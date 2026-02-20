WINTERSPIELE LIVE AUF JOYN
Olympia 2026 - Ilia Malinin zerlegt sich nasch Eiskunstlauf-Desaster selbst: "Zu Staub zerfallen"
- Veröffentlicht: 20.02.2026
- 11:36 Uhr
- ran.de
Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin hat bei den Olympischen Winterspielen ein Debakel erlebt. Jetzt ging er mit sich selbst hart ins Gericht.
Mangelnde Selbstkritik kann man Ilia Malinin nicht vorwerfen. Nach seinem Kür-Desaster bei den Olympischen Winterspielen mit zwei Stürzen wählte der Eiskunstlauf-Superstar im Interview mit der "Washington Post" deutliche Worte.
"Die Person, die hierhergekommen ist, ist zu Staub zerfallen", sagte er. "Ich bin als ein anderer Mensch zurückgekommen – mit einer anderen Perspektive, einer anderen Einstellung."
Malinin war als großer Gold-Favorit zu den Spielen gereist. Doch statt die Konkurrenz wie erwartet in Grund und Boden zu performen, wurde er nach den Patzern nur Achter.
Malinin: "Das Leben ist unfair"
Die Kür war "nicht die Leistung, die ich zeigen wollte", sagte er. Und weiter: "Ich habe das Gefühl, ich bin durch diese Spiele älter geworden. Was passiert ist, ist nicht mehr zu ändern. Das Leben ist unfair."
Trotzdem wolle er den "unnötigen Druck loswerden, den Stress, die negativen Emotionen". Er wolle wieder zu dem zurückfinden, was ihn stark gemacht habe: "Einfach ich selbst zu sein." Deshalb stellte er klar: "Das definiert mich nicht als Person."