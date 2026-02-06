Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind in vollem Gange! Täglich kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen in 16 Sportarten mit insgesamt 116 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze.

Olympia 2026 in Mailand und Cortina läuft! Mit unserem Liveticker verpasst ihr keine Medaillenentscheidung.

Verfolgt live die Ergebnisse, Zwischenstände und Kommentare zu den Wettkämpfen, erfahrt sofort, wenn Team D eine Medaille holt oder ein Favorit patzt. Der Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Liveticker Olympia heute: Welche Entscheidungen stehen an?

Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen heute unter anderem im Slalom und Super-Team-Springen der Männer einige Medaillenentscheidungen auf dem Plan. Im Eishockey bestreiten die Frauen-Teams die beiden Halbfinalspiele. Hier wissen wir am späten Abend, wer sich im Match um Gold gegenüberstehen wird.

Aus deutscher Sicht wird es heute schon ab 10 Uhr interessant, wenn die Goldanwärter Johannes Lochner und Francesco Friedrich ihre ersten beiden Läufe im Zweierbob absolvieren. Gleichzeitig geht Slalom-Ass Linus Straßer im Stangenwald auf Medaillenjagd. Die deutschen Curler sind um 14:05 Uhr im nächsten Gruppenspiel gegen Schweden gefordert und ab 19 Uhr geht es im Eiskanal um Edelmetall. Laura Nolte liegt im Monobob nach zwei Läufen in Führung, Lisa Buckwitz auf Rang sechs in Lauerstellung. Ebenfalls um 19 Uhr beginnt das neue Super-Team-Springen auf der Großschanze, bei dem Andreas Wellinger und Philipp Raimund für Deutschland um Medaillen springen. Ab 19:30 Uhr steigt dann die die Kür der Eiskunstlaufpaare. Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin liegen nach einem brillanten Kurzprogramm in Führung und haben Gold im Blick.

In der Schweiz liegen die Medaillenhoffnungen an diesem Montag vor allem auf der Alpin-Piste, im Eiskanal und im Freestyle-Park. Beim Slalom der Männer (10 Uhr) sind mit Loïc Meillard, Tanguy Nef, Daniel Yule und Matthias Iten vier Eidgenossen am Start, die einen Coup landen wollen. Im Monobob-Finale liegt Melanie Hasler nach zwei von vier Läufen als Vierte direkt hinter den Medaillenrängen. Um 19 Uhr geht's hier weiter. Und im Big-Air-Finale der Freestylerinnen greift Slopestyle-Olympiasiegerin Mathilde Gremaud ab 19:30 Uhr nach ihrer zweiten Medaille. Auch Anouk Andraska ist dabei. Die Curlerinnen aus der Schweiz sind heute gleich zweimal gefordert und wollen ihre gute Ausgangslage in den Duellen mit Schweden (9:05 Uhr) und Großbritannien (19:05 Uhr) weiter ausbauen. Die Skispringer Gregor Deschwanden und Felix Trunz vertreten die Schweiz ab 19 Uhr im neuen Super-Team-Wettbewerb auf der Großschanze.

Die Curlerinnen aus der Schweiz sind mit drei Siegen aus vier Spielen gut ins olympische Turnier gestartet und rangieren aktuell auf dem dritten Platz. Die ersten vier Nationen ziehen am Ende der Gruppenphase ins Halbfinale ein. Heute steht dem Team um Skip Silvana Tirinzoni am Morgen eine schwere Aufgabe bevor, denn es geht gegen die noch ungeschlagenen Schwedinnen. Parallel trifft China auf Kanada und Dänemark misst sich mit Großbritannien.

Heutige Medaillenchancen Deutschlands

Im Skispringen gehen die beiden deutschen Athleten Philipp Raimund und Andreas Wellinger als Mitfavoriten im Super-Team-Wettbewerb um Medaillen ins Rennen.

Beim Alpinen Ski-Slalom am Montag zählt Linus Straßer zumindest zum erweiterten Kreis der Anwärter auf Edelmetall. Im Ski-Weltcup liegt Straßer in der Slalom-Wertung immerhin aktuell auf Rang 12.

Im Monobob hat Deutschland durch Laura Nolte beste Chancen auf eine Medaille, vielleicht sogar Gold. Nach zwei von vier Läufen führt sie.

Im Eiskunstlauf greifen nach einem herausragenden Kurzprogramm die besten deutschen Paarläufer Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin in Mailand nach der Goldmedaille.

