Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand und Cortina am 16. Februar

  • Aktualisiert: 15.02.2026
  • 14:12 Uhr
  • ran.de

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 15. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 16. Februar, auf dem Programm:

12:42 Uhr: Shorttrack Frauen 1000 Meter, A-Finale
13:30 Uhr: Ski Alpin, Slalom Männer, 2. Lauf
20:00 Uhr: Eiskunstlauf - Paarlauf Kür
20:17 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Big-Air, Finale - 3. Lauf
20:20 Uhr: Skispringen Männer, Super Team - Finalrunde
21:04 Uhr: Bob Frauen Mono, 4. Lauf - Medaillenentscheidung

Curling - Round Robin (M)
09:05
Deutschland
Deutschland
Deutschland
4:9
4
0
0
2
0
0
0
0
2
0
9
2
0
0
2
1
0
2
0
2
Beendet
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
09:05
Norwegen
Norwegen
Norwegen
10:7
10
0
1
0
3
0
1
1
0
0
4
7
0
0
1
0
4
0
0
1
1
0
Beendet
Italien
Italien
Italien
09:05
USA
USA
USA
8:5
8
0
1
0
3
0
1
1
0
2
5
1
0
1
0
1
0
0
2
0
Beendet
Schweden
Schweden
Schweden
Ski Alpin - Entscheidung (F)
10:00
:
Beendet
1F. Brignone2:13.50m
Bob - 1. Lauf (F)
10:00
:
Beendet
1L. Nolte59.440s
Snowboard - Qualifikation (M)
10:15
:
Beendet
1D. Menzies86.06
Ski Freestyle - 1. Sechzehntelfinale (M)
10:30
:
Beendet
1J. Viel0.00
Ski Freestyle - 2. Sechzehntelfinale (M)
10:32
:
Beendet
1T. Shimakawa20.00
Ski Freestyle - 3. Sechzehntelfinale (M)
10:34
:
Beendet
1J. Harvey19.00
Ski Freestyle - 4. Sechzehntelfinale (M)
10:36
:
Beendet
1W. Wallberg26.00
Ski Freestyle - 5. Sechzehntelfinale (M)
10:38
:
Beendet
1D. Jung20.00
Ski Freestyle - 6. Sechzehntelfinale (M)
10:40
:
Beendet
1P. Gay19.00
Ski Freestyle - 7. Sechzehntelfinale (M)
10:42
:
Beendet
1P. Kolmakov22.00
Ski Freestyle - 8. Sechzehntelfinale (M)
10:44
:
Beendet
1M. Kingsbury25.00
Ski Freestyle - 9. Sechzehntelfinale (M)
10:46
:
Beendet
1C. Woods0.00
Ski Freestyle - 10. Sechzehntelfinale (M)
10:48
:
Beendet
1C. Mickel23.00
Ski Freestyle - 11. Sechzehntelfinale (M)
10:50
:
Beendet
1R. Stegfeldt22.00
Ski Freestyle - 12. Sechzehntelfinale (M)
10:52
:
Beendet
1M. Graham22.00
Ski Freestyle - 13. Sechzehntelfinale (M)
10:54
:
Beendet
1G. Murphy23.00
Ski Freestyle - 14. Sechzehntelfinale (M)
10:56
:
Beendet
1D. Walczyk23.00
Ski Freestyle - 15. Sechzehntelfinale (M)
10:58
:
Beendet
1N. Page22.00
Ski Freestyle - 16. Sechzehntelfinale (M)
11:00
:
Beendet
1I. Horishima0.00
Ski Freestyle - 1. Achtelfinale (M)
11:02
:
Beendet
1T. Shimakawa35.00
Ski Freestyle - 2. Achtelfinale (M)
11:04
:
Beendet
1W. Wallberg27.00
Ski Freestyle - 3. Achtelfinale (M)
11:06
:
Beendet
1D. Jung26.00
Ski Freestyle - 4. Achtelfinale (M)
11:08
:
Beendet
1M. Kingsbury23.00
Ski Freestyle - 5. Achtelfinale (M)
11:10
:
Beendet
1C. Mickel32.00
Ski Freestyle - 6. Achtelfinale (M)
11:12
:
Beendet
1M. Graham27.00
Ski Freestyle - 7. Achtelfinale (M)
11:14
:
Beendet
1D. Walczyk35.00
Biathlon - Entscheidung (M)
11:15
:
Beendet
1M. Ponsiluoma31:11.90m
Ski Freestyle - 8. Achtelfinale (M)
11:16
:
Beendet
1I. Horishima35.00
Ski Freestyle - 1. Viertelfinale (M)
11:20
:
Beendet
1T. Shimakawa19.00
Ski Freestyle - 2. Viertelfinale (M)
11:22
:
Beendet
1M. Kingsbury35.00
Ski Freestyle - 3. Viertelfinale (M)
11:24
:
Beendet
1M. Graham20.00
