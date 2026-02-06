Eishockey (F): Poulin bringt Kanada in Führung Marie-Philip Poulin, die bereits in vier Finals bei den Olympischen Spielen einen Treffer erzielen konnte, bekommt nach einem Schuss von der blauen Linie etwas glücklich den Puck auf den Schläger. Aus dem Slot heraus fackelt sie nicht lange und legt die Scheibe sehr überlegt unten links neben den Pfosten. Andrea Brändli ist chancenlos und kann das Spielgerät nur aus den Maschen holen. Mit ihrem 19. Tor bei Olympischen Spielen ist Poulin nun die erfolgreichste Torschützin aller Zeiten.

Curling (F): Empfindliche Pleite für die USA Italien kann den US-Amerikanerinnen die zweite Pleite im sechsten Spiel zufügen. Nachdem die Italienerinnen zwischenzeitlich mit 4:0 führten, haben die Frauen um Stefanie Constantini den Abstand halten können, ehe man im neunten End nochmal mit zwei Steinen nachlegte. Am Ende verzichten die USA auf das Recht, das letzte End auszuspielen, und geben sich mit 2:7 geschlagen. Ansonsten haben auch die Koreanerinnen ihre Partie für sich entscheiden können, wobei es mit 10:9 nochmal knapp wurde. Deutlich sicherer machten es die Schweizerinnen, die 10:6 gegen die Britinnen gewannen. Auch Kanada hatte beim 9:6-Erfolg nur kleinere Probleme mit Japan.

Bob (F): Nolte rast zu Silber Laura Nolte startet mit einer besseren Zeit als noch im dritten Durchgang. Danach gilt es, Speed aufzunehmen. Doch im oberen Streckenabschnitt kann sie einen Kontakt mit der Bande nicht vermeiden und die Geschwindigkeit ist weg. Aus dem Vorsprung wird ein Rückstand. Dennoch versucht Nolte, den Bob laufen zu lassen, und holt nochmal ein wenig auf. Am Ende geht ihr jedoch die Strecke aus, sodass sie auf den Silberrang zurückfällt. Vier Hundertstelsekunden fehlen der 27-Jährigen. Damit geht Gold erstmals an Elana Meyers Taylor aus den USA. Ihre Teamkollegin Kaillie Armbruster Humphries sichert sich Bronze.

Bob (F): Meyers Taylor verteidigt Silber Während Elana Meyers Taylor gut in die Eisbahn hineinkommt, misslingt ihr jedoch der Ausgang aus Kurve acht. Dort steht sie lange quer und so ist auch ihre Zeit nicht gänzlich perfekt. Dennoch verteidigt sie damit ihre Silbermedaille.

Bob (F): Humphries zeigt Nerven Kaillie Armbruster Humphries zeigt zwar eine beherzte Fahrt, doch auf dem Weg nach unten trifft sie nicht jede Kurve ideal. Dementsprechend ist der Angriff auf Silber und Gold überschaubar, da sie vor dem Lauf bereits Rückstand hatte.

Bob (F): Buckwitz verteidigt Rang vier Im Duell mit Melanie Hasler kann sich Lisa Buckwitz durchsetzen und verteidigt den vierten Platz. Obwohl die Deutsche drei Zehntel verliert, wirkt sie überaus glücklich. Nun geht es jedoch zwischen Laura Nolte, Elana Meyers Taylor und Kaillie Armbruster Humphries um die Farbe der Medaillen.

Ski Freestyle (F): Oldham holt Gold! Fiora Tabanelli knallt den bislang höchsten Score aufs Board, doch ihr zweiter Sprung ist zu schwach bewertet. Somit befindet sich die Italienerin zwischenzeitlich auf Platz drei. Kristy Muir kann nochmal nachlegen und entscheidet über Gold, Silber und Bronze. Die Britin nimmt sich viel Zeit vor ihrem Trick, doch sie kann diesen Sprung nicht stehen, sodass sie auf Position vier einkommt. Bereits im Slopestyle wurde Muir Vierte. Damit geht die Goldmedaille an Megan Oldham. Eileen Gu sichert sich Silber, während Bronze an Tabanelli aus Italien geht.

Eishockey (F): Torlos in die erste Drittelpause Das Duell zwischen Kanada und der Schweiz geht ohne Tore in die erste Drittelpause. Dabei sind die Nordamerikanerinnen klar überlegen und haben bislang 13 Schüsse in Richtung des Tores von Andrea Brändli abgegeben. Auf der anderen Seite gab es lediglich einen Abschlussversuch auf den Kasten von Ann-Renee Desbiens. Dennoch steht es 0:0 im zweiten Halbfinale, bei dem der Finalgegner von den USA ermittelt wird.

Ski Freestyle (F): Gasslitter stürzt Maria Gasslitter verliert die Kontrolle in der Luft. Sie bricht den Sprung ab und landet mit dem Rücken auf der harten Piste! Ein harter Sturz, den die Italienerin jedoch gut überstanden hat, da sie sofort wieder aufspringt und den Fans zuwinken kann. Ein Schockmoment, der jedoch ohne Folgen bleibt!

Ski Freestyle (F): Gu ist geschlagen Eileen Gu, die in den letzten vier Jahren kein Big Air mehr gefahren ist, zeigt denselben Trick, den sie auch im zweiten Durchgang zeigen wollte. Dieses Mal stellt sie den Sprung jedoch ohne Fehler rein. In der Leadersbox wartet die Chinesin auf ihr Ergebnis und sieht, dass es mit 89,00 Punkten für Platz zwei reicht. Dennoch ist die Olympiasiegerin von Peking vollkommen aus dem Häuschen und sucht direkt den Kontakt zu ihrer Familie. Allerdings steht fest, dass sie in Livigno kein Gold über den großen Kicker bekommen wird.

Eiskunstlauf (X): Hocke und Kunkel verbessern sich Annika Hocke und Robert Kunkel zeigen eine ansprechende Kür, sodass nur wenige Fehler zu erkennen sind. Für ihre Darbietung bekommt das Duo 126,59 Punkte, womit man sich zwischenzeitlich an die Spitze setzen kann. Aktuell scheint es so, dass diese Leistung aus Kurprogramm und Kür für Rang zehn reichen wird.

Bob (F): Finaldurchgang läuft bereits Die besten 20 Monobobs stehen am Start. Mit Kim Kalicki ist auch die erste Deutsche schon im Ziel angekommen, die erstmals die Bahn in Cortina in unter einer Minute bewältigen kann. Allerdings wird sie sich damit nur unwesentlich verbessern können, sodass ein Platz unter den besten zehn fast ausgeschlossen ist.

Ski Freestyle (F): Oldham setzt Konkurrenz unter Druck Megan Oldham kann auch im zweiten Run einen grundsoliden Sprung zeigen und kassiert 89,00 Punkte ab. Damit kommt sie insgesamt auf 180,75, womit sie viel Spielraum für das Finale hat. Eileen Gu kann zwar ihren zweiten Versuch zeigen, doch ihre Ausführung ist nicht besonders sauber, da sie den Tailgrab verpasst. Vor dem letzten Durchlauf liegt sie damit nur auf Rang sieben, wobei sie immerhin auf 90,00 Zähler aus dem ersten Durchgang aufbauen kann.

Ski Freestyle (F): Muir bringt sich in Lauerstellung Kristy Muir, die im ersten Durchgang gerade einmal 81,75 Punkte holen konnte, zeigt im zweiten Run einen Double-Cork-1620, den sie problemlos reinstellt. Damit holt sie sich 93,00 Zähler ab und übernimmt die Führung. Lara Wolf ist im zweiten Durchgang gestürzt und fällt vorerst zurück. Fiora Tabanelli geht auch erst einmal auf Nummer sicher und setzt sich auf Rang zwei.

Ski Freestyle (F): Wolf führt Nach dem ersten Durchgang liegt Lara Wolf aus Österreich in Führung. Mit 93,50 Punkten setzt sie sich mit 1,75 Zählern vor Megan Oldham, die in der Qualifikation noch den Bestwert hatte. Eileen Gu findet sich auf dem geteilten dritten Rang wieder. Sowohl die Chinesin als auch Fiora Tabanelli aus Italien haben jeweils 90,00 Punkte abgeräumt.

Skispringen (M): Springen ist abgebrochen Während noch drei Starter oben warten, fängt Jan Hörl an zu jubeln. Es macht die Runde, dass der Durchgang abgebrochen wird. Damit wird die Wertung nach dem zweiten Durchgang als Endergebnis genommen. Österreich gewinnt Gold! Kacper Tomasiak, der vor wenigen Momenten noch untröstlich war, kann auch wieder lachen und schmeißt beide Arme in die Höhe. Polen bekommt Silber. Norwegen kann sich über Bronze freuen. Vor allem aus deutscher Sicht ist dies extrem bitter, da man um 0,3 Punkte Edelmetall verpasst.

Skispringen (M): Drama im Super-Team Das ist extrem bitter. Die Bedingungen für Kacper Tomasiak sind nahezu kaum zu bewältigen und so landet er weit vor der grünen Linie. Frustriert und enttäuscht blickt er auf die Anzeigetafel und kann es kaum glauben, dass man ihn dort hinuntergeschickt hat. Unterdessen wartet Kristoffer Eriksen Sundal auf seinen Start. Doch das grüne Licht bleibt vorerst aus. Es gibt auf dem Schanzenturm ein wildes Gefunke.

Ski Freestyle (F): Finale ohne Slopestyle-Olympiasiegerin Bereits vor dem ersten Durchgang steht fest, dass Mathilde Gremaud kein zweites Gold in Livigno gewinnen wird. Nach einem Trainingssturz hat sie zurückgezogen und wird nicht an den Start gehen. Auch ihre Teamkollegin Anouk Andraska kann nicht starten, da auch sie im Training einen Sprung nicht stehen konnte.

Skispringen (M): Das Wetter dreht durch Jetzt dreht das Wetter komplett durch. Der Aufwind nimmt wieder zu und auch der Schneefall wird dichter. Kacper Tomasiak sitzt oben auf dem Anlaufbalken und wird beinahe zum Schneemann. Immerhin bekommt er eine Decke gereicht. Allerdings ist die Vorbereitung natürlich extrem ungünstig.

Skispringen (M): Raimund bringt Deutschland in Führung Philipp Raimund scheint Nerven aus Stahl zu haben. Das Schneetreiben wird stärker, doch das scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren. Mit einem hohen Luftstand geht es in Richtung Tal. Am Ende setzt er bei 136 Metern einen Telemark. Der Olympiasieger von der Normalschanze legt extrem stark vor und setzt sich auf rund 18 Punkte von Slowenien ab. Dies müssen Polen, Norwegen und Japan erst einmal kontern. Österreich dürfte davon nur wenig beeindruckt sein, mit einem Vorsprung von weit über 30 Zählern.

Skispringen (M): Slowenien legt vor Dann kann es also doch losgehen. Domen Prevc lässt den Oberkörper flach rausgehen und nimmt nur wenig Höhe mit. Die Anlaufgeschwindigkeit aus Gate zwölf ist sehr gering, weshalb der Überflieger lediglich auf 124,5 Meter kommt.

Skispringen (M): Prevc muss warten Domen Prevc weiß es zwar selbst nicht, doch die Windbedingungen sind aktuell hervorragend. Allerdings bekommt er kein Grün, da die Geschwindigkeiten des Windes außerhalb des Korridors sind.

Skispringen (M): Krimi steht bevor Domen Prevc, der Olympiasieger von der Großschanze, muss vorlegen. Sein Trainer reagiert vor dem Sprung bereits und geht zwei Luken runter, nachdem die Jury bereits eine Luke von sich aus heruntergegangen ist! Robert Hrgota setzt alles auf eine Karte. Bevor der Überflieger der Saison starten kann, dreht auch noch der Wind, sodass er nun rund zwei Meter Unterstützung erhält. Unterdessen setzt auch noch Schneefall ein.

Skispringen (M): Polen verliert Nachdem Johan Andre Forfang eine solide Leistung zeigt und Norwegen somit rund sieben Punkte hinter Japan liegt, fällt auch Polen nach dem schwächsten Sprung von Pawel Wasek zurück. 9,1 Zähler liegen Wasek & Tomasiak nun hinter den Japanern, die sich damit auf Silber vorgeschoben haben. Jan Hörl verliert zwar auch minimal auf Nikaido, doch der Vorsprung beträgt fast 20 Meter vor dem letzten Sprung.

Skispringen (M): Lanisek und Wellinger lassen aus Anze Lanisek kann mit der Weite des Japaners nicht mithalten und so verliert er zehn Meter auf seinen direkten Kontrahenten. Am Ende sind es rund 20 Punkte, die er schlechter ist. Direkt danach ist Andreas Wellinger an der Reihe. Der 30-Jährige ist zu passiv und kommt nach 130 Metern auf. Damit verliert auch er deutlich gegenüber dem Japaner. Philipp Raimund müsste umgerechnet knapp zehn Meter auf Ryoyu Kobayashi aufholen.

Skispringen (M): Nikaido legt vor Im letzten Durchgang wird umgekehrt der aktuellen Reihenfolge gestartet. Somit geht erst Kevin Bickner in die Spur, ehe Felix Trunz folgt. Sowohl die USA als auch die Schweiz sind zu weit abgeschlagen, sodass beide nicht mehr in die Entscheidung um Gold, Silber und Bronze eingreifen können. Aus dem Feld der Favoriten segelt Ren Nikaido auf 138,5 Meter und setzt die folgende Konkurrenz unter Druck.

Curling (F): US-Amerikanerinnen liegen zurück Während Kanada sich mit 6:3 von Japan absetzen konnte, haben sich die Koreanerinnen ebenfalls mit 7:2 von den Chinesinnen lösen können. Demzufolge steuern beide Teams einem weiteren Erfolg entgegen. Dahingegen geht es zwischen der Schweiz und Großbritannien deutlich knapper zu, wobei die Eidgenossinnen 3:2 führen. Allerdings können die Britinnen um Rebecca Morrison im sechsten End nachlegen und haben den Hammer auf ihrer Seite. Beim Duell zwischen Italien und den USA bahnt sich hingegen eine Überraschung an. Bislang haben die Italienerinnen noch gar nicht zu ihrem Spiel gefunden und haben alle fünf bisherigen Begegnungen verloren. Dies scheint sich zeitnah jedoch ändern zu können, da man 4:0 gegen die USA führt.

Ski Freestyle (F): Wetter hat sich beruhigt Nachdem es zwischenzeitlich einen starken Schneefall gab, hat sich das Wetter nun wieder beruhigt. Nachdem einst ein Start vor 21:00 Uhr als ausgeschlossen galt, hat man auf die Änderung der Witterungsbedingungen reagiert. Somit wird der erste Durchgang für 20:45 Uhr angepeilt.

Eiskunstlauf (X): Kür läuft bereits Camille und Pavel Kovalev beginnen den Abend mit ihrer Kür im Eiskunstlauf. Die Franzosen sind jedoch weit weg von den Medaillen, sodass die Entscheidung erst in etwas über zwei Stunden zu erwarten ist. Dabei geht das deutsche Paar, bestehend aus Fabienne Hase und Nikita Volodin, als letzte aufs Eis, nachdem sie das Kurzprogramm als Beste abgeschlossen hatten. Für das zweite deutsche Duo, bestehend aus Annika Hocke und Robert Kunkel, geht es um eine Platzierung unter den ersten zehn.

Skispringen (M): Krimi um Edelmetall droht Der zweite Durchgang endet, nachdem Ryoyu Kobayashi nicht ganz mit den Besten mithalten kann und Stephan Embacher an allen vorbeifliegt und den Vorsprung weiter ausbaut. Vor den letzten beiden Sprüngen im dritten Durchgang haben die Österreicher über zehn Meter Abstand auf Platz zwei! Dahinter liegt Polen, das immerhin sechs Meter Vorsprung hat. Im Kampf um Bronze wird es extrem eng. Norwegen, Deutschland, Slowenien und Japan liegen allesamt innerhalb von zwei Metern, wobei Raimund & Wellinger gerade einmal 0,3 Punkte hinter Forfang & Sundal liegen.

Skispringen (M): Raimund hält dagegen Philipp Raimund darf nachziehen und kommt auf 137,5 Meter. Allerdings hatte er deutlich bessere Windverhältnisse, sodass der Sprung zwar weit war, jedoch nicht besonders viele Zähler einbringt. Damit kommt er weder an den Polen vorbei, noch an den Norwegern. Auf Tomasiak verliert Raimund rund eineinhalb Meter umgerechnet.

Skispringen (M): Tomasiak steigt empor Kacper Tomasiak trotzt dem aktuellen Rückenwind und katapultiert sich vom Schanzentisch weg. Mit einer extrem hohen Flugkurve geht es für ihn Richtung Tal, ehe er nach 135,5 Metern aufkommt. Mit einem sauberen Telemark bekommt der Pole nun gute Haltungspunkte.

Skispringen (M): Slowenien patzt Anze Lanisek kann seine Leistung aus dem ersten Durchgang nicht erneut abrufen und so fallen die Slowenen mit nur einem Sprung aus den Medaillenrängen heraus. Allerdings ist nicht das DSV-Duo der große Nutznießer. Obwohl Andreas Wellinger mit einem Sprung auf 123,5 Metern das deutsche Team an Slowenien vorbeibringen kann, verliert der 30-Jährige gleich mehrere Meter auf Japan, Polen und Norwegen. Vor allem Johann Andre Forfang kann mit einem Satz auf 129,5 Metern eine starke Steigerung zeigen, sodass die Norweger auf Platz vier vorrücken. Ganz vorne sind noch immer die Österreicher, die nun mit 13,4 Punkten vor Japan den Wettkampf anführen. Für Raimund & Wellinger fehlen rund vier Zähler auf Bronze.

Bob (F): Keine Veränderungen an der Spitze Wie zu erwarten war, gibt es im weiteren Verlauf des Wettkampfes keine Überraschungen mehr an der Spitze. Somit wird Laura Nolte den vierten und letzten Durchgang, der in rund einer Stunde stattfinden wird, beschließen. Ihr Vorsprung beträgt 15 Hundertstel auf Elana Meyers Taylor aus den USA, die wiederum nur neun Hundertstel Abstand auf Kaillie Armbruster Humphries hat. Auf Rang vier findet sich Lisa Buckwitz wieder, die jedoch nur noch theoretische Chancen auf eine Medaille hat, da sie über sechs Zehntel auf ihre Konkurrentinnen finden müsste, was nahezu ausgeschlossen ist, sofern es keinen Sturz oder gravierenden Fahrfehler gibt.

Skispringen (M): Zweiter Durchgang startet Im Probedurchgang konnten die Italiener überzeugen. Allerdings haben Giovanni Bresadola und Alex Insam große Probleme, die gezeigte Leistung auch im Wettkampf anzubringen. Bresadola kommt zu Beginn des zweiten Durchgangs auf eine Weite von 128 Metern und verliert dadurch sogar drei Meter im Vergleich zum ersten Versuch.

Curling (F): Die Schweiz und Korea agieren souverän Auf den Bahnen im Curling-Stadion von Cortina sind jeweils drei Ends absolviert. Dementsprechend gibt es ein Update. Die Schweiz führt mit 2:1 gegen Großbritannien und die Koreanerinnen liegen mit 3:0 gegen China vorn. Damit werden beide Teams ihrer Favoritenrolle gerecht. Die USA hingegen liegt gegen die sieglosen Italienerinnen mit 0:1 zurück. Zwischen Japan und Kanada steht es 2:2.

Ski Freestyle (F): Start wird verschoben Die Wettkampfleitung hat eine vorläufige Entscheidung getroffen. Demzufolge wird der Wettbewerb im Big Air nicht vor 21:00 Uhr stattfinden. Allerdings bleibt abzuwarten, ob sich das Wetter bis dahin beruhigt hat. Sowohl der Schneefall als auch mittelstarke Windböen lassen einen sicheren Start nicht zu. Mit dem Verschieben möchte man auch den Athletinnen entgegenkommen, die sich nun nicht alle halbe Stunde neu fokussieren müssen, falls ein Start doch möglich wäre.

Skispringen (M): Deutschland auf Platz vier Domen Prevc ist in der Luftfahrt ein wenig wackelig und kommt nach 134 Metern auf. Nach seinem Sieg von der Großschanze verliert er ein paar Zähler auf Deutschland, sodass der Vorsprung der Slowenen auf sieben Punkte schrumpft. Stephan Embacher ist seinerseits deutlich kontrollierter in der Flugphase und baut die Führung der Österreicher hauchdünn aus, nachdem er immerhin 132 Meter weit fliegt. Damit liegen Raimund & Wellinger auf Platz vier nach dem ersten Durchgang, da auch Ryoyu Kobayashi nicht ganz seine Leistung abrufen konnte. Der Abstand zwischen Bronze und Rang fünf, den die Japaner inne haben, ist jedoch nicht gerade einmal einen Meter.

Skispringen (M): Raimund hält deutsches Duo im Rennen Philipp Raimund muss direkt im Anschluss an Kacper Tomasiak in die Spur. Mit einer blitzsauberen Leistung setzt der Olympiasieger von der Kleinschanze einen Telemark nach 137 Metern! Damit rückt er bis auf einen Punkt an die Polen heran und bringt das DSV-Duo in Lauerstellung im Kampf um Bronze.

Ski Freestyle (F): Finale im Big Air verzögert sich Das Finale im Big Air der Frauen sollte bereits begonnen haben. Allerdings schneit es stark in Livigno, sodass ein sicherer Ablauf nicht zu garantieren ist. Demzufolge wird erst einmal abgewartet. Ob und wie es weitergeht, wird die Wettkampfleitung in den kommenden Minuten mitteilen.

Skispringen (M): Hörl düpiert die Konkurrenz Als vorletzter Starter der ersten Startgruppe geht Anze Lanisek in die Spur. Der Slowene packt rund sieben Punkte zwischen sich und die Polen und Japaner. Nachfolgend macht es Jan Hört nochmal ein ganzes Stück besser und düpiert die Konkurrenz. Mit einem Vorsprung von zehn Zählern schickt der Österreicher seinen Teamkollegen Stephan Embacher gleich vom Balken.

Bob (F): Buckwitz verbessert sich auf Rang vier Lisa Buckwitz ist gerade einmal drei Hundertstelsekunden langsamer als die US-Amerikanerinnen Elana Meyers Taylor und Kaillie Armbruster Humphries, sodass sie sich auf Position vier vorschiebt. Allerdings hat sie einen Rückstand von über sechs Zehnteln auf die Bronzemedaille, sodass eine der drei Führenden einen großen Patzer einbauen muss, damit sie nochmal nach vorne kommen kann.

Skispringen (M): Wellinger mit solider Leistung Das Springen von der Großschanze im Super-Team läuft bereits. Pawel Wasek aus Polen und Ren Nikaido aus Japan legen vor und kommen jeweils auf 137,4 Punkte. Da kann Andreas Wellinger nicht ganz mithalten, sodass der Abstand nach vorne bereits nach dem ersten Sprung rund vier Meter beträgt. Das ist zwar eine solide Leistung, doch für einen Angriff nach ganz vorne reicht dies jedoch nicht.

Bob (F): US-Amerikanerinnen schlagen zurück Die Bedingungen scheinen deutlich verbessert zu sein. Obwohl Elana Meyers Taylor einen kleinen Fehler im oberen Bereich hatte, nimmt die US-Amerikanerin viel Tempo mit. Im Anschluss stabilisiert sie sich und kann sieben Hundertstelsekunden auf Laura Nolte aufholen. Damit verspricht der vierte und letzte Lauf ein wahrer Krimi zu werden! Auch Kaillie Armbruster Humphries weiß zu überzeugen und fährt die identische Zeit wie ihre Teamkollegin. Demzufolge bleibt auch sie in Schlagdistanz zur aktuell Führenden.

Bob (F): Nolte zaubert ein drittes Mal Laura Nolte scheint die Nacht exzellent überstanden zu haben und fängt stark an. Sie nimmt lediglich nach der fünften Kurve einmal kurz die Bande mit, wobei sie die Kufen in Richtung Tal gucken lässt. Demzufolge baut sie viel Geschwindigkeit auf und kommt mit einer Zeit von 59,15 Sekunden ins Ziel. Damit verbessert sie ihren bisherigen Bahnrekord um fast drei Zehntel!

Eishockey (F): US-Amerikanerinnen ziehen ins Finale ein In den Schlussminuten haben es die US-Amerikanerinnen ein wenig ruhiger angehen lassen, sodass es beim 5:0-Kantersieg blieb. Damit geht es für die USA ins Finale beim Eishockey der Frauen, während für die Schwedinnen lediglich das Spiel um Bronze bleibt. Ab 21:10 Uhr wird der Finalgegner zwischen Kanada und der Schweiz ermittelt.

Bob (F): Nolte wird dritten Durchgang eröffnen Nachdem der erste Tag für Laura Nolte nahezu perfekt verlief, geht sie als Führende in die Entscheidung im Monobob. Bevor es jedoch zur Medaillenentscheidung geht, steht erst einmal der dritte Lauf auf dem Programm. Aktuell hat die 27-Jährige rund zwei Zehntel Vorsprung vor den US-Amerikanerinnen Elana Meyers Taylor und Kaillie Armbruster Humphries, die aktuell Rang zwei und drei belegen. Zweibeste Deutsche ist Lisa Buckwitz, die einen überragenden zweiten Tag braucht, um überhaupt nochmal in den Kampf um Edelmetall einzugreifen. Mit rund einer halben Sekunde Rückstand auf Armbruster Humphries ist dieses Unterfangen jedoch extrem schwierig. Den Auftakt macht üblicherweise die Führende. Ab 19:00 Uhr geht es für Nolte in die Eisbahn von Cortina.

Curling (F): Abendsession steht bevor Neben den Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze wird natürlich auch noch weiter Curling gespielt. Dabei können die US-Amerikanerinnen im Duell mit den Italienerinnen, die bislang noch keinen Sieg einfahren konnten, einen großen Schritt in Richtung Halbfinale machen. Außerdem geht es für Korea (gegen China) und für die Eidgenossinnen (gegen Großbritannien) darum, die direkte Konkurrenz um Platz vier zu distanzieren. Nach der Session am Abend haben alle Teams jeweils sechs Spiele absolviert, sodass sich eine noch deutlichere Tendenz abzeichnen lässt.

Die Entscheidungen am Montagabend Der Montagabend nimmt nun wieder Fahrt auf! Dabei stehen gleich vier Medaillenentscheidungen an. Den Auftakt machen die Freestylerinnen beim Big Air mit Superstar Eileen Gu, die ihren Olympiasieg von Peking wiederholen möchte. Allerdings ist die Konkurrenz groß. So schielt Mathilde Gremaud aus der Schweiz auf ihr zweites Gold von Livigno. Auch Megan Oldham dürfte als Qualifikationsbeste ein Wörtchen mitzureden haben. Gleichzeitig wird auch im Skispringen die letzte Entscheidung ausgetragen. Im Super-Team stehen Philipp Raimund und Andreas Wellinger am Start und wollen einen versöhnlichen Abschluss liefern. Allerdings ist das DSV-Duo bestenfalls als Außenseiter anzusehen, da die Favoritenrolle nach den bisherigen Eindrücken klar bei den Japanern und den Slowenen liegt. Darüber hinaus werden die Paare im Eiskunstlauf über den kompletten Abend hinweg aktiv sein und spät einen Olympiasieger ermitteln. Ab 21:00 Uhr geht es unterdessen auch für Laura Nolte um Gold im Monobob. Ab 19:00 Uhr steigt jedoch erst einmal der dritte Lauf.

Eishockey (F): Das letzte Drittel läuft In der Partie zwischen den USA und Schweden ist das letzte Drittel inzwischen begonnen und fünf Minuten sind gespielt. Die Schwedinnen zeigen sich trotz des großen Rückstandes weiterhin mutig und können ein paar Schüsse nah an das US-Tor bringen.

Skispringen (M): Favoriten verzichten auf Probedurchgang Wie üblich steht im Skispringen vor dem eigentlichen Wettbewerb ein Probedurchgang an, in dem die Athleten sich auf die Tagesbedingungen und die Schanze einstellen können. Nicht am Start waren die Favoriten aus Japan, die mit Ryoyu Kobayashi und Ren Nikaido am Anlauf sind. Auch Domen Prevc verzichtete auf den Probedurchgang. Die besten Sprünge zeigten die Norweger Sundal/Forfang. Überraschend stark waren auch die Italiener unterwegs. Deutschland hat mit Raimund & Wellinger indes noch Luft nach oben.

Eishockey (F): Schwedinnen ohne Chance Das zweite Drittel hatte für die Schwedinnen eigentlich ordentlich begonnen. Sie kamen aktiver aus der Kabine, fanden aber nie wirklich die Kontrolle über das Spiel. In der Schlussphase schlugen die US-Amerikanerinnen innerhalb weniger Minuten eiskalt zu und stellten mit drei Treffern in kurzer Zeit auf 5:0 vor dem Schlussdrittel. Für Schweden ist das ein herber Dämpfer. Vor den letzten 20 Minuten deutet alles darauf hin, dass es keine Wiederholung des Eishockey-Wunders von vor 20 Jahren geben wird. Die Schwedinnen stehen wohl vor dem Aus im Halbfinale.

Eishockey (F): Schwedinnen kassieren nächsten Treffer Doch auch Söderberg kann den nächsten Gegentreffer nicht verhindern. Die US-Mannschaft schlägt erneut gnadenlos zu und erhöht auf 5:0. Spätestens jetzt scheint die Partie entschieden zu sein. Für die Schwedinnen geht es nur noch um Ergebniskosmetik, an die USA werden sie nicht mehr herankommen können.

Eishockey (F): USA erhöhen auf 4:0 Nun wird es ganz schwer für die Schwedinnen, die das zweite Drittel mit viel Selbstvertrauen begonnen hatten. Statt des möglichen Anschlusses schlägt die USA gleich doppelt zu: Erst trifft Abby Murphy zum 3:0, wenig später erhöht Kendall Coyne auf 4:0. Für Schweden wird die Aufgabe nun enorm schwierig, denn aus der guten Phase im zweiten Drittel resultierte kein Tor. Schweden reagiert und holt Emma Söderberg ins Tor, die deutlich mehr Turniererfahrung als Svensson Träff hat.

