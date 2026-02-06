Biathlon (F): Maren Kirkeeide holt Gold! Der Blick auf die Zwischenstände zeigt: Von den späteren Starterinnen wird heute keine mehr für eine Überraschung sorgen können. Mit den hohen Startnummern liegt aktuell Anna Andexer nach dem zweiten Schießen als gute Neunte am besten. Damit ist die Goldmedaille für Maren Kirkeeide endgültig eingetütet. Die Norwegerin lächelt im Ziel über ihre starke Leistung, nachdem sie im Einzel noch deutlich zurücklag und nur im hinteren Feld landete. Für Kirkeeide ist es die erste olympische Medaille. Océane Michelon darf sich über Silber freuen, Lou Jeanmonnot sichert sich Bronze. Beste Deutsche wird Franziska Preuß auf Rang sieben. Damit verschafft sie sich eine ordentliche Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen.

Biathlon (F): Kirkeeide geht vorbei! Was für ein Finale! Maren Kirkeeide dreht auf den letzten Metern noch einmal auf und schiebt sich tatsächlich mit 3,8 Sekunden Vorsprung an Océane Michelon vorbei. Die Norwegerin wird sich damit die Goldmedaille sichern – hinter ihr ist keine Athletin mehr auf der Strecke, die noch eingreifen kann. Michelon gehört zu den ersten Gratulantinnen, wenig später ist auch Teamkollegin Ingrid Landmark Tandrevold im Ziel und schließt sie in die Arme. Ein emotionaler Moment im Zielbereich nach diesem dramatischen Finale.

Biathlon (F): Maren Kirkeeide macht Druck! Ist das eng! Auf den letzten 500 Metern spitzt sich das Duell um den Sieg zwischen Maren Kirkeeide und der führenden Océane Michelon dramatisch zu. Die Norwegerin kommt immer näher, nur noch eine Sekunde trennt die beiden im Kampf um Gold. Schafft Kirkeeide auf den letzten Metern noch den entscheidenden Angriff?

Biathlon (F): Michelon vor der Krönung Océane Michelon ist im Ziel und übernimmt mit 19,9 Sekunden Vorsprung die Führung vor Lou Jeanmonnot. Hinter dem französischen Doppelschlag überzeugt erneut eine Bulgarin: Milena Todorova setzt sich vorerst auf Rang drei. Für eine Medaille dürfte es für sie allerdings schwer werden, denn Maren Kirkeeide ist noch auf der Strecke und auf Kurs Richtung Podium. Die spannende Frage lautet nun: Auf welchen Platz wird sich die Norwegerin noch schieben?

Biathlon (F): Medaillenentscheidung spitzt sich zu Die Medaillenentscheidung im Biathlon spitzt sich zu: Lou Jeanmonnot ist im Ziel und setzt sich mit 36 Sekunden Vorsprung an die Spitze vor Franziska Preuß. Für die Deutsche wird es damit eng im Kampf um Edelmetall, denn zahlreiche Topstarterinnen sind noch auf der Strecke. Nach dem zweiten Schießen liegt Océane Michelon in Führung, auch Lisa Vittozzi, Maren Kirkeeide und Suvi Minkkinen sind noch in Schlagdistanz und können das Klassement ordentlich durcheinanderwirbeln. Vanessa Voigt hält sich aktuell auf Rang fünf vor Lea Meier. Julia Tannheimer ist Elfte. Amy Baserga aus der Schweiz liegt auf dem soliden 14. Platz.

Curling (M): Druck auf deutsches Team bleibt bestehen Deutschland liegt zur Halbzeit im Curling-Duell mit den USA mit 3:6 zurück. Nach dem starken Auftakt der Amerikaner mit vier Punkten im ersten End kämpft sich das deutsche Team zwar mehrfach heran, kann aber bislang kein großes End erzwingen. Die USA bleiben dagegen eiskalt, wenn sich Chancen bieten, und halten den Vorsprung. Mit noch fünf ausstehenden Ends ist jedoch weiterhin alles offen. Deutlich enger geht es in der Partie zwischen Schweden und China zu: Dort steht es zur Halbzeit 3:2. Großbritannien hat sich gegen Tschechien eine komfortablere Ausgangsposition erarbeitet und führt nach fünf Ends mit 5:2.

Biathlon (F): Viele Athletinnen üben Druck aus Im Sprint wird es weiter eng bleiben. Nach dem ersten Schießen haben sich einige der Favoritinnen weit vorne in die Ergebnisliste positionieren können. An dieser Stelle führt momentan Hanna Öberg das Rennen knapp vor Jeanmonnot an. Auch Oceane Michelon zeigte sich stark. Preuß ist nach dem ersten Schießen auf Platz acht gerutscht.

Biathlon (F): Preuß weiterhin top! Die deutschen Sportlerinnen haben ihr zweites Schießen absolviert. Franziska Preuß ordnet sich mit einem Fehler hinter Lou Jeanmonnot ein, die zeitgleich am Schießstand war. Auch Vanessa Voigt ist noch top dabei, auch wenn es für sie wohl nicht mehr um Medaillen gehen wird. Sie geht auf Platz fünf auf die finalen Kilometer. Julia Tannheimer liegt auf dem 13 Platz und leistet Schadensbegrenzung in Richtung Verfolger. Selina Grotian ist nur 25. Im Ziel setzt Kamila Żuk aus Polen mit einer Strafrunde die Bestzeit. Lora Hristova, die im Einzel alle mit der Medaille überraschte, ist derzeit Zweite. Medaillen wird es aber am Ende für keine der beiden Athletinnen geben, denn auf der Strecke sind einige stärker unterwegs.

Biathlon (F): Die Topstars sind unterwegs Bei der Sprint-Entscheidung in Antholz sind alle Topstars inzwischen auf der Strecke. Nach dem ersten Schießen in eine starke Ausgangslage gebracht hat sich der französische Star Lou Jeanmonnot. Wierer aus Italien musste indes zwei Fehler hinnehmen. Nach dem zweiten Schießen führt weiterhin Lea Meier aus der Schweiz.

Biathlon (F): Preuß bleib fehlerfrei! Franziska Preuß ist die zweite DSV-Starterin, die sich im Rennen um die Medaillen halten kann! Mit einer guten ersten Runde und einem Topschießen reiht sie sich auf dem starken zweiten Platz ein. Nur 0,2 Sekunden fehlen nach vorne. Lea Meier aus der Schweiz hat sich derweil nach dem Stehendanschlag an die erste Position setzen können.

