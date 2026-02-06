Shorttrack (M): Die Halbfinals stehen Inzwischen sind alle Halbfinalisten über die 1.000 Meter der Männer gefunden. Sun Long aus China, Roberts Krūzbergs aus Lettland sowie der Niederländer Jens van 't Wout und der Südkoreaner Jong-un Rim gesellen sich dazu. Zudem hat es auch der Pole Michał Niewiński nach einer Behinderung durch Konkurrenten in die nächste Runde geschafft. Gleich geht es weiter mit den Halbfinals der Frauen.

Snowboard (F): Gold für Südkorea! Im Anschluss verbessert sich Sara Shimizu, doch die Vizeweltmeisterin verzichtet auf die absoluten Höchstschwierigkeiten. Somit fehlt ihr am Ende ein Punkt zum Podium. Damit hat nun auch Mitsuki Ono ihre Medaille. Über die Farben entscheidet jetzt noch Chloe Kim. Doch die zweimalige Olympiasiegerin stürzt, kann sich also nicht verbessern und muss sich mit Silber begnügen. Damit geht Gold für Gaon Choi aus Südkorea, die vor gut einer Stunde noch verletzt im Schnee lag. Welch eine Geschichte! Bronze holt Mitsuki Ono aus Japan.

Snowboard (F): Erste Medaillen vergeben Rise Kudo ist gerade vom Podest gerutscht, muss also nachlegen. Lange schaut das gut aus, doch dann unterläuft auch ihr der Fehler. Die Japanerin kann sich also nicht verbessern, bleibt Vierte. Schlusslicht in diesem Finale ist Maddie Mastro aus den USA. Diese stürzt erneut. Zwei Frauen bleiben. Gaon Choi und Chloe Kim haben Edelmetall schon sicher.

Snowboard (F): Gaon Choi aus dem Nichts an die Spitze Nach ihrem schweren Sturz im ersten Run tritt Gaon Choi jetzt noch einmal an. Und plötzlich kommt die Südkoreanerin locker und flüssig durch. Nach dieser starken Leistung steht die 17-Jährige mit Tränen in den Augen und erwartet ihre Wertung. Etwas überraschend gibt das 90,25 Punkte. Choi bricht in Jubel aus, das ist die Führung. Danach riskiert Xuetong Cai alles. Die dreimalige Weltmeisterin stürzt und wird keine Medaille bekommen.

Shorttrack (M): Viertelfinals über 1.000 Meter Inzwischen also sind die Männer über die doppelte Distanz am Werk. Der Kanadier Felix Roussel und der Chinese Shaoang Liu setzen sich im ersten Lauf durch. Aufgrund einer Behinderung durch den Südkoreaner Dae-heon Hwang wird auch der Niederländer Teun Boer ins Halbfinale gesetzt. Danach ziehen Vizeweltmeister William Dandjinou aus Kanada und Dong-min Shin aus Südkorea nach.

Shorttrack (F): Zehn Frauen fürs Halbfinale ermittelt In den verbleibenden beiden Viertelfinals setzen sich Kristen Santos-Griswold und Michelle Velzeboer, Schwester von Xandra, sowie Min-jeong Choi und Kim Boutin durch. Über die Zeit schaffen es auch Kexin Fan (Heat 2) und Selma Poutsma (Heat 4). Damit sind die zehn Halbfinalistinnen gefunden. Weiter geht es direkt im Anschluss mit den Viertelfinals der Männer über 1.000 Meter.

Snowboard (F): Chloe Kim bleibt vorn Chloe Kim legt in Sachen Schwierigkeiten nach, doch das zahlt sich nicht aus. Beim zweiten 1080 landet die dreimalige Weltmeisterin im Schnee und bleibt in diesem Run ohne Wertung. Ihre Führung hat aber Bestand – weiterhin vor Mitsuki Ono. Dritte ist jetzt Rise Kudo aus Japan, die Xuetong Cai vom Podium verdrängt hat. Ein letzter Run bleibt den Sportlerinnen bei nachlassendem Schneefall nun noch.

Shorttrack (F): Erste Halbfinalistinnen gefunden Xandra Velzeboer gibt sich keine Blöße gewinnt ihr Viertelfinale mit neuem Olympischen Rekord und nimmt Arianna Fontana mit in die nächste Runde. Im folgenden Lauf behaupten sich mit Courtney Sarault und Florence Brunelle zwei Kanadierin.

Snowboard (F): Chinesin jetzt Dritte Vorhin ist Goan Chio schwer gestürzt. Da überrascht es, dass die Südkoreanerin in der Tat wieder oben steht. Doch irgendwie scheint der harte Aufprall ihr den Zahn gezogen zu haben. Erneut gerät die ins Straucheln und lässt es danach gut sein. Anschließend dreht Xuetong Cai auf. Die dreimalige Weltmeisterin bringt ihren Lauf sauber nach unten und wird mit 80,75 Punkten belohnt. Für den Moment bedeutet das den dritten Platz.

Shorttrack (F): Medaillenrennen wird eröffnet Auf dem Weg zu den Medaillen im Shorttrack über 500 Meter stehen für die Frauen jetzt vier Viertelfinals auf dem Programm. In jedem Lauf messen sich fünf Athletinnen. Gleich im ersten Heat treffen Weltrekordlerin und Weltmeisterin Xandra Velzeboer und die zweimalige Olympiasiegerin Arianna Fontana aufeinander. Die jeweils zwei Schnellsten erreichen direkt das Halbfinale – plus zwei über die Zeit.

Snowboard (F): Noch eine Kim aus den USA In der Halfpipe schiebt sich jetzt Bea Kim, ebenfalls US-Amerikanerin, aber nicht verwandt mit Chloe, ganz nah ans Podium heran. Glatt 77 Punkte kassiert die 19-Jährige für ihren zweiten Run und schiebt sich vor auf Rang vier. Im Anschluss steigert sich auch Sena Tomita aus Japan. Doch die Olympiadritte von Peking wird von den Wertungsrichtern nicht sonderlich wohlwollend gesehen und reiht sich lediglich als Siebte ein. Danach landet Elizabeth Hosking erneut im Schnee.

Curling (F): Stand der Dinge auf dem Eis Nun schauen wir ins Eisstadion von Cortina. Zwei Curling-Partien befinden ich im vierten End. Großbritannien führt gegen China mit 2:0, Dänemark liegt gegen Japan 3:1 vorn. Vor dem fünften End führen die Südkoreanerinnen gegen Italien 3:0 und die USA gegen Schweden mit 2:1.

Snowboard (F): Favoritin gleich vorn Sara Shimizu ist nicht nur Vizeweltmeisterin, die Japanerin war auch der Zweite in der Qualifikation. Doch die 16-Jährige riskiert ebenfalls zu viel, bleibt oben an der Kante hängen und kann mit der nicht nennenswerten Wertung natürlich nicht zufrieden sein. Danach folgt die letzte Teilnehmerin dieses Finales. Und Chloe Kim zeigt gleich mal, wo hier der Hammer hängt. Die US-Amerikanern liefert bereits einige Schwierigkeiten, wirkt dabei aber stets sicher und souverän. Mit glatt 88 Punkten geht die 25-Jährige in Führung und scheint dabei ihr Potenzial noch nicht einmal voll abgerufen zu haben.

Rennrodeln (X): Siegerehrung An der Kunsteisbahn in Cortina d'Ampezzo findet jetzt die Siegerehrung in der Mixed-Teamstaffel statt. Da gibt es zahlreiche Medaillen zu verteilen. Pro Team sind das sechs Athletinnen und Athleten. Ihr zweites Gold bei diesen Spielen holen Julia Taubitz und Max Langenhahn. Erstmals Olympiasieger werden Dajana Eitberger und Magdalena Matschina. Bereits das insgesamt siebte Olympiagold gibt es für Tobias Wendl und Tobias Arlt. Im Team macht solch ein Erfolg gleich noch mal so viel Spaß. Auch die Sportler aus Österreich und Italien sind bester Laune. Dann ertönt die Nationalhymne. Herzlichen Glückwunsch!

Snowboard (F): Viele Stürze Schnee rieselt vom Himmel und sorgt im Zusammenspiel mit dem Flutlicht für eine wunderbar winterliche Atmosphäre. Dafür hat Elizabeth Hosking gerade gar keinen Blick, denn die Kanadierin stürzt, im Schnee liegend, schlägt sie die Hände vors Gesicht. Aber es gibt ja noch zwei weitere Versuche. Danach ist die einzige Europäerin im zwölfköpfigen Teilnehmerfeld dieses Finales an der Reihe. Auch die Spanierin Queralt Castellet Ibáñez liegt zwischenzeitlich mal am Boden. Die Olympiazweite von 2022 verpatzt also den ersten Run und bekommt nicht einmal eine Handvoll Punkte. Anschließend stürzt Gaon Choi heftiger, die Südkoreanerin steht nicht gleich wieder auf.

Snowboard (F): Es geht nur über Chloe Kim Favoritin ist Chloe Kim. Die US-Amerikanerin war bereits 2018 und 2022 Olympiasiegerin in dieser Disziplin, ist zudem dreifache und amtierende Weltmeisterin und lag bereits in der Qualifikation vorn. Sie bekommt es mit zahlreichen Asiatinnen zu tun – unter anderem vier Damen aus Japan. Da ist die Vizeweltmeisterin Sara Shimizu dabei sowie die zweimalige WM-Dritte Mitsuki Ono, die soeben gleich mal 85 Punkte vorlegt und damit das Medaillenrennen eröffnet.

Snowboard (F): Erster Run auf dem Weg zu Edelmetall Im Livigno Snow Park beginnt um 19:30 Uhr die Medaillenentscheidung der Snowboarderinnen in der Halfpipe. Im Finale stehen jeder Athletin drei Versuche zur Verfügung. Letztlich kommt nur der beste davon in die Wertung. In der gestrigen Qualifikation waren mit Anne Hedrich sowie den Ettel-Schwestern Kona und Leilani drei Deutsche am Start, scheiterten aber alle. Letztgenannte landete auf dem undankbaren 13. Platz und verfehlte das Finale der besten Zwölf um 7,75 Punkte. Auch die Schweizerin Isabelle Lötscher blieb auf der Strecke.

