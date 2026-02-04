Olympia 2026 heute live: Wettbewerbe, Zeitplan und Ergebnisse aus Mailand & Cortina am 16. Februar

Die Olympischen Winterspiele 2026 liefern nahezu rund um die Uhr Live-Sport. Diese Wettbewerbe finden heute, den 15. Februar 2026, statt.

Endlich geht es mit Olympia 2026 in Mailand und Cortina los, Sport-Fans können sich auf jede Menge Wettbewerbe und Medaillen-Entscheidungen freuen.

Welche Sportarten heute zu welcher Uhrzeit stattfinden, ob es um Medaillen geht und wie man die Olympischen Spiele live verfolgen kann, erfahrt Ihr hier.

Folgende Medaillenentscheidungen stehen heute, am 16. Februar, auf dem Programm:

12:42 Uhr: Shorttrack Frauen 1000 Meter, A-Finale

13:30 Uhr: Ski Alpin, Slalom Männer, 2. Lauf

20:00 Uhr: Eiskunstlauf - Paarlauf Kür

20:17 Uhr: Ski Freestyle, Frauen Big-Air, Finale - 3. Lauf

20:20 Uhr: Skispringen Männer, Super Team - Finalrunde

21:04 Uhr: Bob Frauen Mono, 4. Lauf