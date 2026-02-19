Der Deutsche Alpenverein (DAV) hat Vorwürfe zweier deutscher Skibergsteiger zurückgewiesen, die nicht für die Premiere ihrer Sportart bei den Olympischen Winterspielen nominiert wurden.

Dabei geht es um die angebliche Nichteinhaltung von Hygienestandards bei Blutabnahmen und fehlende Sicherheitsmaßnahmen bei Belastungstests im Dachverband.

Laut eines ARD-Berichts über die Vorwürfe sei bei Athleten angeblich bis zu 60-mal innerhalb weniger Stunden Blut zur Laktatwert-Bestimmung aus dem Ohrläppchen entnommen worden. Zum Teil sei dies durch ungeschulte Helfer geschehen. Auch minderjährige Athleten seien betroffen gewesen. Bei den Maßnahmen seien Hygienemindeststandards missachtet worden.

"Irgendwann wurde dann die Wundkruste abgekratzt, damit man wieder an das Blut rankommt. Dann wurde wieder neu angestochen und neu angesetzt. Es war irgendwann einfach nur noch tierisch schmerzhaft", sagte Sophia Weßling in dem Beitrag. Felix Gramelsberger sprach von einer "wahnsinnigen Blutpanscherei". An den Handschuhen sei Blut anderer Athleten zu sehen gewesen, "und damit haben sie dann in die Einstichstellen gedrückt. Dadurch bestand einfach ein erhebliches Infektionsrisiko".