Curling (F): Vier Vorrundenpartien Seit heute läuft die Frauenkonkurrenz im Curling. Im Stadio Olimpico del Ghiaccio laufen inzwischen parallel vier Partien. China trifft auf Großbritannien, Italien misst sich mit Südkorea, Dänemark spielt gegen Japan und Schweden bekommt es mit den USA zu tun. Der Weg zu den Medaillen ist hier noch sehr weit, der Wettbewerb wird sich mehr als eine Woche hinziehen – bis zum letzten Tag dieser Winterspiele. Ein deutsches Team ist nicht dabei. Die Schweizerinnen hatten am Vormittag ihren ersten Auftritt und gewannen 7:4 gegen Italien.

Das Programm des Abends Drei Sätze edlen Metalls werden am Abend noch vergeben. Zunächst betätigen sich die Snowboardfrauen in der Halfpipe. Der letzte der drei Durchgänge soll um 20:28 Uhr beginnen. Gut eine Stunde später stehen im Shortrack Medaillen auf dem Spiel – zunächst für die Frauen über 500 Meter und anschließend für die Männer über 1.000 Meter. All das geht ohne deutsche und schweizerischen Beteiligung über die Bühne. Darüber hinaus ist für uns ganz besonders der erste Auftritt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft der Männer von Interesse. Ab 21:10 Uhr geht es gegen Dänemark.

Rennrodeln (X): Gold für Deutschland! Für Deutschland legt Olympiasiegerin Julia Taubitz los, fährt Vorsprung raus, erwischt das Touchpad geradeso. Tobias Wendl/Tobias Arlt machen sich auf den Weg. Die Bronzemedaillengewinner bauen die Führung aus. Danach folgt der nächste Olympiasieger. Bei Max Langenhahn bewegt sich der Vorsprung auf eine halbe Sekunde zu. Es läuft alles nach Plan. Nun liegt es an die Silber-Damen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina. Und die geben sich keine Blöße. Blitzsauber bringen sie ihre Fahrt zu Tal. Das gibt Gold für Deutschland! Mehr als eine halbe Sekunde beträgt der Vorsprung, das bedeutet natürlich neuen Bahnrekord. Jubelnd fallen sich alle in die Arme. Silber gibt es für Österreich, Bronze für Italien.

Rennrodeln (X): Auch Edelmetall für Italien Anschließend jubeln die Zuschauer an der Bahn ihren italienischen Helden entgegen. Zunächst schaut das gut aus, da sind schließlich einige Medaillengewinner der vergangenen Tage am Werk. Doch bei Dominik Fischnaller wendet sich das Blatt, plötzlich baut sich Rückstand auf. Können das Andrea Vötter/Marion Oberhofer korrigieren? Nein, am Ende fehlen drei Zehntel. Dennoch ist die Freude große, denn Platz zwei bedeutete in jedem Fall Edelmetall. Nun stehen nur noch die Deutschen oben.

Rennrodeln (X): Medaille für Österreich Danach kämpft Österreich ums Stockerl. Dabei entwickelt sich eine stabile Führung. Die Rodler aus der Alpenrepublik erlauben sich keine groben Schnitzer. Nun muss das der Doppelsitzer mit Selina Egle und Lara Kipp nur noch nach unten bringen. Das klappt. In der Summe gibt es sogar einen neuen Bahnrekord. Bronze haben die Österreicher sicher.

Eishockey (M): Kanada holt sich den Favoritensieg Das Eishockeyspiel zwischen Kanada und Tschechien ist beendet. Am Ende steht der erwartete Favoritensieg für die Kanadier. In den ersten beiden Dritteln konnten die Tschechen bei den Torschüssen noch gut mithalten. Doch zu Beginn des Schlussabschnitts ließ die Moral spürbar nach, nachdem die vielen Abschlüsse nicht in Tore umgemünzt werden konnten. Kanada nutzte seine Chancen konsequent und setzte sich am Ende souverän mit 5:0 durch.

Rennrodeln (X): Lettland mit Mühe in Führung Mit einem schweren Fehler gleich zu Beginn handelte der Doppelsitzer der Männer dem lettischen Team einen Rückstand ein. In der Folge mühen sich die Mannschaftskameraden redlich, dies zu kompensieren. Lange schaut es nicht gut aus, doch nach einem völlig unerwarteten Schlussspurt des Frauen-Doppels leuchtet im Ziel doch noch Grün auf. Kümmerliche 27 Tausendstel bescheren Lettland die Führung. Noch drei Teams stehen oben.

Skispringen (F): Deutsche Springerinnen auch im dritten Durchgang abgeschlagen Im dritten Trainingsdurchgang auf der Großschanze hat sich Eirin Maria Kvandal an die Spitze gesetzt. Die Norwegerin sprang auf starke 130,5 Meter und erhielt dafür 88,3 Punkte. Auf Rang zwei folgt die Schwedin Frida Westman mit 126 Metern und 79,5 Punkten. Dritte wird die Japanerin Sara Takanashi, die 126,5 Meter weit springt und 78,3 Punkte sammelt. Die Siegerin des zweiten Trainings, Nika Prevc, landet diesmal mit 124,5 Metern und 77,5 Punkten auf Rang vier. Selina Freitag ist als Elfte erneut beste Deutsche. Katharina Schmid wird 23., ebenso wie Juliane Seyfarth, die ebenfalls auf Rang 23 landet. Agnes Reisch ist nicht am Start. Die Schweizerin Sina Arnet bleibt mit ihrer Leistung im Mittelfeld. Am Abend steht auf der Großschanze noch das offizielle Training der Männer an.

Rennrodeln (X): US-Team legt im Medaillenkampf vor Kann das US-Team ein Wörtchen im Kampf um die Medaillen mitreden? Dafür braucht es vier nahezu perfekte Fahrten. Ashley Farquharson, die Bronzemedaillengewinnerin im Einsitzer, erwischt einen starken Lauf, kommt sauber durch die Schlüsselstellen und übergibt mit Vorsprung. Mueller und Haugsjaa halten das Tempo hoch, auch Jonathan Gustafson bleibt fehlerfrei, sodass der Abstand nach vorne deutlich anwächst. Zum Abschluss bauen Chevonne Forgan und Sophia Kirkby den Vorsprung noch weiter aus. Die USA setzen mit ihrer Fahrt eine starke Marke und führen mit 3,3 Sekunden Vorsprung. Die großen Medaillenkandidaten stehen allerdings noch am Start.

Eishockey (M): Kanada übernimmt das Spiel In den ersten beiden Dritteln hat Tschechien zumindest in den Torschüssen mithalten können, inzwischen ist das Spiel klar in der Hand der Kanadier, die knallhart zum 5:0 ausbauen. Ob da überhaupt noch die Moral bei den Tschechen vorhanden ist, weiter Druck zu machen?

Rennrodeln (X): China in Führung Drei Teams haben ihre vier Läufe bereits absolviert. Für die größte Überraschung sorgt bislang Polen: Nach einem dicken Fehler von Mateusz Sochowicz im Einsitzer gelingt es dem Team nicht, an China vorbeizuziehen. Stattdessen müssen sich die Polen deutlich hinter den Chinesen einordnen. Unten im Ziel ist Sochowicz die Enttäuschung deutlich anzusehen. Sichtlich geknickt nimmt er das Ergebnis zur Kenntnis.

Eishockey (M): Kanada legt nach Kanada legt im Schlussdrittel nach und stellt auf 4:0. In Überzahl trifft Nathan MacKinnon bei 47:42 Minuten und baut die Führung weiter aus. Die Assists kommen von Connor McDavid und Sidney Crosby. Tschechien tut sich weiterhin schwer, seine Chancen zu nutzen und die Wende zu schaffen.

Rennrodeln (X): Rumänien legt mit vielen Fehlern vor Gestartet wird nach der Stärke der jeweiligen Nationen. Den Auftakt unter den neun Teams hat gerade Rumänien gemacht, das in allen Läufen einige Fehler zeigte. Mit einer Gesamtzeit von 3:49,931 legen die Rumänen eine eher schwache Richtmarke vor. Spannender dürfte es erst beim US-Team werden, welches als fünfte Mannschaft loslegt.

Rennrodeln (X): Der Modus im Teamwettkampf Im Teamwettbewerb absolvieren die Nationen nacheinander vier Läufe. Zunächst startet der Einsitzer der Frauen, danach folgt der Doppelsitzer der Männer. Anschließend geht der Einsitzer der Männer auf die Bahn, bevor zum Abschluss der Doppelsitzer der Frauen an den Start geht. Nach jeder Fahrt wird im Ziel per Kontakt ein Tor geöffnet, das den Start für das nächste Teammitglied freigibt. Die Zeiten aller vier Läufe werden am Ende addiert. Das Team mit der schnellsten Gesamtzeit gewinnt die Goldmedaille. Erstmals bei Olympischen Winterspielen gehört in diesem Wettbewerb auch der Doppelsitzer der Frauen zum Programm.

Skispringen (F): Nika Prevc gewinnt zweiten Durchgang In Predazzo ist das zweite Training der Frauen von der Großschanze beendet. Nika Prevc setzte mit 134 Metern und 95 Punkten ein Ausrufezeichen. Dahinter landet Anna Odine Strøm aus Norwegen mit 136 Metern auf Platz zwei und 89 Punkten. Rang drei geht an Nozomi Maruyama aus Japan, die für 127,5 Meter insgesamt 84,6 Punkte erhält. Die deutschen Springerinnen fanden sich nur im Mittelfeld wieder. Selina Freitag war nach 124 Metern und 72,3 Punkten Elfte. Bei Juliane Seyfarth reichte es zum 18. Platz. Agnes Reisch und Katharina Schmid belegten die Plätze 23 und 27.

Eishockey (M): Kanada mit Topausgangslage Kanada geht gestärkt ins letzte Drittel. Mark Stone und Bo Horvat bauen im zweiten Drittel die Führung aus, nach 40 Minuten steht es 3:0 gegen Tschechien. Dabei ist die Partie enger, als es das Ergebnis vermuten lässt. Beim Schussverhältnis liegt Kanada nur knapp mit 23:22 vorne. Die Tschechen haben immer wieder Druck auf das kanadische Tor aufgebaut, doch Jordan Binnington zeigt sich im Tor der Kanadier in starker Form und hält seinen Kasten bislang sauber.