Biathlon (F): Tannheimer schießt sich raus! Ist das bitter für Julia Tannheimer. Für die Deutsche ist der Sprint wohl schon nach dem Liegendschießen entschieden. Gleich zwei Scheiben bleiben stehen, und sie geht mit einem großen Rückstand auf die nächste Runde. Auch bei Selina Grotian läuft es nicht besser. Für sie bleiben ebenfalls zwei Scheiben stehen und sie nimmt großen Rückstand mit. Vanessa Voigt dagegen bringt sich in eine gute Ausgangsposition und kann sich vorerst auf Rang acht einordnen. Die ersten Athletinnen kommend derweil schon im Ziel an. Medaillenkandidatinnen sind aber noch nicht darunter.

Curling (M): Deutschland wieder vier Punkte zurück Deutschland bleibt im Curling unter Druck. Das US-Team nutzt den Hammer im vierten End perfekt aus und baut die Führung mit einem Zweierhaus auf 6:2 aus. Findet die deutsche Mannschaft im fünften End nun die passende Antwort? Im Spiel zwischen der Schweiz und Kanada gab es ebenfalls ein Zweierhaus. Dieses Mal allerdings zugunsten der Schweizer, die nun mit 4:2 in Führung liegen.

Biathlon (F): Deutsche Athletinnen unterwegs Inzwischen sind dann auch alle deutschen Athletinnen auf der Strecke. Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Franziska Preuß sind unmittelbar hintereinander gestartet. Auch die Schweizerinnen sind bald vollständig im Rennen. Für Lea Meier reichte es gerade beim ersten Schießen zum guten zweiten Platz.

Biathlon (F): Die ersten Zeiten Nach dem ersten Liegendschießen im Sprint setzt Anna Maka (Polen) die frühe Bestzeit und geht mit 7:16,8 Minuten in Führung. Paulína Bátovská Fialková aus der Slowakei folgt nach einer Strafrunde mit etwas mehr als zwei Sekunden Rückstand auf Rang zwei. Aita Gasparin aus der Schweiz ist nach dem ersten Schießen Achte, wird also wohl nicht vorne eingreifen können, denn die Leistungskurve steigt ja mit jeder weiteren Starterin an.

Bob (M): Deutschland mit starkem Abschlusstraining Starker Auftritt der deutschen Zweierbob-Teams im offiziellen Training in Cortina. Im fünften Lauf belegten die Deutschen gleich die ersten drei Plätze. Johannes Lochner setzte die Bestzeit, knapp vor Francesco Friedrich und Adam Ammour. Auch im sechsten Lauf blieb Deutschland das Maß der Dinge. Diesmal fuhr Francesco Friedrich auf Rang eins, dicht gefolgt von Adam Ammour. Lochner war im abschließenden Lauf nicht am Start. Bester Schweizer im fünften Lauf war Michael Vogt auf Rang vier.

Curling (M): Deutschland mit einem Punkt Deutschland arbeitet sich im Curling-Duell mit den USA langsam heran. Nach dem starken Auftakt der Amerikaner mit vier Punkten im ersten End verkürzen die Deutschen Schritt für Schritt und liegen nach drei Ends nur noch mit 2:4 zurück. Mit je einem Punkt im zweiten und dritten End bleibt das deutsche Team im Spiel, braucht aber auf jeden Fall noch den großen Punktegewinn, um die USA unter Druck setzen zu können. In der Partie zwischen Großbritannien und Tschechien hat sich das britische Team mit 4:1 den Vorteil verschafft. Schweden führt gegen China nach drei Ends mit 2:1.

Eishockey (M): Schweden siegt souverän Schweden lässt der Slowakei am Ende keine Chance mehr. Mit zwei weiteren Treffern im Schlussdrittel bauen die „Tre Kronor“ ihre Führung aus und sichern sich einen verdienten 5:3-Sieg im Gruppenspiel. Über die gesamte Partie hinweg waren die Schweden das aktivere Team und kamen auf deutlich mehr Abschlüsse. Zwar hielt die Slowakei lange dagegen und blieb im Spiel, doch im letzten Drittel setzte sich die Qualität Schwedens endgültig durch.

Biathlon (F): Die ersten Sportlerinnen sind unterwegs In der Biathlon-Entscheidung sind die ersten Athletinnen inzwischen auf der Strecke. Mit Schneefall und Nebel sind die Bedingungen heute herausfordernd. Die Topathletinnen sind in 15 bis 20 Minuten zu erwarten.

Curling (M): Kanada gleicht gegen die Schweiz aus Mit vielen Steinen im Haus bringt die Schweiz ihre Gegner unter Druck. Doch Kanada behält die Nerven: Brad Jacobs spielt einen starken letzten Stein, räumt entscheidend auf und sichert seinem Team zwei Punkte. Damit steht es nach zwei Ends 2:2 zwischen der Schweiz und Kanada. Deutschland hat sich im Parallelspiel zumindest einen Stein gegen die US-Mannschaft sichern können.

Biathlon (F): Wer holt den Olympiasieg im Sprint? Im Biathlon steht heute die nächste Entscheidung an. Ab 14:45 Uhr werden die Medaillen im Sprint der Frauen vergeben. Es geht über 7,5 Kilometer im Einzelstart, wobei einmal Liegend und einmal Stehend geschossen wird. Für jede Scheibe, die stehen bleibt, geht es in die Strafrunde. Blickt man auf den Weltcup, dann deutet sich eine spannende Entscheidung an. Einzig Hanna Öberg aus Schweden konnte zweimal in dieser Saison gewinnen. Die übrigen Siegerinnen der Sprintrennen waren ihre Schwester Elvira Öberg, Lou Jeanmonnot aus Frankreich und die Finnin Suvi Minkkinen. Aber auch die Italienerinnen muss man heute sicherlich wieder auf der Rechnung haben. Für Deutschland sind Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Franziska Preuß am Start. Sie starten innerhalb von wenigen Minuten ab 15:01 Uhr. Die Schweizerinnen sind mit Aita Gasparin, Lea Meier, Amy Baserga und Lena Häcki-Groß am Anlauf. Die stärkeren Athletinnen sind ab 14:53 Uhr zu erwarten, die rote Gruppe der besten Starterinnen im Weltcup beginnt ab 15:05 Uhr mit Preuß.

Eishockey (M): Deutschland unterliegt gegen Lettland Deutschland muss die erste Niederlage hinnehmen und schafft es nicht mehr, für das Unentschieden zu sorgen. Das DEB-Team unterliegt Lettland mit 3:4. In einer engen Partie hatten die Letten am Ende das bessere Ende für sich. An der Offensive lag es nicht, denn Deutschland kam zu seinen Chancen und traf dreimal. Defensiv aber offenbarten sich zu viele Lücken, die Lettland immer wieder nutzte. Besonders nach der Zwei-Tore-Führung der Letten wurde es schwierig, auch wenn durch den späten Anschluss von Stützle noch einmal Hoffnung aufkam. Der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr fallen. Damit steht Deutschland nun unter Druck. Morgen wartet mit den USA der wohl schwerste Gegner der Gruppe. Sollte dort kein Sieg gelingen, bleibt nur der Weg über die Playoffs, um doch noch das Viertelfinale zu erreichen.

Ski Alpin (M): Braathen fährt zu historischem Gold! Was für ein Lauf von Lucas Pinheiro Braathen! Trotz des Vorsprung aus dem ersten Lauf weiß er, dass er alles riskieren muss, wenn er Gold holen will. Im oberen Streckenteil hat Braathen noch Schwierigkeiten, doch dann findet er seinen Rhythmus und verliert kaum noch Zeit. Bringt er das historisch erste Gold für Brasilien ins Ziel? Ja! Die Eins leuchtet auf, und Braathen bricht im Zielraum emotional zusammen, fällt in den Schnee, schüttelt ungläubig den Kopf und schreit dann seine Freude heraus. Seit 2024 startet Braathen für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter – und schreibt nun Geschichte. Während Brasilien bei Sommerspielen bereits 170 Medaillen gewonnen hat, gab es bei Winterspielen bislang noch keine. Nun sorgt Braathen für den ganz großen Moment und holt sensationell Gold. Marco Odermatt bleibt bei diesen Winterspielen einmal mehr über Gold, hat aber ein Lächeln im Gesicht und darf sich über Silber freuen. Loïc Meillard holt Bronze. Thomas Tumler scheitert als Platz vier knapp. Bester Deutscher wird Alexander Schmid als 13. Anton Grammel rangiert auf dem 15. Platz. Fabian Gratz schied unglücklich im Finale aus. Zu Ende ist der Wettbewerb übrigens noch nicht. Gleich sind noch die Athleten an der Reihe, die nach dem ersten Durchgang auf den Rängen 31 bis 73 lagen. Vorne eingreifen wird davon aufgrund der großen Rückstände aber niemand.

Ski Alpin (M): Schweizer fordern Braathen! Nun wird es richtig spannend im Riesenslalom! Die Schweizer setzen ein echtes Ausrufezeichen und zeigen, dass sie auch heute wieder feiern wollen. Einer nach dem anderen liefern sie bärenstarke Läufe: Marco Odermatt führt souverän mit 0,59 Sekunden Vorsprung vor Loïc Meillard und Thomas Tumler. Kann sich Lucas Pinheiro Braathen da noch vorbeischieben und die erste Medaille für Brasilien bei Winterspielen sichern? Oder krönt sich Odermatt heute endlich zum Olympiasieger?

Eishockey (M): Anschlusstreffer von Deutschland Die Hoffnung lebt, Deutschland verkürzt auf 3:4! Im Gewühl vor dem Tor fällt der Puck zu Tim Stützle, dessen Schuss eigentlich am Kasten vorbeigehen würde. Doch Verteidiger Zīle steht genau im Weg, und von seinem Oberkörper prallt die Scheibe unhaltbar ins lettische Tor! Kann Deutschland in der Schlussphase jetzt noch einmal nachlegen und ausgleichen?

Curling (M): Deutschland mit Rückstand Für Deutschland startet das Curling-Match gegen das US-Team alles andere als nach Wunsch. Gleich fünf Steine bringen die Amerikaner im ersten End ins Haus, womit sie 4:0 in Führung liegen. Kann die junge Mannschaft den Konter schaffen? Im zweiten End hat man den Vorteil des Hammers, kann also den letzten Stein setzen.

Ski Alpin (M): Atle Lie McGrath übernimmt Führung Lange hat sich Marco Schwarz an der Spitze gehalten, doch nun muss der Österreicher die Spitze räumen. Atle Lie McGrath aus Norwegen überquert nach einem bärenstarken Lauf und starkem Schlusspart mit 0,46 Sekunden Vorsprung die Linie. Wenig später übernimmt Stefan Brennsteiner die zweite Position. Sechs Athleten stehen nur noch oben.

Eishockey (M): Letten eiskalt! Lettland zeigt sich eiskalt und nur wenige Minuten nach dem 3:2 erhöht Renars Krastenbergs zum 4:2. Damit kippt das Spiel endgültig zugunsten der Letten. Deutschland steht plötzlich vor einem Zwei-Tore-Rückstand und muss in der Schlussphase alles riskieren, um noch einmal zurückzukommen. Zwischen Schweden und der Slowakei steht es weiterhin 3:2.

Eishockey (M): Deutschland in Rückstand Jetzt muss das deutsche Team aufpassen, denn gegen Lettland gerät die Partie wieder ins Wanken. Kaum ist eine Strafe abgelaufen, schlagen die Letten eiskalt zu. Deutschland ist in der Defensive unsortiert, in der neutralen Zone bekommt der Gegner viel zu viel Platz. Der Puck kommt auf rechts zu Tralmaks, der in die Mitte zieht und Grubauer mit einem wuchtigen Schuss überwindet.

Ski Alpin (M): Bitteres Ende für Fabian Gratz Ist das bitter für Fabian Gratz. Der letzte Deutsche mit Medaillenhoffnung ist schon nach wenigen Toren raus. Nach seinem beherzten Lauf im ersten Durchgang wollte er auch diesmal mit viel Schwung angreifen. Doch in einem Linksschwung ist er etwas zu direkt dran, hat zu viel Kontakt mit dem Ski und verliert die Kontrolle. Gratz scheidet aus und ärgert sich verständlicherweise maßlos!

Ski Alpin (M): Hundertstel-Krimi auf der Piste Aktuell erleben wir einen regelrechten Hundertstel-Krimi in der Ski-Alpin-Entscheidung! Timon Haugan aus Norwegen ist mit 0,02 Sekunden als aktueller Dritter auch nur einen Hauch langsamer als Marco Schwarz. Nur noch elf Sportler stehen oben. Da der Schnee weiterhin heftig ist, hat die Jury die Intervalle verkürzt gehalten. Die letzten Athleten werden also schnell hintereinander laufen.

Curling (M): Deutschland trifft auf die USA Im Curling-Turnier der Männer steht die nächste Session an. Das deutsche Team um Skip Marc Muskatewitz trifft in seinem vierten Spiel auf die USA. Die deutsche Mannschaft konnte bislang zwei Partien gewinnen, beide allerdings erst im Extra End. Die USA stehen nach drei Spielen bei nur einem Sieg. Auf dem Papier spricht damit einiges für das junge deutsche Team. Auch auf den Nachbarbahnen versprechen die Begegnungen Spannung. Die Schweiz trifft auf Kanada, beide Teams führen mit drei Siegen die Tabelle an. Allerdings ist Kanada momentan im Mittelpunkt nach Kritik, nachdem man im Spiel gegen Schweden offenbar den Stein mit dem Finger in einem Bereich weitergeschoben hat, in dem das nicht mehr erlaubt war. Schweden und China begegnen sich im Kellerduell, beide warten noch auf ihren ersten Erfolg. Im Spiel zwischen Großbritannien und Tschechien gehen die Briten als Favoriten aufs Eis.