Eishockey (F): US-Team effizienter unterwegs Zur Halbzeit des zweiten Drittels ist Schweden das aktivere Team und kommt zu mehr Abschlüssen als noch im ersten Abschnitt. Die Schwedinnen setzen die USA phasenweise unter Druck und suchen häufiger den Weg zum Tor. Die Amerikanerinnen bleiben jedoch extrem effizient. Sie nutzen ihre gefährlichen Umschaltmomente konsequent. So führt die USA trotz der schwedischen Druckphase mit 2:0 und bleibt in den entscheidenden Situationen die gefährlichere Mannschaft.

Eishockey (F): Das nächste Tor für die USA Nachdem der erste Versuch im Durcheinander nicht klappt, legen die US-Amerikanerinnen wenig später nach. Sie schalten schnell um, spielen den Angriff sauber aus, und Taylor Heise trifft zum 2:0. Die Vorlagen kommen von Hannah Bilka und Abbey Murphy. Zuvor konnten die Schwedinnen ein Powerplay nicht für ihre Zwecke nutzen, zu aufmerksam waren die Amerikanerinnen.

Eishockey (F): Aktive Phase der Schwedinnen Das zweite Drittel läuft und die Schwedinnen kommen deutlich aktiver aus der Kabine. Sie gehen mutiger in die Hälfte der US-Amerikanerinnen, scheuen die Zweikämpfe nicht und bringen jetzt auch häufiger Abschlüsse auf das Tor. Das US-Team aber bleibt gefährlich und fast wäre durch Alex Carpenter das nächste Tor gefallen.

Der Ausblick auf die nächsten Stunden An den Wettkampfstätten ist es ruhig, aktuell läuft nur das Eishockey-Halbfinale der Frauen. Am Abend nimmt das Olympia-Programm aber wieder richtig Fahrt auf, und besonders aus deutscher Sicht stehen einige spannende Entscheidungen an. Los geht es um 19:00 Uhr mit dem Super-Team im Skispringen. Das neue Format bildet zugleich den Abschluss der Wettbewerbe für die Springer. Im Super-Team darf jede Nation zwei Athleten aufstellen. Für Deutschland gehen Philipp Raimund und Andreas Wellinger an den Start. Wellinger setzte sich nach seinen Sprüngen von der Großschanze gegen Felix Hoffmann durch. Die Schweiz ist mit Felix Trunz und Gregor Deschwanden am Start. Als große Favoriten gelten die Japaner. Parallel dazu startet im Monobob der Frauen der dritte von insgesamt vier Läufen. Laura Nolte liegt nach dem ersten Wettkampftag in Führung und hat beste Chancen auf eine Medaille. Den Höhepunkt des Abends bildet schließlich ab 20:00 Uhr die Kür im Paarlauf. Minerva Hase und Nikita Volodin haben im Kurzprogramm überzeugt und sich zur Halbzeit die Führung gesichert. Damit gehen sie auch heute Abend wieder als letztes Paar aufs Eis und haben die große Chance, für Deutschland um Gold zu laufen.

Eishockey (F): USA führen nach erstem Drittel Die USA gehen mit einer 1:0-Führung gegen Schweden in die erste Pause. Nach dem frühen Treffer übernehmen die Amerikanerinnen zunächst klar die Kontrolle und setzen das schwedische Team mit einer langen Druckphase unter Stress. Das spiegelt sich auch in der Schussstatistik wider, in der die USA deutlich vorne liegen. Gegen Ende des Drittels findet Schweden jedoch besser ins Spiel und kann die Partie etwas beruhigen. Offensiv fehlt den Schwedinnen bislang aber noch der letzte Mut und die Durchschlagskraft, um den hochfavorisierten Gegnerinnen ernsthaft gefährlich zu werden.

Eishockey (F): USA bleiben am Drücker Die Schwedinnen werden inzwischen in einzelnen Aktionen mutiger und suchen selbst den Weg nach vorne. Dennoch bleiben die USA klar die überlegene Mannschaft. Immer wieder setzen die Amerikanerinnen die schwedische Defensive unter Druck und sorgen für Gefahr vor dem Tor.

Curling (M): Deutschland erkämpft den Sieg Im letzten End wird es noch einmal spannend, doch der entscheidende Take-out von Niklas Edin misslingt. Damit geht der Punkt an die deutsche Mannschaft, die das Spiel gegen Schweden mit 7:3 für sich entscheidet. Mit diesem Erfolg gegen die weiterhin strauchelnden Schweden holt sich Deutschland einen wichtigen Sieg im Kampf um die Plätze im Halbfinale. In der Tabelle bleibt die Schweiz mit fünf Siegen in fünf Spielen der Spitzenreiter. Deutschland liegt auf dem sechsten Platz, behält aber die Chance auf die Top 4 und das Weiterkommen im Turnier.

Eishockey (F): Findet Schweden ins Spiel? Für die Schwedinnen geht es jetzt darum, besser ins Spiel zu finden und den USA nicht weiter das Kommando zu überlassen. Sie dürfen sich nicht dauerhaft in die eigene Hälfte drängen lassen, sonst wird es schwer, noch einmal zurückzukommen. Die Zahlen sprechen aktuell eine klare Sprache: Bei den Torschüssen führen die Amerikanerinnen deutlich mit 7:0.

Eishockey (F): Frühes Tor durch US-Mannschaft Das US-Team fackelt nicht lange. Die Favoritinnen gehen früh nach vorne, setzen die schwedische Defensive unter Druck und treffen bereits nach fünf Minuten zum 1:0. Es ist ein Distanzschuss der Amerikanerinnen, der im Netz der "Tre Kroner" landet. Barnes zieht ab und trifft. Schwedens Torhüterin Ebba Svensson Träff ist die Sicht komplett versperrt und hat keine Chance, den Puck zu halten.

Curling (M): Norwegen mit dem Sieg Das Duell zwischen Großbritannien und Norwegen ist inzwischen beendet. Im letzten End behalten die Norweger die Nerven und sichern sich mit dem entscheidenden Stein noch den Punkt zum Sieg. Am Ende gewinnt Norwegen mit 7:6 gegen die Briten.

Curling (M): Deutschland mit dem Vorteil im letzten End Schweden leistet sich im neunten End einen entscheidenden Fehler. Niklas Edin versucht mit seinem letzten Stein einen Promotion-Take-out, doch der Versuch misslingt. Damit bleiben die deutschen Steine im Haus und Deutschland kann erneut einen Punkt stehlen. Der Vorsprung wächst auf 6:3 an, sodass das deutsche Team mit drei Punkten Polster in das letzte End geht und nun beste Chancen auf den Sieg hat.

Curling (M): Unentschieden auf dem Nachbarfeld Auf der Nachbarbahn bleibt es zwischen Großbritannien und Norwegen völlig offen. Vor dem letzten End steht es unentschieden, alles läuft auf ein echtes Nervenduell hinaus. Den Vorteil des letzten Steins haben dabei die Norweger.

Eishockey (F): Gelingt den Schwedinnen die Überraschung? Während die Männer vor der Achtelfinal-Qualifikation am Dienstag einen Ruhetag einlegen, erreichen die Frauen im Eishockey-Turnier die entscheidende Phase. Heute stehen die beiden Halbfinalspiele auf dem Programm. Den Auftakt machen die USA und Schweden um 16:40 Uhr. Die Amerikanerinnen gehen mit einer makellosen Bilanz ins Halbfinale. Fünf Spiele, fünf Siege und ein beeindruckendes Torverhältnis von 26:1 sprechen eine klare Sprache. Auch offensiv dominieren sie das Turnier, neun der besten 14 Scorerinnen kommen aus dem US-Team. Angeführt wird die Liste von Caroline Harvey mit neun Punkten. Die USA wollen unbedingt zum fünften Mal in Folge ins olympische Finale einziehen. Doch auch Schweden reist mit viel Selbstvertrauen an. Die Skandinavierinnen haben ebenfalls alle ihre bisherigen Spiele gewonnen und hoffen auf eine Überraschung. Die Erinnerung an 2006 lebt noch, als sie bei den Spielen in Turin im Halbfinale sensationell die USA im Penaltyschießen besiegten und damit für eine der größten Überraschungen der Frauen-Eishockeygeschichte sorgten. Eine ähnliche Sensation wäre auch heute nötig, um erneut ins Finale einzuziehen.

Curling (M): Ein Punkt für das deutsche Team In einem hart umkämpften End sichert sich die deutsche Mannschaft einen wichtigen Stein und erhöht auf 5:3. Damit geht es ins neunte End. Die Führung gibt zwar etwas Luft, doch zwei Punkte sind im Curling schnell aufgeholt. Deutschland muss also weiter hellwach bleiben, zumal der Hammer nun wieder bei den Schweden liegt. Derweil endet eine weitere Partie: Kanada setzt sich mit 8:2 gegen Tschechien durch.

Curling (M): Deutschland behält Vorteil Im Spiel zwischen Schweden und Deutschland verhindert das deutsche Team im siebten End einen großen Punktgewinn der Skandinavier. Damit bleibt der Vorteil des letzten Steins für das achte End bei den Deutschen. Schweden führt nach sieben Ends knapp mit 4:3. Auf den anderen Bahnen gibt es deutlichere Spielstände. Kanada liegt gegen Tschechien komfortabel mit 7:1 vorne. Norwegen hat sich im Duell mit Großbritannien durch ein Zweierhaus den Vorteil gesichert und geht mit einer 6:4-Führung ins neunte End.

Curling (M): China siegt souverän gegen Italien China zeigt heute eine beeindruckende Vorstellung und fegt die Italiener regelrecht vom Eis. Nach drei weiteren Steinen im achten End ist die Partie vorzeitig entschieden, China gewinnt deutlich mit 11:4. Für Deutschland ist dieses Ergebnis durchaus wichtig, denn Italien lag in der Tabelle bislang vor dem deutschen Team. Mit der Niederlage der Italiener bleibt das Rennen um die Halbfinalplätze weiter offen.

Curling (M): Norwegen gleicht aus Norwegen zeigt gegen das britische Team eine starke Reaktion und steckt den Rückstand nicht einfach weg. Im siebten End gelingt den Skandinaviern ein Zweierhaus, damit gleichen sie zum 4:4 aus. Auch im Duell zwischen Deutschland und Schweden bleibt es spannend. Das deutsche Team macht den Schweden im siebten End das Leben schwer und platziert mehrere Steine clever im Haus. Kanada hat gegen Tschechien auf 7:1 erhöht.

Curling (M): Deutschland baut aus Deutschland stiehlt im sechsten End einen Punkt und baut die Führung auf 4:2 aus. Niklas Edin versucht mit seinem letzten Stein einen Double Take-out, um das End zu retten, doch der Versuch misslingt. Damit bleibt der deutsche Stein im Haus liegen und bringt den entscheidenden Zähler. Es geht mit 4:2 aus deutscher Sicht in das siebte End.

Curling (M): Großbritannien mit dem Vorsprung Großbritannien verschafft sich im Duell mit Norwegen einen Vorteil. Im sechsten End gelingt dem Team um Skip Bruce Mouat ein Zweierhaus, damit gehen die Briten mit 4:2 in Führung. Schützenhilfe im Kampf um das Halbfinale erhält die deutsche Mannschaft derzeit von China. Die Chinesen sind gegen Italien auf Kurs zu ihrem ersten Sieg im Turnier und würden den Italienern damit wichtige Punkte im Rennen um die K.-o.-Runde abnehmen.

Curling (M): Deutschland mit knapper Führung Halbzeit im Curling-Duell zwischen Schweden und Deutschland. Nach fünf gespielten Ends führt Deutschland nun knapp mit 3:2. Deutschland sicherte sich im fünften End einen weiteren Punkt und hat damit einen knappen Vorsprung für die nächsten Runden inne. China hat sich derweil gegen Italien mit einem hohen Punktegewinn von vier Steinen im fünften End weiter abgesetzt. Es geht mit 8:4 in die Pause.

Curling (M): Halbzeit zwischen den Briten und Norwegern Ein vergleichsweise schnelles Spiel liefern sich Norwegen und Großbritannien auf dem Eis. Zur Halbzeit ist die Partie völlig offen, es steht 2:2. Im fünften End konnte sich Norwegen einen Stein sichern und damit den Ausgleich herstellen.

Curling (M): Technische Probleme sorgen für Verwirrung Technische Probleme sorgen im Spiel für Verwirrung auf deutscher Seite. Bei einem Stein leuchtete plötzlich das rote Licht auf, obwohl Bilder zeigen, dass es schon vor dem eigentlichen Abspiel aktiv war. Normalerweise signalisiert das Licht, dass der Stein zu spät losgelassen wurde. Die schwedische Mannschaft zeigt sich fair und stimmt zu, dass der Stein wiederholt wird.

Biathlon (M): Das deutsche Aufgebot für die morgige Staffel Rund um die olympischen Wettkampfstätten ist es aktuell ruhig, nur in der Curlinghalle laufen derzeit Wettbewerbe. Abseits davon gibt es Neuigkeiten aus dem Biathlon-Lager. Der DSV hat am Montagmittag seine Aufstellung für die Männer-Staffel bekanntgegeben. Für das deutsche Team gehen Justus Strelow, David Zobel, Philipp Nawrath und Philipp Horn an den Start. Der Wettbewerb beginnt am Dienstag um 14:30 Uhr. Auch andere Nationen haben ihre Teams bereits nominiert. Für Norwegen laufen Martin Uldal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Lægreid und Vetle Sjåstad Christiansen in der Staffel auf. Sie gelten morgen neben Frankreich zu den Topfavoriten auf Gold.

Curling (M): Großer Punktgewinn wird verhindert Die junge deutsche Mannschaft setzt Schweden weiter unter Druck. Im vierten End gelingt es den Skandinaviern nur, einen Stein zu schreiben. Damit gleichen sie zum 2:2 aus. Im fünften End hat nun wieder das deutsche Team den Vorteil des letzten Steins und damit die Chance, erneut vorzulegen. Großbritannien hat sich derweil gegen Norwegen ein Zweierhaus gesichert und liegt nun mit 2:1 knapp in Führung. Italien hat gegen China auf 2:4 verkürzt.

Curling (M): Blick auf die anderen Partien Neben dem deutschen Team läuft es derzeit vor allem für China richtig gut. Die Mannschaft punktet in allen drei gespielten Ends und führt gegen Italien klar mit 4:0. Zwischen Kanada und Tschechien steht es nach drei Ends 3:0 für die Kanadier. Deutlich defensiver verläuft dagegen das Duell zwischen Großbritannien und Norwegen. Dort sind bislang nur wenige Steine ins Haus gekommen, nach drei Ends führt Norwegen knapp mit 1:0.

Curling (M): Deutschland mit Zweierhaus Deutschland nutzt den Hammer im dritten End optimal und holt sich ein Zweierhaus. Mit zwei Punkten drehen die Deutschen das Spiel und gehen mit 2:1 in Führung gegen Schweden. Entscheidend ist der letzte Stein von Marc Muskatewitz: Mit einem präzisen Double Take-out räumt er den schwedischen Stein aus dem Haus und legt den Weg für zwei deutsche Zähler frei.

Curling (M): Deutsches Team verhindert viele Punkte Schweden kommt im zweiten End nur mit einem Stein ins Haus und kann den Vorteil nicht zu einem großen Vorsprung nutzen. Deutschland verteidigt stark, sodass die Schweden keine klare Chance auf mehrere Punkte bekommen. Damit wechselt der Hammer: Deutschland erhält nun den letzten Stein im kommenden End und die Chance, selbst Druck aufzubauen und das Spiel auszugleichen. Die Partie bleibt damit weiterhin eng und taktisch geprägt. Deutlicher sieht es nach zwei Ends im Spiel zwischen Kanada und Tschechien mit 2:0 aus. Auch China hat sich gegen Italien mit 3:0 einen Vorteil verschaffen können.

Ski Alpin (M): Schweiz holt nächstes Alpin-Gold! Was für ein Showdown im Slalom! Loïc Meillard legt noch einmal alles hinein, drückt die Laufbestzeit weiter nach unten und zeigt, dass auf dieser Piste bis zum letzten Fahrer alles möglich ist. Im Ziel reißt der Schweizer die Arme hoch und jubelt über eine sichere Medaille. Doch welche Farbe wird es? Gold oder Silber? Die Entscheidung liegt nun bei Atle Lie McGrath. Der Norweger steht als letzter Fahrer oben und dann kommt es zum großen Drama: Schon früh im Lauf fädelt er ein und scheidet aus. Damit geht er komplett leer aus. Meillard krönt sich damit zum Olympiasieger und unterstreicht einmal mehr die Dominanz der Schweizer. Im fünften Männer-Wettbewerb holen sie bereits ihr viertes Gold. Fabio Gstrein fährt auf Rang zwei, Henrik Kristoffersen sichert Norwegen immerhin noch Bronze. Für McGrath ist der Moment dagegen kaum zu verkraften. Sichtlich frustriert schnallt er die Skier ab und verschwindet abseits der Piste. Jetzt will er erst einmal allein mit seinen Emotionen sein.

Ski Alpin (M): Gstrein übernimmt Führung und holt Medaille Einer nach dem anderen beißen sich die Konkurrenten an Henrik Kristoffersen die Zähne aus. Der Norweger bleibt lange in Führung und sieht schon wie ein sicherer Medaillengewinner aus. Doch dann wird er doch noch vom Thron gestoßen. Fabio Gstrein legt einen überragenden Lauf hin, unterbietet sogar die Bestzeit von Kristoffersen und übernimmt mit einem satten Vorsprung von 0,78 Sekunden die Spitze. Damit hat der Österreicher die Medaille bereits sicher, denn nur noch zwei Konkurrenten stehen oben.

Ski Alpin (M): Kristoffersen geht an die Eins Für Clément Noël ist das olympische Rennen schon früh beendet. Der Franzose fädelt ein und scheidet aus – ein bitteres Aus für einen der Mitfavoriten. Kurz darauf muss auch ein Österreicher seine Medaillenhoffnungen begraben. Marco Schwarz bringt seinen Lauf zwar ins Ziel, kommt aber nur auf Rang fünf. Dann setzt Henrik Kristoffersen ein echtes Ausrufezeichen. Der Norweger fährt clever, bleibt dennoch voll auf Angriff und brennt eine echte Hammerzeit in den Schnee. Am Ende stehen 0,89 Sekunden Vorsprung und die Laufbestzeit im zweiten Durchgang zu Buche. Reicht das für eine Medaille? Fünf Fahrer stehen noch oben und können ihm diesen Platz streitig machen.

Curling (M): Nuller-End zum Auftakt Im Spiel zwischen Schweden und Deutschland endet das erste End ohne Punkte. Am Ende der Runde liegt kein Stein im Haus, es bleibt also beim Nuller-End. Der Hammer geht damit an die schwedische Mannschaft. Für das deutsche Team um Skip Marc Muskatewitz ist ein Sieg heute fast Pflicht, wenn man im Turnierverlauf noch ein Wort im Kampf um die Halbfinalplätze mitreden will.

Ski Alpin (M): Tanguy Nef führt vor den letzten Acht In Bormio geht es in die finale Phase und wir haben vor den letzten acht Startern einen neuen Führenden. Tanguy Nef liefert einen soliden Run ab und setzt sich 0,11 Sekunden vor Solberg. Doch wird das am Ende für eine Medaille reichen? Dafür könnte der Vorsprung zu wenig sein.

Ski Alpin (M): Straßer scheitert hauchdünn am Norweger Jetzt richtet sich der Blick auf Linus Straßer. Was kann der Deutsche gegen Eirik Solberg aus Norwegen ausrichten, der sich zuvor mit 0,49 Sekunden an die Spitze gesetzt hat? Straßer startet stark, nutzt den Rhythmus im oberen Abschnitt und liegt zwischenzeitlich fast sechs Zehntel in Front. Doch dann schleicht sich auch bei ihm ein kleiner Fehler ein. Im flachen Zielhang fehlt die Geschwindigkeit, um das wieder gutzumachen. Die große Chance auf die Führung ist dahin. Im Ziel fehlen dann knappe vier Hundertstel zur Bestzeit.

Ski Alpin (M): Iten geht an die Spitze Im Slalom geht es jetzt Schlag auf Schlag, mit jedem Fahrer wechselt aktuell die Spitzenposition. Matthias Iten setzt sich mit 0,35 Sekunden Vorsprung an die Spitze. Ganz sauber war sein Lauf allerdings nicht, da haben sich ein paar kleine Fehler eingeschlichen. So wird es auf jeden Fall spannend, wozu diese Leistung reichen wird, denn klar ist auch, die Piste wird mit jedem Starter schlechter werden.