Rennrodeln (X): Gibt es wieder Gold für Deutschland? Zweimal konnte Deutschland im Rennrodeln schon den Olympiasieg feiern. Die Chancen stehen gut, dass es heute die nächste deutsche Goldmedaille zu vermelden gibt, denn bei allen bisherigen Olympia-Entscheidungen im Teamwettbewerb stand Deutschland ganz oben auf dem Podest. Auch diesmal schickt das deutsche Team eine hochkarätige Auswahl ins Rennen. Sämtliche Starterinnen und Starter haben in Mailand bereits Medaillen gewonnen. Julia Taubitz eröffnet im Einsitzer der Frauen, bevor Tobias Wendl / Tobias Arlt an der Reihe sind. Ihnen folgt Max Langenhan. Den Doppelsitzer der Frauen bilden dann Dajana Eitberger und Magdalena Matschina. Deutschland wird als letztes Team starten. Um 18:30 Uhr startet die erste Mannschaft.

Eishockey (M): Kanada mit dem 3:0 Es bleibt für Tschechien ein ganz bitteres Spiel! Kanada nutzt seine Chancen einfach besser und knallt kurz vor der letzten Pause wieder die Scheibe in das gegnerische Tor. Bo Horvat trifft zum 3:0 für die Nordamerikaner. Die Vorarbeit leisten Brad Marchand und Thomas Harley.

Eishockey (M): Findet Tschechien noch die Antwort? Im zweiten Drittel laufen die letzten Minuten. Für Tschechien heißt es beim 0:2-Rückstand noch einmal alles zu investieren, konsequent zu arbeiten und endlich den erfolgreichen Abschluss zu finden, um zumindest näher heranzukommen. In der Torschussstatistik liegt die tschechische Mannschaft mit 22:20 sogar leicht vorne. Doch das hilft wenig, wenn der Puck nicht den Weg ins Tor findet.

Skispringen (F): Ito führt erstes Großschanzen-Training an Im ersten Trainingsdurchgang auf der Großschanze hat sich die Japanerin Yuki Ito an die Spitze gesetzt. Mit einem Sprung auf 138 Meter kam sie auf 104,4 Punkte und setzte sich damit deutlich vor die Konkurrenz. Rang zwei belegte die Slowenin Nika Prevc, gefolgt von der Norwegerin Anna Odine Strøm auf Platz drei. Auch ihre Teamkollegin Eirin Maria Kvandal zeigte als Vierte eine starke Leistung. Beste Deutsche war Selina Freitag auf Rang acht. Sie kam auf 107 Meter und sammelte 76,6 Punkte.

Eishockey (M): Kanada baut Führung gegen Tschechien aus Kanada liegt im zweiten Drittel der Partie gegen Tschechien mit 2:0 in Führung. Nach dem Treffer von Macklin Celebrini im ersten Abschnitt erhöhte Mark Stone in der 27. Minute auf 2:0. Vorbereitet wurde das Tor von Mitch Marner und Sidney Crosby. Nach gut der Hälfte des Spiels hat Kanada die Partie weitgehend unter Kontrolle, auch wenn die Tschechen bei den Torschüssen mithalten können.

Eisschnelllauf (F): Lollobrigida holt sich wieder Gold! Im letzten Duell richtet sich der Blick vor allem auf die Italienerin Francesca Lollobrigida. Kann sie bei den Heimspielen ihr zweites Gold holen? Für die angeschlagene Martina Sáblíková geht es dagegen vor allem darum, sich mit einem starken Ergebnis zu verabschieden. Lollobrigida übernimmt von Beginn an die Führung und verteidigt sie bis zur Schlussrunde. Doch reicht die Kraft, um Conijn hinter sich zu halten? Es wird noch einmal ganz eng. Lollobrigida kämpft bis zur Ziellinie, rettet einen hauchdünnen Vorsprung von gerade einmal einer Zehntelsekunde ins Ziel und jubelt über die nächste Goldmedaille. Merel Conijn feiert mit der niederländischen Flagge auf den Schultern Silber. Ragne Wiklund aus Norwegen, der gerade einmal 0,17 Sekunden auf Gold fehlen, nimmt Bronze mit.

Eisschnelllauf (F): Wiklund scheitert knapp! Was für eine Schlussrunde von Merel Conijn! Ragne Wiklund aus Norwegen ist über fast die gesamte Distanz die klar Führende, Gold scheint schon zum Greifen nah. Doch auf der letzten Runde kippt das Rennen komplett. Conijn bleibt durch ihre starke Schlussrunde in der Paarung davor um gerade einmal sieben Hundertstel in Führung. Für Wiklund beginnt nun das Zittern. Ihr Blick richtet sich auf die letzte Paarung, die darüber entscheidet, welche Farbe ihre Medaille am Ende haben wird.

Bob (F): Nolte im zweiten Training auf Rang zwei Im zweiten offiziellen Trainingslauf im Monobob der Frauen hat Laura Nolte eine starke Leistung gezeigt. Die Deutsche belegte mit einer Zeit von 59,96 Sekunden den zweiten Platz und lag nur 0,14 Sekunden hinter der führenden US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor (59,82). Rang drei ging ebenfalls an die USA: Kaysha Love kam auf 1:00,08 Minuten. Hinter ihr platzierte sich mit Lisa Buckwitz eine weitere Deutsche auf Position vier. Kim Kalicki rundete das gute deutsche Teamergebnis mit Rang sechs ab.

Eisschnelllauf (F): Wechsel an der Spitze Im Milano Speed Skating Stadium steigt nach der Eispause die Spannung und nur noch sechs Athletinnen müssen die Distanz von 5000 Metern absolvieren. In der drittletzten Paarung setzt Merel Conijn aus den Niederlanden mit 1:46,27 Minuten die neue Bestzeit und schiebt sich auf die Eins. Sandrine Tas aus Belgien ordnet sich nur knapp dahinter ein. Nun geht für sie die Zitterpartie los. Was können die übrigen Athletinnen noch zeigen?

Eishockey (M): Kanada trifft zum 1:0 Ist das bitter für die tschechische Mannschaft. Obwohl man im ersten Drittel auf Augenhöhe mit Kanada aufgetreten war, fällt fünf Sekunden vor dem Buzzer das 1:0! Damit ist Tschechien dann gleich im zweiten Drittel mächtig unter Druck.

Eishockey (M): Tschechien gleichauf Die letzten fünf Minuten laufen und die tschechische Mannschaft hält den Druck auf Kanada hoch. Immer wieder muss das kanadische Team dicht vor dem eigenen Tor aufpassen. Auch die Torschussstatistik unterstreicht das ausgeglichene Spiel: Mit 9:9 Schüssen ist hier alles offen.

Eisschnelllauf (F): Jasch auf dem dritten Zwischenplatz Maira Jasch kommt über die Ziellinie und bleibt am Ende nur knapp über der Sieben-Minuten-Marke. Die Deutsche war stark ins Rennen gestartet, konnte ihre Rundenzeiten im späteren Verlauf aber nicht mehr ganz halten und rutscht damit auf den dritten Zwischenrang zurück. Nach der Eispause stehen noch drei weitere Paarungen auf dem Programm.

Eishockey (M): Noch kein Tor Nach gut sieben Minuten im ersten Drittel steht es zwischen Tschechien und Kanada noch 0:0. Die Kanadier haben bislang etwas mehr vom Spiel und führen mit 6:3 Schüssen aufs Tor. Tschechien musste bereits zwei Strafminuten hinnehmen, Kanada konnte diese Überzahl bislang aber nicht nutzen. Im Tor zeigt sich der tschechische Goalie wachsam.

Eisschnelllauf (F): Der Zwischenstand nach zwei Paarungen Im 5000-Meter-Rennen der Frauen hat Marina Zueva vorgelegt. Die Athletin setzte sich mit 6:57,70 Minuten zunächst an die Spitze des Feldes und unterbot damit die Zeit der Niederländerin Marijke Groenewoud, die in 6:58,33 Minuten ins Ziel kam. Für die Deutsche Maira Jasch geht es in der nächsten Paarung auf das Eis.

Curling (M): Deutschland besiegt Norwegen Norwegen kann im letzten End nicht mehr als einen Punkt machen und damit ist klar, dass der Sieg an das deutsche Quartett geht. Die Mannschaft zeigte über das gesamte Match eine starke Leistung, agierte clever und sicherte sich mit 5:4 den Sieg.

Eishockey (F): Kanada siegt mit 5:0 Das kanadische Team hat klar gemacht, dass die hohe Niederlage gegen das US-Team nur eine Ausnahme war. Gegen Finnland bestätigt die Mannschaft die Favoritenrolle und im dritten Drittel fielen noch einmal zwei Tore, womit der Endstand für Kanada 5:0 lautet. Damit steht auch fest, dass Deutschland im Viertelfinale gegen Kanada ranmuss. Die Schweiz trifft ihrerseits auf Finnland.

Eishockey (M): Tschechien fordert Favorit Kanada Im olympischen Männerturnier steht das nächste Topspiel der Gruppe an: Tschechien trifft ab 16:40 Uhr auf den großen Favoriten Kanada. Die Kanadier gehen mit einem Starensemble um Sidney Crosby, Connor McDavid und Nathan MacKinnon bereits vor Turnierbeginn als heißester Goldkandidat ins Rennen und wollen ihre Favoritenrolle auch in diesem Spiel untermauern. Doch Tschechien reist mit viel Selbstvertrauen an. Nach Bronze bei der WM 2022 und dem Titelgewinn 2024 in Prag gehört das Team wieder zur erweiterten Weltspitze. Angeführt wird die Offensive von David Pastrnak, unterstützt von Martin Necas und Tomas Hertl.

Curling (M): Deutschland mit einem Punkt Deutschland geht im neunten End ins Risiko. Zwar sichert sich das Team noch einmal einen Punkt und baut die Führung aus, doch dafür wandert der Hammer für das letzte End zu Norwegen. Mit einem 5:3-Vorsprung liegt Deutschland zwar vorne, steht im entscheidenden End aber unter Druck. Norwegen hat nun den letzten Stein und damit die Chance, das Spiel noch einmal zu drehen.

Bob (F): Buckwitz setzt Bestzeit im ersten Training Gelungener Auftakt für die deutschen Pilotinnen im Monobob-Training: Lisa Buckwitz fuhr im ersten Trainingslauf die Bestzeit und setzte sich mit 59,92 Sekunden an die Spitze des Feldes. Knapp dahinter folgten die US-Amerikanerinnen Elana Meyers Taylor und Kallie Armbruster Humphries, die nur wenige Hundertstel zurücklagen. Auf Rang vier landete die Australierin Bree Walker. Auch Laura Nolte zeigte eine solide Fahrt und belegte mit geringem Rückstand den fünften Platz. Kim Kalicki war Zehnte. Für Melanie Hasler aus der Schweiz reichte es zum elften Rang.

Curling (M): Großbritannien schlägt Schweden klar Großbritannien hat sein Round-Robin-Spiel gegen Schweden mit 6:3 gewonnen und sich damit dem zweiten Sieg in der Vorrunde gesichert. Nach acht Ends war die Partie entschieden, die letzten beiden Ends wurden nicht mehr ausgespielt.

Eisschnelllauf (F): Die nächste Chance für die Langstrecken-Spezialistinnen Im Milano Speed Skating Stadium steht heute die nächste Medaillenentscheidung im Eisschnelllauf auf dem Programm. Bei den Frauen geht es über die 5000 Meter und damit die längste olympische Distanz. Im Mittelpunkt steht dabei erneut Francesca Lollobrigida. Die Italienerin gewann bereits die 3000 Meter am 7. Februar in olympischer Rekordzeit und gilt auf ihrer Paradedistanz sogar als noch stärker. Im vergangenen Jahr krönte sie sich über 5000 Meter zur Weltmeisterin. Zu ihren größten Herausforderinnen zählen Ragne Wiklund aus Norwegen sowie die Kanadierin Isabelle Weidemann, die in der vorletzten Paarung direkt auf Wiklund trifft. Im Fokus steht auch Martina Sáblíková. Die zweifache Olympiasiegerin über 5000 Meter musste die 3000 Meter wegen einer Virusinfektion auslassen und kann nun zwar starten, rechnet aber nicht mit einem konkurrenzfähigen Rennen. In ihrem sechsten und letzten Olympiaauftritt trifft sie im Schlusslauf auf Lollobrigida. Die einzige deutsche Starterin über diese Distanz ist Maira Jasch in der dritten Gruppe. Zwölf Sportlerinnen stellen sich der Distanz.

Curling (M): Deutschland mit knapper Führung Das deutsche Team agiert auch im achten End sehr clever. Es lässt keinen großen Punktegewinn der Norweger zu und sorgt dafür, dass der Hammer nun auf deutscher Seite liegt. Im neunten End wäre ein taktisches Nuller-End die ideale Lösung, damit Deutschland den Hammer auch für das entscheidende letzte End behält. Dann hätte das Team alle Trümpfe in der Hand. Es steht 4:3 für das deutsche Quartett.

Eishockey (F): Kanada erhöht auf 4:0 Kanada hat im dritten Drittel den nächsten Treffer nachgelegt und führt nun deutlich mit 4:0 gegen Finnland. Emily Clark erzielte nach gut 41 Minuten das vierte Tor für die Kanadierinnen und sorgte damit für die Vorentscheidung. Kanada kontrolliert die Partie klar, während Finnland in der Schlussphase nur noch auf Ergebniskosmetik hoffen kann.

Curling (M): Schweizer Team holt sich den Sieg Die Schweiz startet stark in das Olympiaturnier. Im ersten Spiel hat das Team das US-Quartett klar im Griff und setzt mit mehreren großen Punktegewinnen früh ein deutliches Zeichen. Im achten End sichern sich die US-Amerikaner zwar noch einen Punkt, doch der Rückstand ist zu groß. Die letzten beiden Ends werden nicht mehr gespielt und die Schweizer verlassen das Eis als überlegener Sieger.

Curling (M): Zweierhaus für das Schweizer Quartett Das Schweizer Quartett hat sich nach dem siebten End eine hervorragende Ausgangslage erarbeitet. Obwohl die US-Amerikaner den Vorteil des letzten Steins hatten, lagen die Schweizer mit den besseren Steinen im Haus. Am Ende holen sie sich zwei weitere Punkte und bauen ihre Führung komfortabel aus. Im Parallelspiel zwischen Großbritannien und Schweden steht es nach sieben Ends 6:2. Großbritannien liegt damit klar auf Kurs in Richtung Sieg.

Curling (M): Norwegen spielt Nuller-End Im siebten End zwischen Norwegen und Deutschland entscheidet sich das norwegische Team bewusst für ein taktisches Nuller-End. Nach den letzten Steinen bleibt das Haus leer, es wird also kein Punkt vergeben. Damit behält Norwegen den Hammer für das achte End und damit die Chance, mit dem letzten Stein Druck auf Deutschland auszuüben. Deutschland führt weiterhin mit 4:2. Der Blick auf die Spielstatistik spricht ebenfalls für das deutsche Team. Insgesamt kommt Deutschland auf eine Schusserfolgsquote von 88 Prozent, während Norwegen bei 80 Prozent liegt. Besonders stark präsentieren sich Johannes Scheuerl und Felix Menzensel mit sehr hohen Trefferquoten.

Eishockey (F): Kanada bestätigt Favoritenrolle Nachdem Kanada gegen das US Team ins Straucheln geraten war, präsentiert sich die Mannschaft nun gegen Finnland deutlich stabiler. Mit zwei Treffern im zweiten Drittel setzen sich die Kanadierinnen ab und gehen mit einer komfortablen 3:0-Führung in die letzte Pause.

Curling (M): Deutschland punktet im sechsten End Deutschland macht im Spiel gegen Norwegen weiterhin eine gute Figur. Im sechsten End brachte man den Stein näher ans Haus und holt sich einen Stein. Damit liegt Deutschland nun mit 4:2 in Führung. Auch für die Schweiz läuft es im Parallelspiel gut. Das Team sichert sich ein Dreierhaus und führt mit 6:2 souverän gegen die USA.

Eishockey (F): Kanada zieht gegen Finnland davon Kanada hat seine Führung im zweiten Drittel weiter ausgebaut und liegt nun mit 3:0 gegen Finnland vorne. Nach dem Treffer von Daryl Watts erhöhte kurz darauf auch Kristin O’Neill und sorgte für eine deutliche Führung der Kanadierinnen. Im zweiten Drittel konnte Finnland zunächst Druck machen, nun liegt die Kontrolle aber wieder klar bei Kanada.

Curling (M): Deutschland hält Druck im sechsten End hoch Im sechsten End bleibt die Partie zwischen Deutschland und Norwegen hart umkämpft. Deutschland versucht, mit präzisen Steinen das Haus zu kontrollieren und Druck auf die norwegische Mannschaft auszuüben. Mit einem gelungenen Hit and Roll bringt Benjamin Kapp einen deutschen Stein in eine gute Position im Haus und erschwerte Norwegen die Situation im Zentrum.

Eishockey (F): Finnland im zweiten Drittel aktiver Zur Mitte des zweiten Drittels führt Kanada weiterhin mit 1:0 gegen Finnland. Im laufenden Drittel zeigt sich Finnland allerdings aktiver. Mit 4:3 Schüssen im zweiten Abschnitt üben die Finninnen mehr Druck aus und zwingen die kanadische Torhüterin zu weiteren Paraden. Noch fehlt jedoch der Ausgleich.

Blick auf die nächsten Medaillenentscheidungen Rund um die Austragungsorte ist es derzeit etwas ruhiger geworden. Neben dem letzten Eishockey-Vorrundenspiel der Frauen laufen aktuell nur die Round-Robin- Partien im Curling-Turnier der Männer, das sich noch in einer frühen Phase befindet. Die nächsten großen Highlights des Tages stehen ab 16:30 Uhr an, wenn im Eisschnelllauf der Frauen die Medaillen über die 5000 Meter vergeben werden. Um 18:30 Uhr folgt dann die Entscheidung in der Teamstaffel im Rennrodeln, in der Deutschland als großer Goldfavorit an den Start geht.

Curling (M): Deutschland führt zur Halbzeit Im Round-Robin-Duell zwischen Deutschland und Norwegen bleibt es eine enge Partie. Nach fünf gespielten Ends liegt das deutsche Team mit 3:2 in Führung. Norwegen verkürzte mit einem Zähler, konnte aber nach einem guten Taktieren der deutschen Mannschaft keinen großen Punktegewinn machen. Großbritannien hat derweil gegen Schweden auf 4:1 erhöht.

Curling (M): Schweiz bleibt gegen die USA knapp vorne Im Duell zwischen den USA und der Schweiz bleibt die Partie zur Halbzeit eng. Im vierten End nutzte die Schweiz ihre Chance und holte zwei Punkte, womit sie die Führung übernahm. Die USA antworteten im fünften End mit einem eigenen Zähler und verkürzten den Rückstand wieder. Zur Halbzeit liegt die Schweiz damit knapp mit 3:2 in Führung.

Bob (M): Deutsche Piloten setzen im Training die Bestzeiten Beim offiziellen Training im Zweierbob der Männer haben die deutschen Piloten ihre starke Form unter Beweis gestellt. Im ersten Trainingslauf sicherte sich Johannes Lochner mit 55,65 Sekunden die Bestzeit vor seinem Teamkollegen Francesco Friedrich, der mit 55,84 Sekunden nur knapp dahinter lag. Im zweiten Trainingslauf drehte Friedrich den Spieß um und setzte mit 55,99 Sekunden die schnellste Zeit. Lochner folgte mit minimalem Rückstand von nur einer Hundertstelsekunde auf Rang zwei. Hinter dem deutschen Duo reihten sich unter anderem der Brite Brad Hall und der Italiener Patrick Baumgartner ein.

Eishockey (F): Kanada führt nach dem ersten Drittel Nach den ersten 20 Minuten im Gruppenspiel zwischen Finnland und Kanada liegen die Kanadierinnen mit 1:0 vorne. Den einzigen Treffer des Drittels erzielte Jennifer Gardiner in der 16. Minute. Kanada hatte mit 9:4 Schüssen auf das Tor die besseren Offensivaktionen, während Finnlands Torhüterin mehrfach gefordert war und ihr Team mit einigen Paraden im Spiel hielt.

Snowboardcross (M): Hämmerle holt sich wieder Gold! Nach dem kleinen Finale um die Plätze fünf bis acht folgt das große Finale. Éliot Grondin aus Kanada übernimmt zunächst die Führung, doch Aidan Chollet, der schon in den vorherigen Läufen stark unterwegs war, setzt sich im zweiten Abschnitt an die Spitze. Dann schlägt Alessandro Hämmerle aus dem Windschatten zu. Der Österreicher zieht vorbei und sichert sich wie schon 2022 die Goldmedaille. Grondin fährt zu Silber, während Jakob Dusek mit Bronze den starken österreichischen Tag perfekt macht. Für Chollet bleibt am Ende der undankbare vierte Platz. Auf den Rängen fünf bis acht folgen die beiden Franzosen Jonas Chollet und Loan Bozzolo sowie Nick Baumgartner aus den USA und der Italiener Lorenzo Sommariva.

Eishockey (F): Kanada holt erstes Tor Im letzten Gruppenspiel der Frauen zwischen Finnland und Kanada haben die Kanadierinnen vorgelegt. Nach gut 15 Minuten im ersten Drittel brachte Jennifer Gardiner ihr Team mit 1:0 in Führung. Kanada erwischte den etwas besseren Start und liegt auch bei den Torschüssen vorne.

Curling (M): Deutschland dreht Spiel gegen Norwegen Das deutsche Team hat im dritten End die Antwort auf den norwegischen Auftaktpunkt gegeben und sich gleich drei Zähler gesichert. Damit führt Deutschland nach drei Ends mit 3:1. Skip Marc Muskatewitz setzte im letzten Stein des Ends einen starken Promotion-Takeout und räumte die gegnerischen Steine aus dem Zentrum. Dadurch blieben gleich mehrere deutsche Steine näher am Hauszentrum liegen. Die Schweizer spielen parallel den letzten Stein als präzises Takeout, womit am Ende des Ends kein Stein im Haus liegt. Es bleibt beim 1:1 gegen die USA. Großbritannien führt nach drei Ends mit 2:1 gegen Schweden.

Snowboardcross (M): Das Finale steht Die Halbfinals im Snowboardcross der Männer sind entschieden. Im ersten Lauf setzte sich der Franzose Aidan Chollet vor dem Österreicher Jakob Dusek durch. Damit stehen beide im großen Finale, während Jonas Chollet und Loan Bozzolo in das kleine Finale müssen. Im zweiten Halbfinale dominierte der Kanadier Eliot Grondin und sicherte sich souverän den Laufsieg. Hinter ihm qualifizierte sich der Österreicher Alessandro Hämmerle für das Finale. Nick Baumgartner und Lorenzo Sommariva kämpfen im kleinen Finale um die weiteren Platzierungen.

Eishockey (M): Schweiz feiert souveränen 4:0-Sieg gegen Frankreich Die Schweiz hat ihr Gruppenspiel gegen Frankreich klar mit 4:0 gewonnen und dabei eine dominante Vorstellung gezeigt. Bereits im ersten Drittel legten die Eidgenossen den Grundstein für den Erfolg und gingen mit 2:0 in Führung. Auch in den folgenden Abschnitten kontrollierte die Schweiz das Spielgeschehen und baute den Vorsprung weiter aus. Mit 43:27 Schüssen auf das Tor unterstrich das Team seine Überlegenheit. Torhüter Genoni blieb auf der anderen Seite ohne Gegentreffer.

Eishockey (M): Schweiz erhöht weiter Timo Meier macht den Deckel drauf. Aus der Drehung zieht er vom linken Bullykreis mit einem Handgelenkschuss ab, wohl mit dem Ziel, einen Abpraller zu erzwingen. Doch Keller lässt die Scheibe zwischen den Beinen durchrutschen. Ein Treffer, der klar auf das Konto des französischen Keepers geht. Damit steht es 4:0 für die Schweiz, die nun uneinholbar in Führung liegt.

Snowboardcross (M): Deutsche scheiden nach Sturz aus! Ein richtig spannender Run, in dem die Fahrer lange gleichauf liegen. Dann aber kommt es zum verhängnisvollen Zwischenfall mit den beiden Deutschen. In der Kurve drückt Nick Baumgartner nach innen, es kommt zur Berührung, und beide Deutschen landen in der Bande. Nörl kann sich immerhin noch einmal aufrappeln und fährt als Dritter über die Ziellinie. Die Jury schaut sich die Szene genau an, entscheidet aber zugunsten von Baumgartner. Das Manöver wird als sauber gewertet. Damit sind beide Deutschen ausgeschieden! Auch aus Schweizer Sicht gibt es im Anschluss kein Happy End. Kalle Koblet scheidet als Vierter in seinem Heat aus.

Eishockey (M): Schweiz sorgt für das 3:0 Da ist das längst überfällige 3:0! Roman Josi nimmt Tempo auf, zieht hinter dem Tor entlang und behält dabei die Übersicht. Mit einem präzisen Pass quer durch die Box findet er Timo Meier, der die Scheibe direkt auf der Schaufel hat. Der Stürmer bleibt eiskalt und trifft zur Vorentscheidung. Ein Treffer der Extraklasse, perfekt vorbereitet von Josi.

Snowboardcross (M): Pare scheidet im Nachgang aus Die ersten beiden Viertelfinalläufe im Snowboardcross der Männer sind entschieden und erneut präsentieren sich die Franzosen in Topform. Im ersten Lauf setzte sich der Österreicher Jakob Dusek vor dem Franzosen Aidan Chollet durch. Auch im zweiten Viertelfinale gab es Grund zum Jubeln für Frankreich: Jonas Chollet gewann den Lauf, direkt gefolgt von seinem Teamkollegen Loan Bozzolo. US-Amerikaner Nathan Pare war zunächst auf der Eins geführt worden, dann aber hat ihn die Jury auf den letzten Platz gesetzt, weil man ihn als Schuldigen für den Sturz des Spaniers Lucas Eguibar Breton sah.

Eishockey (F): Das letzte Gruppenspiel der Frauen In der Vorrunde des olympischen Frauen-Turniers steht in wenigen Minuten noch das letzte Gruppenspiel zwischen Finnland und Kanada an. Ursprünglich hätte die Partie bereits vor einer Woche stattfinden sollen, doch wegen eines Norovirus-Falls im finnischen Team einigten sich beide Mannschaften auf eine Verschiebung. Da aus Gruppe A alle Teams in die K.o.-Phase einziehen, geht es sportlich nicht mehr um allzu viel. Finnland müsste schon einen Kantersieg gegen Kanada feiern, um das Team noch vom zweiten Tabellenplatz zu verdrängen. Als Gruppensieger stehen die USA bereits fest.

Curling (M): Gleichstand nach dem ersten End Im zweiten Round-Robin-Spiel von Deutschland gegen Norwegen ist die Partie zunächst ausgeglichen. Nach dem ersten End steht es 0:0 und keines der beiden Teams konnte sich die Führung holen. Das deutsche Team um Skip Marc Muskatewitz zeigt bislang eine saubere Ausführung. Noch ist alles offen in dieser Begegnung. Die Schweiz hat sich gegen das US-Team indes einen Stein sichern können. Im Duell zwischen Großbritannien und Schweden liegen die Briten mit 2:0 vorne.

Eishockey (F): Powerplay bleibt ohne weiteres Tor Mit einer 2:0-Führung für die Schweiz geht es ins dritte Drittel der Partie gegen Frankreich. Ein Powerplay zu Beginn des Schlussabschnitts brachte den Eidgenossen keinen weiteren Treffer, Frankreich überstand die Unterzahl unbeschadet. In den ersten Minuten nach Wiederbeginn zeigt sich bisher ein ausgeglichenes Spiel. Beide Teams stehen kompakt, vieles spielt sich in der Neutralzone ab.

Langlauf (F): Karlsson feiert souveränes Gold! Einige Athletinnen aus den kleineren Langlaufnationen sind zwar noch auf der Strecke, doch in den Kampf um die vorderen Plätze werden sie nicht mehr eingreifen. Gold geht nach einer überlegenen Vorstellung an Frida Karlsson aus Schweden, die sich im Zielraum bereits mit der schwedischen Flagge feiern lässt. Für Karlsson ist es nach dem Triumph im Skiathlon schon die zweite Goldmedaille bei diesen Winterspielen. Dahinter sichert sich wie im Skiathlon erneut Ebba Andersson die Silbermedaille. Bronze geht an Jessi Diggins aus den USA, die damit ihre erste Medaille bei diesen Spielen gewinnt. Für die deutschen Athletinnen verläuft das Rennen enttäuschend. Pia Fink wird als beste Deutsche 19., dahinter klafft eine große Lücke zu Helen Hoffmann auf Rang 28. Sofie Krehl beendet das Rennen auf Platz 42, Theresa Fürstenberg wird 68.Aus Schweizer Sicht gibt es bessere Nachrichten. Nadja Kälin läuft auf einen starken 14. Platz, auch Nadine Fähndrich landet in den Top 16 und kann auf ein gelungenes Rennen zurückblicken.

Snowboardcross (M): Reichle scheidet im Achtelfinale aus Im letzten Achtelfinallauf des Snowboardcross-Wettbewerbs musste sich der Deutsche Julius Reichle geschlagen geben. Der Kanadier Eliot Grondin sicherte sich souverän den Laufsieg, gefolgt vom Schweizer Kalle Koblet. Reichle lag im Rennverlauf zunächst noch in aussichtsreicher Position, fiel aber im unteren Streckenabschnitt zurück und kam schließlich als Vierter ins Ziel. In wenigen Minuten folgt dann das Viertelfinale. Dort sind die Deutschen im dritten Heat an der Reihe. Im vierten Heat ist Kalle Koblet aus der Schweiz gefragt.

Curling (M): Deutschland spielt gegen Norwegen In Cortina D’Ampezzo steht derweil der nächste Spieltag im olympischen Curling-Turnier der Männer auf dem Plan. Das deutsche Team mit Marc Muskatewitz spielt im zweiten Spiel der Round Robin gegen Norwegen. Zum Duell der Favoriten kommt es auf dem Nachbarsheet. Schweden, das 2022 den Olympiatitel sicherte und auf fünf WM-Titel blickt, spielt gegen Großbritannien. Die Mannschaft mit Bruce Mouat holte 2022 Silber und ist der amtierende Weltmeister. Die Schweiz trifft im dritten Spiel der Nachmittagssession auf das US-Team.

Snowboardcross (M): Ulbricht und Nörl weiter Die nächsten Achtelfinalläufe im Snowboardcross der Männer sind entschieden. Erneut stark präsentierten sich die Franzosen: Sowohl Loan Bozzolo als auch Jonas Chollet setzten sich in ihren Läufen durch und stehen in der nächsten Runde. Ebenfalls weiter sind der Spanier Lucas Eguibar Breton und der US-Amerikaner Nathan Pare. Anschließend waren die beiden deutschen Starter gefragt. Im Lauf mit starker Konkurrenz machte zunächst der Australier Johnstone Druck und übernahm zur Rennmitte die Spitze. Doch auf den letzten Metern wurde es noch einmal spannend: Leon Ulbricht zog vorbei und auch Martin Nörl schnappe sich Johnstone auf den letzten Metern noch. Damit stehen beide Deutschen im Viertelfinale.