Eishockey (M): Deutschland im letzten Drittel Das Schlussdrittel läuft. Holt sich Deutschland den zweiten Sieg oder kommen die Letten noch zu ihren ersten Punkten im olympischen Turnier? Die Marschroute für das DEB-Team ist klar: von der Strafbank fernbleiben und die eigenen Chancen konsequenter nutzen. Beide lettischen Treffer in dieser Partie fielen bislang in Überzahl.

Ski Alpin (M): Zubcic im Blindflug Was für ein verrückter Lauf von Filip Zubcic. Während der Fahrt reißt er sich plötzlich die Skibrille vom Gesicht. Offenbar hofft er, im dichten Schneefall des zweiten Durchgangs ohne Brille besser sehen zu können. Für einen Moment fährt er beinahe blind durch ein Tor, doch nach ganz vorne reicht es trotzdem nicht. Auch bei Anton Grammel geht es im Anschluss nicht nach vorn. Als Fünfter weiß er bereits im Ziel, dass es heute keine Medaille geben wird.

Ski Alpin (M): Guter Lauf von Schmid Als erster der drei Deutschen zeigt Alexander Schmid eine gute Leistung. Nach der nicht optimalen Olympiavorbereitung aufgrund des Haarrisses im rechten Sprunggelenk, ist das jetzt eine gute Fahrt. Dem 31-Jährigen gelingt eine Laufbestzeit, er setzt sich an die Spitze, wird aber unmittelbar darauf von Joan Verdú aus Andorra übertrumpft. Wenig später ist Marco Schwarz in der Summe beider Läufe eine kümmerliche Hundertstel schneller und setzt sich an die Spitze.

Eishockey (M): Schweden legt erneut vor Während es in der Partie zwischen Deutschland und Lettland beim Stand von 2:2 in die letzte Drittelpause geht, schießt Elias Pettersson die Schweden gegen die Slowakei zum dritten Mal in Führung. Angesichts der bisherigen Erfahrungen stellt sich die Frage, wie lange dieses 3:2 Bestand haben wird.

Ski Alpin (M): Österreichische Führung in Bormio Sehr früh ist im zweiten Durchgang der Weltmeister dran. Raphael Haaser war im ersten Lauf nur 24. Bei Schneefall in Bormio lassen sich dreieinhalb Sekunden natürlich nicht wettmachen. Aber natürlich möchte sich der Tiroler rehabilitieren. Ihm gelingt zumindest die Laufbestzeit, verbunden mit der zwischenzeitlichen Führung. Diese wird vermutlich eine Weile Bestand haben – aber natürlich nicht bis zum Ende.

Eishockey (M): Slowakei gleicht zum zweiten Mal aus Knapp geht es auch zwischen Schweden und der Slowakei zu. Die Skandinavier haben in Person von Adrian Kempe In Überzahl auch im zweiten Drittel vorgelegt, doch Martin Gernát ist in der 30. Minute der abermalige Ausgleich gelungen. Es steht also auch in der Santagiulia Arena 2:2. Bei der schwedischen Führung zum 1:0 handelte es sich übrigens um einen Shorthander von Joel Eriksson Ek.

Ski Alpin (M): Finaldurchgang im Riesentorlauf In Bormio steht nun die Medaillenentscheidung im Riesenslalom der Männer an. 73 Sportler aus 59 Nationen sind noch dabei. Die ersten 30 des ersten Durchgangs eröffnen den Wettkampf in umgekehrter Reihenfolge und werden auch die Plaketten unter sich ausmachen. Der klar führende Lucas Pinheiro Braathen kann sich eigentlich nur noch selbst schlagen. Doch wenn der norwegische Brasilianer patzt, dann stehen die drei Schweizer um Marco Odermatt bereit. Fabian Gratz befindet sich als Zehnter allenfalls im Lauerstellung, für eine deutsche Medaille müsste schon einiges zusammenkommen.

Eishockey (M): Deutschland tut sich schwer Inzwischen läuft im Spiel Deutschland gegen Lettland der mittlere Spielabschnitt. In der 29. Minute hat die DEB-Auswahl den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen müssen, Dans Ločmelis traf zum zweiten Mal für die Balten, die auch in der Torschussbilanz mit 16:13 die Nase leicht vorn haben. Nun aber gibt es zum dritten Mal ein Powerplay für die Deutschen. Tim Stützle trifft dabei das Gestänge, doch ein Tor will in Überzahl nicht gelingen.

Ski Langlauf (F): Deutschlands Staffel auf Platz vier Nach einer hervorragenden Leistung stürmt Pia Fink als Vierte ins Ziel. Zur Medaille fehlen am Ende etwa 21 Sekunden. Für die Schweiz bleibt letztlich Rang sieben mit mehr als zwei Minuten Rückstand. Die österreichische Staffel kommt als Zehnte ins Ziel.

Ski Langlauf (F): Gold für Norwegen! Heidi Weng nimmt die letzte Abfahrt vorsichtig, damit da auch wirklich nichts mehr passiert. Kurz darauf hat es die 34-Jährige geschafft, krönt sich in ihrer langen Karriere erstmals zur Olympiasiegerin und feiert mit ihren norwegischen Staffelkolleginnen. Knapp 51 Sekunden später läuft Jonna Sundling ungefährdet zu Silber. Nach dem Drama um die gestürzte Ebba Andersson ist das Schadensbegrenzung für die eigentlich favorisierten Schwedinnen. Jasmi Joensuu jubelt mit den anderen Finninnen kurz darauf über Bronze.

Ski Langlauf (F): Sundling hängt Joensuu ab Pia Fink läuft ein starkes Rennen, setzt sich von Jessie Diggings ab und ist Vierte. Der Weg zu Bronze ist allerdings weit. Auf Platz drei läuft Jasmi Joensuu, die Jonna Sundling nicht halten kann.

Ski Langlauf (F): Weng auf dem Weg zum Olympiasieg Heidi Weng geht ihre letzte Runde an, da brennt nichts mehr an für Norwegen. Die beiden Verfolgerinnen konzentrieren sich auf den Kampf um Silber. Deutlich dahinter kämpft Jessie Diggings verbissen, liegt als Vierte aber 42 Sekunden vom Podium entfernt und hat drei Kontrahentinnen im Schlepptau – Pia Fink, Nadine Fähndrich und Federica Cassol.

Ski Langlauf (F): Alle Medaillen gehen wohl nach Skandinavien Norwegens Vorsprung wächst immer weiter, eine Minute ist das jetzt. Dahinter bahnt sich ein Duell um Silber an, denn Jonna Sundling – jetzt schon Dritte – arbeitet sich an Jasmi Joensuu heran. Alle anderen Staffeln kommen da nicht mehr mit, können ins Medaillenrennen nicht eingreifen.

Ski Langlauf (F): Letzter Wechsel Beim letzten Wechsel baut Norwegen auf ein Polster von 48 Sekunden. Jetzt muss das Heidi Weng nur noch nach Hause laufen. Dahinter bleibt uns die Spannung erhalten. Die Finninnen schicken Jasmi Joensuu ins Rennen um Silber. Für Italien geht es nun Federica Cassol mit 57 Sekunden Defizit an. Nur noch neun Sekunden dahinter übergibt Frida Karlsson an Jonna Sundling. Schweden liegt auf Position vier und hat Bronze im Blick. Helen Hoffmann übergibt als Fünfte an Pia Fink, die sich nun auf der Strecke mit Jessie Diggins messen muss. Die Schweizerinnen folgen kurz dahinter als Siebte – jetzt mit Nadine Fähndrich.

Ski Langlauf (F): Norwegen auf Siegkurs Karoline Simpson-Larsen stürmt unaufhaltsam vornweg, baut den norwegischen Vorsprung auf inzwischen 40 Sekunden aus. Dahinter behauptet die finnische Ersatzläuferin Vilma Ryytyy, die statt Krista Pärmäkoski aufgeboten wurde, den zweiten Platz. Die Schweizerin Marina Kälin kann nicht folgen, wird nun auch von Italien und Schweden überholt. Frida Karlsson hat das Messer zwischen den Zähnen, Schweden kann doch noch zumindest ins Medaillenrennen eingreifen. Helen Hoffmann läuft weiterhin auf Platz sieben.

Bob (F): Training im Monibob Am Vormittag gab es die letzten zwei Trainingsläufe der Monobobfahrerinnen von insgesamt sechs. Dabei haben sich die Favoritinnen heute weitestgehend rausgenommen. Also auch Laura Nolte sparte sich diesen Trainingstag in der Eisrinne. Gleiches galt für Kim Kalicki. Lisa Buckwitz trat zumindest im ersten Lauf an, fuhr dabei Bestzeit. Durch die zahlreichen fehlenden Athletinnen gab es auch gute Ergebnisse für die Schweizerinnen Melanie Hasler und Debora Annen, die im letzten Lauf sogar die Plätze eins und zwei belegten. Der Wettkampf beginnt übrigens am Sonntag. Nach vier Läufen gibt es tags darauf dann die Medaillen.

Eishockey (M): Deutsche Führung nach dem ersten Drittel In der 16. Minute haben Deutschlands Eishockeymänner den Ausgleich hinnehmen müssen. Für Lettland traf Dans Ločmelis. Doch die Antwort des DEB-Teams ließ nicht lange auf sich warten. Lukas Kälble sorgte für die erneute Führung. Mit diesem 2:1 geht es in diesem Moment in die erste Drittelpause. Im Parallelspiel steht es zwischen Schweden und der Slowakei nach wie vor 1:1.

Ski Langlauf (F): Norwegen jetzt vorn Somit läuft Norwegen jetzt wohl ungefährdet dem Sieg entgegen. Die Skandinavierinnen kommen mit 23 Sekunden Vorsprung zum zweiten Wechsel. Ab sofort wird geskatet. Finnland und die Schweiz folgen auf den weiteren Medaillenrängen. Die Italienerinnen sind neun Sekunden dahinter Vierte. Österreich liegt auf Platz fünf. Katharina Hennig Dotzler ist gut 52 Sekunden zurück, übergibt als Siebte auf Helen Hoffmann. Schweden wird nur noch an Position acht geführt – mit weit mehr als einer Minute Rückstand. Wie soll Frida Karlsson das noch retten?

Ski Langlauf (F): Drama in der Loipe Ebba Andersson erlebt einen völlig gebrauchten Tag. Die Schwedin stürzt ein zweites Mal – diesmal mit gravierenden Folgen. Die Bindung nimmt Schaden, der Ski geht verloren. Die 28-Jährige rappelt sich auf, klemmt sich die Latte unter den Arm und rennt auf der Suche nach einem Betreuer mit einem Ersatzski los. Die Sekunden verrinnen gnadenlos, ehe Andersson wieder richtig Skilaufen kann. Das sind unglaublich dramatische Bilder.

Ski Langlauf (F): Sturz von Andersson Alles deutete schon auf einen Sieg der Schwedinnen hin, doch Ebba Andersson stürzte, in Führung liegend. Die Konkurrenz zog vorbei. Und mehr noch – die 28-Jährige verlor ihren Rhythmus, tat sich fortan richtig schwer. Somit liegt jetzt Norwegen mit Astrid Øyre Slind vorn. Es folgen Italien, Schweden und Finnland. Nadja Kälin macht zwar zeitlich nichts gut, arbeitet die Schweiz aber auf Rang sechs vor. Deutschland liegt nach wie vor auf Platz zehn.

Eishockey (M): Deutschland führt schon In Mailand bestreitet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Männer das zweite Spiel bei diesem olympischen Turnier. Und wie schon zum Auftakt gegen Dänemark gelingt dem Team von Harold Kreis ein guter Start. Diesmal dauert es gut zwei Minuten, bis Lukas Reichel die DEB-Auswahl gegen Lettland mit 1:0 in Führung bringt. Parallel spielen übrigens Schweden und die Slowakei, dort steht es 1:1.

Ski Langlauf (F): Deutschland liegt zurück Laura Gimmler hat als Startläuferin 40 Sekunden eingebüßt, beim Wechsel heißt das nur Platz zehn. Nun muss Katharina Hennig Dotzler als zweite Klassikläuferin eine Aufholjagd starten. Die Schweiz liegt nach 7,5 Kilometern mit 21 Sekunden Rückstand auf Rang neun.

Ski Langlauf (F): Starke Schwedinnen vorn Zum schweren Profil der Strecken im Fleimstal kommen auch heute schwierige Schneebedingungen, es ist mitunter tief. In der Summe bereitet das Laura Gimmler massive Schwierigkeiten, es geht schnell viel Zeit verloren. An der Spitze suchen die favorisierten Schwedinnen eine frühe Vorentscheidung, Linn Svahn schlägt ein brutales Tempo an. Da hat auch die Norwegerin Kristin Fosnæs Mühe. Gut halten die Italienerinnen mit Iris de Martin Pinter mit. Österreich hat mit Teresa Stadlober die Stärkste gleich auf Position eins gesetzt, das führt beim ersten Wechsel zu Platz vier.

