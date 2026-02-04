- Anzeige -
Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand & Cortina am 16. Februar

  • Aktualisiert: 16.02.2026
  • 06:02 Uhr
  • ran.de

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 15. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 16. Februar, auf dem Programm:

12:42 Uhr: Shorttrack Frauen 1000 Meter, A-Finale
13:30 Uhr: Ski Alpin, Slalom Männer, 2. Lauf
20:00 Uhr: Eiskunstlauf - Paarlauf Kür
20:17 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Big-Air, Finale - 3. Lauf
20:20 Uhr: Skispringen Männer, Super Team - Finalrunde
21:04 Uhr: Bob Frauen Mono, 4. Lauf

Curling - Round Robin (F)
09:05
Schweden
Schweden
Schweden
0:0
0
0
Live
Schweiz
Schweiz
Schweiz
09:05
China
China
China
0:0
0
0
Live
Kanada
Kanada
Kanada
09:05
Dänemark
Dänemark
Dänemark
0:0
0
0
Live
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
Bob - 1. Lauf (M)
10:00
-:-
Ski Alpin - Entscheidung (M)
10:00
-:-
Shorttrack - 1. Viertelfinale (F)
11:00
-:-
Shorttrack - 2. Viertelfinale (F)
11:04
-:-
Shorttrack - 3. Viertelfinale (F)
11:08
-:-
Shorttrack - 4. Viertelfinale (F)
11:12
-:-
Shorttrack - 1. Vorlauf (M)
11:18
-:-
Shorttrack - 2. Vorlauf (M)
11:20
-:-
Shorttrack - 3. Vorlauf (M)
11:22
-:-
Shorttrack - 4. Vorlauf (M)
11:24
-:-
Shorttrack - 5. Vorlauf (M)
11:26
-:-
Shorttrack - 6. Vorlauf (M)
11:28
-:-
Shorttrack - 7. Vorlauf (M)
11:30
-:-
Shorttrack - 8. Vorlauf (M)
11:32
-:-
Shorttrack - 1. Halbfinale (F)
11:55
-:-
Bob - 2. Lauf (M)
11:57
-:-
Shorttrack - 2. Halbfinale (F)
11:59
-:-
Shorttrack - 1. Halbfinale (M)
12:04
-:-
Shorttrack - 2. Halbfinale (M)
12:17
-:-
Shorttrack - B-Finale (F)
12:36
-:-
Shorttrack - Finale (F)
12:42
-:-
Curling - Round Robin (M)
14:05
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
-:-
0
0
Norwegen
Norwegen
Norwegen
14:05
Tschechien
Tschechien
Tschechien
-:-
0
0
Kanada
Kanada
Kanada
14:05
Schweden
Schweden
Schweden
-:-
0
0
Deutschland
Deutschland
Deutschland
14:05
Italien
Italien
Italien
-:-
0
0
China
China
China
Eishockey - Halbfinale (F)
16:40
USA
USA
USA
-:-
0
0
Schweden
Schweden
Schweden
Bob - 3. Lauf (F)
19:00
-:-
Skispringen - Entscheidung (M)
19:00
-:-
Curling - Round Robin (F)
19:05
Südkorea
Südkorea
Südkorea
-:-
0
0
China
China
China
19:05
Schweiz
Schweiz
Schweiz
-:-
0
0
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
19:05
USA
USA
USA
-:-
0
0
Italien
Italien
Italien
19:05
Japan
Japan
Japan
-:-
0
0
Kanada
Kanada
Kanada
Ski Freestyle - Finale (F)
19:30
-:-
Eiskunstlauf - Kür (X)
20:00
-:-
Eishockey - Halbfinale (F)
21:10
Kanada
Kanada
Kanada
-:-
0
0
Schweiz
Schweiz
Schweiz
Bob - Entscheidung (F)
21:20
-:-
Eiskunstlauf - Gesamtwertung (X)
23:15
-:-
1Hase/Volodin80.01
Olympia live – die Wettbewerbe am 16. Februar 2026

