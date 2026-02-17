Nach dem geplatzten Traum vom Olympiasieg gibt es für Skistar Atle Lie McGrath nur noch die Flucht in den Wald.

Nachdem er seine Stöcke fortgeschleudert und die Skier abgeschnallt hatte, wollte Atle Lie McGrath nur noch weg. Allein sein. Also stapfte er los. Mitten über die Piste, vorbei an der Streckenbegrenzung, dann durch den Tiefschnee. Immer weiter Richtung Wald. Dort angekommen, ließ sich der Norweger vor den Bäumen auf den Rücken plumpsen, zog sich noch die Handschuhe aus, und starrte dann völlig erschöpft ins Leere.

Es war ein kurioses Bild, das sich den Zuschauern nach dem Slalom auf der Stelvio in Bormio bot. Und eines mit traurigem Hintegrund. Als Führender war McGrath in den zweiten Durchgang gestartet, der 25-Jährige hatte Gold vor Augen. Dann fädelete er im Stangenwald ein. Der Traum vom Olympiaiseg war geplatzt. "Ich war von meinen Emotionen überwältigt", erklärte McGrath seine Flucht Richtung Wald, "ich wollte alleine sein. Leider haben nich Forografen gefunden."

Für den aktuell besten Slalomfahrer der laufenden Weltcupsaison war es das denkbar bitterste Ende der Olympischen Spiele in Norditalien, an deren Anfang McGrath einen schweren persönlichen Schicksalsschlag hatte verkraften müssen. Am 6. Februar war sein Großvater während der Eröffnungsfeier gestorben.