Ski Freestyle - 4. Viertelfinale (M)
11:26
:
Beendet
1I. Horishima26.00
Ski Freestyle - 1. Halbfinale (M)
11:35
:
Beendet
1M. Kingsbury33.00
Ski Freestyle - 2. Halbfinale (M)
11:37
:
Beendet
1I. Horishima21.00
Ski Freestyle - 3. Platz (M)
11:46
:
Beendet
1M. Graham20.00
Ski Freestyle - Finale (M)
11:48
:
Beendet
1M. Kingsbury31.00
Bob - 2. Lauf (F)
11:50
:
Beendet
1L. Nolte1:59.120m
Ski Langlauf - Entscheidung (M)
12:00
:
Beendet
1Norwegen1:04:24.50h
Eishockey - Gruppe A (M)
12:10
Schweiz
Schweiz
Schweiz
4:3
4
0
2
1
1
3
1
0
2
0
Beendet
Tschechien
Tschechien
Tschechien
n.V.
Snowboard - 1. Viertelfinale (X)
13:45
:
Beendet
1Casta/Bozzolo
Snowboard - 2. Viertelfinale (X)
13:50
:
Beendet
1Nightin./Bankes
Snowboard - 3. Viertelfinale (X)
13:55
:
Beendet
1Moioli/Sommar.
Snowboard - 4. Viertelfinale (X)
14:00
:
Beendet
1Lambert/Baff
Curling - Round Robin (F)
14:05
Dänemark
Dänemark
Dänemark
7:2
7
0
2
0
1
1
2
1
0
2
0
0
1
0
0
0
0
1
Beendet
Italien
Italien
Italien
14:05
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
7:10
7
2
0
1
0
0
0
2
0
2
0
10
0
3
0
3
1
1
0
1
0
1
Beendet
Schweden
Schweden
Schweden
14:05
Japan
Japan
Japan
5:7
5
0
0
0
2
0
1
0
0
2
0
7
0
1
1
0
1
0
0
3
0
1
Beendet
Südkorea
Südkorea
Südkorea
14:05
USA
USA
USA
6:5
6
0
0
1
0
0
2
0
1
1
1
5
0
2
0
1
1
0
1
0
0
0
Beendet
China
China
China
Snowboard - Qualifikation (F)
14:15
:
Beendet
1Z. Sadowski-Synnott88.08
Snowboard - 1. Halbfinale (X)
14:15
:
Beendet
1Nightin./Bankes
Snowboard - 2. Halbfinale (X)
14:20
:
Beendet
1Moioli/Sommar.
Snowboard - B-Finale (X)
14:35
:
Beendet
1Pereira/Chollet
Snowboard - Finale (X)
14:40
:
Beendet
1Nightin./Bankes
Biathlon - Entscheidung (F)
14:45
:
Beendet
1L. Vittozzi30:11.80m
Eisschnelllauf - 1. Viertelfinale (M)
16:00
:
Beendet
1Deutschland3:45.280m
Eisschnelllauf - 2. Viertelfinale (M)
16:05
:
Beendet
1Italien3:38.400m
Eisschnelllauf - 3. Viertelfinale (M)
16:10
:
Beendet
1China3:41.660m
Eisschnelllauf - 4. Viertelfinale (M)
16:15
:
Beendet
1Niederlande3:41.850m
Eishockey - Gruppe A (M)
16:40
Kanada
Kanada
Kanada
10:2
10
3
3
4
2
1
0
1
Beendet
Frankreich
Frankreich
Frankreich
Eisschnelllauf - Entscheidung (F)
17:03
:
Beendet
1F. Kok36.490s
Skeleton - Entscheidung (X)
18:20
:
Beendet
1Stoecker/Weston1:59.360m
Skispringen - Entscheidung (F)
18:45
:
Beendet
1A. Strøm284.80
Curling - Round Robin (M)
19:05
Italien
Italien
Italien
10:5
10
3
0
2
1
0
1
0
2
1
5
0
2
0
0
1
0
2
0
0
Beendet
Tschechien
Tschechien
Tschechien
19:05
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
5:6
5
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
6
1
0
0
1
0
0
2
0
1
0
1
Beendet
Schweiz
Schweiz
Schweiz
n.V.
19:05
China
China
China
3:6
3
0
0
0
0
2
0
0
0
1
6
0
0
1
1
0
2
0
2
0
Beendet
Kanada
Kanada
Kanada
19:05
Norwegen
Norwegen
Norwegen
8:10
8
0
0
0
1
2
0
2
0
3
0
10
1
2
2
0
0
2
0
1
0
2
Beendet
USA
USA
USA
Eishockey - Gruppe C (M)
19:10
Dänemark
Dänemark
Dänemark
4:2
4
3
0
1
2
1
1
0
Beendet
Lettland
Lettland
Lettland
Ski Freestyle - Qualifikation (M)
19:30
:
Beendet
1M. Forehand183.00
Eiskunstlauf - Kurzprogramm (X)
19:45
:
Live
1Metelk./Berul.75.46
Eishockey - Gruppe C (M)
21:10
USA
USA
USA
3:0
3
1
0
0
Live
Deutschland
Deutschland
Deutschland
Olympia live – die Wettbewerbe am 16. Februar 2026

09:05 Uhr: Curling Frauen - Dänemark vs. Großbritannien

09:05 Uhr: Curling Frauen - China vs. Kanada

09:05 Uhr: Curling Frauen - Schweden vs. Schweiz

10:00 Uhr: Bob, Männer Zweier, 1. Lauf

10:00 Uhr: Ski Alpin, Slalom Männer, 1. Lauf

10:30 Uhr: Snowboard Slopestyle, Qualifikation - 1. Lauf

11:00 Uhr: Shorttrack Frauen 1000 Meter, Viertelfinale

11:00 Uhr: Shorttrack Männer 500 Meter, Vorläufe

11:35 Uhr: Snowboard Frauen Slopestyle, Qualifikation - 2. Lauf

11:55 Uhr: Shorttrack Frauen 1000 Meter, Halbfinale

11:57 Uhr: Bob, Männer Zweier, 2. Lauf

12:04 Uhr: Shorttrack Männer Staffel, Halbfinale

12:36 Uhr: Shorttrack Frauen 1000 Meter, B-Finale

12:42 Uhr: Shorttrack Frauen 1000 Meter, A-Finale - Medaillenentscheidung

13:30 Uhr: Ski Alpin, Slalom Männer, 2. Lauf - Medaillenentscheidung

14:00 Uhr: Snowboard Männer Slopestyle, Qualifikation - 1. Lauf

14:05 Uhr: Curling Männer - Italien vs. China

14:05 Uhr: Curling Männer - Schweden vs. Deutschland

14:05 Uhr: Curling Männer - Tschechien vs. Kanada

14:05 Uhr: Curling Männer - Großbritannien vs. Norwegen

15:05 Uhr: Snowboard Männer Slopestyle, Qualifikation - 2. Lauf

16:40 Uhr: Eishockey Frauen, 1. Halbfinale - USA vs. Schweden

19:00 Uhr: Bob Frauen Mono, 3. Lauf

19:00 Uhr: Skispringen Männer, Super Team - 1. Durchgang

19:05 Uhr: Curling Frauen - Japan vs. Kanada

19:05 Uhr: Curling Frauen - Schweiz vs. Großbritannien

19:05 Uhr: Curling Frauen - Südkorea vs. China

19:05 Uhr: Curling Frauen - USA vs. Italien

19:30 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Big-Air, Finale - 1. Lauf

19:43 Uhr: Skispringen Männer, Super Team - 2 Durchgang

19:53 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Big-Air, Finale - 2. Lauf

20:00 Uhr: Eiskunstlauf - Paarlauf Kür - Medaillenentscheidung

20:17 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Big-Air, Finale - 3. Lauf - Medaillenentscheidung

20:20 Uhr: Skispringen Männer, Super Team - Finalrunde - Medaillenentscheidung

21:04 Uhr: Bob Frauen Mono, 4. Lauf - Medaillenentscheidung

21:10 Uhr: Eishockey Frauen, 2. Halbfinale - Kanada vs. Schweiz

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer wirklich alles in voller Länge sehen möchte, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars

