Olympia 2026 - Das Rennen ihres Lebens: Gold für Skicrosserin Daniela Maier

Skicrosserin Daniela Maier hat bei den Winterspielen die Goldmedaille gewonnen. Im großen Finale in Livigno siegte die 29-Jährige vor Weltmeisterin Fanny Smith aus der Schweiz und Peking-Olympiasiegerin Sandra Naeslund aus Schweden.

Daniela Maier raste über die Ziellinie, riss beide Arme hoch und schrie ihre Freude über Gold hinaus. Im Wettkampf ihres Lebens hat die 29 Jahre alte Skicrosserin aus dem Schwarzwald vier Jahre nach der lange umstrittenen Bronzemedaille von Peking ihre Karriere mit dem Olympiasieg gekrönt. Es war erst die zweite Goldmedaille für den Deutschen Skiverband (DSV) bei den Spielen von Mailand und Cortina.

Im Ziel wurde Maier von Betreuern sofort schier erdrückt - der Jubel kannte keine Grenzen nach einem Finale, in dem sie sich souverän und fehlerfrei gegen zwei weitere große Goldanwärterinnen durchsetzte: Silber gewann Weltmeisterin Fanny Smith aus der Schweiz, gemeinsam mit Maier Dritte bei Olympia 2022. Der schier unbezwingbaren Dominatorin Sandra Näslund aus Schweden, Siegerin in Peking, blieb Bronze.

Maier war den ganzen Tag über auf einem guten Weg. Schnellste im Platzierungslauf, in der K.o.-Runde Schnellste in ihren Heats im Achtelfinale, im Viertelfinale und im Halbfinale - auch im Finale lag sie kein einziges Mal zurück, nutzte den Vorteil des besten Start-Gates, das sie sich als Zeitschnellste im Platzierungslauf erkämpft hatte. "Ich bin einfach sprachlos", sagte sie im Ziel.

Die Bestzeit im Platzierungslauf war zudem ein Hinweis, dass Maier der Kurs entgegenkam. "Da ist viel Action drin", berichtete sie. In der K.o.-Runde gewann Maier zunächst ihr Achtelfinale - Teamkollegin Luisa Klapproth schied im selben Lauf als Drittplatzierte aus, auch für Leonie Bachl-Staudinger und Veronika Redder war in der ersten Runde Schluss.