Ski Langlauf (F): Medaillenrennen für die Staffeln Eben haben sich im Langlaufzentrum am Lago di Tesero 19 Frauenstaffeln auf den Weg gemacht. Über 4 x 7,5 Kilometer geht es um die Medaillen. Für Deutschland eröffnet Laura Gimmler das Rennen. Zum DSV-Quartett gehören ferner Katharina Hennig Dotzler, Helen Hoffmann und Pia Fink. Für die Schweiz laufen Anja Weber, die Schwestern Nadja und Marina Kälin sowie Nadine Fähndrich.

Ski Freestyle (F): Golf für Australien! Nun geht es um Gold. Weltmeisterin Jaelin Kauf gerät zeitlich ins Hintertreffen, Jakara Anthony hat die Nase um gut eine halbe Sekunde vorn. Doch das allein zählt nicht. Die Wertungsrichter geben den Ausschlag und auch die sehen die Einzel-Olympiasiegerin von 2022 vorn. Jakara Anthony aus Australien gewinnt Gold. Die Silbermedaillengewinnerin vom Mittwoch muss sich also auch im Dual Moguls mit dem zweiten Platz begnügen.

Ski Freestyle (F): Lemley gewinnt Bronze Nun schauen wir auf das kleine Finale im Parallelwettbewerb auf der Buckelpiste. Hier erleben wir die dreimalige Weltmeisterin in dieser Disziplin. Perrine Laffont misst sich mit der Einzel-Olympiasiegerin bei diesen Spielen, das ist Elizabeth Lemley. Es sind hier also zwei der Besten dieses Sports am Werk. Die Französin ist eine Sekunde schneller unterwegs. Nun haben die Judges das Sagen. Und die sehen hinsichtlich der technischen Ausführung die US-Amerikanerin vorn. Knapp mit 18:17 gewinnt Lemley Bronze.

Curling (F): Schweiz verliert gegen Japan Im siebten End haben die Japanerinnen für die Wende gesorgt, gingen da mit 5:4 in Führung. Diese gaben die Asiatinnen in der Folge nicht mehr her, gewannen die Partie gegen die Schweiz schlussendlich mit 7:5 und holten ihren ersten Sieg bei diesen Olympischen Spielen. Für die Eidgenossinnen bedeutete das die erste Niederlage. In der dritten Begegnung zogen die Italienerinnen gegen China knapp mit 7:8 den Kürzeren, hatte nach dem achten End noch 7:5 geführt.

Ski Freestyle: Stürze im ersten Halbfinale Es wird ernst auf der Buckelpiste. Im ersten Halbfinale kommt Perrine Laffont zu Fall, gibt auch schon auf. So hat Jaelin Kauf freie Bahn, doch auch die US-Amerikanerin stürzt. Letztere aber bleibt auf der Piste, setzt sich am Ende durch, denn die Französin hat leichtfertig die Piste verlassen und wird sich ärgern. Anschließend duellieren sich Jakara Anthony und Elizabeth Lemley. Die erstgenannte Australierin hat zeitlich die Nase vorn, schlägt ein unglaubliches Tempo an. Das setzt die Einzel-Olympiasiegerin unter Druck. Lemley kommt zu Fall, das ist die Entscheidung.

Curling (F): Sieg für Großbritannien Kanada hat sich aufgebäumt, die letzten beiden Ends für sich entscheiden. Doch da die Weltmeisterinnen bereits 4:7 zurücklagen, gelang es letztlich nur noch auf 6:7 zu verkürzen. Großbritannien behält die Nase vorn, holt den ersten Sieg in dieser Round-Robin-Runde. Streng genommen sind das um Skipp Sophie Jackson übrigens alles Schottinnen, treten unter dieser Flagge auch bei Weltmeisterschaften an. Bei Olympia passiert das unter dem Union Jack.

Ski Freestyle (F): Halbfinalistinnen gefunden Acht Freestylerinnen sind also verblieben und wollen sich ihre Medaillenchancen erhalten. Dieser Parallelwettbewerb auf der Buckelpiste wird im Fachjargon Dual Moguls genannt. Wegen eines schweren Patzers von Anastassiya Gorodko kommt zu Beginn Jaelin Kauf problemlos durch. Danach liefern sich Perrine Laffont und Tess Johnson ein enges Rennen, die erstgenannte Französin setzt sich mit 18:17 durch. Jakara Anthony behauptet sich gegen Olivia Giaccio. Und im letzten Viertelfinale kommt Hinako Tomitaka zu Fall. So zieht Elizabeth Lemley in die Vorschlussrunde ein.

Ski Alpin (M): Klassement des ersten Laufes steht Noch längst sind nicht alle 81 Athleten im ersten Durchgang des Riesenslaloms gestartet. Allerdings kommen die Fahrer inzwischen allesamt mit zehn Sekunden und mehr Rückstand ins Ziel. In den vorderen Regionen des Klassements tut sich also nichts mehr. Die überragende Bestzeit von Lucas Pinheiro Braathen hat ohnehin Bestand. Eine knappe Sekunde dahinter führt Marco Odermatt ein schweizerisches Trio an, es bestehen glänzende Medaillenchancen für die Eidgenossen. Bester Deutscher ist Fabian Gratz als Zehnter. Darüber hinaus sind auch Anton Grammel (15.) und Alexander Schmid (20.) dabei, wenn der Finaldurchgang um 13:30 Uhr beginnt.

Ski Freestyle (F): Auslese auf der Buckelpiste In den weiteren Achtelfinalläufen setzen sich die zumeist stärker eingeschätzten Freestylerinnen durch. Tess Johnson aus den USA und Jakara Anthony aus Australien kommen weiter. Eng wird es zwischen der US-Amerikanerin Olivia Giaccio und Avital Carroll. Letztgenannte Österreicherin zieht den Kürzeren. Darüber hinaus erreichen die Japanerin Hinako Tomitaka und Elizabeth Lemley das Viertelfinale, welches sich jetzt gleich anschließen wird.

Skispringen (F): Training beendet Unterdessen sind die drei Trainingsdurchgänge im Skispringen zu Ende gegangen. Favoritin Nika Prevc war dabei stets vorn dabei, erwies sich im dritten Durchgang als die Beste. Zu gefallen wusste auch die Norwegerin Eirin Maria Kvandal. Der weiteste Satz wurde für Yuki Ito vermessen, die Japanerin kam auf 134,5 Meter. Beste Deutsche war bei allen Sprüngen Selina Freitag. Ihr weitester Sprung ging auf 126 Meter. In der zweiten Runde bedeutete das den fünften Platz. Die einzige Schweizerin Sina Arnet bewegte sich mit ihrer Bestweite von 115,5 Metern immer knapp außerhalb der Top 30.