Langlauf (F): Fink beste Deutsche Mittlerweile ist mit Pia Fink die dritte Deutsche im Ziel und hat sich auf Rang 19 eingeordnet. Damit liegt sie noch deutlich vor Helen Hoffmann (28.) und Sofie Krehl (42.). Theresa Fürstenberg ist aktuell noch unterwegs.

Snowboardcross (M): Conradt scheidet aus Für Niels Conradt ist der Wettkampf im Snowboardcross bereits im Achtelfinale beendet. Im ersten Heat hat der Deutsche keine Chance und hängt von Beginn an am Ende des Feldes fest. Ein Vorstoß nach vorne gelingt ihm nicht. Das Viertelfinale sichern sich stattdessen die beiden Franzosen Aidan Chollet und Merlin Surget. Vor allem Surget zeigt damit, dass die Setzrunde nur wenig Aussagekraft hatte. Im zweiten Achtelfinale setzt sich Favorit Jakob Dusek souverän durch und unterstreicht seine starke Ausgangsposition. Krystof Choura komplettiert das erste Viertelfinale. Auf die nächsten deutschen Starter heißt es noch ein paar Minuten warten.

Eishockey (M): Schweiz verwaltet den Vorsprung In einem von vielen Strafen auf beiden Seiten geprägten Mitteldrittel sind zwischen Frankreich und der Schweiz keine weiteren Tore gefallen. Die Eidgenossen nehmen damit eine 2:0-Führung mit in den finalen Abschnitt und beginnen diesen mit einer halben Minute Überzahl.

Langlauf (F): Karlsson auf Goldkurs Es riecht nach dem nächsten Langlauf-Gold für Schweden! Frida Karlsson rennt hier einen unglaublichen Zehner in den Schnee und ist im Ziel tatsächlich über 46 Sekunden schneller als ihre Landsfrau Ebba Andersson, die nun Zweite ist. Da dürfte niemand mehr in die Nähe kommen. Dritte ist derzeit die US-Amerikanerin Jessie Diggins vor den Norwegerinnen Slind und Weng.

Langlauf (F): Weng übernimmt die Spitze Die erste echte Duftmarke im Freistil-Zehner setzt die Norwegerin Heidi Weng, die der zuvor führenden Kanadierin Alison Mackie nochmal 21 Sekunden abnimmt. Nadine Fähndrich aus der Schweiz ist im Ziel aktuell Sechste. Schnellste auf der Strecke ist aktuell die Schwedin Frida Karlsson, die Weng gleich verdrängen könnte.

Langlauf (F): Krehl im Ziel Mittlerweile ist mit Sofie Krehl die erste deutsche Langläuferin ins Ziel gekommen. Obwohl die großen Namen weiter noch unterwegs sind, fehlen ihr bereits stattliche 1:44 Minuten auf die Spitze und bei Rang 15 wird es nicht bleiben für Krehl.

Snowboardcross (M): Das Achtelfinale steht an Um 13:45 Uhr geht die K.O.-Phase im Snowboardcross mit dem Achtelfinale los. Niels Conradt ist gleich im ersten Lauf gefordert, Martin Nörl und Leon Ulbricht im fünften Run und Julius Reichle im achten. Pro Achtelfinale starten vier Athleten und die zwei Schnellsten ziehen eine Runde weiter.

Langlauf (F): Die ersten Zeiten Mittlerweile haben die ersten Athletinnen den Freistil-Zehner hinter sich gebracht und wir haben die ersten Zeiten. Aktuell rangiert die Kanadierin Liliane Gagnon mit 24:37,6 Minuten ganz oben. Die Favoritinnen aus dem skandinavischen Raum sind allerdings noch unterwegs bzw. noch nicht gestartet. Da wird sich noch einiges tun.

Ski Freestyle (M): Woods holt GOLD für Australien! Was für ein Drama! Cooper Woods hatte im ersten Finale den besten Run gezeigt. Kann der Australier den famosen Lauf von Kingsbury nochmal kontern? Woods brettert die Buckelpiste mit vollem Risiko hinab, steht seine Sprünge souverän und die Punktrichter haben hier eine wahnsinnig schwierige Entscheidung vor sich. Tatsächlich gibt es mit 83,71 Punkten exakt die gleiche Wertung wie bei Kingsbury, doch Woods liegt in den Turnpunkten leicht vorne und krönt sich damit zum Olympiasieger! Mikael Kingsbury holt bei seinen vierten und letzten Spielen nochmal Silber, Bronze geht an den Japaner Ikuma Horishima.

Ski Freestyle (M): Kingsbury holt sich die Führung! Der Australier Matt Graham kann Ikuma Horishima nicht vom Thron stürzen und reiht sich erstmal auf Rang drei ein. Aber dann kommt Mikael Kingsbury! Kann der kanadische Routinier mit seinen 100. Weltcupsiegen im Gepäck nochmal den großen Coup landen? Tatsächlich! Kingsbury hat zwar einen leichten Wackler drin, kriegt aber sensationelle Wertungen für seine Sprünge und geht ganze 0,27 Punkte vor dem Japaner auf die Eins!

Ski Freestyle (M): Wallberg geht auf die Zwei Walter Wallberg wird sein Gold aus Peking nicht verteidigen! Der Schwede zeigt zwar eine noch sauberere Fahrt als Horishima, hat aber nicht die Schwierigkeit in den Sprüngen wie der Japaner. Ein Punkt fehlt zur Führung.

Ski Freestyle (M): Horishima legt sensationell vor! Was für ein Auftritt von Ikuma Horishima! Der Japaner ist mit mächtig Speed unterwegs, trifft den ersten Sprung gut und haut dann beim zweiten richtig einen raus! Horishima steht seinen 1440-Sprung einem Rückwärtssalto und drei Schrauben sicher und ist dann auch noch mit einer richtig schnellen Zeit unten. 83,44 Punkte für den Japaner, der damit klar auf Medaillenkurs ist.

Ski Freestyle (M): Entscheidung auf der Buckelpiste Das Finale der besten Acht im Moguls läuft! Als erster Athlet stürzt sich der Australier Jackson Harvey auf die Buckelpiste und verbucht 74,93 Punkte. Julien Viel aus Kanada legt gleich einen drauf und verbucht gute fünf Punkte mehr. Wer knackt zuerst die 80-Punkte-Marke und peilt eine Medaille an? Nick Page aus den USA nach einem frühen Fahrfehler schon mal nicht. Fünf Athleten stehen noch oben.

Ski Alpin (F): Brignone holt GOLD für Italien! Jetzt ist es amtlich! Federica Brignone landet tatsächlich kurz nach ihrem Comeback einen sensationellen Gold-Coup und gewinnt den Super G bei ihrem Heimspielen! Die Freude bei der Italienerin kennt keine Grenzen. Romane Miradoli aus Frankreich gewinnt Silber, Bronze geht nach Österreich an Cornelia Hütter. Die beiden DSV-Asse Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann waren nach Fahrfehlern ausgeschieden.

Ski Freestyle (M): Die Top Acht stehen fest Der erste Durchgang im Moguls-Finale der Freestyler ist Geschichte. Von 20 Startern sind acht übriggeblieben, die gleich im zweiten Run um die Medaillen kämpfen. Der Bestwert von Cooper Woods (83,60 Punkte) wurde nicht mehr erreicht, dahinter haben sich die Favoriten um Ikuma Horishima, Mikael Kingsbury und Walter Wallberg auch qualifiziert. Benjamin Cavet aus Frankreich wurde nur Zehnter und ist nicht mehr dabei.

Langlauf (F): Zehn Kilometer in der freien Technik Um 13 Uhr fällt die nächste Medaillenentscheidung im Langlauf! Der Intervallstart über zehn Kilometer Freistil bei den Frauen steht an. Das deutsche Team dürfte dabei nicht nach Edelmetall greifen können. Victoria Carl ist aufgrund ihrer Dopingsperre nicht dabei, während Katharina Hennig Dotzler und Katherine Sauerbrey auf den Intervallstart im Freistil verzichten. So kommt Ersatzläuferin Theresa Fürstenberg neben Sofie Krehl, Helen Hoffmann und Pia Fink zu ihrem Olympiadebüt.

Eishockey (M): Schweiz nimmt das 2:0 mit in die Pause Nach der frühen 2:0-Führung hat die Schweiz im Eishockey-Duell mit Frankreich nichts anbrennen lassen und das Ergebnis sicher in die erste Drittelpause gebracht.

Ski Alpin (F): Brignone kann so langsam feiern Mittlerweile sind die ersten 30 Super-G-Athletinnen im Ziel und noch immer führt sensationell Federica Brignone, die so kurz nach ihrem Comeback die beste Zeit durchbringen konnte. Die Italienerin kann ihr Glück selbst kaum fassen und wird wohl nach Riesenslalom-Silber in Peking ihre erste olympische Goldmedaille gewinnen. Silber geht Stand jetzt an die Französin Romane Miradoli, Bronze nach Österreich an Cornelia Hütter.

Ski Freestyle (M): Das Moguls-Finale läuft Der nächste Medaillensatz wird gleich beim Ski Freestyle vergeben. Topfavorit im Moguls-Finale ist der Japaner Ikuma Horishima, der in der Qualifikation starke 85 Punkte brachte. Peking-Olympiasieger Walter Wallberg aus Schweden, Kanadas Routinier Mikael Kingsbury bei seinen vierten Olympischen Spielen und der Franzose Benjamin Cavet wollen um die Medaillen kämpfen. Die erste echte Duftmarke setzt aber der Australier Cooper Woods mit starken 83,60 Punkten.

Eishockey M): Schweiz gleich voll auf Kurs! Die Schweizer Kufen-Cracks legen einen Traumstart in dieses olympische Turnier hin! Schon nach 55 Sekunden bringt Damien Riat seine Farben in Führung und nur zwei Minuten später erhöht NHL-Profi Janis Moser auf 2:0. Außenseiter Frankreich wird hier früh in die Schranken gewiesen.

