersten End. In der Folge kamen beide Seiten nicht über den einfachen Punkterfolg hinaus. Der letzte Stein des deutschen Skips konnte sich dann durchaus sehen lassen: In einer kniffligen Situation - das Haus war in Gänze zugestellt - gelang es Muskatewitz seinen letzten Stein mit ganz viel Rotation über die rechte Seite perfekt auf den Button zu servieren und den gut platzierten tschechischen Stein gerade noch rechtzeitig um Millimeter zu verdrängen.

Curling (M): Schweiz mit deutlicher Halbzeitführung Die ersten fünf Ends sind gespielt, zur Pause steht die deutliche 6:1-Führung gegen den Titelverteidiger. Nach zwei Mal zwei Punkten zum Auftakt kamen die Schweden nur zu einem eigenen Punkt trotz Hammer, der Druck der Nati war immens. Nach einem taktisch gespielten Blank End legten die Eidgenossen direkt nochmal zwei Steine Richtung Button nach, damit steuerte die heißeste Aktie des Turniers auf den Sieg in der Round Robin zu.

Nordische Kombination (M): Der erste Finne hält die Führung Der erste von drei Finnen haut jetzt richtig einen raus. Wille Karhumaa ballt bei der Landung die Faust und springt auf tolle 127,5 Meter. Damit übernimmt der Skandinavier mit 129,5 Punkten die Führung. Stark! Der Italiener feierte von der Normalschanze noch seinen 36. Geburtstag und war gar nicht mit dem Wettbewerb zufrieden. Alessandro Pittin ist klar zu spät am Tisch und landet nun schon bei 115 Metern. Das wird wohl sein letzter olympischer Wettkampf gewesen sein. Mit der Weite geht es bis auf Rang acht zurück. Jetzt hat er schon 1:49 Minuten zurück.

Nordische Kombination (M): Die ersten zwölf Springer sind unten Jiawen Zhao zeigte im Weltcup schon sein Können auf der Schanze und war häufig unter den Top-10 zu finden. Nun fliegt der Chinese auf 125 Meter und verdrängt Krzempek auf den zweiten Rang. Er hat rund 16 Sekunden Vorsprung auf den Polen. Der erste Slowene sitzt oben. Gasper Brecl wird abgewunken und ist zu spät am Tisch. Mit 121 Metern setzt sich der slowenische Kombinierer hinter Zhao auf den zweiten Rang.

Nordische Kombination (M): Das Skispringen startet Nachdem am gestrigen Montag der Super-Team-Wettbewerb der Männer von der Großschanze nach Schnee und zu viel Aufwind noch abgebrochen wurde, hat sich heute das Wetter an der Schanze verbessert. Es ist sonnig und es ist konstant leichter Aufwind. Insgesamt sind 36 Athleten am Start. Der Este Ruubert Teder wird als Erster Athlet von der Schanze gehen, später folgen dann die Deutschen, sowie die Favoriten.

Curling (M): Schweiz souverän, China gleicht aus Auch gegen den Hammer ist die Nati weiter solide unterwegs, stellt das Haus weitestgehend zu, sodass den Schweden am Ende nur noch ein einzelner Punktgewinn auf dem Button bleibt. Nun wechselt der Vorteil des letzten Steins wieder zurück, die Eidgenossen drängen hier auf den nächsten Kantersieg. Unterdessen haben auch die Chinesen Zugriff zur Partie gefunden, stellen ihr Match gegen die USA aufs 1:1-Unentschieden.

Curling (M): Deutschland verpasst gute Chance Mit dem Vorteil des letzten Steins hätte Team D gute Möglichkeiten gehabt mit zwei Punkten aus dem Hammer rauszugehen. Doch nach einem deutlich zu kurz geratenen, vorletzten Stein von Marc Muskatewitz bleibt dem deutschen Skip nichts anderes mehr übrig, als das Haus zu clearen und immerhin noch einen Punkt mitzunehmen. Die 3:1-Führung ist solide, doch da wäre deutlich mehr drin gewesen.





Nordische Kombination (M): Trainingssprung ist absolviert Mit satten 136 Metern unterstreicht der Österreicher Thomas Rettenegger seine Ambitionen auf eine Medaille, gefolgt von seinem Landsmann Lamparter. Dahinter folgen mit Skoglund und E. Oftebro zwei Norweger, allesamt noch über deutlich über 130 Meter. Den weitesten Sprung mit längerem Anlauf hatte der Este Kristjan Ilves mit 138,5 Metern, das deutsche Trio um Geiger, Schmid und Rydzek flog mit soliden Leistungen rund um 125 Meter auf den Plätzen elf bis 13 ein.

Curling (M): Schweiz dominant, USA knapp in Front Die Eidgenossen werden auch heute wieder ihrer Favoritenrolle gerecht, nutzen ihr Momentum und dominieren auch die Partie gegen den Titelverteidiger. Das schwedische Team findet bisher keinen Zugriff, verlor die beiden ersten Ends mit jeweils zwei Steinen, auch gegen den eigenen Hammer, das ist ein früher Nackenschlag. Bei den USA gab es im Duell gegen China ein Blank End, im zweiten Anlauf bringen die Amis dann ihren Hammer mit einem Punkt durch.