Ski Alpin (M): Die Leistungskurve steigt an Jetzt nimmt der Slalom richtig Fahrt auf. Die ersten Topfahrer aus dem Weltcup sind im Ziel, und vorne tut sich etwas. Daniel Yule aus der Schweiz setzt ein Ausrufezeichen und übernimmt mit 0,58 Sekunden Vorsprung auf Dave Ryding die Führung. Für den Briten könnte es heute sogar der letzte Lauf seiner langen Karriere gewesen sein.

Curling (M): Nächste Session der Männer Die deutschen Curler sind um 14:05 Uhr im nächsten Gruppenspiel gegen Schweden gefordert. Mit zwei Siegen aus fünf Spielen rangiert Deutschland auf Rang sieben. Ein Sieg gegen die bisher nur einmal siegreichen Schweden ist also Pflicht, um Rang vier und das Halbfinale nicht aus den Augen zu verlieren. Parallel trifft Großbritannien auf Norwegen, Tschechien auf Kanada und Italien auf China.

Ski Alpin (M): Führung für Andorra Übrigens schneit es überhaupt nicht mehr in Bormio, entsprechend herrscht deutlich bessere Sicht. Diese nutzt gerade Cornella Guitart Xavier für sich. Der Mann aus Andorra zeigt eine richtig gute Leistung, fährt mit Laufbestzeit eine Sekunde raus.

Ski Alpin (M): Chile auf der Eins Die olympische Party auf dem Slalomhang geht weiter! Mittlerweile hat Tomas Holscher aus Chile die Führung übernommen und damit für den nächsten Gänsehautmoment gesorgt. Ein paar Slalom-Exoten folgen nun noch, ehe es dann mit Dave Ryding und Daniel Yule so langsam in den Kampf um die Topplatzierungen geht.

Ski Alpin (M): Olympia pur Als erster Athlet darf sich Jon Erik Sigurdsson zeigen. Der Isländer kommt bei nun wieder deutlich besseren Bedingungen sauber durch, strahlt im Ziel über das ganze Gesicht und lässt sich feiern. Noch spezieller wird es dann beim zweiten Fahrer, denn Richardson Vianos Qualifikation für dieses Finale ist an sich schon eine Sensation. Der Mann aus Haiti kommt auch ins Ziel und kann sein Glück gar nicht fassen. Was für eine Story!

Ski Alpin (M): Zweiter Lauf Auf der Pista Stelvio hat sich diesmal Romain Velez als Kurzsetzer betätigt. Der französische Trainer hat 72 Tore gesteckt, die den Weg vom Start in 1.432 Metern Höhe hinunter ins Ziel auf 1.229 Metern weisen. Die Top 30 des ersten Durchgangs starten in umgekehrter Reihenfolge. Jon Erik Sigurdsson aus Island darf eröffnen!

Ausblick Was kommt heute noch? Nach dem Slalom der Männer ab 13:30 Uhr sind ab 14:05 Uhr wieder die Curler gefordert. Deutschland trifft im nächsten Gruppenspiel auf Schweden und braucht dringend einen Erfolg, um die Chance aufs Halbfinale offenzuhalten. Am Nachmittag steigt das erste Eishockey-Halbfinale der Frauen zwischen den USA und Schweden. Den Finalgegner ermitteln dann ab 21:10 Uhr Kanada und die Schweiz. Ab 19 Uhr gibt es deutsche Medaillenchancen im Monobob-Finale der Frauen und im Super-Team-Skispringen der Männer und um 19:30 Uhr steigt das Big-Air-Finale der Freestylerinnen. Um 20 Uhr sind die Augen auf das deutsche Eiskunstlaufpaar Hase/Volodin gerichtet, das vor der abschließenden Kür auf Goldkurs liegt.

Mittagspause Aktuell gönnen die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo eine kleine Verschnaufpause. Derweil laufen keine Wettbewerbe und es darf beim Mittagessen über alles gesprochen werden, was heute schon passiert ist und noch ansteht. Das nächste Highlight wird dann ab 13:30 Uhr die Entscheidung im alpinen Slalom der Männer, wo nach dem ersten Run der Norweger Atle Lie McGrath vor dem Schweizer Loïc Meillard und Fabio Gstrein aus Österreich führt.

Bob (M): Lochner baut die Führung aus! Johannes Lochner ist einfach auf den Punkt voll da! Auch im zweiten Lauf startet der deutsche Bobpilot mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer stark, nimmt sofort Fahrt auf und fährt einmal mehr viel sauberer als die Konkurrenz! Wieder gelingt Lochner die beste Laufzeit und der Vorsprung auf Platz zwei beträgt nun schon acht Zehntel! Auf dem Silberrang rangiert nun Francesco Friedrich, der die Positionen mit Adam Ammour getauscht hat. Zur Halbzeit sind also weiter alle Medaillen in deutscher Hand!

Shorttrack: Zweites Gold für Velzeboer! Was für ein Auftritt! Xandra Velzeboer hatte sich bereits über die 500 Meter zur Olympiasiegerin im Shorttrack gekrönt und ist nun auch über die doppelte Distanz nicht zu schlagen! Im 1000-Meter-Finale zwingt die Niederländerin Courtney Sarault aus Kanada (Silber) und die Südkoreanerin Gilli Kim (Bornze) knapp in die Knie und holt erneut Gold! Italiens Arianna Fontana geht diesmal leer aus!

Bob (M): Ammour diesmal mit Problemen Alle sprechen vom Duell Lochner gegen Friedrich. Aber was macht Adam Ammour? Der Europameister startet mit 4,79 Sekunden ebenso schnell wie Friedrich, lässt aber dann gleich was liegen und nimmt zu spät Rhythmus auf. Der nötige Speed fehlt und der Rückstand summiert sich bis auf 0,44 Sekunden.

Bob (M): Friedrich legt vor Francesco Friedrich legt in seinem zweiten Lauf mit einer starken Startzeit los und findet nach einem kleinen Patzer zu Beginn gut rein. Der Speed ist hoch, die Kurven sitzen und es geht mit einer halben Sekunde Vorsprung an die Spitze.

Bob (M): Auch Südkorea und die USA mit Problemen Der koreanische Bob von Jinsu Kim checkt nach einer fehlerbehafteten Fahrt nur auf dem achten Rang ein. Dann ist der US-Schlitten von Frankie del Luca dran, startet gut, hat dann aber in Kurve vier arge Probleme und büßt ein. Immerhin reicht es noch für die Führung vor Rumänien, auch wenn der USA da nur die viertbeste Zeit im zweiten lauf gelungen ist.

Bob (M): Rumänien weiter vorne Mihai Cristian Tentea und sein Anschieber haben im zweiten Lauf ordentlich vorgelegt. Die allesamt im ersten Durchgang besser platzierten Bobs aus Lettland (Kalenda), der Schweiz (Vogt), Großbritannien (Hall) und Italien (Baumgartner) konnten den führenden Bob nicht verdrängen. Je ein Schlitten aus Südkorea und den USA und die drei Deutschen stehen noch oben.

Bob (M): Die Top Ten im Zweierbob Mittlerweile sind 20 Schlitten im Ziel angekommen und es führt der rumänische Bob von Mihai Cristian Tentea. Nun stehen nur noch die zehn besten Zweierbobs des ersten Durchgangs oben und der Kampf um die Medaillen wird ernster. Die drei deutschen Bobs von Friedrich, Ammour und Lochner sind ganz zum Schluss dran.

Shorttrack (M): Niederlande und Südkorea komplettieren das Finale Im zweiten Halbfinale der Shorttrack-Staffeln spielen die Niederlande und Südkorea ihre Klasse gegenüber Belgien und Japan ganz souverän aus und sichern sich die beiden vakanten Finaltickets. Damit geht es dort gegen Kanada und Italien um die Medaillen.

Bob (M): Österreich und Schweiz für den Moment vorne Im Eiskanal wird es so langsam wieder spannend. Mittlerweile sind 14 Schlitten im Ziel und die Bestzeit nach dem zweiten Lauf hält der Österreicher Markus Treichl vor dem Schweizer Timo Rohner. Gleich geht es dann los mit den Teams, die hier noch in den Medaillenkampf eingreifen können.

Shorttrack (M): Kanada und Italien im Finale Im Halbfinale der Männer-Staffel über 5000 Meter setzten sich beim Shorttrack in einem von Stürzen geprägten Rennen Kanada und Italien durch und ziehen ins Finale ein. China war lange dabei, konnte aber die letzte Kurve nicht halten und geht ins B-Finale. Ungarn war völlig chancenlos.

Bob (M): Führung für Liechtenstein Sieben Zweierbobs haben den zweiten Lauf im Cortina Sliding Centre bereits hinter sich gebracht und ganz oben thront aktuell der Schlitten aus Liechtenstein mit Martin Kranz und David Tschofen. Im Kampf um die Medaillen spielen all diese Bobs aber keine Rolle. So langsam interessant wird es dann bei den letzten zehn Bobs, die alle innerhalb einer Sekunde liegen.

Shorttrack (F): Drama um Desmet Die belgische Weltmeisterin Hanne Desmet verschätzt sich im ersten Halbfinale komplett, fährt Gilli Kim in die Hacken und wird entsprechend disqualifiziert, während die Südkoreanerin ins A-Finale gesetzt wird. Xandra Velzeboer und Gong Li aus China kommen derweil sportlich sicher weiter. Im zweiten Halbfinale setzt sich die Kanadierin Courtney Sarault vor Arianna Fontana aus Italien durch. Südkoreas Peking-Silbergewinnerin Choi Min-jeong scheidet sang- und klanglos aus.

Bob (M): Zweiter Lauf im Zweierbob steht an Im Eiskanal geht in wenigen Augenblicken der zweite Lauf der Zweierbobs los. Im ersten lauf haben die drei deutschen Schlitten gleich zu Beginn von perfekten Bedingungen profitiert und die ersten drei Plätze eingestrichen. Können Johannes Lochner, Adam Ammour und Francesco Friedrich das nun bestätigen, wenn in umgekehrter Reihenfolge gestartet wird?