Ski Alpin (F): Brignone vor dem großen Coup Was wäre das für eine Story! Lange war nach ihrer schweren Verletzung und anhaltenden Schmerzen überhaupt nicht klar, ob Federica Brignone hier starten kann. Roberta Melesi stand schon als Ersatzfrau bereit. Dann schmeißt sich Brignone aber doch aus dem Häuschen, trotzt dem Schmerz und der schwierigen Strecke und steht nun kurz vor einem sensationellen Triumph. Die Italienerin führt den Super G vor Miradoli und Hütter weiter an.

Eishockey M): Die Schweiz legt los Soeben ist die schweizerische Eishockey-Mannschaft in ihr olympisches Turnier gestartet. Auf ihrer Medaillen-Mission müssen die amtierenden Vizeweltmeister in der Gruppe A zunächst gegen Frankreich ran. Danach warten mit Tschechien und Kanada dann noch zwei echte Brocken auf die Schweizer. Ein Auftaktsieg ist daher fest eingeplant.

Curling (F): USA siegen zum Auftakt Mittlerweile ist auch das letzte Curling-Spiel der Morgensession beendet. Die USA konnten sich in einem packenden Match am Ende mit 8:4 gegen Südkorea durchsetzen und damit nach Kanada, Schweden und der Schweiz als vierte Nation erfolgreich ins Turnier starten.

Skeleton (M): DSV-Duo zur Halbzeit auf Medaillenkurs Die Skeletonis haben ihre ersten beiden Läufe absolviert und das nächste Edelmetall für das deutsche Team ist in Sicht! Hinter dem überragenden Briten Matt Weston, der in beiden Läufen Bahnrekord fuhr, liegen Christopher Grotheer und Axel Jungk zur Halbzeit auf den Rängen zwei und drei. Auch der sechstplatzierte Felix Keisinger hat noch Medaillenchancen. Die Entscheidung fällt morgen in den Läufen drei und vier.

Ski Alpin (F): Miradoli rast auf den Silberrang! Die berüchtigte Bodenwelle, die hier schon einigen Fahrerinnen zum Verhängnis wurde, bringt auch Kajsa Vickhoff Lie aus dem Konzept, die so nur als Vierte eincheckt. Alice Robinson wird dann im Mittelteil gleich zwei mal zu weit hinausgetrieben und verliert massig Zeit. Diese kann sie nicht mehr einholen und landet am Ende mit über einer Sekunde Rückstand auf dem siebten Platz. Dann kommt Romane Miradoli! Nach einem leichten Fehler zu Beginn fährt die Französin clever, lässt die Ski gehen und geht hinter Brignone auf die Zwei! Rädler bleibt damit ohne Medaille!

Skeleton (M): Weston schlägt sensationell zurück Erst verbessert Christopher Grotheer den Bahnrekord, dann legt Teamkollege Axel Jungk nochmal einen drauf und setzt sich mit neuem Bahnrekord von 56,12 Sekunden an die Spitze. Wie reagiert Matt Weston auf diese Ansagen aus dem deutschen Team? Der Brite zaubert einen absoluten Traumlauf in den Kanal und brennt einen unglaublichen neuen Bahnrekord von 55,88 Sekunden ins Eis.

Ski Alpin (F): ÖSV-Duo greift nach Medaillen! Bei den Österreicherinnen läuft es in diesem Super G! Cornelia Hütter bringt nach all den Ausfällen mal wieder einen Run durch und schiebt sich eine halbe Sekunde hinter Brignone auf den Silberrang. Dann kommt Ariane Rädler und liefert fast exakt den gleichen Lauf ab. Nur eine Hundertstel hinter Hütter geht's auf Rang drei und Laura Pirovano ist runter vom Podest!

Skeleton (M): Grotheer knackt den Bahnrekord! Stark! Nachdem zunächst der Chinese Wenhao Chen Felix Keisinger von der Spitze verdrängt hat, ist Christopher Grotheer dran. Der deutsche Olympiasieger von Peking kommt deutlich besser rein als im ersten lauf, trifft fast alle Kurven und lässt im Ziel einen neuen Bahnrekord aufblinken! Das ist natürlich erstmal die Führung.

Ski Alpin (F): Ein Ausfall nach dem anderen! Der olympische Super G verlangt den Frauen heute alles ab! Mittlerweile haben sich neun Athletinnen versucht und nur vier sind ins Ziel gekommen! Nach den beiden DSV-Assen Aicher und Weidle-Winkelmann und der Österreicherin Mirjam Puchner scheiden jetzt auch noch Ester Ledecka aus Tschechien und die Italienerin Sofia Goggia aus. Goggia lag dabei bis zu ihrem Ausfall klar auf Bestzeitkurs.

Skeleton (M): Keisinger liefert ab Felix Keisinger war nach dem ersten Lauf Sechster. Im zweiten Run hat der erste der drei deutschen Skeletonis wieder ein paar kleine Wackler drin, bringt aber dennoch eine ordentliche Zeit ins Ziel und übernimmt erstmal die Führung! Fünf Athleten stehen noch oben.

Ski Alpin (F): Auch Aicher scheidet aus! Was für ein Desaster für das deutsche Team! Nach Kira Weidle-Winkelmann kann auch Emma Aicher ihren Super G nicht ins Ziel bringen! Nach einem Wackler im oberen Teil fehlt der 22-Jährigen im Mittelteil so ein wenig der Rhythmus und auch der Mut. Bei einer Welle und anschließendem Linksschwung gibt die Deutsche zu spät Richtung und verpasst das Tor.

Ski Alpin (F): Brignone haut einen raus! Auch Federica Brignone war vor einigen Wochen noch verletzungsbedingt außer Gefecht, doch die Italienerin ist rechtzeitig voll da! Die Italienerin fährt technisch sauber und mit einer gewissen Portion Mut. Das reicht für eine deutliche Führung! Ihre Zeit gilt es nun zu schlagen für die Konkurrenz.

Ski Alpin (F): Nächster Ausfall! Nahezu identische Situation bei Mirjam Puchner! Die Österreicherin ist noch schneller unterwegs, leistet sich bei der Welle aber einen sehr ähnlichen Fehler wie Weidle-Winkelmann. Sie hebt zu hoch ab und kann dann nicht mehr rechtzeitig die Richtung wechseln. Auch sie scheidet vorzeitig aus. Anschließend ist Corinne Suter dran. Der Schweizerin fehlt nach langer Verletzungspause klar der Rhythmus und es geht nur auf Rang drei.

Curling (F): Schweiz und Schweden ziehen durch Mittlerweile haben auch die Curlerinnen aus der Schweiz ihren Auftakterfolg besiegelt und Italien mit 7:4 niedergerungen. Schweden konnte durch ein 8:4 gegen Japan ebenfalls erfolgreich ins Turnier starten. Die USA und Südkorea kämpfen noch, momentan liegen die Vereinigten Staaten mit 6:4 vorne.

Ski Alpin (F): Weidle-Winkelmann scheidet aus! Ist das bitter! Kira Weidle-Winkelmann startet sehr ordentlich, leistet sich dann aber einen folgeschweren Fehler kurz vor der Einfahrt in den Mittelteil. Nach einer Welle ist Weidle-Winkelmann etwas zu früh dran für ihren Richtungswechsel und muss noch einmal nachkorrigieren. Das gelingt nicht und so kommt die Deutsche zu weit heraus und scheidet aus.

Ski Alpin (F): Die ersten Zeiten Die Schweizerin Malorie Blanc ist im Mittelteil etwas zu direkt dran. Beim ersten etwas leichteren Sprung fährt sie zudem etwas zu weit außen an. Da waren allerdings schon einige Wackler drin und Laura Pirovano macht es anschließend besser. Die erste Italienerin sorgt gleich für Jubel bei ihrer Zieleinfahrt. Nach einigen Problemen im ersten Streckenabschnitt findet Pirovano hinten heraus die Linie und holt kräftig Zeit auf. Eine knappe halbe Sekunde hat sie schlussendlich Vorsprung auf Blanc.

Skeleton (M): Buff mit der Bestzeit Der Schweizer Vinzenz Buff hat sich im zweiten Skeleton-Run dank zweitbester Laufzeit erstmal an die Spitze gesetzt. Gleich ist dann die Gruppe der Favoriten dran.

Snowboardcross (M): Reichle nur auf Rang 31 Julius Reichle kommt nach seinem Sturz im ersten Setzlistenlauf auch im zweiten Run nicht gut zurecht und verbucht die zweitlangsamste Zeit. Damit wird der Deutsche im Achtelfinale aus der schlechtesten Position starten, hat aber natürlich weiter alle Chancen. Frankreichs Mitfavorit Merlin Surget patzte sogar zweimal und startet vom letzten Platz ins Achtelfinale.

Ski Alpin (F): Schweizer Chancen Wie der Super G der Herren gezeigt hat, könnte eine niedrige Startnummer durchaus ein Vorteil sein, denn zumindest am Mittwoch ließ die Piste mit der Zeit spürbar nach. Doch auch ohne Startnummer eins müsste mit Malorie Blanc zu rechnen sein, sie gewann schließlich die Generalprobe in Crans Montana und zählt alleine deshalb zum Kreis der Medaillen-Kandidatinnen. Corinne Suter ist nach ihrem Comeback im Januar wohl noch nicht in Medaillenform. Zudem starten Janine Schmitt und Delia Durrer.

Curling (F): Kanada schon durch Die Kanadierinnen haben im Curling-Duell mit Dänemark nochmal drei Steine nachgelegt und ihre Führung nach sieben Ends auf 10:4 ausgebaut. Die Däninnen glauben nicht mehr an ein Comeback und schenken die Partie frühzeitig ab. Auch die Schweiz (7:3 gegen Italien) und Schweden (7:4 gegen Japan) stehen kurz vor einem Auftaktsieg. Eng geht es derweil noch im Duell USA gegen Südkorea (5:4) zu.

Skeleton (M): Zweiter Lauf gestartet Im Eiskanal des Cortina Sliding Centres ist der zweite Durchgang der Männer im Skeleton unterwegs. Gestartet wird nun in umgekehrter Reihenfolge des Rankings nach Lauf eins. Die drei deutschen Athleten sind also vor dem führenden Briten Matt Weston erst ganz am Ende dran. Der Australier Nicolas Timmings eröffnet den zweiten Durchgang.

Ski Alpin (F): Super G steht an Bei den Alpinen geht es heute mit dem Super G der Frauen weiter. Ab 11:30 Uhr werden 43 Fahrerinnen die neue Olympiasiegerin ermitteln. Deutschland hofft auch die bereits zweimal mit Silber dekorierte Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann. Den Auftakt macht die Schweizerin Malorie Blanc, die sich in einer knappen halben Stunde als erste Fahrerin die Piste in Bormio herunterstürzen wird.

