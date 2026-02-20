- Anzeige -
- Anzeige -
WINTERSPIELE LIVE AUF JOYN

Olympia 2026 - Ilia Malinin zerlegt sich nasch Eiskunstlauf-Desaster selbst: "Zu Staub zerfallen"

  • Veröffentlicht: 20.02.2026
  • 11:36 Uhr
  • ran.de

Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin hat bei den Olympischen Winterspielen ein Debakel erlebt. Jetzt ging er mit sich selbst hart ins Gericht.

Mangelnde Selbstkritik kann man Ilia Malinin nicht vorwerfen. Nach seinem Kür-Desaster bei den Olympischen Winterspielen mit zwei Stürzen wählte der Eiskunstlauf-Superstar im Interview mit der "Washington Post" deutliche Worte.

"Die Person, die hierhergekommen ist, ist zu Staub zerfallen", sagte er. "Ich bin als ein anderer Mensch zurückgekommen – mit einer anderen Perspektive, einer anderen Einstellung."

Malinin war als großer Gold-Favorit zu den Spielen gereist. Doch statt die Konkurrenz wie erwartet in Grund und Boden zu performen, wurde er nach den Patzern nur Achter.

- Anzeige -
- Anzeige -

Malinin: "Das Leben ist unfair"

Die Kür war "nicht die Leistung, die ich zeigen wollte", sagte er. Und weiter: "Ich habe das Gefühl, ich bin durch diese Spiele älter geworden. Was passiert ist, ist nicht mehr zu ändern. Das Leben ist unfair."

Trotzdem wolle er den "unnötigen Druck loswerden, den Stress, die negativen Emotionen". Er wolle wieder zu dem zurückfinden, was ihn stark gemacht habe: "Einfach ich selbst zu sein." Deshalb stellte er klar: "Das definiert mich nicht als Person."

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Alysa Liu holt zwei mal Gold
News

Gold nach Comeback: Die besondere Story von "Rebellin" Alysa Liu

  • 20.02.2026
  • 14:05 Uhr
imago images 1072860160
News

Olympia LIVE: Letzte Chance für deutsche Biathleten im Massenstart

  • 20.02.2026
  • 13:51 Uhr
Olympiasiegerin Daniela Maier
News

Das Rennen ihres Lebens: Gold für Skicrosserin Maier

  • 20.02.2026
  • 13:43 Uhr
imago images 1070878355Update
News

Olympia: Erneuter Zwischenfall! Schwerer Sturz in der Halfpipe

  • 20.02.2026
  • 13:30 Uhr
imago images 1072752382
News

Olympia 2026: Alle deutschen Medaillen-Gewinner bei den Olympischen Winterspielen

  • 20.02.2026
  • 13:23 Uhr
Skibergsteigen feierte olympische Premiere
News

"Wahnsinnige Blutpanscherei": Skandal im Skibergsteigen?

  • 20.02.2026
  • 12:24 Uhr
imago images 1072860331
News

Deutsche Trainer "klauen" deutsche Medaillen

  • 20.02.2026
  • 12:15 Uhr
imago images 1072848703
News

Der große Olympia-Absturz: Deutschlands Säulen bröckeln

  • 20.02.2026
  • 12:05 Uhr
Johannes Thingnes Boe
News

Boe im Interview: Das muss Deutschland im Biathlon ändern

  • 20.02.2026
  • 11:03 Uhr
Joep Wennemars, Milano Cortina 2026
News

Zu euphorisch: Stolzer Vater küsst Brille von Helfer kaputt

  • 20.02.2026
  • 10:57 Uhr