Curling (F): Schweiz kämpft und verliert Alina Pätz spielt einen großartigen letzten Stein und versteckt diesen direkt hinter einem schwedischen Stein bestliegend im Haus. Können die Schweizerinnen so noch die Verlängerung erzwingen? Nein! Anna Hasselborg bringt ihren letzten Stein perfekt auf Linie, streift den schweizerischen Stein gerade genug, um ihn aus dem Haus zu befördern und sorgt so für einen 6:4-Erfolg ihres Teams! Schweden bleibt damit ungeschlagen Tabellenführer, die Schweiz muss nach der zweiten Niederlage ums Halbfinale bangen.

Ski Alpin (M): Straßer nur Zwölfter Linus Straßer ist es aufgrund eines kleinen Fehlers nicht gelungen, genug Schwung mit ins Flache zunehmen und besitzt somit als Zwölfter angesichts von 1,4 Sekunden Rückstand auf Platz drei nur noch sehr eingeschränkte Aussichten aufs Podium. Doch gerade heute bei diesen Bedingungen ist ja vielleicht tatsächlich noch etwas möglich. Der zweite Deutsche Fabian Gratz hat das Ziel nicht erreicht.

Ski Alpin (M): McGrath führt deutlich Mittlerweile fährt im Slalom keiner mehr unter die besten 30, also ziehen wir ein Fazit des ersten Laufes und würdigen die Leistung von Atle Lie McGrath, der die Startnummer 1 nutzte und die mit Abstand beste Fahrt in den Hang zauberte. Der Norweger dosierte das bei den schwierigen und weichen Bedingungen perfekt, nahm viel Schwung in den flachen Schlussteil und fuhr knapp sechs Zehntel Vorsprung raus. Dahinter reihte sich Loïc Meillard als Zweiter ein, es gibt also wieder gute Medaillenchancen für die alpinen Skiherren aus der Schweiz. Als Dritter hofft der Österreicher Fabio Gstrein aufs Stockerl, hat aber zwei Hundertstel dahinter Timon Haugan im Nacken. Darüber hinaus tun sich recht große Rückstände auf. Zudem sind einige Favoriten ausgeschieden, weshalb der Kreis der Medaillenanwärter recht klein ist.

Curling (F): Vorteil Schweden Die Schweizerinnen schaffen es im neunten End nicht, die benötigten zwei Steine zum Ausgleich zu legen und müssen sich mit einem Punkt begnügen. Damit verkürzen die Eidgenössinnen zwar auf 4:5, geben das recht des letzten Steins aber wieder an die Schwedinnen ab, die mit einer 5:4-FÜhrung nun klar favorisiert ins letzte End gehen.

Curling (F): Kanada tütet den Sieg ein Die Kanadierinnen lassen im neunten End nichts mehr anbrennen und erhöhen gegen China gar noch auf 10:5. Damit ist ihnen der Sieg nicht mehr zu nehmen und die zweite Partie des Tages ist beendet. Hochspannung ist weiter zwischen Schweden und der Schweiz angesagt.

Ski Alpin (M): Mehr Ausfälle als Ankünfte Dieser olympische Slalom wird wohl in die Geschichte eingehen: Mittlerweile sind 38 Athleten im Ziel und über 40 sind bereits dem dichten Schneetreiben zum Opfer gefallen und ausgeschieden. Sollte das Wetter so bleiben, heißt das natürlich auch, dass hier im zweiten Durchgang so ziemlich alles passieren kann für die 30, die um die Medaillen fahren dürfen.

Curling (F): Großbritannien im Ziel, Schweiz unter Druck Sie Britinnen erhöhen gegen Dänemark auf 7:2 und tüten damit den Sieg ein, denn die Däninnen sehen nach dem achten End keine Chance mehr und geben die Partie auf. Auch Kanada steht kurz vor dem Erfolg und führt gegen China mit 9:5. Die Schweiz hat derweil trotz des letzten Steins einen weiteren Punkt abgebeben und liegt gegen Schweden nun mit 3:5 zurück.

Shorttrack (F) 1000-Meter-Halbfinale steht Soeben wurden im Shorttrack die Viertelfinals über 1000 Meter absolviert. Dabei haben sich Italiens Shorttrack-Queen Arianna Fontana, Weltmeisterin Hanne Desmet aus Belgien und die Silbergewinnerin von Peking Choi Min-jeong aus Südkorea ebenso für das Halbfinale qualifiziert wie die niederländische Medaillenhoffnung Xandra Velzeboer. Athletinnen aus Deutschland und der Schweiz waren nicht dabei.

Ski Alpin (M): Wer ankommt, wird gefeiert Das Besondere bei Olympia ist ja, dass viele Nationen dabei sind, die sonst im Weltcup nicht vertreten sind. Satte 96 Athleten sind für den ersten Durchgang dieses Slaloms gemeldet und aktuell sind vor allem Sportler aus Wintersporthochburgen wie Ekuador, Benin oder Uruguay unterwegs. Die meisten haben bei diesem Wetter arge Probleme mit dem Kurs, doch wer ankommt, der wird im Ziel auch gebührend gefeiert.

Curling (F): China verkürzt, Schweiz kontrolliert Die Chinesinnen haben beim Curling im Duell mit Kanada nochmal auf 5:7 verkürzt, während Großbritannien gegen Dänemark auf 6:2 erhöht hat. Die Schweiz liegt gegen Schweden weiter knapp mit 3:4 hinten, hat aber das recht des letzten Steins durch ein Nuller-End mit in den achten Durchgang genommen.

Ski Alpin (M): Es geht nur noch ums Ankommen Im dichten Schneetreiben von Bormio folgt weiter ein Ausfall auf den anderen. Erst 25 Fahrer sind angekommen, fast genauso viele sind ausgeschieden. Auch Fabian Gratz bekommt die Umstellung auf die engen Radien nicht hin, scheidet praktisch beim ersten Rhythmuswechsel aus.

Bob (M): Deutsches Trio auf Medaillenkurs Der erste Lauf der Zweierbobs im Cortina Sliding Centre ist beendet und aus deutscher Sicht hätte es besser nicht laufen können. Johannes Lochner hat gleich mit dem ersten Lauf einen Bahnrekord erzielt und liegt fast eine halbe Sekunde vor seinen Teamkollegen Adam Ammour und Francesco Friedrich. Erst auf dem vierten Rang folgt mit dem US-Bob von Frankie del Luca der erste nicht-deutsche Schlitten. Der zweite von vier Läufen beginnt um 11:57 Uhr. Gestartet wird dann in umgekehrter Reihenfolge zum Klassement.

Curling (F): Es wird deutlicher Mittlerweile haben sich im Curling-Stadion zwei Teams klar auf die Siegerstraße begeben. Kanada führt gegen China nun mit 7:3, Großbritannien liegt gegen die Däninnen mit 5:2 vorne. Ganz knapp geht es weiter bei Schweden und der Schweiz zu. Die Skandinavierinnnen haben im sechsten End wieder knapp mit 4:3 die Führung übernommen.

Nordische Kombination (M): Training beendet Die Kombinierer haben ihren Trainingstag auf der Großschanze beendet. Im zweiten Durchgang landet wieder Thomas Rettenegger aus Österreich ganz vorne, im dritten Versuch der Finne Ilkka Herola. Julian Schmid und Vinzenz Geiger sind stets rund um den zehnten Platz gelandet, Johannes Rydzek hat diesen Trainingstag ausgelassen.

Bob (M): Jamaika sorgt für Stimmung Im Cortina Sliding Centre ist mal wieder "Cool-Runnings"-Atmosphäre angesagt. Der jamaikanische Zweierbob mit Shane Pitter und Junior Harris ist unterwegs und sorgt mal wieder für Gänsehautstimmung. Und immerhin lassen die beiden mit den Bobs aus Kanada und Brasilien auch immerhin zwei Schlitten hinter sich.

Ski Alpin (M): Zehn Ausfälle! Was ist das hier für ein chaotischer Slalom! Von den ersten 25 Starten haben satte zehn nicht mal das Ziel erreicht. Auch Tommaso Sala und Laurie Taylor scheiden aus. Mittlerweile wurden die Startabstände verkürzt und die Pausen gestrichen, um den Wettbewerb bei starkem Schneefall überhaupt durchzubringen.

Bob (M): DSV-Trio weiter klar vorne Beim Zweierbob deutet weiter alles darauf hin, dass die deutschen Schlitten im ersten Durchgang in einer eigenen Liga unterwegs waren. Lochner führt weiter vor Ammour und Friedrich. Der nächste Schweiz-Bob von Timo Rohner und Österreichs Markus Treichl kriegen auch deutlich mehr als eine Sekunde aufgebrummt.

Curling (F): Enge Duelle Zur Halbzeit sieht es nach fünf Ends beim Curling überall spannend aus. Schweden und die Schweiz gehen ausgeglichen mit einem 3:3 ins sechste End, Kanada führt gegen China mit 4:3 und Großbritannien gegen Dänemark mit 3:2.

Ski Alpin (M): Matt und Yule ohne Chance Am Spitzenreiter McGrath dürfen wir die Athleten wohl nicht mehr messen. Davon ist jetzt auch Michael Matt deutlich entfernt. Optisch schaut der Lauf gut und flink aus, doch die Zeit passt nicht. es setzt mehr als zwei Sekunden Rückstand. Daniel Yule setzt die Ski anschließend stets recht hart, löst sich dann nicht schnell genug von den Kanten. Das ist vor allem unten raus nicht der richtige Weg, dort muss der Ski laufen. Den Schweizer spült es weit zurück auf Platz zwölf.

Ski Alpin (M): Auch Nef und Schwarz kommen nicht heran Mit dem Italiener Alex Vinatzer scheidet der nächste Fahrer im Schneetreiben aus. Im Anschluss kann Tanguy Nef nicht an seinen Kombinationsslalom anknüpfen, der Schweizer kommt einfach nicht in Fahrt und fängt sich Zeitrückstand in der Größenordnung wie bei Linus Straßer ein. Marco Schwarz macht es dann einen Tick besser und checkt vor Nef als Siebter ein.

Bob (M): Zweiter Schweiz-Bob chancenlos Die Schweizer Cedric Follador und Luca Rolli machen bei ihrer Olympiapremiere im Zweierbob keine gute Figur. Schon der Start ist langsam, dann geht es zu oft an die Bande. Im Ziel fehlen anderthalb Sekunden auf die Spitze, an der weiter die drei deutschen Bobs stehen.