Ski Freestyle (M): Moguls-Finale steht Bei den Freestylern hat am Morgen die zweite Qualifikationsrunde zum Finale der besten 20 Athleten am heutigen Mittag stattgefunden. Topfavorit Ikuma Horishima aus Japan hatte sich bereits gestern mit der Topwertung von 85.42 Punkten sicher qualifiziert. Heute landete der Australier Cooper Woods mit 80.46 Punkten die beste Wertung. Athleten aus Deutschland und der Schweiz waren nicht dabei. Die Medaillen werden ab 12:15 Uhr vergeben.

Curling (F): Schweiz zieht wieder weg Die schweizerischen Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni haben ihre Führung im siebten End mit zwei Steinen wieder ausgebbaut und liegen nun mit 6:3 in Führung. Drei Ends stehen noch aus. Schweden ist gegen Japan wieder auf 7:3 davongezogen, die USA führen gegen Südkorea mit 5:2.

Snowboardcross (M): Reichle stürzt Niels Conradt kommt auch ganz ordentlich durch seinen Setzlistenlauf, ist als aktuell 16. sicher gesetzt und muss nicht zu einem zweiten Lauf ran. Auch Martin Nörl ist mittlerweile sicher durch. Julius Reichle hingegen wird im zweiten Lauf nochmal ran müssen, da er im ersten Versuch gerade gestürzt ist und seinen Run nicht beenden konnte.

Curling (F): Italien bleibt dran Die Italienerinnen haben im Curling-Duell gegen die Schweiz im sechsten End auf 3:4 verbucht. Der Vorteil liegt aber weiter bei den Eidgenössinnen, die im siebten End das Recht des letzten Steins haben und ihre Führung wieder ausbauen können. Parallel hat Japan gegen Schweden zwei Steine gelandet und auf 3:5 verkürzt.

Snowboardcross (M): Ulbricht mit starker Quali Leon Ulbricht hat bei seiner Olympia-Premiere im Snowboardcross einen guten Start hingelegt und nach 22 Athleten im ersten Setzlistenlauf die bis dato drittbeste Zeit erzielt. Damit wird der Deutsche auf jeden Fall eine gute Ausgangslage haben und nicht nochmal zum zweiten Setzlauf ran müssen. Martin Nörl könnte das auch schaffen, er rangiert derweil auf Rang 13 direkt vor dem Schweizer Kalle Koblet.

Curling (F): USA gehen in Führung Die Vereinigten Staaten haben im Duell mit Südkorea im sechsten End knapp mit 3:2 die Führung übernommen. In den anderen Partien liegen die Schweiz, Kanada und Schweden deutlicher in Front.

Skeleton (M): Kurze Pause Der erste Durchgang im Skeleton ist beendet. Hinter dem führenden Briten Matt Weston liegen alle drei deutschen Starter aussichtsreich auf den Rängen zwei, vier und sechs. Nach einer kurzen Pause startet gegen 11:05 Uhr der zweite Lauf.

Curling (F): Schweiz legt vor Im fünften End können die Schweizerinnen beim Curling zwei Steine bestplatziert ins Haus legen und sich damit zur Halbzeit eine 4:2-Führung erspielen. Schweden hat gegen Japan auf 5:1 erhöht, während Kanada gegen Dänemark ein Vierer-End gelandet und mit 7:3 die Führung übernommen hat.

Skeleton (M): Keine Veränderungen mehr Mittlerweile ist die Topgruppe der Skeletonis durch mit dem ersten Lauf und es sind vor allem Athleten im Kanal unterwegs, die nicht in den Medaillenkampf eingreifen werden. Die Bestzeit hat der britische Topfavorit Matt Weston mit neuem Bahnrekord gesetzt. Axel Jungk liegt aber nur sechs Hundertstel dahinter als Zweiter sehr aussichtsreich. Auch Christopher Grotheer (4., +0,18) und Felix Keisinger (6., +0,23) sind noch in Schlagdistanz. Der Schweizer Vinzenz Buff liegt mit 1,06 Sekunden Rückstand auf Rang 16.

Curling (F): Enge Duelle Beim Curling ist an diesem Morgen richtig Spannung drin. Nach vier Ends sind drei von vier Partien komplett ausgeglichen. Einzig Schweden liegt gegen Japan mit 4:1 in Führung. Zwischen der Schweiz und Italien steht es ebenso 2:2 wie zwischen Südkorea und den USA. Kanada und Dänemark haben schon je drei Steine verbucht.

Skeleton (M): Heraskevych nicht am Start

Der Ukrainer Vladislav Heraskevych ist im Streit um seinen Helm, der Bilder von im Krieg getöteten ukrainischen Sportkollegen zeigt, durch den Weltverband vom olympischen Skeleton-Wettbewerb ausgeschlossen worden und kann damit nicht starten. Laut IOC soll der Helm gegen das Neutralitätsgebot der Olympischen Charta verstoßen.

Skeleton (M): Grotheer vorne dabei Christopher Grotheer erwischt in seinem ersten Lauf keinen guten Start und erwischt früh die eine oder andere Vorbande. Hinten raus steigert der Peking-Olympiasieger sich aber und checkt immerhin noch auf Rang vier hinter dem Italiener Amedeo Bagnis ein. Der Rückstand auf den führenden Matt Weston hält sich mi 0,18 Sekunden noch in Grenzen.

Snowboardcross (M): Setzlistenläufe Um 10 Uhr beginnen die Setzlistenläufe für das Snowboardcross-Event der Männer. Mit dabei sind mit Martin Nörl, Leon Ulbricht, Niels Conradt und Julius Reichle vier deutsche Snowboarder. Die Schweiz schickt Kalle Koblet ins Rennen. Das Achtelfinale startet dann um 13:45 Uhr.

Curling (F): Schweiz kontert zur Führung Die schweizerischen Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni nutzen ihr erstes Recht des letzten Steins, um gleich zwei Punkte zu verbuchen und gegen Italien mit 2:1 in Führung zu gehen. Dänemark hat gegen Kanada zum 2:2 ausgeglichen, Schweden führt mit 1:0 gegen Japan und Südkorea liegt mit 1:0 gegen die USA vorne.

Skeleton (M): Jungk kämpft sich rein Axel Jungk hat in seinem ersten Lauf zunächst Probleme, ist schon am Start leicht zurück und nimmt dann früh einmal stark die Bande mit. Anschließend nimmt er aber Rhythmus auf, macht sich ganz klein und kommt fast noch ran an die Bestzeit Westons. Nur sechs Hundertstel fehlen auf den Briten.

Skeleton (M): Weston startet mit Bahnrekord Topfavorit Matt Weston legt mit der Nummer eins gleich mal eine Topzeit vor und bricht zum Auftakt des Wettbewerbs den Bahnrekord des Chinesen Zheng Yin. Das ist schon mal eine Ansage vom Briten.

Curling (F): Erster Stein für Italien Die italienischen Curlerinnen haben im ersten End vom ihrem Recht des letzte Steins profitiert und den ersten Punkt eingefahren. Im zweiten End dürfen nun die Schweizerinnen zuletzt ran. Kanada hat gegen Dänemark gleich mit zwei Steinen losgelegt.

Skeleton (M): Grotheer und Co. legen los Um 9:30 Uhr geht es im Cortina Sliding Centre für die Skeleton-Männer zur Sache. Der erste von insgesamt vier Läufen steht an. In Peking gingen Gold und Silber nach Deutschland an Christopher Grotheer und Axel Jungk. Beide wollen auch diesmal wieder die Medaillenränge angreifen. Konkurrenz kommt vor allem aus Großbritannien mit Weltmeister Matt Weston und Vize-Weltmeister Marcus Wyatt.

Curling (F): Die Frauen legen los Nachdem die Männer bereits gestern ihre erste Session absolviert haben, geht es nun auch für die Frauen im Curling zur Sache. Das schweizerische Team um Skip Silvana Tirinzoni und Alina Pätz zählt wieder zum Favoritenkreis und legt gerade gegen das Team aus Italien los. Die Silber-Gewinnerinnen von Peking aus Japan starten gegen Schweden, die USA treffen auf Südkorea und Kanada misst sich mit Dänemark. Die amtierenden Olympiasiegerinnen aus Großbritannien sind erst am Abend gefordert.

Der deutsche Olympiatag Im Eiskanal des Cortina Sliding Centres ist für das deutsche Olympiateam heute wieder einiges möglich. Ab 9:30 Uhr legen die Skeleton-Männer mit ihren ersten beiden Läufen los. Dabei gehören der mehrfache Weltmeister und Peking-Olympiasieger Christopher Grotheer und Alex Jungk zu den Favoriten. Um 18:30 Uhr greift dann die deutsche Teamstaffel im Rennrodeln nach Gold. Die nächste Chance auf Edelmetall gibt es ab 11:30 Uhr auch für die bereits mit zwei Silbermedaillen dekorierte Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann im alpinen Super-G. Im Freistil-Langlauf über 10 Kilometer sind die deutschen Frauen eher Außenseiterinnen. Um 10 Uhr startet der Wettbewerb im Snowboardcross mit Martin Nörl und drei weiteren deutschen Teilnehmern, das Finale steigt um 15 Uhr. Die deutschen Curler treffen um 14:05 Uhr in ihrem zweiten Gruppenspiel auf Norwegen, die Eishockeymänner um Fahnenträger Leon Draisaitl steigen am am Abend gegen Dänemark ins Turnier ein.

Das Programm des Vormittags Schon ab 9:05 Uhr geht es beim Curling mit der ersten Session der Frauen weiter. Die Schweiz eröffnet gegen Italien. Am Nachmittag (14:05 Uhr) sind dann die deutschen Männer in ihrem zweiten Spiel gegen Norwegen gefordert, die Schweizer treffen auf die USA. Um 9:30 Uhr startet der Skeleton-Wettbewerb der Männer mit den ersten beiden Läufen und die erste Entscheidung des Tages gibt es ab 11:30 Uhr beim alpinen Super-G der Frauen. Um 12:10 Uhr dürften die Eishockey-Cracks aus der Schweiz gegen Frankreich ran, wenig später steigt das Moguls-Finale der Ski-Freestyler. Ab 13 Uhr wird Edelmetall im Langlauf verteilt, wenn es für die Frauen im Intervallstart über 10 Kilometer in der freien Technik geht.