Die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) verlässt die Olympischen Winterspiele zum vierten Mal nacheinander ohne Medaille.

Der einstige Erfolgsverband ging am Samstag in Mailand auch am letzten Wettkampftag der Eisschnellläufer leer aus und drehte wie bereits 2014 in Sotschi, 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking eine Nullrunde.

Deutsche Shorttracker waren in Norditalien gar nicht erst am Start gewesen.

Der Erfurter Felix Maly, als Sechster des Gesamtweltcups nach Mailand gereist, belegte im Massenstart-Halbfinale ohne Punktgewinn den 13. Platz und schied aus. Fridtjof Petzold (Crimmitschau) wurde im zweiten Männer-Halbfinale 14. von 15 Läufern.

Bei den Frauen zeigte Maira Jasch (Inzell) ein couragiertes Rennen, verpasste als Halbfinal-Neunte das Medaillenrennen der besten 16 aber ebenso wie Josie Hofmann (Erfurt/11.).