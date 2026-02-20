Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin hat bei den Olympischen Winterspielen ein Debakel erlebt. Jetzt ging er mit sich selbst hart ins Gericht.

Mangelnde Selbstkritik kann man Ilia Malinin nicht vorwerfen. Nach seinem Kür-Desaster bei den Olympischen Winterspielen mit zwei Stürzen wählte der Eiskunstlauf-Superstar im Interview mit der "Washington Post" deutliche Worte.

"Die Person, die hierhergekommen ist, ist zu Staub zerfallen", sagte er. "Ich bin als ein anderer Mensch zurückgekommen – mit einer anderen Perspektive, einer anderen Einstellung."

Malinin war als großer Gold-Favorit zu den Spielen gereist. Doch statt die Konkurrenz wie erwartet in Grund und Boden zu performen, wurde er nach den Patzern nur Achter.