Ski Freestyle (F): Spektakel auf der Buckelpiste Enge parallele Skiführung, Geschmeidigkeit in den Knien, flinke Bewegungen – neben einer sauberen Stilistik sollten die Athletinnen trotzdem noch schnell fahren und zudem zwei spektakuläre Sprünge zeigen. Die Anforderungen sind hoch. Jaelin Kauf aus den USA, Anastassiya Gorodko aus Kasachstan und die Französin Perrine Laffont meistern die Aufgaben stark, ziehen ins Viertelfinale ein.

Ski Freestyle (F): Achtelfinalistinnen gefunden Dichter Schneefall begleitet den Parallel-Wettbewerb auf der Buckelpiste in Livigno. Dort sind 28 Sportlerinnen angetreten. Soeben geht das Sechzehntelfinale zu Ende. Das Achtelfinale schließt sich unmittelbar an. Dort greift nun auch die Olympiasiegerin im Einzel ein. Elizabeth Lemley aus den USA wird es mit der Kanadierin Ashley Koehler zu tun bekommen. Zuvor werden noch zerkleinerte Zweige von Nadelbäumen auf der Piste verteilt, um den Sportlerinnen optische Orientierung bieten zu können.

Ski Alpin (M): Schweiz knapp vorn Nach wie vor ist das ein zähes Ringen zwischen den Schweizerinnen und den Japanerinnen. Im fünften End konnte keiner anschreiben. Danach holen sich die Eidgenossinnen den siebten Durchgang und legen wieder vor, führen knapp mit 4:3. Eng geht es auch zwischen Italien und China zu (4:4). Einzig die Britinnen führen nach wir vor deutlich gegen Kanada (5:2). Die Weltmeisterinnen aus Nordamerika müssen sich etwas einfallen lassen.

Ski Alpin (M): Schmid fährt in die Top 20 Nach einem Haarriss im rechten Sprunggelenk musste Alexander Schmid zuletzt länger aussetzen, ist für Olympia gerade rechtzeitig zurückgekehrt. Bis Mitte des Laufes schlägt sich der Deutsche gut, patzt dann aber grob. So wächst der Zeitverlust auf fast drei Sekunden an. Das bedeutet Platz 19.

Ski Alpin (M): Grammel Fünfzehnter Eben ist die italienische Riesenslalom-Hoffnung gescheitert. Luca de Aliprandini bekommt bei einem Rechtsschwung einen Schlag, der linke Ski löst sich. Der 35-Jährige kommt zu Fall und rutscht ewig die steile Piste hinab. Danach macht sich der zweite Deutsche auf den Weg. Bei einem Rechtsschwung, an der Stelle ist eben der Italiener gestürzt, verliert Anton Grammel kurz die Balance, verlässt die Ideallinie. Das kostet Zeit. Im Ziel sind es dann 2,6 Sekunden – Rang 15.

Ski Alpin (M): Guter Lauf von Gratz Nun ist der erste Deutsche im Riesentorlauf am Werk. Und Fabian Gratz macht das unter diesen Umständen gut, verliert an den Zwischenzeiten nicht ganz so viel. An Lucas Pinheiro Braathen dürfen wir auch ihn nicht messen. Der 28-Jährige büßt aber lediglich knapp 2,3 Sekunden ein, sieben Zehntel fehlen zum Podium. Für den Moment ist das Platz zehn.

Ski Alpin (M): Auch der Weltmeister ist chancenlos Luca Aerni bekommt drei Sekunden aufgebrummt und übernimmt die Rote Laterne. Mittlerweile gelingt es den Sportlern nicht mehr, auf unter zwei Sekunden an die Bestzeit heranzukommen. Das wäre aber nötig, um noch realistische Chancen auf Edelmetall zu besitzen. River Radamus kommt gerade als Elfter ins Ziel. Im Anschluss wird der Weltmeister deklassiert. Raphael Haaser bleibt auch nicht frei von Fehlern. Bei dreieinhalb Sekunden Rückstand frieren dem Tiroler im Ziel förmlich die Gesichtszüge ein.

Ski Freestyle (F): Neuer Wettbewerb auf der Buckelpiste Erstmals Teil des olympischen Programms ist der Parallel-Wettbewerb auf der Buckelpiste. Natürlich geht es dabei nicht nur um die schnellste Zeit. Auch die Fahrtechnik und die Ausführung der Sprünge haben Einfluss. Um 10:30 Uhr beginnen die Sechzehntelfinals. In den 14 Paarungen treten jeweils zwei Sportlerinnen gegeneinander an. Elizabeth Lemley und Jaelin Kauf, Gold- und Silbermedaillengewinnerinnen des Einzelwettkampfs, sind bereits fürs Achtelfinale gesetzt.

Curling (F): Kopf-an-Kopf-Rennen für die Schweiz Japan lässt nicht locker. Im vierten End wird den Asiatinnen ein Zweier-Haus gutgeschrieben, sie gleichen zum 3:3 aus. Darüber hinaus führt China gegen Italien inzwischen mit 4:3. Und Großbritannien hat gegen Kanada auf 4:1 erhöht.

Ski Alpin (M): Tumler am Podium dran Es gab Zeiten, da ist Marco Odermatt der Konkurrenz um die Ohren gefahren. Heute ist der Gesamtweltcupsieger nur der Beste vom Rest. All seine Kollegen bekommen noch weit mehr Rückstand aufgebrummt. Davon bleibt auch Žan Kranjec, der Olympiazweite von 2022, nicht verschont. Unter diesen Umständen ist es für die Athleten schon gut, wenn sie den Zeitverlust auf unter zwei Sekunden begrenzen, so wie das Thomas Tumler jetzt tut. Damit reihen sich hinter Pinheiro Braathen drei Schweizer im Block ein und haben Medaillen im Blick.

Ski Alpin (M): Meillard auf Platz drei Als nächste schweizerische Hoffnung versucht sich Loïc Meillard an diesem ersten Lauf. An der Kurssetzung des Slowenen Miha Verdnik kann es nicht liegen, das ist nicht sonderlich schwierig gesteckt. Auch der zweite Eidgenosse gerät deutlich in Rückstand, schaut fragend auf gut anderthalb Sekunden Rückstand. Immerhin bedeutet das Rang drei, Edelmetall ist da noch drin. Doch Gold bleibt außer Reichweite – im Anschluss auch früh Stefan Brennsteiner. Wie hat das Lucas Pinheiro Braathen gemacht? Hat der eine Abkürzung genommen?

Ski Alpin (M): Auch Odermatt bekommt eine Sekunde Als nächster steht Marco Schwarz ungläubig im Zielraum, staunt über 2,7 Sekunden Zeitverlust und schüttelt nur den Kopf. Es stellt sich die Frage: Wie konnte Lucas Pinheiro Braathen so viel schneller fahren als alle anderen? Vielleicht gibt uns Maro Odermatt eine Antwort. Der Olympiasieger von 2022 kommt besser klar, aber nicht fehlerfrei durch. Unten gibt der Nidwaldner nochmals Gas und begrenzt den Zeitverlust auf unter eine Sekunde. Auch das ist eine Menge.

Ski Alpin (M): Erste Favoriten lassen Federn Im Riesentorlauf darf Lucas Pinheiro Braathen als erster Athlet auf die Piste. Der norwegische Brasilianer setzt die erste Zeit. Im Anschluss sind zwei Norweger an der Reihe. Und sowohl Atle Lie McGrath als auch Henrik Kristoffersen finden sich bei den Bedingungen überhaupt nicht zurecht, bekommen beide um die zwei Sekunden Rückstand aufgebrummt. Vor allem auch in diesem Ausmaß ist das überraschend.

Curling (F): Schweiz legt weiter vor Im dritten End nutzen die Schweizerinnen den letzten Stein. Alina Pätz gelingt damit ein Takeout und baut die Führung auf 3:1 aus. Genau dieses Ergebnis haben wir auch in den zwei parallel stattfinden Partien. Dort führt China gegen Italien. Und Großbritannien hat mit einer Dreier-Haus das Spiel gegen Kanada gedreht.

Ski Alpin (M): Erster Lauf im Riesenslalom Auf der Pista Stelvio wollen die schweizerischen Skiherren ihren Lauf fortsetzen. Bislang haben die Eidgenossen alle alpinen Wettbewerbe gewonnen. Doch der dreimalige Olympiasieger Franjo von Allmen hat all seine Startes absolviert, fortan sind andere gefordert – allen voran Marco Odermatt. Doch Loïc Meillard hat im Riesentorlauf auch zwei Saisonsiege eingefahren, rechnet sich also einiges aus. Zum Favoritenkreis gehören ferner die Österreicher Marco Schwarz und Stefan Brennsteiner, die Norweger um Henrik Kristoffersen sowie der Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen. Aus deutscher Sicht bringt Fabian Gratz die beste Vorleistung mit, war immerhin Fünfter in Alta Badia.

Curling (F): Japan bleibt dran Für die Schweizerinnen stellt sich die Situation günstig dar, also entschließt sich Alina Pätz, eine Guard zu spielen. Doch danach darf Sayaka Yoshimura antworten. Die japanische Skip curlt ihren Stein mithilfe der Teamkolleginnen perfekt, sichert ihrer Mannschaft dieses End und verkürzt auf 1:2 aus Sicht der Asiatinnen. Zwischen Kanada und Großbritannien steht es nach wie vor 1:0.

Curling (F): Italien schlägt zurück Im zweiten End nutzen die Italienerinnen den letzten Stein. Skip Stefania Constantini spielt diesen. Es ist überaus eng im Haus, doch der rote Stein liegt einen Hauch näher am Zentrum. Das bedeutet den Ausgleich zum 1:1.

Curling (F): Schweiz holt erstes End Zehn Ends sind zu spielen. Das Recht des letzten Steins für den Beginn hat sich im Vorfeld der Partie die Schweiz gesichert. Diesen spielt jetzt Alina Pätz. Und die 35-Jährige macht das großartig. Per Double Takeout entfernt sie mit einem Schlag zwei japanische Steine aus dem Haus und sorgt für die 2:0-Führung der Eidgenossinnen. Parallel gehen China und Kanada jeweils 1:0 in Führung.

Curling (F): Neuauflage des Halbfinals von 2022 Beide Nationen trafen übrigens vor vier Jahren im Halbfinale aufeinander. Dabei setzten sich die Japanerinnen mit 8:6 durch, holten später Silber. Die Schweizerinnen gingen in Peking als Vierte letztlich leer aus. Von damals ist auf japanischer Seite keine Spielerin mehr dabei. Bei den Eidgenossinnen mischen Alina Pätz und Silvana Trinzoni immer noch mit.

Curling (F): Vierte Session im Frauenwettbewerb Das Wettkampfgeschehen des Tages eröffnen die Curlerinnen. Im Stadio Olimpico del Ghiaccio stehen am Morgen drei Partien auf dem Programm. Italien trifft auf China, Großbritannien spielt gegen Kanada. Und die ungeschlagenen Schweizerinnen bekommen es mit den noch sieglosen Japanerinnen zu tun. Derzeit sind die Eidgenossinnen in der Round-Robin-Tabelle der zehn Mannschaften Zweite, die Asiatinnen Vorletzte.

Skispringen (F): Zweiter Trainingstag auf der Großchance Früh am Morgen mussten die 50 Skispringerinnen aufstehen, um die Gelegenheit wahrnehmen zu können, nochmals auf der Großschanze trainieren zu können, ehe am Sonntag dort für sie die Medaillen auf dem Spiel stehen. Drei Durchgänge sind angesetzt. Nach deren Ende werden wir schauen, wer sich dabei besonders hervorgetan hat.

Was ist für die Schweiz drin? Für die Schweiz steht natürlich der Riesenslalom im Mittelpunkt des Interesses. Marco Odermatt möchte endlich das erste Gold bei diesen Spielen erringen, schließlich ist der Nidwaldner quasi Titelverteidiger, wurde in dieser Disziplin vor vier Jahren erstmals Olympiasieger. Medaillenchancen besitzt allerdings auch Loïc Meillard. Im Curling sind heute die eidgenössischen Frauen und die Männer gefordert. Beim Biathlon-Sprint wird sich ein Quartett um Amy Baserga versuchen. Zudem sind drei schweizerische Skispringer um Gregor Deschwanden am Start.

Deutsche Erwartungen Aus deutscher Sicht gibt es im Riesenslalom der Männer für das DSV-Trio lediglich Außenseiterchancen. Dagegen rechnen wir uns in der Lauglaufstaffel der Frauen durchaus etwas aus. Ab 10:00 Uhr geht es in Tesero um Edelmetall. Neben den Männern spielen heute auch die deutschen Eishockeyfrauen. Im Playoff-Viertelfinale wartet mit den Kanadierinnen aber eine schier unlösbare Aufgabe. Am späten Nachmittag mischen zwei deutsche Eisschnellläufer über 500 Meter mit. Auf die Plaketten dürfen heute die Skeletonfahrerinnen schielen, das deutsche Trio besitzt für die letzten beiden Läufe glänzende Ausgangspositionen. Biathlon und Skispringen wurde ja bereits thematisiert.