Curling (M): Deutschland geht im einer 2:1-Führung aus den ersten zwei Ends raus Guter Auftakt für Marc Muskatewitz und Co. - Mit dem Hammer zum Auftakt stehen die ersten zwei Steine im Haus, der deutsche Skip serviert aus dem Heck bestmöglich Richtung Button. Im zweiten End hält Team D den Druck lange hoch, am Ende kann Tschechiens Skip Lukas Klima nur noch zum Rundumschlag ausholen, schiebt gleich drei Steine weiter nach hinten, um den eigenen Letzten am Ende perfekt auf den Button zu setzen. Mit einem Punkt kann der Adlerverband aber sehr gut leben.

Nordische Kombination (M): Die Trainingsrunde auf der Großschanze ist gestartet Bevor es ab um 10 Uhr in den heißen Wettkampf geht, dürfen alle Athleten nochmal einen Übungssprung von der Großschanze in Predazzo absolvieren. Nach dem Mittag geht es dann für die drei deutschen Schützlinge Geiger, Rydzek, Schmid und die Konkurrenz auf die 10km Langlauf.

Curling (M): Deutschland mit Pflichtaufgabe gegen Tschechien Bisher ist es ein solides Turnier, was die deutsche Curling-Männer spielen. Mit drei Siegen, aber auch schon drei Niederlagen muss gegen die noch sieglosen Tschechen zwingend ein Sieg her, dann hat Team D das Halbfinale weiter fest im Blick. Aufwand gegeben haben dürfte der 7:3-Sieg über kriselnde Schweden, jetzt heißt es weiter Selbstvertrauen tanken, ehe heute Abend dann der absolute Kracher gegen die Eidgenossen folgt, die noch ohne Niederlage durchs Turnier ziehen.

Curling (M): Die neunte Session hat begonnen Auf drei Sheets sind nun die taktischen Kniffe und das richtige Feingefühl bei den Männern gefragt: Die Nati-Auswahl um Skip Yannick Schwaller spielt bisher ein überragendes Turnier, steht mit fünf Punkten an der Tabellenspitze und hat beste Chancen auf den Halbfinaleinzug. Dazu muss aber zwingend ein Sieg gegen die bisher glücklosen Schweden her: Die Tre Kronor war als Titelverteidiger deutlich stärker eingeschätzt worden, hat aber bisher nur einen Sieg zu Buche stehen. Des Weiteren treffen noch die USA und China aufeinander, die Amerikaner, auf dem vierten Rang liegend, haben ebenfalls noch gute Chancen in den Top Vier zu bleiben.

Ausblick auf den Abend Ab 19 Uhr sind dann nochmal die deutschen Curling-Männer gefragt, gegen die Eidgenossen aus der Schweiz soll im Optimalfall der zweite Tagessieg folgen. Zum Abschluss des Tages gibt es dann noch den Medaillenkampf im Big Air der Männer, über drei Durchgänge geht es ohne deutsche Beteiligung um Edelmetall. Medaillenhoffnungen gibt es hingegen im Zweierbob der Männer: Gleich drei deutsche Duos haben hier beste Aussichten aufs Podium zu fahren.

Die Mittagssession im Überblick Zur Mittagszeit stehen dann die ersten Medaillenentscheidungen an: Über drei Läufe werden die schnellsten Frauen mit dem Snowboard im Slopestyle gesucht. Auch die Nordischen Kombininierer vergeben ihr Edelmetall nach dem abschließenden Lauf. Ab 14 Uhr übernehmen dann die Frauen-Teams die Curling-Center, ehe die Biathlon-Staffeln der Männer um Gold kämpfen, dabei hat das deutsche Quartett gegen die favorisierten Norweger allerdings eher nur Außenseiterchancen. Zum Nachmittag geht es dann in die Eishalle, im Eisschnelllauf stehen zahlreiche Läufe in allen Klassen an.

Der Auftakt in den elften Wettkampftag Gewohntermaßen startet die Curling-Teams der Männer die Morning-Session, mit von der Partie ist auch das deutsche Team um Skip Marc Muskatewitz, das gegen Tschechien antreten muss. Dazu starten die Nordischen Kombinierer in ihre Wettkämpfe, nach einer Trainingsrunde auf der Großschanze wird es dann ernst für Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid. Zur frühen Mittagszeit sind dann die deutschen Eishockey-Männer um Kapitän Leon Draisaitl gefordert: Im Qualifikationsspiel für das Viertelfinale muss gegen Frankreich zwingend ein Sieg her, um ein vorzeitiges Ausscheiden zu verhindern. Zeitgleich trifft außerdem die Schweiz noch auf Italien, auch die Nati braucht einen Sieg für den Einzug in die Runde der besten Acht.