Ski Alpin (M): Straßer weit zurück Der Österreicher Fabio Gstrein checkt nach einem ordentlichen Run als Dritter ein. Anschließend geht es Linus Straßer an. Die deutsche Hoffnung wirkt aktiv, ist anfangs gut dabei. Doch dann geht ihm der Außenski etwas weg. Das ist ein kleiner Fehler, der sich im flacher werdenden Hang extrem auswirkt. Straßer kommt mit mehr als zwei Sekunden Rückstand unten an.

Ski Alpin (M): Große Probleme bei Feller & Co. Manuel Feller hat bewiesen, dass er diesen Hang kann. Kommt der Tiroler mit den Bedingungen klar? Das vielleicht schon! Doch mit der Kurssetzung und dem Rhythmus hat der Österreicher Probleme und muss frühzeitig die Segel streichen. Zuvor war mit dem Finnen Eduard Hallberg ein weiterer Fahrer ausgeschieden.

Curling (F): Schweden wieder vorne Im vierten End wechselt die Führung erneut und die Schwedinnen holen sich gegen die Schweiz mit zwei Steinen das 3:2. Kanada hat gegen China ein Vierer-End aufs Eis gezaubert und mit 4:2 die Führung übernommen, während Großbritannien im dritten Match gegen Dänemark mit 3:2 führt.

Bob (M): Deutsches Trio führt, Vogt kriegt eine Sekunde Was haben die deutschen Zweierbobs hier für einen Auftakt hingelegt! Mittlerweile sind sieben Schlitten im Ziel und an der Spitze stehen weiter Lochner, Ammour und Friedrich. Der erste Schweizer Bob mit Michael Vogt und Amadou Ndiaye liegt im Ziel fast eine Sekunde hinter dem führenden Johannes Lochner.

Ski Alpin (M): McGrath weiter vorne Henrik Kristoffersen gibt oben Vollgas. Dann jedoch hakelt es bei einem Übergang ein wenig. Und im flachen Schussteil lässt sich das nicht mehr kompensieren, es fehlt an Geschwindigkeit. So bleiben anderthalb Sekunden auf der Strecke. Anschließend versucht sich Riesenslalom-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen, rutscht aber früh auf dem Innenski aus, kommt zu Fall und scheidet aus.

Ski Alpin (M): Meillard deutlich zurück Nun stellt Loïc Meillard die erste Zeit auf die Probe. Der Weltmeister bewegt sich zunächst ziemlich auf dem Niveau des Norwegers. Im zweiten Streckenteil wirkt der Schweizer nicht ganz so flink, baut einen kleinen Fehler ein, der im Flachen letztlich sechs Zehntel kostet. Anschließend können zwei Franzosen überhaupt nicht glänzen. Paco Rassat scheidet aus, Clément Noël kriegt zwei Sekunden aufgebrummt.

Bob (M): Friedrich kann nicht kontern Was Johannes Lochner da für eine starke Zeit vorgelegt hat, zeigt sich gleich beim zweiten Bob. Francesco Friedrich liegt trotz einer sauberen Fahrt im Ziel fast eine halbe Sekunde hinter seinem Dauerrivalen und muss anerkennen, das Lochner da wirklich gezaubert hat. Europameister Adam Ammour macht es dann einen Tick besser und ist vier Hundertstel schneller als Friedrich.

Ski Alpin (M): Der Slalom läuft! In diesem Moment eröffnet Atle Lie McGrath den Spezialslalom der Männer. Aus dem wolkenverhangenen Himmel rieselt der Schnee. Der Norweger stellt uns den Kurs vor, der durchaus anspruchsvoll gesteckt ist und kommt sehr flüssig durch, das schaut gut aus. Die erste Zeit steht.

Bob (M): Lochner startet mit Bahnrekord! Was für ein Auftakt im Eiskanal! Johannes Lochner eröffnet das Zweierbob-Finale mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer und die beiden setzen gleich eine Duftmarke! Um fast eine ganze Sekunde verbessern die beiden ihren eigenen Bahnrekord und brennen mit 54,68 Sekunden gleich eine absolute Topzeit ins Eis!

Curling (F): Schweiz geht in Führung Im dritten End nutzen die Schweizerinnen ihren Vorteil des letzten Steins souverän aus und machen aus einem 0:1-Rückstand gegen Schweden eine 2:1-Führung. Die Britinnen liegen gegen Dänemark mit 3:1 in Front und China konnte gegen Kanada eine 2:0-Führung herausspielen.

Bob (M): Die Zweierbobs legen los Im Eiskanal des Cortina Sliding Centres wollen die deutschen Zweierbobs heute in den ersten beiden Läufen den Grundstein für weitere Medaillen legen. In Peking gab es Gold für Francesco Friedrich und Silber für Johannes Lochner. Beide sind mittlerweile mit anderen Partnern unterwegs. Lochner eröffnet das Spektakel gleich mit Georg Fleischhauer, dann folgt Friedrich mit Alexander Schuller. Mit Nummer drei folgt dann gleich der dritte deutsche Bob mit Adam Ammour und Alexander Schaller.

Curling (F): Erster Punkt an Schweden Die Schweizerinnen verteidigen sich im zweiten End stark und legen jede Menge Steine ins und vor das Haus, sodass die Schwedinnen einen kniffligen letzten Stein vor sich haben. Anna Hasselborg hat einen Stein in Position und will einen zweiten von ganz außen rein schicken, bleibt aber einen Tick zu kurz. Damit geht ein Punkt nach Schweden und das recht des letzten Steins an die Schweiz.

Ski Alpin (M): Die Pista Stelvio Im Weltcup ist die Pista Stelvio regelmäßig vertreten – allerdings als Speedstrecke für Abfahrt und Super G. Der Spezialslalom wurde hier nie regelmäßig ausgetragen, da gab es nur Einzelfälle – den letzten im Januar 2014. Damals siegte Felix Neureuther. Der Start befindet sich heute auf 1.432 Metern. Von hier aus weist die Kurssetzung von Mauro Pini den Weg über die 203 Höhenmeter hinunter ins Ziel. Der Schweizer in Diensten Italiens hat auf der 691 Meter langen Wettkampfstrecke 72 Tore verteilt.

Nordische Kombination (M): Nächster Trainingstag Die nordischen Kombinierer haben bereits um 9 Uhr ihren dritten Trainingstag auf der Großschanze begonnen. Im ersten von drei möglichen Durchgängen landeten die beiden Österreicher Thomas Rettenegger und Johannes Lamparter ganz vorne. Die DSV-Starter Vinzenz Geiger und Julian Schmid fanden keine guten Sprünge, Johannes Rydzek hat ausgelassen.

Curling (F): Großbritannien mit den ersten Steinen Während die ersten Ends zwischen Schweden und der Schweiz sowie zwischen China und Kanada punktlos enden, können die Britinnen gleich zwei Steine ins Haus bringen und so gegen Dänemark mit 2:0 in Führung gehen.

Ski Alpin (M): Abschied für Straßer Nach seinem zehnten Platz im Team-Wettbewerb mit Simon Jocher ist Linus Straßer erstmal wieder nach Hause zur Familie gefahren. Nun ist der 33-Jährige wieder in Bormio und bereitet sich auf das letzte olympische Rennen seiner Kariere vor. Bei der WM im letzten Jahr hat Straßer nochmal einen rausgehauen und Bronze gewonnen. Den Kurs schätzt der Deutsche als ziemlich einfach ein. "Das war der leichteste Slalomhang, den ich jemals auf diesem Niveau gefahren bin. Das kann jeder hier. Aber das werden wir annehmen", so Straßer, der mit der Nummer 13 ins Rennen geht. Als zweiter DSV-Starter ist Fabian Gratz mit Nummer 46 dabei.

Curling (F): Die erste Session des Tages Die Curlerinnen aus der Schweiz sind mit drei Siegen aus vier Spielen gut ins olympische Turnier gestartet und rangieren aktuell auf dem dritten Platz. Die ersten vier Nationen ziehen am Ende der Gruppenphase ins Halbfinale ein. Heute steht dem Team um Skip Silvana Tirinzoni am Morgen eine schwere Aufgabe bevor, denn es geht gegen die noch ungeschlagenen Schwedinnen. Parallel trifft China auf Kanada und Dänemark misst sich mit Großbritannien.

Medaillenchancen für die Schweiz In der Schweiz liegen die Medaillenhoffnungen an diesem Montag vor allem auf der Alpin-Piste, im Eiskanal und im Freestyle-Park. Beim Slalom der Männer (10 Uhr) sind mit Loïc Meillard, Tanguy Nef, Daniel Yule und Matthias Iten vier Eidgenossen am Start, die einen Coup landen wollen. Im Monobob-Finale liegt Melanie Hasler nach zwei von vier Läufen als Vierte direkt hinter den Medaillenrängen. Um 19 Uhr geht's hier weiter. Und im Big-Air-Finale der Freestylerinnen greift Slopestyle-Olympiasiegerin Mathilde Gremaud ab 19:30 Uhr nach ihrer zweiten Medaille. Auch Anouk Andraska ist dabei. Die Curlerinnen aus der Schweiz sind heute gleich zweimal gefordert und wollen ihre gute Ausgangslage in den Duellen mit Schweden (9:05 Uhr) und Großbritannien (19:05 Uhr) weiter ausbauen. Die Skispringer Gregor Deschwanden und Felix Trunz vertreten die Schweiz ab 19 Uhr im neuen Super-Team-Wettbewerb auf der Großschanze.

Der deutsche Olympiatag Aus deutscher Sicht wird es heute schon ab 10 Uhr interessant, wenn die Goldanwärter Johannes Lochner und Francesco Friedrich ihre ersten beiden Läufe im Zweierbob absolvieren. Gleichzeitig geht Slalom-Ass Linus Straßer im Stangenwald auf Medaillenjagd. Die deutschen Curler sind um 14:05 Uhr im nächsten Gruppenspiel gegen Schweden gefordert und ab 19 Uhr geht es im Eiskanal um Edelmetall. Laura Nolte liegt im Monobob nach zwei Läufen in Führung, Lisa Buckwitz auf Rang sechs in Lauerstellung. Ebenfalls um 19 Uhr beginnt das neue Super-Team-Springen auf der Großschanze, bei dem Andreas Wellinger und Philipp Raimund für Deutschland um Medaillen springen. Ab 19:30 Uhr steigt dann die die Kür der Eiskunstlaufpaare. Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin liegen nach einem brillanten Kurzprogramm in Führung und haben Gold im Blick.