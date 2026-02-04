Olympia 2026 live auf joyn
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 16. Februar
- Aktualisiert: 15.02.2026
- 14:12 Uhr
- ran.de
Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 15. Februar 2026, statt.
Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.
Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.
Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 16. Februar, auf dem Programm:
12:42 Uhr: Shorttrack Frauen 1000 Meter, A-Finale
13:30 Uhr: Ski Alpin, Slalom Männer, 2. Lauf
20:00 Uhr: Eiskunstlauf - Paarlauf Kür
20:17 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Big-Air, Finale - 3. Lauf
20:20 Uhr: Skispringen Männer, Super Team - Finalrunde
21:04 Uhr: Bob Frauen Mono, 4. Lauf - Medaillenentscheidung
Olympia live – die Wettbewerbe am 16. Februar 2026
09:05 Uhr: Curling Frauen - Dänemark vs. Großbritannien
09:05 Uhr: Curling Frauen - China vs. Kanada
09:05 Uhr: Curling Frauen - Schweden vs. Schweiz
10:00 Uhr: Bob, Männer Zweier, 1. Lauf
10:00 Uhr: Ski Alpin, Slalom Männer, 1. Lauf
10:30 Uhr: Snowboard Slopestyle, Qualifikation - 1. Lauf
11:00 Uhr: Shorttrack Frauen 1000 Meter, Viertelfinale
11:00 Uhr: Shorttrack Männer 500 Meter, Vorläufe
11:35 Uhr: Snowboard Frauen Slopestyle, Qualifikation - 2. Lauf
11:55 Uhr: Shorttrack Frauen 1000 Meter, Halbfinale
11:57 Uhr: Bob, Männer Zweier, 2. Lauf
12:04 Uhr: Shorttrack Männer Staffel, Halbfinale
12:36 Uhr: Shorttrack Frauen 1000 Meter, B-Finale
12:42 Uhr: Shorttrack Frauen 1000 Meter, A-Finale - Medaillenentscheidung
13:30 Uhr: Ski Alpin, Slalom Männer, 2. Lauf - Medaillenentscheidung
14:00 Uhr: Snowboard Männer Slopestyle, Qualifikation - 1. Lauf
14:05 Uhr: Curling Männer - Italien vs. China
14:05 Uhr: Curling Männer - Schweden vs. Deutschland
14:05 Uhr: Curling Männer - Tschechien vs. Kanada
14:05 Uhr: Curling Männer - Großbritannien vs. Norwegen
15:05 Uhr: Snowboard Männer Slopestyle, Qualifikation - 2. Lauf
16:40 Uhr: Eishockey Frauen, 1. Halbfinale - USA vs. Schweden
19:00 Uhr: Bob Frauen Mono, 3. Lauf
19:00 Uhr: Skispringen Männer, Super Team - 1. Durchgang
19:05 Uhr: Curling Frauen - Japan vs. Kanada
19:05 Uhr: Curling Frauen - Schweiz vs. Großbritannien
19:05 Uhr: Curling Frauen - Südkorea vs. China
19:05 Uhr: Curling Frauen - USA vs. Italien
19:30 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Big-Air, Finale - 1. Lauf
19:43 Uhr: Skispringen Männer, Super Team - 2 Durchgang
19:53 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Big-Air, Finale - 2. Lauf
20:00 Uhr: Eiskunstlauf - Paarlauf Kür - Medaillenentscheidung
20:17 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Big-Air, Finale - 3. Lauf - Medaillenentscheidung
20:20 Uhr: Skispringen Männer, Super Team - Finalrunde - Medaillenentscheidung
21:04 Uhr: Bob Frauen Mono, 4. Lauf - Medaillenentscheidung
21:10 Uhr: Eishockey Frauen, 2. Halbfinale - Kanada vs. Schweiz
Externer Inhalt
Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?
In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ARD-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im ZDF-Stream
- Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn im Eurosport-Stream
Wer wirklich alles in voller Länge sehen möchte, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.
Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.
Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars