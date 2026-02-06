Winterspiele kostenlos auf Joyn streamen!
Olympia LIVE: Hase/Volodin greifen nach Eiskunstlauf-Gold - der Tag im Liveticker
- Aktualisiert: 16.02.2026
- 06:08 Uhr
- ran.de, SID
Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.
Liveticker Olympia heute: Welche Entscheidungen stehen an?
12:42 Uhr: Shorttrack Frauen 1000 Meter, A-Finale
13:30 Uhr: Ski Alpin, Slalom Männer, 2. Lauf
20:00 Uhr: Eiskunstlauf - Paarlauf Kür
20:17 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Big-Air, Finale - 3. Lauf
20:20 Uhr: Skispringen Männer, Super Team - Finalrunde
21:04 Uhr: Bob Frauen Mono, 4. Lauf
Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.
Olympia 2026 live: Aktueller Liveticker – alle Highlights heute im Überblick
Heutige Medaillenchancen Deutschlands
Im Skispringen gehen die beiden deutschen Athleten Philipp Raimund und Andreas Wellinger als Mitfavoriten im Super-Team-Wettbewerb um Medaillen ins Rennen.
Beim Alpinen Ski-Slalom am Montag zählt Linus Straßer zumindest zum erweiterten Kreis der Anwärter auf Edelmetall. Im Ski-Weltcup liegt Straßer in der Slalom-Wertung immerhin aktuell auf Rang 12.
Im Monobob hat Deutschland durch Laura Nolte beste Chancen auf eine Medaille, vielleicht sogar Gold. Nach zwei von vier Läufen führt sie.
Im Eiskunstlauf greifen nach einem herausragenden Kurzprogramm die besten deutschen Paarläufer Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin in Mailand nach der Goldmedaille.
Im Eiskunstlauf greifen nach einem herausragenden Kurzprogramm die besten deutschen Paarläufer Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin in Mailand nach der Goldmedaille.

Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de.