09:05 Uhr: Curling Frauen - Dänemark vs. Großbritannien

09:05 Uhr: Curling Frauen - China vs. Kanada

09:05 Uhr: Curling Frauen - Schweden vs. Schweiz

10:00 Uhr: Bob, Männer Zweier, 1. Lauf

10:00 Uhr: Ski Alpin, Slalom Männer, 1. Lauf

10:30 Uhr: Snowboard Slopestyle, Qualifikation - 1. Lauf

11:00 Uhr: Shorttrack Frauen 1000 Meter, Viertelfinale

11:00 Uhr: Shorttrack Männer 500 Meter, Vorläufe

11:35 Uhr: Snowboard Frauen Slopestyle, Qualifikation - 2. Lauf

11:55 Uhr: Shorttrack Frauen 1000 Meter, Halbfinale

11:57 Uhr: Bob, Männer Zweier, 2. Lauf

12:04 Uhr: Shorttrack Männer Staffel, Halbfinale

12:36 Uhr: Shorttrack Frauen 1000 Meter, B-Finale

12:42 Uhr: Shorttrack Frauen 1000 Meter, A-Finale - Medaillenentscheidung

13:30 Uhr: Ski Alpin, Slalom Männer, 2. Lauf - Medaillenentscheidung

14:00 Uhr: Snowboard Männer Slopestyle, Qualifikation - 1. Lauf

14:05 Uhr: Curling Männer - Italien vs. China

14:05 Uhr: Curling Männer - Schweden vs. Deutschland

14:05 Uhr: Curling Männer - Tschechien vs. Kanada

14:05 Uhr: Curling Männer - Großbritannien vs. Norwegen

15:05 Uhr: Snowboard Männer Slopestyle, Qualifikation - 2. Lauf

16:40 Uhr: Eishockey Frauen, 1. Halbfinale - USA vs. Schweden

19:00 Uhr: Bob Frauen Mono, 3. Lauf

19:00 Uhr: Skispringen Männer, Super Team - 1. Durchgang

19:05 Uhr: Curling Frauen - Japan vs. Kanada

19:05 Uhr: Curling Frauen - Schweiz vs. Großbritannien

19:05 Uhr: Curling Frauen - Südkorea vs. China

19:05 Uhr: Curling Frauen - USA vs. Italien

19:30 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Big-Air, Finale - 1. Lauf

19:43 Uhr: Skispringen Männer, Super Team - 2 Durchgang

19:53 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Big-Air, Finale - 2. Lauf

20:00 Uhr: Eiskunstlauf - Paarlauf Kür - Medaillenentscheidung

20:17 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Big-Air, Finale - 3. Lauf - Medaillenentscheidung

20:20 Uhr: Skispringen Männer, Super Team - Finalrunde - Medaillenentscheidung

21:04 Uhr: Bob Frauen Mono, 4. Lauf - Medaillenentscheidung

21:10 Uhr: Eishockey Frauen, 2. Halbfinale - Kanada vs. Schweiz

Olympia 2026: Wo laufen die Olympischen Winterspiele im TV und Livestream?

In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Olympischen Winterspiele 2026 im Free-TV mit vielen Live-Übertragungen, vor allem bei Medaillenentscheidungen und Wettbewerben mit deutscher Beteiligung. Zusätzlich gibt es mehrere parallele Livestreams in den Mediatheken.

Wer wirklich alles in voller Länge sehen möchte, braucht das Angebot von Warner Bros. Discovery, dort laufen alle Wettbewerbe komplett live per Streaming über discovery+ und Max.

Eurosport ergänzt die Berichterstattung im TV mit vielen Stunden Olympia-Programm, die Vollabdeckung liegt aber bei den WBD-Streams.

Auch interessant: Olympia 2026: Medaillenspiegel und Olympia 2026: Das sind die Medaillenchancen der deutschen Stars bei den Winterspielen. Außerdem: Olympia 2026: Die Monatsgehälter der deutschen Sportstars

